Медведєв лякає "ядерним апокаліпсисом" через F-16 для України
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Колишній президент Росії, секретар Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, коментуючи рішення про постачання винищувачів F-16 Києву, повторив пов’язані з постачанням зброї Україні погрози на адресу країн Заходу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
За словами Медведєва, чим більш руйнівну зброю Україна отримує від своїх західних партнерів, тим вищий ризик "ядерного апокаліпсису".
"Усі дії, спрямовані на зміцнення військової складової київського режиму, зрештою ведуть лише до одного - до збільшення кількості жертв та до затягування військового конфлікту. Тому чим більше зброї постачатиметься, тим у більшій небезпеці буде світ, і чим більш руйнівною є ця зброя, тим вірогіднішим стає сценарій того, що прийнято називати ядерним апокаліпсисом", - сказав російський чиновник.
Нагадаємо, лідери Великої сімки в спеціальному комюніке щодо війни Росії проти Україні за підсумками саміту в Хіросімі дали ясно зрозуміти, яку країну вважають відповідальною за поширення погроз, пов'язаних з ядерною зброєю.
"Безвідповідальна ядерна риторика Росії, підрив режимів контролю над озброєннями та заявлений намір розмістити ядерну зброю в Білорусі небезпечні та неприйнятні", - йдеться в документі.
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Побігло з московії та прихватило в паніці валізу з памперсами замість валізи з віскарем.
Теперь вот Путлер мечтает о победе узкого мира с помощью супер оружия.
Дуже багато міфів навколо ЯЗ.
Наприклад ЯЗ в 10 кілотонн матиме лише в 14 разів більше радіус враження ніж звичайна бомба ФАБ 3000.... але наслідки будуть для самої РФ значно більші ніж в 14 разів.
Вроде как облака пыли смогут закрыть землю от солнца и планета остынет.
А потом все вернется как раньше.
Не для всех конечно.
Но при климатической катастрофе выживут ещё меньше. При этом климат станет практически необратимым и выжившие будут жить как в аду.
Считается, что ядерная зима это катастрофа, которая может предотвратить ещё большую катастрофу.
ХЗ, может это и правда. А может теория заговора.
Наберите в гугле "как изменится климат к 2070 году"
Може й не одна!
а ти сцикло, чому не на сво? і де твій випердок? він же міг би зараз Бахмут брати.
Мабуть довго тренувався. А може його жінка постійно перевіряє на тверезість різними скоромовками, от і навчився.
Отака правда. А те, що верзе дімон-алкаш - то його мара.
Московитское ЯО давно выдохлось - плутоний должен обновляться каждые 18 лет,
атомные заряды - каждые 30, и эти годы уже прошли.
А Медведеву не доложили.