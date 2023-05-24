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Новини
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Грузія не запроваджуватиме санкцій проти Росії, - прем’єр Гарібашвілі

гарібашвілі

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що економіка країни впаде, якщо вона введе прямі санкції проти Росії.

Про це він заявив під час виступу на економічному форумі в Катарі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми завдамо шкоди своєму народу, якщо введемо санкції проти Росії", - заявив Гарібашвілі.

Він зазначив, що Грузія підтримує Україну та український народ, але запроваджувати прямі санкції проти Росії не буде.

"Наш товарообіг із Росією становить менше мільярда доларів. Для порівняння: Євросоюз лише за чотири дні торгує з Росією, скільки ми торгуємо за рік. Де логіка, коли нас закликають вводити санкції проти Росії?", - сказав Гарібашвілі.

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За його словами, деякі українські політики дуже хотіли б, щоб у Грузії було відкрито "другий фронт" проти Росії, але цього не станеться.

"Грузія невелика нація з населенням у чотири мільйони осіб, тому важливо зберігати в країні мир, стабільність і безпеку. Мій обов'язок - захищати інтереси свого народу", - заявив Гарібашвілі.

Раніше прем’єр-міністр Грузії, яка відмовилась запроваджувати санкції проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням до України, заявив, що його країна робить все заради збереження миру.

Автор: 

Грузія (1844) росія (65114) санкції (11819) Гарібашвілі Іраклій (37)


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Топ коментарі
+47
Ну и идите *****, но помните, мы все это запомнили.
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24.05.2023 12:21
+43
а Україна надала Грузії зброю, коли та дуже її потребувала
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24.05.2023 12:23
+31
Крысы, они и в Грузии = крысы.

Причём глупые - думают, что кацапия вечная
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24.05.2023 12:24
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Ну и идите *****, но помните, мы все это запомнили.
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24.05.2023 12:21 Відповісти
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24.05.2023 12:21 Відповісти
Звичайний *******
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24.05.2023 12:23 Відповісти
а Україна надала Грузії зброю, коли та дуже її потребувала
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24.05.2023 12:23 Відповісти
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24.05.2023 12:23 Відповісти
Крысы, они и в Грузии = крысы.

Причём глупые - думают, что кацапия вечная
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24.05.2023 12:24 Відповісти
А що про це кажуть самі грузини?
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24.05.2023 12:24 Відповісти
.
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24.05.2023 12:29 Відповісти
надівають тигрову шкуру і кажуть гамарджоба маскалі
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24.05.2023 12:33 Відповісти
Горіти тобі в пеклі, разом з орбаном!
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24.05.2023 12:25 Відповісти
Так і скажи що обісрались, а то штани, штани...
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24.05.2023 12:25 Відповісти
Продажна грузинська влада не має нічого спільного з грузинським народом...
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24.05.2023 12:26 Відповісти
так можна про Україну сказати - у нас влада з євреїв, але бідній Грузії не пощастило як нам - там влада суцільно з етнічних грузинів
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24.05.2023 16:44 Відповісти
Влада Грузії може посперечатися з мадярами - за першість у підлабузництві кацапні .
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24.05.2023 12:27 Відповісти
мокшанская ************ с грузинской фамилией. на зарплате у кремлядей
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24.05.2023 12:27 Відповісти
да всі вже зрозуміли шо уряд грузії расєйські шлюхи, нашо повторювати?
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24.05.2023 12:27 Відповісти
Бяларусь 2.0
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24.05.2023 12:29 Відповісти
Путает экономику страны со своими 30 серебрянниками от раши
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24.05.2023 12:30 Відповісти
Там лимоны, апельсины, вкусное вино
И мордатый Гарибашвили ждёт пуйла давно...
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24.05.2023 12:31 Відповісти
врот берет давно
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24.05.2023 12:54 Відповісти
Все робить точно так, як Зеля робив до вторгнення.
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24.05.2023 12:32 Відповісти
Жадность фраера погубит
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24.05.2023 12:33 Відповісти
Тіпа кенти..
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24.05.2023 12:34 Відповісти
Сакартвело дуже схожі на нас. А ситуація в Грузії зараз дуже схожа на нашу у 2013, коли шапкокрад розвернувся у бік московії. Чим це закінчилось у нас - всі пам'ятають. Подивимось, чим це скінчиться в Грузії...
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24.05.2023 12:36 Відповісти
Значить обійдуться без Абхазії...
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24.05.2023 12:36 Відповісти
Грузія = Білорусія
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24.05.2023 12:38 Відповісти
Да всі все вже зрозуміли.

