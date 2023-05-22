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Боррель (810) F-16 (420)

Навчання українських пілотів на F-16 уже почалися, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f-16,літак

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав "гарною ідеєю" рішення лідерів "Великої сімки" надати Україні винищувачі F-16.

Про це він заявив у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Ради з питань закордонних справ, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це гарна ідея "Великої сімки", що нарешті вони вирішили підготувати основу для того, щоб надати Україні винищувачі, які їм потрібні. Навчання пілотів уже розпочалося, це перше, що має бути зроблено, і я сподіваюся, що незабаром ми зможемо надати Україні цю допомогу", - сказав він.

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Як повідомлялося, президент США Байден 19 травня заявив лідерам G7, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на сучасних літаках, включно з F-16.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає винищувачі F-16. Про кількість та терміни поставки наразі невідомо.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що наразі невідомо, чи США самі постачатимуть Україні F-16.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Справді класна ідея з доповненнями, що навчання пілотів уже стартувало. Усе буде Україна. Горіть в пеклі москалі
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22.05.2023 10:54
+10
Все як з танками - від "ніколи, ні за що" до "скільки треба і як упакувати?"
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22.05.2023 10:55
+2
Сподiваюсь що через кiлька тижнiв з"ясуеться що начання вже закiнчуеться, а не почалось i ми отримаемо повноцiнну авiацiю.
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22.05.2023 12:50
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Справді класна ідея з доповненнями, що навчання пілотів уже стартувало. Усе буде Україна. Горіть в пеклі москалі
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22.05.2023 10:54 Відповісти
Все як з танками - від "ніколи, ні за що" до "скільки треба і як упакувати?"
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22.05.2023 10:55 Відповісти
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22.05.2023 10:58 Відповісти
Для них це як якісь забавки -- для Украіни життя наших воінів .
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22.05.2023 11:15 Відповісти
З "забавками" - перебор. Там прораховують. По-перше, є суспільні думки, з якими влада не може не рахуватися. По-друге, не бути втягнутими у войну, особливо ядерну. По-третє, Захід ні в чому Україні не зобов'язаний. Його допомога - виключно його добра воля.
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22.05.2023 16:14 Відповісти
Дуда сказав шо зобов*язании -- Украіна зараз прикриває Захід .
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22.05.2023 16:22 Відповісти
Наші найближчі сусіди деякою мірою по іншому сприймають, ніж решта.
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22.05.2023 17:10 Відповісти
Ну так -- Балтія і Англія теж .
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22.05.2023 17:12 Відповісти
наверно уже парочка у нас обживается....
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22.05.2023 12:41 Відповісти
Сподiваюсь що через кiлька тижнiв з"ясуеться що начання вже закiнчуеться, а не почалось i ми отримаемо повноцiнну авiацiю.
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22.05.2023 12:50 Відповісти
Уверенна, что так и будет. Летчики уже обучены и наступление будет прикрыто с воздуха. Схема отработана с другими видами вооружений.
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22.05.2023 13:00 Відповісти
Є ще відставні пілоти країн НАТО, які виявили бажання прийняти участь у знищенні мордора. Ото буде забавка...
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22.05.2023 13:55 Відповісти
Сафарі ?! )))
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22.05.2023 14:04 Відповісти
Не вірю
Ми таке писали і про леопарди, і про абрамси, і навіть про F-16 ще задовго до "коаліції літаків". А по факту ті ж абрамси тільки нещодавно завезли в Польщу для навчання.
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22.05.2023 14:22 Відповісти
Про передачу Абрамсів строків ніколи не називали.
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22.05.2023 15:41 Відповісти
Але це не заважало писати слово в слово, як зараз про F-16 "Ну якщо оголосили про передачу, то наші танкісти уже закінчують навчання". Це не зрада, це спостереження, що Захід не працює так, як нам хочеться. Бо я ще можу згадати, як на початку вторгнення люди тут сподівалися на американських іхтамнєтів.
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22.05.2023 16:18 Відповісти
Догадываюсь что теперь можно легализовать обучение, которое началось уже раньше
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22.05.2023 14:29 Відповісти
наскільки я розумію, навчання саме пілотів вже закінчується. А почали навчати техніків з обслуговування...
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22.05.2023 15:26 Відповісти
Ось відповідь усім всепропальщикам. Пілоти вже навчаються. Західники подивилися скільки часу на це потрібно і лише тоді заговорили про передачу літаків. Захід довго запрягає, але швидко мчить. Тепер, мабуть, вирішують питання з логістикою. Гадаю найкраще приземлятися літакам на шосе (хоч якась користь від Великого крадівництва). Питання у підготовці мобільних бригад обслуговування літаків. Це бригади ні в якому разі не можна розміщувати на аеродромах, бо занадто у нас бажаючих поділитися інформацією про їх розміщення або з соціальними мережами, або напряму з московитами.
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22.05.2023 15:39 Відповісти
Не почались, думаю що вже є пілоти які закінчили підготовку.
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22.05.2023 19:27 Відповісти
 
 