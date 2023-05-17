УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6219 відвідувачів онлайн
Новини
19 016 112

Вразливість "Кинджалів" стала сюрпризом для Росії, - британська розвідка

кинжал,кинджал

Розвідка Британії підтвердила втрату Росією кількох ракет "Кинджал" в Україні, зазначивши, що ці події стали сюрпризом для РФ, яка представляла ракети як "непереможні".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в середу.

Згідно з оглядом, за останній тиждень повітряна битва над російсько-українським кордоном посилилася. Лише 13 травня 2023 року чотири судна Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії, два сучасні бойові літаки та два вертольоти зазнали краху, очевидно, будучи збитими над Брянською областю.

3 травня Україна вперше в історії збила балістичну ракету повітряного базування "Кинджал".

Згодом Росія зробила пріоритетною спробу нейтралізувати вдосконалені засоби ППО України, але у процесі, ймовірно, втратила ще декілька ракет "Кинджал", зауважили аналітики.

Також читайте: Росія намагалася гіперзвуковою ракетою "Кинджал" знищити систему ППО Patriot в Україні , - CNN

Вони наголошують, що повітряна загроза над прикордонним районом Росії, яка постійно зростатиме, викликатиме виняткове занепокоєння ПКС Росії, оскільки вони використовують цей район для завдання повітряних ударів на підтримку війни.

"Очевидна вразливість ракет "Кинджал", ймовірно, є сюрпризом і викликає збентеження в Росії: президент Росії Володимир Путін називав цю систему непереможною", – констатували у британському Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 18 з 18 ворожих ракет, зокрема 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Всі запущені дрони теж знищені, - Залужний. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ППО (3172) розвідка (3858) ракети (4020)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Ну все,розходимся,нічого не буде,ЗСУ забороняють контрнаступати

показати весь коментар
17.05.2023 10:09
+20
А яким сюрпризом стане роспістячений кремлЪ..
показати весь коментар
17.05.2023 09:57
+19
Так, і конструктори це знають... Не здивуюся, якщо скоро творець кинджала раптом копита відкине від серцевого нападу...
показати весь коментар
17.05.2023 10:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зате у них ще є Єрмак!
показати весь коментар
17.05.2023 11:08 Відповісти
Скорее всего Кинджалы и не были никогда гиперзвуковыми ракетами....только на бумаге для отчета пуйлу.
показати весь коментар
17.05.2023 11:09 Відповісти
Предлагаю официально переименовать эти путинские "кинжалы" в Anal Govnet
показати весь коментар
17.05.2023 11:10 Відповісти
Ха-ха, звучить як коректна назва сайту. Anal.gov.net
показати весь коментар
17.05.2023 11:51 Відповісти
Сюрпраиз .
показати весь коментар
17.05.2023 11:17 Відповісти
Kak okazalos kinzali,kak Iskanderi,kalibry oni sbyvajemi vse, i uze dokazano.Ja neveriu sto xot odna ruskaja raketa dostigla Patriot,nado ucest sto Patriot imejet do 8 puskateleje,bolsoje kolicestvo radarov kotoryje raspo0lozeni vokrug Kijeva v raznix mestax
показати весь коментар
17.05.2023 11:24 Відповісти
У вас весь 👎кинжал сморщился
показати весь коментар
17.05.2023 12:23 Відповісти
Вся розробка т.з. "гіперзвукових ракет нового покоління" в РФ є класичною технічною містифікацією, яка використовувалась виключно з політичними цілями. Уламки ракет "РК Кинжал" 1 шт. Х-55ОК (сер. № 127...89) і 2 шт. Х-55СМ (сер. № 548...77\568...77) - це технічно модифіковані ракети часів СРСР з заміною бойової частини ядерного типу, примітивними бойовими частинами (октоген) ударної дії, які не спрацювали в 2 випадках з 3.

‎16.‎05.‎2023

Співробітники Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення Російської академії наук (РАН) Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк і Валерій Звегінцев, які працювали над розробкою гіперзвукових ракет комплексу "Кинжал" заарештовані в РФ. Офіційне звинувачення - держзрада. Неофіційна - введення в оману керівництво державою, підробка даних випробовувань, розкрадання коштів виділених на проекти. Технічна комісія РФ РФ почала глобальну перевірку тематики.

Три аеробалістичні цілі , ідентифіковані засобами раннього ракетного попередження ЗС США дислокованими у Польщі (2) і Румунії, як ракети Х-47М2 комплексу «Кінжал" (кл. НАТО AS-24 Killjoy) , збито українськими засобами ППО в повітряному просторі київської зони ППО відповідно 01-18, 03-33, 03-42 по м.ч.
показати весь коментар
17.05.2023 12:38 Відповісти
Маслова та Шиплюка затримали ще влітку 2022 року, а Звегінцева - пізніше.

https://patrioty.org.ua/politic/sumnivna-vdiachnist-chetvertoho-reikhu-trokh-rosiiskykh-naukovtsiv-iaki-stvoriuvaly-hiperzvukovi-rakety-uviazneno-za-derzhavnu-zradu-467130.html
показати весь коментар
17.05.2023 17:09 Відповісти
Це уточнення результатів звідсі: https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
правильно?
ЗМІ повідомляли про 6 збитих ракет Кинжал.
Американці підтвердили збиття 3 аеробалістичних цілей.
Решта 3 із 6 збитих "Кинжалів" були дозвуковими крилатими ракетами Х-55ОК 1шт та Х-55СМ - 2шт, так?



"Три аеробалістичні цілі , ідентифіковані засобами раннього ракетного попередження ЗС США дислокованими у Польщі (2) і Румунії, як ракети Х-47М2 комплексу «Кінжал" (кл. НАТО AS-24 Killjoy) , збито українськими засобами ППО в повітряному просторі київської зони ППО відповідно 01-18, 03-33"

" Уламки ракет "РК Кинжал": 1 шт. Х-55ОК (сер. № 127...89) і 2 шт. Х-55СМ (сер. № 548...77\568...77)"
показати весь коментар
17.05.2023 18:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 