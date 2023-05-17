Вразливість "Кинджалів" стала сюрпризом для Росії, - британська розвідка

Розвідка Британії підтвердила втрату Росією кількох ракет "Кинджал" в Україні, зазначивши, що ці події стали сюрпризом для РФ, яка представляла ракети як "непереможні".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в середу.

Згідно з оглядом, за останній тиждень повітряна битва над російсько-українським кордоном посилилася. Лише 13 травня 2023 року чотири судна Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії, два сучасні бойові літаки та два вертольоти зазнали краху, очевидно, будучи збитими над Брянською областю.

3 травня Україна вперше в історії збила балістичну ракету повітряного базування "Кинджал".

Згодом Росія зробила пріоритетною спробу нейтралізувати вдосконалені засоби ППО України, але у процесі, ймовірно, втратила ще декілька ракет "Кинджал", зауважили аналітики.

Також читайте: Росія намагалася гіперзвуковою ракетою "Кинджал" знищити систему ППО Patriot в Україні , - CNN

Вони наголошують, що повітряна загроза над прикордонним районом Росії, яка постійно зростатиме, викликатиме виняткове занепокоєння ПКС Росії, оскільки вони використовують цей район для завдання повітряних ударів на підтримку війни.

"Очевидна вразливість ракет "Кинджал", ймовірно, є сюрпризом і викликає збентеження в Росії: президент Росії Володимир Путін називав цю систему непереможною", – констатували у британському Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 18 з 18 ворожих ракет, зокрема 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Всі запущені дрони теж знищені, - Залужний. ІНФОГРАФІКА