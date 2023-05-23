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Медведєв (1765) ядерна зброя (928) F-16 (420)

Медведєв лякає "ядерним апокаліпсисом" через F-16 для України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

медведєв

Колишній президент Росії, секретар Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, коментуючи рішення про постачання винищувачів F-16 Києву, повторив пов’язані з постачанням зброї Україні погрози на адресу країн Заходу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

За словами Медведєва, чим більш руйнівну зброю Україна отримує від своїх західних партнерів, тим вищий ризик "ядерного апокаліпсису".

Читайте: Росія не починала війну, а намагається її припинити, - Путін

"Усі дії, спрямовані на зміцнення військової складової київського режиму, зрештою ведуть лише до одного - до збільшення кількості жертв та до затягування військового конфлікту. Тому чим більше зброї постачатиметься, тим у більшій небезпеці буде світ, і чим більш руйнівною є ця зброя, тим вірогіднішим стає сценарій того, що прийнято називати ядерним апокаліпсисом", - сказав російський чиновник.

Нагадаємо, лідери Великої сімки в спеціальному комюніке щодо війни Росії проти Україні за підсумками саміту в Хіросімі дали ясно зрозуміти, яку країну вважають відповідальною за поширення погроз, пов'язаних з ядерною зброєю.

Також читайте: Медведєв закликав до "фізичного знищення кліки Зеленського" після удару по Кремлю

"Безвідповідальна ядерна риторика Росії, підрив режимів контролю над озброєннями та заявлений намір розмістити ядерну зброю в Білорусі небезпечні та неприйнятні", - йдеться в документі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
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23.05.2023 15:21
+26
Ему нужно выпить. Немедленно.
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23.05.2023 15:21
+20
він ще від попереднього апокаліпсісу не просох...
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23.05.2023 15:32
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23.05.2023 15:21 Відповісти
поменяйте ему текст Димое геть йовбувся
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23.05.2023 15:21 Відповісти
Сознался наш Скумбриевич, не выдержал очной ставки. Подкачал!
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23.05.2023 15:25 Відповісти
Ему нужно выпить. Немедленно.
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23.05.2023 15:21 Відповісти
він ще від попереднього апокаліпсісу не просох...
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23.05.2023 15:32 Відповісти
Чогось ядерного? Ректифікат?
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23.05.2023 18:36 Відповісти
О знов ядерні вибухи з лапотного алко-пєрдака...
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23.05.2023 15:22 Відповісти
Алкогном-Димон в своём репертуаре.
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23.05.2023 15:23 Відповісти
міша в уматі - весна, дурко прокинулося....
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23.05.2023 15:23 Відповісти
У тебе президент в міжнародному розшуку. Про це краще думай, дєятєль
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23.05.2023 15:23 Відповісти
Це уже який дубль лякання? Десятий? А бухла на всі інші лякання вистачить?
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23.05.2023 15:24 Відповісти
Ця запойна макака ще не згоріла від бухання? Я думав вже усьо, допився.
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23.05.2023 15:24 Відповісти
А що може бути наступним після F-16
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23.05.2023 15:24 Відповісти
повний набір ракет до них
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23.05.2023 15:46 Відповісти
Наступний F-35.
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23.05.2023 15:59 Відповісти
дальнобойные ракеты конечно
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24.05.2023 00:16 Відповісти
С*ка, дайтє єму сєльйодкі
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23.05.2023 15:25 Відповісти
Воно валізи переплутало.
Побігло з московії та прихватило в паніці валізу з памперсами замість валізи з віскарем.
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23.05.2023 15:26 Відповісти
Опять гномья алкашка проспалась и включила интернет
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23.05.2023 15:26 Відповісти
Курву відміли після того як воно протризвіло і обісралося, дали бумажку під іпло, воно щось промимрило, хер само зрозуміло про що.
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23.05.2023 15:27 Відповісти
Надо же, молчал несколько дней, я уж думал сгорел Димон на работе, воюя с "Финляндией")
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23.05.2023 15:27 Відповісти
Я не воїн і не солдат. Але медведєву натовкти пику я подужаю. Хай мені в очі усе це скаже. Я побачу що з нього залишиться.
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23.05.2023 15:27 Відповісти
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23.05.2023 15:27 Відповісти
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23.05.2023 15:28 Відповісти
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23.05.2023 15:30 Відповісти
Еще один всадник, блин, апокалипсиса..
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23.05.2023 15:30 Відповісти
Гитлер тоже мечтал о супер оружии, которое принесёт ему победу немецкого мира.
Теперь вот Путлер мечтает о победе узкого мира с помощью супер оружия.
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23.05.2023 15:32 Відповісти
Всі спеціалісти говорять, що ядерна зброя ефективна допоки її не використовують.