Грузія про ЄС може забути.

Більше того, коли РФ повністю обісреться в Україні, вона буде шукати нову більш слабку жертву. І краще Грузії для цього Роісє не знайти. Так от - на допомогу теж тепер можуть не сподіватися.
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24.05.2023 12:38 Відповісти
"Наш товарообіг із Росією становить менше мільярда доларів. Для порівняння: Євросоюз лише за чотири дні торгує з Росією, скільки ми торгуємо за рік. Де логіка, коли нас закликають вводити санкції проти Росії?", - сказав Гарібашвілі. Джерело:

В данном случае, интересна не Грузия. Больше интересна позиция Евросоюза.
"Санкции против РФ" - это филькина грамота. Реально работать будет только эмбарго. Но в Евросоюзе даже боятся озвучивать это слово. (как, впрочем и в США)
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24.05.2023 12:39 Відповісти
Тоді потрібно вводити санкції ппроти Грузії, нічого панькаться
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24.05.2023 12:42 Відповісти
******* в овечьей шкуре !
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24.05.2023 12:43 Відповісти
грузин штопаний
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24.05.2023 12:43 Відповісти
влада Грузії продасть кацапам навіть мило і мотузку на яких грузинів і повісять
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24.05.2023 12:45 Відповісти
Памʼятаймо.
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24.05.2023 12:45 Відповісти
Всі канешно негадують, але ж в 2008році Україна також не запроваджувала жодних санкцій проти росії.
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24.05.2023 12:46 Відповісти
Так, не запроваджувала, просто передала засоби ППО, які "закрили небо".
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24.05.2023 13:21 Відповісти
Не передала, а продала, так. А грузини наразі воюють у лавах ЗСУ. Грузини нам точно нічого не винні і на кожне наше питання можуть спросити у нас, а де ви були у 2008му?
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24.05.2023 13:33 Відповісти
Грузія відмовилася навіть продати нам щось. А Ющенко у 2008-му був у Тбілісі
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24.05.2023 13:37 Відповісти
Те що грузини зараз воюють за Україну виправдовує, те що робить уряд Грузії ? Більшість грузинів вибрали цей уряд і досих пір його терплять значить більшість грузин це терпіли і боягузи
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24.05.2023 14:16 Відповісти
А хтось уточнив що саме уряд Грузії поганці??? Оно в коментарях скрізь написано грузини - "казли"
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24.05.2023 15:46 Відповісти
Так більшість грузинів вибирали данну владу і терплять її нічого не роблять щоб її скинути як їх можна назвати ?
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24.05.2023 16:11 Відповісти
Ну а ми обирали поміж Юлькою і Януковичем бо нам Ющенко якийсь слабенький був, недостаточно крапкая рука у нево оказалась. А потім взагалі клованів привели до влади під час війни із купою зрадників і малоросів, і досі ЖОДНИХ висновків не зробили.
Це до того що перед тим як кидатись брудом у когось треба хоч одним очком глянути у дзеркало. Бо дуже легко накидувати на маленьку Грузію котра майже сам на сам опинилася із лютим ворогом.
От особисто мене в 2008році не сильно хвилювала Грузія, у мене свої проблеми були..скоріш за все і у вас було так само.
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24.05.2023 16:29 Відповісти
Тобто для тебе прокацаський уряд Грузії це не проблема так?
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24.05.2023 19:04 Відповісти
Звідки взялася та свора довбограїв, що приписують мені те, що я не казав?
Ти вже третій за день...
І тикати будеш свої дружині 😺
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24.05.2023 21:25 Відповісти
