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Війна закінчиться членством України в Євросоюзі, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Війна закінчиться тим, що Україна стане повноправним членом Євросоюзу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами глави німецького уряду, він упевнений у тому, що Росії не вдасться здобути перемогу у війні проти України.

"Гірка глава в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського Союзу як повноправний член", - підкреслив Шольц.

Канцлер ФРН також зазначив, що його партія соціал-демократів, яка зараз входить до правлячої коаліції, підтримує дію в Європі принципів незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав та права народів на самовизначення.

Також читайте: "Дорожня карта" вступу України до ЄС чітка: спочатку оцінка комісії, потім рішення Ради Європи, - фон дер Ляєн

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Ну как не крути , к Шольцу есть уважение в отличии от жирной кобылы Анжелы
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23.05.2023 16:37
+12
закінчеться, пане Шольц, і саме Перемогою України!
Україна стільки синів і дочок i малюків в ту Перемогу вклала,
що ми її нікому не віддамо!
і на менше не згодні.
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23.05.2023 16:38
+11
Нам би в НАТО -- шоб нікому не було гірко .
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23.05.2023 16:35
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База від Шольца!!
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23.05.2023 16:32 Відповісти
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23.05.2023 16:37 Відповісти
Нам би в НАТО -- шоб нікому не було гірко .
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23.05.2023 16:35 Відповісти
Шольц знає більше, чим каже... на G7, схоже досягли консенсусу...
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23.05.2023 16:36 Відповісти
Заяви на G7 були дуже цікаві. Дійсно таке враження, що відбувається якісний зсув у політиці Заходу.
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23.05.2023 17:35 Відповісти
Ну как не крути , к Шольцу есть уважение в отличии от жирной кобылы Анжелы
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23.05.2023 16:37 Відповісти
вiйна закiнчиться лише з розвалом кацапськоi iмперii! всi iншi варианти лише перерва до наступноi вiйни.
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23.05.2023 16:37 Відповісти
закінчеться, пане Шольц, і саме Перемогою України!
Україна стільки синів і дочок i малюків в ту Перемогу вклала,
що ми її нікому не віддамо!
і на менше не згодні.
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23.05.2023 16:38 Відповісти
Війна закінчиться перемогою України, такі "члени" як угорщина нам нах.. не потрібні
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23.05.2023 16:43 Відповісти
Дякую, Олафе! Але нам в НАТО зараз нагальніше. А щодо Євросоюзу, то зеленій владі ще потрібно провести багато реформ і відновити свободу слова!
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23.05.2023 16:47 Відповісти
Він же не казав що СН приймуть до ЄС.
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23.05.2023 17:50 Відповісти
В НАТО. Ми по факту уже найкраще озброєна країна Європи з найбільш потужною армією.
Як це нас у НАТО не прийняти
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23.05.2023 16:51 Відповісти
Ну не знаю, думаю, що Польща поцікавіше озброєна.
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23.05.2023 16:55 Відповісти
Наприклад ми в ЄС і НАТО а що далі? типу які нові глобальні цілі України?
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23.05.2023 16:52 Відповісти
Молдове он тоже такое скажет?
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23.05.2023 16:55 Відповісти
do dupy Євросоюз. Нам треба НАТО!
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23.05.2023 16:56 Відповісти
Канал Євронюс (спільне телебачення усіх країн Євросоюзу) віднедавна включив у свої заставки Україну!
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23.05.2023 17:12 Відповісти
Дурниця - "euronews" це не "спільне телебачення усіх країн Євросоюзу". Euronews SA є дуже підозрілим акціонерним товариством, у якому Росія має акції. (варто перевірити, що ще недавно робили представники Росії в наглядовій раді цього лайнового каналу).
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23.05.2023 18:38 Відповісти
Спочатку нам потрібно членство в НАТО, бо членство в ЄС нас не захистить від москальської орди. Потрібна ядерна парасолька, якої в нас, нажаль вже нема. А вона є лише в НАТО.
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23.05.2023 17:56 Відповісти
 
 