Дуже багато міфів навколо ЯЗ.

Наприклад ЯЗ в 10 кілотонн матиме лише в 14 разів більше радіус враження ніж звичайна бомба ФАБ 3000.... але наслідки будуть для самої РФ значно більші ніж в 14 разів.
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23.05.2023 15:39 Відповісти
На Хіросиму скинули ЯЗ потужністю 15 кілотон
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23.05.2023 15:42 Відповісти
танки Абрас розроблялись з додаванням збідненого урану в броню, щоб поглинала радіацію - на випадок ядерної війни. Тобто це не кінець Світу.
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23.05.2023 15:45 Відповісти
Существует версия, что ядерная зима может решить климатическую проблему планеты.
Вроде как облака пыли смогут закрыть землю от солнца и планета остынет.
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23.05.2023 15:52 Відповісти
Так то остынет нормально от -15 до -50*С лет так на 10. На лыжах накатаются те кто выживет без еды и солнечного света.
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23.05.2023 16:06 Відповісти
Где то писали что зима продлится 2-3 года. Температура упадёт на 20-25 градусов.
А потом все вернется как раньше.
Не для всех конечно.
Но при климатической катастрофе выживут ещё меньше. При этом климат станет практически необратимым и выжившие будут жить как в аду.
Считается, что ядерная зима это катастрофа, которая может предотвратить ещё большую катастрофу.
ХЗ, может это и правда. А может теория заговора.
Наберите в гугле "как изменится климат к 2070 году"
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23.05.2023 16:21 Відповісти
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23.05.2023 15:32 Відповісти
ага, був 0,0001%, а стане 0,00011%
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23.05.2023 15:33 Відповісти
Кинжалы то не фурычит , а это лучшее что в русни есть и тем более Ядерный заряд не взорвется если он сбит , там должна произойти сложная цепочка действий
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23.05.2023 15:33 Відповісти
Учи матчасть. Кинжал не нужны. Тактическое есть в виде снарядов для артиллерии.
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23.05.2023 15:39 Відповісти
Уже нету, Антонавка со всем тактическим ЯО захвачена. Моськов сри, ядрена бомпа щас палетит.
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23.05.2023 15:49 Відповісти
Почти нет. Их когда то разрабатывали, но потом поняли что игра не стоит свеч.
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23.05.2023 15:53 Відповісти
та ладно, пару лет назад рашка на какой-то выставке презентовала свеженькие.
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23.05.2023 16:41 Відповісти
Примерно как и арматы и прочие вундервафли что или в одном экземпляре или вообще невозможны как гиперзвуковые ракеты.
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23.05.2023 16:48 Відповісти
да-да, и вообще там все ржавое и не летает. Лучше б генерала Кривоноса послушал на ютубе чтоб всякую дурь не писать.
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23.05.2023 16:51 Відповісти
Дурь здесь пишешь ты и ещё пару ботов. То что на фронт стали снимать с консервации танки 50-60-тых годов - факт. То что снаряды и боеприпасы ищут по странам 3 мира вроде Ирана, тоже факт. Гиперзвуковых ракет нет, они просто противоречат законам физики, тоже факт. То что всякие арматы сделанные в нескольких экземплярах для парада и распила бабла, факт. Кому то не хватает мозгов понять что главный удар по армии РФ нанесла коррупция и воровство российских чинуш, которые распиливали деньги, тоже факт.
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23.05.2023 17:05 Відповісти
мы говприм про тактическое яо, которое у рашки есть и которому не нужны кинжалы, а не про арматы.
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23.05.2023 17:23 Відповісти
Спостерігати покакаліпсіс свого начальника у чемодан - це дійсно страшно, тим паче з бодуна
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23.05.2023 15:33 Відповісти
Опять алкашня белочек ловит....
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23.05.2023 15:34 Відповісти
Ще до вечора "FINLANDIA" буде роздавлена!

Може й не одна!

