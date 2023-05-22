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Запорізька АЕС (898) Рафаель Гроссі (175)

Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС надзвичайно вразлива, - Гроссі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес,запорізька

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прокоментував чергове знеструмлення ЗАЕС внаслідок російського обстрілу Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter голови МАГАТЕ.

"Ситуація з ядерною безпекою на станції надзвичайно вразлива. Ми повинні дійти згоди, щоб захистити станцію зараз; ця ситуація не може тривати", – заявив Гроссі.

Нагадаємо, 22 травня російські ЗМІ повідомили, що ЗАЕС всьоме перейшла у режим блекауту. В НАЕК "Енергоатом" зазначили, що Запасу палива в генераторах вистачить на 10 діб, може статися аварія.

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Автор: Марина Макєєва
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все оон притягни- нех своїми грубими сраками прикривають
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22.05.2023 11:18 Відповісти
надо ще порозмірковувати над наданням Україні F-16, може ми й дочекаємось кінця світу...
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22.05.2023 11:31 Відповісти
...просите помощи у 6 Флота США,тихой ночью под 4 часа ножиЧгом по горлыШку поснимают охряяяну....
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22.05.2023 12:19 Відповісти
 
 