США розглядали питання навчання, а згодом і постачання F-16 Україні задовго до саміту G-7, - Politico

Вашингтон переконався в необхідності "двоетапного підходу", який передбачає спочатку навчання на F-16, а згодом і постачання винищувачів ЗСУ.

Про це пише Politico із посиланням на п'ятьох американських високопосадовців, передає Цензор.НЕТ.

"Більше року Київ просив сучасні винищувачі, і відповідь адміністрації Байдена була або "ні", або "не зараз". Ситуація змінилася наприкінці минулого тижня, коли президент Джо Байден сказав союзникам, що підтримає міжнародну коаліцію для навчання українських пілотів на західних винищувачах, прокладаючи шлях для того, щоб сучасні реактивні літаки одного дня були передані на лінію фронту", - пише Politico.

За даними видання, питання щодо F-16 порушували ще на зустрічі у форматі "Рамштайн" 21 квітня 2023 року.

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"Під час зібрання колеги Остіна вимагали дозволу навчати українців на F-16. Пізніше Остін підняв це питання перед керівництвом Ради нацбезпеки Білого дому, яке "одноголосно" погодилося з тим, що сенс проводити навчання є", - пише Politico.

Також Остін обговорив це питання безпосередньо з Байденом напередодні саміту G-7, який відбувся минулих вихідних у Хіросімі, рекомендувавши США схвалили підготовку українських льотчиків союзниками та передачу літаків.

"Хоча ці літаки не мають відношення до майбутнього контрнаступу, Остін вирішив, що Україна повинна мати повітряний потенціал, який належить до четвертого покоління, тож навчання мало сенс", - розповів неназваний співробітник Пентагону.

Співрозмовник видання також розповів, що остаточно Вашингтон переконався в необхідності "двоетапного підходу", який передбачає спочатку навчання на F-16, а згодом і постачання винищувачів ЗСУ, під час поїздки помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана до Лондона у травні 2023 року.

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Тоді Салліван обговорив це з представниками Великої Британії, Франції та Німеччини, а також телефоном з колегами із Нідерландів і Польщі.

"Повернувшись до Вашингтона 11 травня, він повідомив президента (Байдена. - Ред.), що серед союзників є широка підтримка двоетапного підходу. Байден повідомив своїм колегам , що підтримає план на зустрічі лідерів G-7 у п’ятницю", - цитує чиновника видання.

"11 травня Салліван повідомив Байдену, що союзники підтримують американську пропозицію. Байден 21 травня оголосив на пресконференції за підсумками саміту G7, що Захід почне навчання українських пілотів застосуванню винищувачів четвертого покоління, включно з F-16", – підсумували журналісти.

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