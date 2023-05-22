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Казахстан (499) посол (1002) Гайдай_ЛОГА (900)

Казахстан не погодив призначення Гайдая послом, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

гайдай

Казахстан відмовився видавати агреман (згоду на прийняття особи в якості глави дипломатичного представництва) колишньому начальнику Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю, запит щодо кандидатури якого зробив офіційний Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела ZN.UA.

Як стверджують наші співрозмовники, казахська сторона "м’яко, але твердо" дала зрозуміти, що хотіла би бачити на місці посла України в Казахстані професійного дипломата.

Також читайте: Гайдай підтвердив своє можливе призначення послом України в Казахстані

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Гундосое шапито ЗЕ с аниматорами и сосками-соснами уже не прокатывает???

А как же сексолошку тогда в Болгарии пропихнули???

Сосать не пересосать с бородатым НЕ дипломатом в Казахстане не проканало
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22.05.2023 15:04
+25
Перші, хто вказав нашій владі на те, що послами мають буди ДИПЛОМАТИ, а не екс-міністри, екс-голови областей чи ще якась дурня!
В Україні щорічно випускають професійних дипломатів - якого біса послами назначають якихось лівих людей??
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22.05.2023 15:13
+17
Взагалі то усьому світу відомо що дипломат це людина, щонайменше, із юридичною гуманітарною освітою, повинна знати мову країни перебування, досвід у роботі який набирається при роботі на менших посадах у МЗС та посольствах. І ТІЛЬКИ ДУРНІ вірять що БУДЬ ХТО може бути БУДЬ КИМ!!!
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22.05.2023 15:34
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Гундосое шапито ЗЕ с аниматорами и сосками-соснами уже не прокатывает???

А как же сексолошку тогда в Болгарии пропихнули???

Сосать не пересосать с бородатым НЕ дипломатом в Казахстане не проканало
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22.05.2023 15:04 Відповісти
З цим проблем не буде - проХФесіоналів у Єрмака багато...
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22.05.2023 15:06 Відповісти
Не стаража уже усе в укрпатенте задействованы.
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22.05.2023 15:38 Відповісти
НА "Киевской объездной" найдут достойных
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22.05.2023 15:48 Відповісти
Гадаєте, зелені імбецили-ділетанти почнуть дипломатів шукати? Хрін там, вони радше почнуть дипломи малювати.
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22.05.2023 15:10 Відповісти
Подивились казахи, як Гайдай Кремінну звільняв, і сказали послу "посол ти".
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22.05.2023 15:12 Відповісти
Казахстан грає дуже негативну роль саме через цю так звану країну росія обходить накладені на нею санкції ,саме ті комплектуючі які йдуть для російської військової техніки через казахстан імпорт збільшився в десятки раз . Що до призначеня посла то це не їхня справа кого Україна має призначати послом ,все таки Гайдай більш професійний чим таран якого призначили в Словенію.
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22.05.2023 15:13 Відповісти
Не мели дурниць! По-перше, саме країна, куди направляється посол, приймає рішення на видання агреману І лише вона вирішує - приймать вірчі грамоти, чи ні
По-друге, Токаєв сам - професійний дипломат і прекрасно розуміє різницю між "фахівцем" і "весільним генералом" (З першим можна швидше знайти спільну мову - достатньо кількох професійних фраз)
По-трєтє - саме фахівець може зробить так, щоб казахи "перекрили кисень" своїм підприємцям, щоб вони не гнали Росії комплектуючі для зброї
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22.05.2023 16:23 Відповісти
Тобто те що Казахстан допомагає обходити санкції кацапам і торгує і помагає РФ це так нормально так?
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22.05.2023 17:52 Відповісти
Що для тебе означає "Казахстан"? Територія? Влада? Народ? ТОргівельно-промислові підприємства?
Визначся!
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22.05.2023 17:54 Відповісти
Влада і населення, що формує державу, так от держава Казахстан допомагає обходити санкції РФ, і торгує з ними досих пір допомагаючи кацапам це нормально хіба ?
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22.05.2023 18:02 Відповісти
Не крути сракою! Ти - "народ України"... Як ти впливаєш на "владу України", яка призначає придурків та нездар на посади і четвертий рік розграбовує Україну? Так я повинен тебе в цьому звинувачувать? А я ламаю голові - хто ж в цьому винен? А це ти, виявляється!
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22.05.2023 18:09 Відповісти
Конкретно мова йде про Казахстан який допомагає окупантам уникати санкцій і не тільки , чи ти вважаєш це нормальним ?
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22.05.2023 18:24 Відповісти
"Деньків"! Навіщо ти призначив на посади зрадників Кулініча Баканова? Навіщо ти тримаєш коло президента ФСБШного агента Єрмака? Навіщо познімав міни на Чонгарі?
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22.05.2023 18:27 Відповісти
Чому ти не відповідаєш на питання про Казахстан?
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22.05.2023 18:28 Відповісти
А чому ти не відповідаєш на запитання про Україну? Мені більше за неї душа болить ніж за призначення посла в Казахстан!
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22.05.2023 18:30 Відповісти
А мене душа болить, за те які ублюдські країни, існують в нашому світі і допомагають кацапам
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22.05.2023 18:34 Відповісти
ДЕньків! Так ти мені відповідь даси - навіщо ти попризначав зрадників на ключові пости в державі? Адже ти - це "Україна"!!!
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22.05.2023 18:38 Відповісти
Это про тех, кто битум кацапский из белорусии покупал?
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22.05.2023 19:50 Відповісти
Тобто те що Казахстан допомагає РФ обходити санкції це нормально? Ми повинні до цього норм ставитись так?
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22.05.2023 22:13 Відповісти
так же как и "мир в глазах *****"

