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Знищено шість "шахедів" та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР", - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,шахед

Ворог продовжує атакувати Україну із використанням безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Уночі 23 травня 2023 року на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР" за минулу добу 22 травня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, вночі, 23 травня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 20 "шахедів", 4 крилаті ракети та ворожий винищувач Су-35, - Повітряні сили

Автор: Ірина Дашківська
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З Богом, хлопчики
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23.05.2023 10:08 Відповісти
 
 