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Новини За кордоном
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Путіна заарештують, якщо він приїде до Молдови, - Санду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санду

Якщо Путін приїде до Молдови, Кишинів заарештує його, виконавши рішення Міжнародного кримінального суду.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Euronews Romania.

На запитання журналістів про те,чи заарештують Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде до Молдови, Санду відповіла: 

Так. Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова поважатиме рішення суду".

Читайте також: Росія планувала переворот у Молдові на весну 2023 року, - Санду

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.
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Топ коментарі
+11
Ну красуня ж таки...
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23.05.2023 15:22
+10
Мужики в Рязані, в Україні - козаки. А Санду так, залізна пані - їй бракує лише хорошої армії.
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23.05.2023 15:33
+7
і хто тут мужик?
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23.05.2023 15:19
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і хто тут мужик?
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23.05.2023 15:19 Відповісти
Мужики в Рязані, в Україні - козаки. А Санду так, залізна пані - їй бракує лише хорошої армії.
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23.05.2023 15:33 Відповісти
Ну красуня ж таки...
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23.05.2023 15:22 Відповісти
Ой *****, мав би той хер намір туда їхати, так би не говорили...
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23.05.2023 15:27 Відповісти
Осталось только как-то туда его заманить может пообещать что-то, а потом кинуть как лоха?
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23.05.2023 15:27 Відповісти
Мені здається, що через пару років кацапи самі його заарештують, але більше ймовірно, що знищать, бо свідки про злочини кацапів не потрібні.
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23.05.2023 18:29 Відповісти
Те плешиве гіменце тепер навіть до Грузії не поїде.
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23.05.2023 15:28 Відповісти
Ох і малодчинка, це багато коштує.
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23.05.2023 15:30 Відповісти
Дед невыездной, судя по всему)
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23.05.2023 15:32 Відповісти
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23.05.2023 15:34 Відповісти
и посадить на цепь *************** собаку!......................................
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23.05.2023 16:03 Відповісти
Схоже, Молдова таки налагодила імпорт ЕЕ і газу в обхід росії. Інакше за такі заяви... зрозуміло, що буде.
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23.05.2023 16:24 Відповісти
у х**ла охорони більш, ніж у Санду армія. П**дьож ні про що
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23.05.2023 17:21 Відповісти
У пухла колись армія була другою в світі, а як виявилося тільки в кіно. Орда, яка срористалася радянською зброєю, завжди залишиться ордою.
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23.05.2023 18:31 Відповісти
Индия и Китай по полтора лярда душ населения. чота они не в первых рядах армий мира стоят. Хотя казалось бы. Дойди дело до конвенционной войны Китая и Тайваня, то китайцы безоговорочно получат смачных ******. А индусы ваще воевать не хоятят ни с кем, они там на корову дрочат и не дай бог жука задавить случайно. Хотя враги в виде Пакистана никуда не делись
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23.05.2023 19:41 Відповісти
 
 