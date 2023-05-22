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Обставини "негативного зльоту" російського Су-35 уточнюються, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сирия,армия_рф,су-35

Обставини "негативного зльоту" 21 травня російського багатоцільового винищувача Су-35 уточнюються.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не уточнювали, що Повітряні сили знищили (ворожий літак Су-35. - Ред.). Він "зазнав негативного зльоту". Обставини: що сталося з літаком, як і з тими, що на півночі нещодавно, - уточнюються. Будемо спостерігати, послухаємо, що скажуть про це окупанти. Може, знову російська ППО, кримська, спрацювала. Невідомо, будемо чекати", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону в понеділок.

Як повідомлялося, сили та засоби протиповітряної оборони України вночі збили 20 ударних БПЛА та чотири крилаті ракети.

Також читайте: Ввечері 21 травня над Чорним морем збили російський літак Су-35

Крім того, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України в Херсонській області "негативного зльоту" зазнав російський винищувач Су-35.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Обстоятельство одно,главное,нет больше Су-35.
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22.05.2023 11:45
+8
Та що там "уточнювати"? Просто - "технічна неполадка".
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22.05.2023 11:41
+6
Просто літак виявився тяжелєє за повітря, а льотчик тяжелєє за воду.
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22.05.2023 11:47
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Та що там "уточнювати"? Просто - "технічна неполадка".
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22.05.2023 11:41 Відповісти
Тож, лучше иногда молча жевать
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22.05.2023 11:43 Відповісти
Забаньте цю свинособаку, нарешті.
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22.05.2023 13:25 Відповісти
Березовый сок

А от тут навіть я офігів. Дмитра Плетенчука, який вчора написав про збитий російський літак, зняли ВНОЧІ з посади прес-офіцера Херсона. За що? Кажуть за те, що попереду "батька" написав. А той вже повідомлення готував "🇺🇦🚀🇷🇺🛩🤷‍♂". Бідося образилася і офіцера зняли.
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22.05.2023 13:54 Відповісти
Дело в том, что и бидосе нужно было помалкивать. Зачем московитам облегчать жизнь?
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22.05.2023 15:24 Відповісти
Типу вони не знали що літак збито? Невірю. І коли ми повідомляли про збиття «з затримкою»? На півдні збивали по 4 гелікоптера за раз і ніхто таємницю не робив з того - інфа йшла відразу
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22.05.2023 15:33 Відповісти
Там расстояние поражения более 65 км и на большой высоте над морем. Пусть бы репу почесали.
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22.05.2023 19:05 Відповісти
Обстоятельство одно,главное,нет больше Су-35.
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22.05.2023 11:45 Відповісти
Можна навіть не гаяти час на уточнення. Наснаги, хлопці!
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22.05.2023 11:50 Відповісти
Мені здається біль важливо, щоб не було - пілотів цього лайна, лікаків у масковії ще багато, а от кваліцікованих кадрім набагато менше.
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22.05.2023 13:32 Відповісти
Після роботи белгородської пво літаки перестали літати з півночі з кабами, дай бог щоб після кримської теж перестали. Одним словом Ігнат інтригує.
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22.05.2023 11:47 Відповісти
бо невідомість також зброя - кацапи мають губитися в догадках і боятися всього - і ДРГ, і нашого ППО і свого ППО
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22.05.2023 11:57 Відповісти
Просто літак виявився тяжелєє за повітря, а льотчик тяжелєє за воду.
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22.05.2023 11:47 Відповісти
Упал. Ну и упал.

"Іноді краще жувати, ніж розмовляти" (с)

Лично видел - тарелка из Созвездия Ориона пролетала там. Может тоже решили пиндюлей оркам дать, вот и завалили.
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22.05.2023 11:48 Відповісти
сьогодні у сводці подали збиття літака
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22.05.2023 11:50 Відповісти
Китайці у кацапів купили 24 штуки цього супер поперлайна за ціною по $104 млн за штуку, що на 10 мільйонів більше чим коштує американський F-35, що отримав титул самого дорого винищувача у світі.
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22.05.2023 11:51 Відповісти
Все таки мабуть не зовсім лайно, але китайці явно переплатили.
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22.05.2023 11:53 Відповісти
китайці юанями платили - вони їх ще надрукують
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22.05.2023 11:58 Відповісти
Будут срисовывать. ПС. Хтош чайникам фантома прадаст.
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22.05.2023 11:58 Відповісти
лайно точно ,французкий Рафале это доказал в воздушном бою
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22.05.2023 11:58 Відповісти
Тренування українських пілотів на літаках F-16 вже почалось, - Боррель
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22.05.2023 11:57 Відповісти
Французский Rafale победил российский Су-35 - Lenta.ru
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22.05.2023 12:00 Відповісти
...группавуха Шторм наверно...Арлятки учатся...Ударный от слова ударяться обо что нибудь
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22.05.2023 12:16 Відповісти
О небесную твердь
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22.05.2023 12:55 Відповісти
"Луч" доробив ЗРК середньої дальності та проводяться випробування?..
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22.05.2023 12:30 Відповісти
Вот как так-то? Летит кацап в своём чудо-самолёте хер знает какого поколения. Ясная погода -- видно далеко. Его самолётный радар не сообщает об опасности. Радары с его базы тоже молчат -- всё спокойно... И вдруг --- фсё, он даже моргнуть не успел, а уже никуда не летит.
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22.05.2023 12:49 Відповісти
Навряд чи було так. Зенітна ракета великої дальності досить велика, тому радар літака її помітив, і запищав, пілот дристонув, зробив крутий віраж з переворотом на 10Ж, лайно залило шолом, він захлинувся, і здох. А ракета може влучила, може ні - не знаю, я там не був.
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22.05.2023 17:06 Відповісти
 
 