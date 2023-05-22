Навчання українських пілотів на F-16 уже почалися, - Боррель
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Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав "гарною ідеєю" рішення лідерів "Великої сімки" надати Україні винищувачі F-16.
Про це він заявив у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Ради з питань закордонних справ, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це гарна ідея "Великої сімки", що нарешті вони вирішили підготувати основу для того, щоб надати Україні винищувачі, які їм потрібні. Навчання пілотів уже розпочалося, це перше, що має бути зроблено, і я сподіваюся, що незабаром ми зможемо надати Україні цю допомогу", - сказав він.
Як повідомлялося, президент США Байден 19 травня заявив лідерам G7, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на сучасних літаках, включно з F-16.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає винищувачі F-16. Про кількість та терміни поставки наразі невідомо.
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що наразі невідомо, чи США самі постачатимуть Україні F-16.
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Ми таке писали і про леопарди, і про абрамси, і навіть про F-16 ще задовго до "коаліції літаків". А по факту ті ж абрамси тільки нещодавно завезли в Польщу для навчання.