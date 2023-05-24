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Новини
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Джонсон у Техасі закликав республіканців допомагати Україні та критикував Макрона

джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Техас. Він зустрівся із тамтешніми представниками Республіканської партії та закликав їх підтримувати Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Politico.

Джонсон мав у Далласі зустріч із двадцятьма провідними консервативними діячами штату - політиками, донорами та керівниками промисловості. Він намагався донести до них одну головну думку: США повинні тримати курс на Україну.

"Я просто закликаю вас усіх дотримуватися цього. У довгостроковій перспективі це окупиться", - сказав Джонсон.

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Politico пише, що Джонсон прилетів до Техасу, бо все більше консервативних законодавців, кандидатів і активістів почали сумніватися в розмірі пакету підтримки США для України.

Він наполягав, що підтримка Заходом України не має бути безстроковою, адже "українці зможуть завдати дуже суттєвого контрудару цього літа, тому перспектива повного російського військового краху цілком ймовірна".

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Також колишній глава британського уряду розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона.

"Мій французький друг і колега Емманюель Макрон сказав, що Путіна не можна принижувати. Я думаю, що потрібно дуже багато, щоб принизити Володимира Путіна, чесно кажучи. Я не думаю, що наша робота - хвилюватися про его, чи про його політичні перспективи, чи про розвиток кар'єри Володимира Путіна", - сказав Джонсон.

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Також Джонсон зустрівся з колишнім президентом США Джорджем Бушем. Він також планує мати зустріч із губернатором Техасу Грегом Ебботтом.

Автор: 

США (22755) Джонсон Борис (582) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+22
якби свого часу не Джонсонюк, наші б в туреччині вже б за щоку у москалів взяли. дякуємо Борисе! приїхав дорослий дядько, надавав підсрачників
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24.05.2023 11:38
+12
Дай їм чарівного пенделя і не одного.
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24.05.2023 11:56
+11
Джонсон - справжній англомовний патріот України!
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24.05.2023 12:13
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24.05.2023 11:37 Відповісти
якби свого часу не Джонсонюк, наші б в туреччині вже б за щоку у москалів взяли. дякуємо Борисе! приїхав дорослий дядько, надавав підсрачників
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24.05.2023 11:38 Відповісти
Макрон - цe людина-флюгep без власних принципів
куди вітер віє, туди й летить
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24.05.2023 11:51 Відповісти
Він дуже бажав допомогти Зелі.
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24.05.2023 12:37 Відповісти
Дай їм чарівного пенделя і не одного.
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24.05.2023 11:56 Відповісти
ДЖОНСОНЮК ТОЧНО МАЄ УКРАЇНСЬКЕ КОРІННЯ..................
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24.05.2023 11:57 Відповісти
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24.05.2023 12:10 Відповісти
Джонсон - справжній англомовний патріот України!
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24.05.2023 12:13 Відповісти
"Я не думаю, що наша робота - хвилюватися про его"

Цензор, смените редактора москаля!
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24.05.2023 12:17 Відповісти
Натякаю: "его", "егоїзм", "егоїст"...
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24.05.2023 12:28 Відповісти
....але він завжди там, де треба
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24.05.2023 16:17 Відповісти
Адекватно оцінити те що Джонсон зробив і робить для нас неможливо, для вираження вдячності не хватить слів.
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24.05.2023 23:52 Відповісти
 
 