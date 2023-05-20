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Макрон про візит Зеленського на саміт G7: Може стати переломним моментом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

макрон,зеленський

Візит лідера України Володимира Зеленського на саміт "Великої сімки" (G7) може стати переломним моментом, оскільки він отримав унікальну нагоду обмінятися думками з лідерами країн півдня.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Я думаю, що це унікальна можливість (провести. - Ред.) обмін думками з багатьма країнами з півдня і висловити свою ситуацію, висловити послання і поділитися думкою. Я вірю, що це може стати переломним моментом", - заявив він.

Макрон додав, що Франція буде з Україною "до самого кінця".

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Як повідомлялося, 20 травня Зеленський прибув у Японію на саміт G7.

Раніше глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що президент України Володимир Зеленський під час перебування на саміті G7 у Японії зустрінеться з президентом США Джо Байденом. За даними видання Kyodo, Зеленський проведе в Японії переговори з прем’єром Кісідою.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Переломні моменти війни залежать від старшого сержанта який зараз стоїть насмерть в Бахмуті, а не від зеленських, чи навіть макронів...
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20.05.2023 16:15
+4
Не згоден. Від усіх залежить: І тих дипломатів, що працювали з міжнародними партнерами, щоб постійно продовжували давати зброю, і від волонтерів, і від військових, і від розвідників, і від виробників дронів, і від ППО..
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20.05.2023 16:26
+3
Що залежало від зеленських так це умови на яких країна ввійшла в війну, за що їм велике "дякую". Тепер все залежить від сержантів і рядових...
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20.05.2023 16:58
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Научит на рояле играть. В четыре руки.
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20.05.2023 16:05 Відповісти
кодекс самурая от макрона в шестой редакции...не верю.
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20.05.2023 16:11 Відповісти
Переломні моменти війни залежать від старшого сержанта який зараз стоїть насмерть в Бахмуті, а не від зеленських, чи навіть макронів...
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20.05.2023 16:15 Відповісти
Не згоден. Від усіх залежить: І тих дипломатів, що працювали з міжнародними партнерами, щоб постійно продовжували давати зброю, і від волонтерів, і від військових, і від розвідників, і від виробників дронів, і від ППО..
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20.05.2023 16:26 Відповісти
Що залежало від зеленських так це умови на яких країна ввійшла в війну, за що їм велике "дякую". Тепер все залежить від сержантів і рядових...
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20.05.2023 16:58 Відповісти
Є один позитивний момент із Зе за межами України
- причеплений до Зе віце-преЗавгосп Їрмак також зникає і не заважає Залужному.
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20.05.2023 18:42 Відповісти
ЯКА Ж ВАЖКА ЦЕ ПРОФЕСІЯ - ПОЛІТИК...вигадувати на рівному місці важливе а потім вміти пояснити чого воно не важливе...
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20.05.2023 16:25 Відповісти
Буде Індію перетягувати на сонячну сторону ?.
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20.05.2023 16:28 Відповісти
Главное шоб не перенюхал и не обменял Украину на плазменный китайский телевизор...
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20.05.2023 16:28 Відповісти
Краще переломаним хребтом раССєї
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20.05.2023 16:30 Відповісти
Макрон не договорив лише одне слово в кінці - "росії"!
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20.05.2023 17:04 Відповісти
Може стати переломним моментом

Ще одним? Цікаво, який порядковий номер матиме цей?
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20.05.2023 17:44 Відповісти
якого "півдня", що він має на увазі? "Півднем" нині так толерантно називають країни "третього світу" (колишня назва), які до G7 жодним боком
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20.05.2023 18:08 Відповісти
у нас вже був у 2019 один переломний момент, тепер оговуватися будемо десятиліттями... щоб вийти на рівень хоча б кінця 2018 року...
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20.05.2023 18:20 Відповісти
Цікаво, що трапиться в Японії, після візита цього …….? В Італїї страшна повінь!
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20.05.2023 19:39 Відповісти
Так Макрон потому и облизывает его потому, что нет денег на новый ремонт Нотр-Дам.
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20.05.2023 21:21 Відповісти
😆😆😆
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21.05.2023 14:24 Відповісти
Візит лідера України Володимира Зеленського на саміт "Великої сімки" (G7) може стати переломним моментом, оскільки він отримав унікальну нагоду обмінятися думками з лідерами країн півдня. Джерело: https://censor.net/ua/n3419650

Обмін думками, це завжди важливо, коли вони є вголовах..., але ж звідки думки в голові Зеленського, коли сам Макрон назав його: - "неповною пляшкою вина".
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20.05.2023 21:11 Відповісти
Макрон канєшна знає!)
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20.05.2023 21:27 Відповісти
 
 