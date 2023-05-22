УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16672 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 732 8
МАГАТЕ (386) Запорізька АЕС (898) Рафаель Гроссі (175)

Гроссі пропонує план захисту ЗАЕС перед очікуваним контрнаступом України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроссі

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі сподівається, що Радбез ООН підтримає план запобігання катастрофі на українській АЕС у Запоріжжі

Про це пише Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Спостережний орган ООН, що здійснює регулювання в ядерній сфері наполягає на досягненні в останню хвилину угоди щодо безпеки величезної української атомної електростанції в Запоріжжі напередодні контрнаступу, під час якого сили Києва можуть пройти безпосередньо через потенційно небезпечний об’єкт", - пише видання.

Після майже дев’яти місяців невдалих спроб укласти угоду між Україною та Росією щодо створення захисної зони навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Рафаель Гроссі тепер наполягає на новій пропозиції зменшити ймовірність катастрофічної ядерної катастрофи. Він планує представити список із п’яти принципів для схвалення Радою Безпеки ООН пізніше цього місяця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія - єдина країна в світі, яка стріляла з танків по будівлі атомної станції, - Зеленський

Проте пошук консенсусу серед постійних членів ради залишається важким завданням, враховуючи кислі відносини між Москвою та Вашингтоном у поєднанні з небажанням Києва дозволити світовим державам укладати будь-які угоди, крім повного виходу Росії з Енергодару.

Нагадаємо, 22 травня російські ЗМІ повідомили, що  ЗАЕС всьоме перейшла у режим блекауту. В НАЕК "Енергоатом" зазначили, що Запасу палива в генераторах вистачить на 10 діб, може статися аварія.

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пішов нах. гроссі.
показати весь коментар
22.05.2023 10:32 Відповісти
Неужели непонятно что не будет никаких договоров с кацапами. Ідіоти миротворці. ЗАЕС обійдуть наші військові взагалі і заблокують, потім запропонують обо здатись, або здохнути від снайпеських куль. От так воно і буде, ніхто штурмувати Атомну станцію бомбами і танками не буде.
показати весь коментар
22.05.2023 10:38 Відповісти
Спалился козел.
показати весь коментар
22.05.2023 10:42 Відповісти
Наш найвеличнійший ***********, розляпав усім про контрнаступ. Вже ледачий про нього не говорить. Уюлюдок. Гані справи робляться тихо. Піарщик сраний. Коли вже свою мамуриму візьмеш у круізи по країнах. Нехай нахвалює свою Бузю. Шалава срана
показати весь коментар
22.05.2023 10:46 Відповісти
Може пропонувати скільки пропонувалки вистачить. Кацапам воно треба? Вони готуються до провокації в разі загрози оточення ЗАЕС.
показати весь коментар
22.05.2023 11:02 Відповісти
Гросси пусть обращается к *****,его твари там окопались...
показати весь коментар
22.05.2023 11:04 Відповісти
Гроссі - адвокат Путіна. ЗАЕС - ядерний щит Путіна і Кремль піде на любі провокації... І той гроссі це добре знає, однак намагається перекласти вину на Україну - "кукарікає" на користь Кремля.
показати весь коментар
22.05.2023 11:06 Відповісти
Пусть позвонит другу владимиру.
показати весь коментар
22.05.2023 15:50 Відповісти
 
 