Це може бути нескінченною історією. За ринкову ціну продали? А хто ще готовий був тоді продати ППО Грузії? А розрахунки там грузинські були, ті що збивали літаки? Так швидко навчились? А звісно ніхто нікому нічого не винен за ті давні справи... і зараз ніхто не винен, просто ми зробили висновки хто друг, а хто ні. Доречі з початком війни Україна хотіла викупити це ППО назад. За гроші.
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24.05.2023 15:14 Відповісти
А хтось тоді, крім штатів, проти кацапів санкції запроваджував? ЄС, нагадаю, відмовився це робити. Але Україна надала тоді засоби ППО. А що дала Україні Грузія у 2022-му?
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24.05.2023 13:36 Відповісти
Да зрозуміло що вам усі винні..
Але перш за все треба відповідати за себе, а не на сусідів вказувати. То таки роблять цапи, коли їм щось кажеш вони одразу запускають платівку - а вот амеріка...!
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24.05.2023 13:42 Відповісти
И эти шлюхи собрались в Евросоюз.
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24.05.2023 12:51 Відповісти
Ми, Україна, за допомогою цивілізованого світу відіб'ємося від Московії,
знаєте, що буде далі, коли московити відповзуть з України, розлючена Московщина не змінить своєї натури, яка полягає в тому, щоб поневолювати інші народи, і буде шукати собі іншу жертву,
чомусь мені здається, що в цьому списку є і Грузія.
Гарібашвілі, якщо він не московський агент, збожеволів, він віддаляє Грузію від нормальних країн, які поважають міжнародне право і могли б допомогти і грузинам захистити себе від нової агресії ,
і прив'язує її до людожера,
що буде з ізольованою Грузією, коли людожер знову нападе на неї, просто так, без приводу,
для нападу на Україну Пуйло привід не шукав, просто напав
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24.05.2023 12:52 Відповісти
Так можна залетіти під вторинні санкції від big boys. Теж мені Орбан 2.0
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24.05.2023 12:52 Відповісти
Важливо зберігати мир та безпеку... ага, зберегли вже два рази - Абхазія та Осетія не дасть збрехать. Ще більше безпеки треба?
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24.05.2023 12:57 Відповісти
Ну добре, не можете відмовитись від контрабасу в *********. Ясна-панятна ,очєшуітєльне бабло зрива кришу. Але Міхела відпустіть , "митожедемократи" ! Кіркоров вам президент.
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24.05.2023 13:03 Відповісти
Каже, Грузія має всього 4 мільона населення. Тому ніяких антиросійських дій. А чому ще менші Балтійські країни не сруть мєлким бєсом?
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24.05.2023 13:14 Відповісти
Грузія хоче всидіти на двох стільцях...як і Угорщина...
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24.05.2023 13:30 Відповісти
На кухне два алкаша:
- Витя, сходи в спальню. Там на окне за шторой полбутылки водки!
Витя возвращается из спальни с бутылкой и говорит:
- Серега, там твоя баба в постели дрыхнет с каким то мужиком!
- Тсс, это его водка!
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24.05.2023 13:18 Відповісти
Пи-дец купили кацапы грузию с потрохами.
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24.05.2023 13:23 Відповісти
Ну то ***** і в ЄС та НАТО проситися. Знімайте штани, ставайте раком. Ви свій вибір зробили.
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24.05.2023 13:27 Відповісти
Как вы вообще представляете прием Грузии в ЕС и НАТО?
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24.05.2023 14:26 Відповісти
Просто підар. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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24.05.2023 13:28 Відповісти
Уряд Грузії робить ту ж саму помилку і наш уряд після 2019...проте вона ще глибша- після поразки рассєї ні в ЄС ні в НАТО Грузію швидко не приймуть ...а з Україною відносини вже зіпсували...
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24.05.2023 13:29 Відповісти
