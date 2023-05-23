Знищено шість "шахедів" та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР", - Повітряні сили

Ворог продовжує атакувати Україну із використанням безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Уночі 23 травня 2023 року на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР" за минулу добу 22 травня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, вночі, 23 травня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131".

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