А может Украина назначит посла, который "разберется" с обходом санкций?)))

Там БОЛЬШИЕ дяди разберутся
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22.05.2023 23:17 Відповісти
А може Казахстану пора перестати сосати в рф і торгувати з ними і обходити санкції ??
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23.05.2023 06:22 Відповісти
Так, Андрюша!

А что для этого можно сделать? Минетчицу послом, как в Болгарию? А может электроэнергию у Белорусии покупать опять?))
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23.05.2023 08:30 Відповісти
Перші, хто вказав нашій владі на те, що послами мають буди ДИПЛОМАТИ, а не екс-міністри, екс-голови областей чи ще якась дурня!
В Україні щорічно випускають професійних дипломатів - якого біса послами назначають якихось лівих людей??
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22.05.2023 15:13 Відповісти
Интересно, что казахи вкладывают в понятие "профессиональный дипломат"? Корочка профильного ВУЗа? Или опыт протирания штанов в диппредставительствах? Или "дипломатическое умение" закрывать глаза на то, что Казахстан является страной № 1 для обхода санкций для РФ? А у Гайдая были очень резкие заявления на этот счет ...
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22.05.2023 15:28 Відповісти
Взагалі то усьому світу відомо що дипломат це людина, щонайменше, із юридичною гуманітарною освітою, повинна знати мову країни перебування, досвід у роботі який набирається при роботі на менших посадах у МЗС та посольствах. І ТІЛЬКИ ДУРНІ вірять що БУДЬ ХТО може бути БУДЬ КИМ!!!
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22.05.2023 15:34 Відповісти
Именно - корочка профильного ВУЗа и многолетний опыт работы в дипломатических представительствах Украины на более низких должностях.
Дипломат - это ПРОФЕССИЯ - нельзя взять левого васька, которого сняли с должности министра обороны или генпрокурвора или еще откуда-то и назначить его сразу ПОСЛОМ - пусть васек сначала образование получит и опыт работы заимеет, прежде чем получить назначение на должность, которой он не соотвествует ни по знаниям, ни по опыту работы.
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22.05.2023 15:44 Відповісти
До КНР, до Швейцарії, до Словенії, до Болгарії вже послали лівих васьків, які не зуб ногою, що таке Посол, що він має робити і тд.
При тому, що у нас є сотні професійних дипломатів - які роками працювали у тому ж Китаї, знають китайскую мову, знають місцевий менталітет, традиції, підходи і тд - ні, замість професіоналів ставлять послами кухарок...
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22.05.2023 15:51 Відповісти
Можливо інші країни скористаються прецедентом і оголосять персонами нон грата схемщиків і корупціонерів, відправлених кремлядськими манкуртами в українській владі послами в якості нагороди за грабіж українського народу.
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22.05.2023 16:14 Відповісти
Ні, персона нон-грата - це занадто радикально - це дипломатичний скандал - вони могли не приймати таких послів, але, нажаль, вже прийняли їх.
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22.05.2023 20:16 Відповісти
Дипломати повинні бути фахівними спеціалістами, а не ставлениками дЄрмаковської ОЗ!
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22.05.2023 15:18 Відповісти
Навіщо фахівцями??
Стендапери ж можуть бути президентами призначеними мудрим нарітом.
То чому єрмак не може призначити ставленика???
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22.05.2023 15:23 Відповісти
Этих придурков Китай будет спасать .
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22.05.2023 15:18 Відповісти