Я так розумію - Грузія підпише санкції проти росії тільки тоді, коли зможе це зробити саме кров'ю цього гарібашвілі...
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24.05.2023 13:40 Відповісти
Ну і смокчіть далі у блідої кремлівської воші, "гордиє горци" і скигліть гучніше, коли мордор буде додавлювати вас. Скоро ваше місце буде у Тайожному союзі і ОДКБ, а вірніше, біля переповненого путінського чемоданчика, який вас змусять виносити.
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24.05.2023 13:41 Відповісти
Reiskia kad i
Gruzija poilsiauti europieciams neverta vaziuoti...tegu ruskiai-Rusky Mir Svencia
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24.05.2023 13:51 Відповісти
Згори в пеклі, іраклій. Ганьба грузинського народу🤮
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24.05.2023 13:56 Відповісти
І не кажіть що прості грузини не винні, вони вибрали цю владу, вони нічого не роблять щоб її змінити так є грузини що за нас воюють але їх небагато там 2-3 тис незнаю скільки це капля в морі
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24.05.2023 14:17 Відповісти
Ничего себе капля в море. Это целый полк.
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24.05.2023 14:20 Відповісти
Грузинів 4-5 млн у світі, це раз друге якщо вони не можуть скинути свою прокацапську владу значить їх все влаштовує
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24.05.2023 14:59 Відповісти
не треба так,
є неадекватна нинішня грузинська влада, яку, можливо, навіть обрала більшість грузинів,
але є інша Грузія, якої майже не менше, ніж прибічників "Грузинської мрії",
серед добровольців міжнародної спільноти, які допомагають захищати нашу незалежність, найбільше серед загиблих, це саме грузини
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_іноземних_добровольців,_загиблих_у_російсько-українській_війні_(Україна)
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24.05.2023 14:33 Відповісти
І що так є окремі грузини які воюють за нас як це виправдовує більшість населення Грузії яке вибирало данну владу і нічого не робить щоб її скинути ?
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24.05.2023 15:02 Відповісти
я вам дав посилання,
ваше "окремі" звучить упереджено, є, мабуть різні грузини, але як пояснити той факт, що, всупереч політиці нинішнього грузинського уряду, грузинів у захисті незалежності України загинуло найбільше серед добровольців всієї іншої решти світу
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24.05.2023 15:17 Відповісти
Грузия не только не будет вводить санкции против РФ, она, скорее всего, сделает все возможное и невозможное, чтобы помочь россии обойти санкции ЕС и США. Скоро увидим, что экспорт Грузии возрос в десятки раз. Окажется, что Грузия экспортирует микросхемы, технику, двигатели, станки с ЧПУ и т.д.
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24.05.2023 14:29 Відповісти
Торговать с гопником который у тебя отжал кусок территории ну такое себе занятие, уже вижу как народ Грузии выносит эту власть и росгвардия не поможет
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24.05.2023 14:37 Відповісти
А так і буде -винесуть, і повісять !
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24.05.2023 15:25 Відповісти
**** ты моя Сулико...
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24.05.2023 14:43 Відповісти
Співчуваю хлопцям з "Грузинського легіону в складі ЗСУ . Як же їм боляче ((( Пам'ятаймо, що влада в Грузії продажна--проросійська , а народ ні !
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24.05.2023 15:24 Відповісти
Лупатий пітушара🐓
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24.05.2023 15:46 Відповісти
Премьер Гарибашвили позорный *****.
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24.05.2023 17:35 Відповісти
Наші сусіди нас і нищать: Грузія, Туреччина, Угорщина, Білорусь.
І Росія агресор.
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25.05.2023 01:19 Відповісти
 
 