Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС надзвичайно вразлива, - Гроссі
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Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прокоментував чергове знеструмлення ЗАЕС внаслідок російського обстрілу Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter голови МАГАТЕ.
"Ситуація з ядерною безпекою на станції надзвичайно вразлива. Ми повинні дійти згоди, щоб захистити станцію зараз; ця ситуація не може тривати", – заявив Гроссі.
Нагадаємо, 22 травня російські ЗМІ повідомили, що ЗАЕС всьоме перейшла у режим блекауту. В НАЕК "Енергоатом" зазначили, що Запасу палива в генераторах вистачить на 10 діб, може статися аварія.
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Alex Sav 8157c114
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