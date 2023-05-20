Макрон про візит Зеленського на саміт G7: Може стати переломним моментом

Візит лідера України Володимира Зеленського на саміт "Великої сімки" (G7) може стати переломним моментом, оскільки він отримав унікальну нагоду обмінятися думками з лідерами країн півдня.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Я думаю, що це унікальна можливість (провести. - Ред.) обмін думками з багатьма країнами з півдня і висловити свою ситуацію, висловити послання і поділитися думкою. Я вірю, що це може стати переломним моментом", - заявив він.

Макрон додав, що Франція буде з Україною "до самого кінця".

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Як повідомлялося, 20 травня Зеленський прибув у Японію на саміт G7.

Раніше глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що президент України Володимир Зеленський під час перебування на саміті G7 у Японії зустрінеться з президентом США Джо Байденом. За даними видання Kyodo, Зеленський проведе в Японії переговори з прем’єром Кісідою.