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23.05.2023 15:34 Відповісти
Напугать он может только воронежцев
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23.05.2023 15:34 Відповісти
У вас весь апокалипсис уже сморщился. Нельзя им так часто махать
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23.05.2023 15:35 Відповісти
Панде больше не наливать! Иначе наступит акалипсец и армагидец.
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23.05.2023 15:38 Відповісти
руская водка,что ж ти натворіла...
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23.05.2023 15:41 Відповісти
Яка яка ?
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23.05.2023 15:45 Відповісти
уже даже не смешно а скучно одно и тоже,поменяли бы хоть текст этому алкопикенесу
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23.05.2023 15:45 Відповісти
В університеті нас вчили, що найкращий радіопротектор це спирт. Медведев виживе. То чого він так хвилюється?
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23.05.2023 15:50 Відповісти
Старая песня о красных линиях, которые рашики отодвигали, отодвигали, что они уже дошли до белгородской области !
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23.05.2023 15:51 Відповісти
Народ у Кремлі починає нервувати. Бабло тане, як весняний сніг. Так можна й без штанів залишитись, якщо всі ПВК годувати з барського столу.
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23.05.2023 15:51 Відповісти
ох да подшейте его уже дисульфирамом, и прокапайте... ****** клоун
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23.05.2023 15:55 Відповісти
А Димон про Белгород ничего не сказал? Странно.
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23.05.2023 15:55 Відповісти
Белгород с 1918-го года - Украина .
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23.05.2023 16:03 Відповісти
а иди *****.......................................
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23.05.2023 15:58 Відповісти
РДК добереться до мацкви і влаштує там апокаліпсис.
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23.05.2023 16:03 Відповісти
До кацапських підарів ще не дійшло, що вже на їх висери світу просто насрати? Вони вже ніхто.
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23.05.2023 16:04 Відповісти
*******, у нас і так апокаліпсіс. давай, запускай ракети - подивимося як вона ***** на старті.
а ти сцикло, чому не на сво? і де твій випердок? він же міг би зараз Бахмут брати.
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23.05.2023 16:16 Відповісти
І що, це перша його ТАКА погроза ядеркою?! НІ! Колись так казали про китайські "останні" 100-тисячні попередження як про ті, які так ніколи і не втілювались у життя! Зараз настав час вимірювати політичну тупість в "путіних", де 0,0000001 "путіна" дорівнює достатньо розумному рішенню, а 1 =путін= - це повне фіаско, та рахувати ЧЕРГОВЕ, якесь там за підрахунком, "останнє роССійське попередження"!
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23.05.2023 16:21 Відповісти
6 кубиков галоперидола, а с утра 4 таблетки Алкозельцера.
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23.05.2023 16:22 Відповісти
Щось вони сьогодні дуже активізувалися, може щось сталося?
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23.05.2023 16:24 Відповісти
усім насрати на погрози шизіків
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23.05.2023 16:35 Відповісти
Допився ліліпут до бєлочкі
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23.05.2023 16:42 Відповісти
Як тільки чую F16, рука так і тягнеться до червоної кнопки. Та ну, чувак, це ж усього-навмього F16, це ж не Patriot, який удєлує ваші кінджали? Спокійніше, півлітру і баюньки, баю-бай. Сук@ рашистська
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23.05.2023 16:48 Відповісти
Дайте ему кто-нибудь по роже, чтобы он уже заткнулся.
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23.05.2023 16:57 Відповісти
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23.05.2023 17:17 Відповісти
дайте ему селедки
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23.05.2023 17:39 Відповісти
Амеба.
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23.05.2023 17:44 Відповісти
Он ,,красиво,, танцует, пусть продолжает, а не пиз...т с бодуна.
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23.05.2023 17:59 Відповісти
Невже прямо так і сказав "апокак... акопа.... апокліс... апокаліпс"?
Мабуть довго тренувався. А може його жінка постійно перевіряє на тверезість різними скоромовками, от і навчився.
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23.05.2023 18:20 Відповісти
на жаль, на жаль, поки що найвагоміші жертви несе Україна, але несе через дефіцит озброєнь. Якщо чесно, то касапи позбуваються біосміття досить багато; але мали би ще більше і саме через недостатню озброєнність України. А щодо іншого світу - то лише одиниці, і те добровольці, нині гинуть в Україні... Якщо в нас буде більше озброєння - то гинутимуть ще менше.

Отака правда. А те, що верзе дімон-алкаш - то його мара.
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23.05.2023 18:26 Відповісти
Хто там ближче до цього ******,заберіть вже йотафон.
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23.05.2023 18:48 Відповісти
Шизофрения на почве алкоголизма.
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23.05.2023 22:14 Відповісти
Путинская секс-кукла решила напомнить о том, что у неё как у подстилки нет мозгов.
Московитское ЯО давно выдохлось - плутоний должен обновляться каждые 18 лет,
атомные заряды - каждые 30, и эти годы уже прошли.
А Медведеву не доложили.
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24.05.2023 10:11 Відповісти
 
 