Воно і правильно. Нічого не маю проти Гацдая. Але перекладаю відповідь кпзахів на зрозумілу мову: "Ми хочемо лікувати нирки у неіролога, а не в техніка-дантиста."
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22.05.2023 15:24 Відповісти
А що, сексологині закінчились?
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22.05.2023 15:27 Відповісти
Астались тока гамасеки.
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22.05.2023 15:40 Відповісти
Логіка у цій вимозі казахів є, бо вони хочуть, принаймні поки, всидіти на двох стільцях, а ця людина буде провокативною для відносин із Московією. Українці вже ложать на Кремль, а от у Астані ще не готові!!!
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22.05.2023 15:29 Відповісти
Вони хочуть співробітництва з ПРОФЕСІЙНИМ ДИПЛОМАТОМ, а не з якимось казна-ким, хто не має ані профільної освіти, ані досвіду.
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22.05.2023 15:53 Відповісти
подкацапский казахстан
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22.05.2023 15:31 Відповісти
До чого тут "подкацапскій"? Казахстан правильно зазначив, що ПОСЛОМ має бути ПРОФЕСІОНАЛ, а не казна-хто, що не має жодного розуміння у дипломатії і роботі дипломатичних закладів.
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22.05.2023 15:55 Відповісти
ти не знаєш, що попереднього посла України в Казахстані вимагали прибрати кацапи?
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22.05.2023 17:14 Відповісти
"Подкацапські" є всюди, на жаль і у нас повно. А ось прості казахи схоже в більшості підтримують Україну, і конче необхідно, щоб посол знав казахську мову, сумніваюсь, що Гайдай знає.
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22.05.2023 16:51 Відповісти
раунд 2: пхайте шкарлєта
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22.05.2023 15:46 Відповісти
Шкарлета пошлють з тим же формулюванням.
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22.05.2023 15:54 Відповісти
Прокол Кулеби -- це ж иого парафія куди кого посилати .
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22.05.2023 16:18 Відповісти
Це вже давно парафія Єрмака ! Так що будуть тепер тільки послиці.
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22.05.2023 21:46 Відповісти
..от тудИ, до Середньої Азії, треба посилати хвойд, яких дермаки направили до Болгарії чи Швейцарії
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22.05.2023 16:26 Відповісти
Було б очікувано якби агремана не дали Маркаровой послиці в США. А тут в Казахстані.
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22.05.2023 16:35 Відповісти
може й схоже на ляпас нам, але заслужено. В дипломатії, як і скрізь, мають працювати професіонали, а не ті, хто краще смокче офісу президента.
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22.05.2023 16:57 Відповісти
Таке враження, що казахський МІД в курсі щодо цього дешевого зеленого базікала.
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22.05.2023 17:20 Відповісти
В Казахстане хватает своей ваты. И украинской им не надо.
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22.05.2023 18:40 Відповісти
Абідєлі Гнусавого ! Но как красіво !
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22.05.2023 19:04 Відповісти
Може хоть сторожем.
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22.05.2023 19:10 Відповісти
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22.05.2023 19:14 Відповісти
Якраз сьогодні їхав по об'їздній, бачив там одну професіоналку, якщо МЗС зв'яжеться зі мною, скину локацію.
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22.05.2023 22:14 Відповісти
 
 