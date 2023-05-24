Джонсон у Техасі закликав республіканців допомагати Україні та критикував Макрона

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Техас. Він зустрівся із тамтешніми представниками Республіканської партії та закликав їх підтримувати Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Politico.

Джонсон мав у Далласі зустріч із двадцятьма провідними консервативними діячами штату - політиками, донорами та керівниками промисловості. Він намагався донести до них одну головну думку: США повинні тримати курс на Україну.

"Я просто закликаю вас усіх дотримуватися цього. У довгостроковій перспективі це окупиться", - сказав Джонсон.

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Politico пише, що Джонсон прилетів до Техасу, бо все більше консервативних законодавців, кандидатів і активістів почали сумніватися в розмірі пакету підтримки США для України.

Він наполягав, що підтримка Заходом України не має бути безстроковою, адже "українці зможуть завдати дуже суттєвого контрудару цього літа, тому перспектива повного російського військового краху цілком ймовірна".

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Також колишній глава британського уряду розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона.

"Мій французький друг і колега Емманюель Макрон сказав, що Путіна не можна принижувати. Я думаю, що потрібно дуже багато, щоб принизити Володимира Путіна, чесно кажучи. Я не думаю, що наша робота - хвилюватися про его, чи про його політичні перспективи, чи про розвиток кар'єри Володимира Путіна", - сказав Джонсон.

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Також Джонсон зустрівся з колишнім президентом США Джорджем Бушем. Він також планує мати зустріч із губернатором Техасу Грегом Ебботтом.