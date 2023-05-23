Медведєв лякає "ядерним апокаліпсисом" через F-16 для України

Колишній президент Росії, секретар Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, коментуючи рішення про постачання винищувачів F-16 Києву, повторив пов’язані з постачанням зброї Україні погрози на адресу країн Заходу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

За словами Медведєва, чим більш руйнівну зброю Україна отримує від своїх західних партнерів, тим вищий ризик "ядерного апокаліпсису".

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"Усі дії, спрямовані на зміцнення військової складової київського режиму, зрештою ведуть лише до одного - до збільшення кількості жертв та до затягування військового конфлікту. Тому чим більше зброї постачатиметься, тим у більшій небезпеці буде світ, і чим більш руйнівною є ця зброя, тим вірогіднішим стає сценарій того, що прийнято називати ядерним апокаліпсисом", - сказав російський чиновник.

Нагадаємо, лідери Великої сімки в спеціальному комюніке щодо війни Росії проти Україні за підсумками саміту в Хіросімі дали ясно зрозуміти, яку країну вважають відповідальною за поширення погроз, пов'язаних з ядерною зброєю.

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"Безвідповідальна ядерна риторика Росії, підрив режимів контролю над озброєннями та заявлений намір розмістити ядерну зброю в Білорусі небезпечні та неприйнятні", - йдеться в документі.