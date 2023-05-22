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Казахстан не погодив призначення Гайдая послом, - ЗМІ
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Казахстан відмовився видавати агреман (згоду на прийняття особи в якості глави дипломатичного представництва) колишньому начальнику Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю, запит щодо кандидатури якого зробив офіційний Київ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела ZN.UA.
Як стверджують наші співрозмовники, казахська сторона "м’яко, але твердо" дала зрозуміти, що хотіла би бачити на місці посла України в Казахстані професійного дипломата.
Топ коментарі
+27 Марина Косенко 164703c4
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+25 Tierre
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+17 Виталий Танчик 0fc3d8f4
показати весь коментар22.05.2023 15:34
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Будь ласка, зачекайте...
А как же сексолошку тогда в Болгарии пропихнули???
Сосать не пересосать с бородатым НЕ дипломатом в Казахстане не проканало
По-друге, Токаєв сам - професійний дипломат і прекрасно розуміє різницю між "фахівцем" і "весільним генералом" (З першим можна швидше знайти спільну мову - достатньо кількох професійних фраз)
По-трєтє - саме фахівець може зробить так, щоб казахи "перекрили кисень" своїм підприємцям, щоб вони не гнали Росії комплектуючі для зброї
Визначся!
А может Украина назначит посла, который "разберется" с обходом санкций?)))
Там БОЛЬШИЕ дяди разберутся
А что для этого можно сделать? Минетчицу послом, как в Болгарию? А может электроэнергию у Белорусии покупать опять?))
В Україні щорічно випускають професійних дипломатів - якого біса послами назначають якихось лівих людей??
Дипломат - это ПРОФЕССИЯ - нельзя взять левого васька, которого сняли с должности министра обороны или генпрокурвора или еще откуда-то и назначить его сразу ПОСЛОМ - пусть васек сначала образование получит и опыт работы заимеет, прежде чем получить назначение на должность, которой он не соотвествует ни по знаниям, ни по опыту работы.
При тому, що у нас є сотні професійних дипломатів - які роками працювали у тому ж Китаї, знають китайскую мову, знають місцевий менталітет, традиції, підходи і тд - ні, замість професіоналів ставлять послами кухарок...
Стендапери ж можуть бути президентами призначеними мудрим нарітом.
То чому єрмак не може призначити ставленика???