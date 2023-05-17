Вразливість "Кинджалів" стала сюрпризом для Росії, - британська розвідка
Розвідка Британії підтвердила втрату Росією кількох ракет "Кинджал" в Україні, зазначивши, що ці події стали сюрпризом для РФ, яка представляла ракети як "непереможні".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в середу.
Згідно з оглядом, за останній тиждень повітряна битва над російсько-українським кордоном посилилася. Лише 13 травня 2023 року чотири судна Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії, два сучасні бойові літаки та два вертольоти зазнали краху, очевидно, будучи збитими над Брянською областю.
3 травня Україна вперше в історії збила балістичну ракету повітряного базування "Кинджал".
Згодом Росія зробила пріоритетною спробу нейтралізувати вдосконалені засоби ППО України, але у процесі, ймовірно, втратила ще декілька ракет "Кинджал", зауважили аналітики.
Вони наголошують, що повітряна загроза над прикордонним районом Росії, яка постійно зростатиме, викликатиме виняткове занепокоєння ПКС Росії, оскільки вони використовують цей район для завдання повітряних ударів на підтримку війни.
"Очевидна вразливість ракет "Кинджал", ймовірно, є сюрпризом і викликає збентеження в Росії: президент Росії Володимир Путін називав цю систему непереможною", – констатували у британському Міноборони.
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16.05.2023
Співробітники Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення Російської академії наук (РАН) Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк і Валерій Звегінцев, які працювали над розробкою гіперзвукових ракет комплексу "Кинжал" заарештовані в РФ. Офіційне звинувачення - держзрада. Неофіційна - введення в оману керівництво державою, підробка даних випробовувань, розкрадання коштів виділених на проекти. Технічна комісія РФ РФ почала глобальну перевірку тематики.
Три аеробалістичні цілі , ідентифіковані засобами раннього ракетного попередження ЗС США дислокованими у Польщі (2) і Румунії, як ракети Х-47М2 комплексу «Кінжал" (кл. НАТО AS-24 Killjoy) , збито українськими засобами ППО в повітряному просторі київської зони ППО відповідно 01-18, 03-33, 03-42 по м.ч.
https://patrioty.org.ua/politic/sumnivna-vdiachnist-chetvertoho-reikhu-trokh-rosiiskykh-naukovtsiv-iaki-stvoriuvaly-hiperzvukovi-rakety-uviazneno-za-derzhavnu-zradu-467130.html
правильно?
ЗМІ повідомляли про 6 збитих ракет Кинжал.
Американці підтвердили збиття 3 аеробалістичних цілей.
Решта 3 із 6 збитих "Кинжалів" були дозвуковими крилатими ракетами Х-55ОК 1шт та Х-55СМ - 2шт, так?
"Три аеробалістичні цілі , ідентифіковані засобами раннього ракетного попередження ЗС США дислокованими у Польщі (2) і Румунії, як ракети Х-47М2 комплексу «Кінжал" (кл. НАТО AS-24 Killjoy) , збито українськими засобами ППО в повітряному просторі київської зони ППО відповідно 01-18, 03-33"
" Уламки ракет "РК Кинжал": 1 шт. Х-55ОК (сер. № 127...89) і 2 шт. Х-55СМ (сер. № 548...77\568...77)"