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електроенергія (1924) Укренерго (583) Запорізька АЕС (898)

"Укренерго" відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

НЕК "Укренерго" відновила лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС; станція повертається на живлення від української енергосистеми.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок пошкодження високовольтної лінії Запорізька атомна електростанція втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів. Це вже всьоме з моменту тимчасової окупації Запорізької АЕС росіяни створюють ядерну та радіаційну небезпеку у зоні АЕС. "Укренерго" доклало максимум зусиль і відновило живлення атомної станції від української енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку росіяни повідомили, що перевели Запорізьку АЕС на генератори через відключення ЛЕП Дніпровська на 750 кВ.

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Автор: Марина Макєєва
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і саме тому треба підняти тариф.. падлюки
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22.05.2023 12:53 Відповісти
Це кацапи так ''захищають'' станцію. А світ ''типу вірить''.
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22.05.2023 13:13 Відповісти
Якщо вірити жадібним дебільнимтварюкам енергетикам з Укренерго, то ми укаїнці і живемо у Укаїні.
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22.05.2023 13:41 Відповісти
 
 