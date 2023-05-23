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Путіна заарештують, якщо він приїде до Молдови, - Санду
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Якщо Путін приїде до Молдови, Кишинів заарештує його, виконавши рішення Міжнародного кримінального суду.
Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews Romania.
На запитання журналістів про те,чи заарештують Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде до Молдови, Санду відповіла:
Так. Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова поважатиме рішення суду".
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.
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