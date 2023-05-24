Грузія не запроваджуватиме санкцій проти Росії, - прем’єр Гарібашвілі
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що економіка країни впаде, якщо вона введе прямі санкції проти Росії.
Про це він заявив під час виступу на економічному форумі в Катарі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми завдамо шкоди своєму народу, якщо введемо санкції проти Росії", - заявив Гарібашвілі.
Він зазначив, що Грузія підтримує Україну та український народ, але запроваджувати прямі санкції проти Росії не буде.
"Наш товарообіг із Росією становить менше мільярда доларів. Для порівняння: Євросоюз лише за чотири дні торгує з Росією, скільки ми торгуємо за рік. Де логіка, коли нас закликають вводити санкції проти Росії?", - сказав Гарібашвілі.
За його словами, деякі українські політики дуже хотіли б, щоб у Грузії було відкрито "другий фронт" проти Росії, але цього не станеться.
"Грузія невелика нація з населенням у чотири мільйони осіб, тому важливо зберігати в країні мир, стабільність і безпеку. Мій обов'язок - захищати інтереси свого народу", - заявив Гарібашвілі.
Раніше прем’єр-міністр Грузії, яка відмовилась запроваджувати санкції проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням до України, заявив, що його країна робить все заради збереження миру.
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Причём глупые - думают, что кацапия вечная
И мордатый Гарибашвили ждёт пуйла давно...
Грузія про ЄС може забути.
Більше того, коли РФ повністю обісреться в Україні, вона буде шукати нову більш слабку жертву. І краще Грузії для цього Роісє не знайти. Так от - на допомогу теж тепер можуть не сподіватися.
В данном случае, интересна не Грузия. Больше интересна позиция Евросоюза.
"Санкции против РФ" - это филькина грамота. Реально работать будет только эмбарго. Но в Евросоюзе даже боятся озвучивать это слово. (как, впрочем и в США)
Це до того що перед тим як кидатись брудом у когось треба хоч одним очком глянути у дзеркало. Бо дуже легко накидувати на маленьку Грузію котра майже сам на сам опинилася із лютим ворогом.
От особисто мене в 2008році не сильно хвилювала Грузія, у мене свої проблеми були..скоріш за все і у вас було так само.
Ти вже третій за день...
І тикати будеш свої дружині 😺
Але перш за все треба відповідати за себе, а не на сусідів вказувати. То таки роблять цапи, коли їм щось кажеш вони одразу запускають платівку - а вот амеріка...!
знаєте, що буде далі, коли московити відповзуть з України, розлючена Московщина не змінить своєї натури, яка полягає в тому, щоб поневолювати інші народи, і буде шукати собі іншу жертву,
чомусь мені здається, що в цьому списку є і Грузія.
Гарібашвілі, якщо він не московський агент, збожеволів, він віддаляє Грузію від нормальних країн, які поважають міжнародне право і могли б допомогти і грузинам захистити себе від нової агресії ,
і прив'язує її до людожера,
що буде з ізольованою Грузією, коли людожер знову нападе на неї, просто так, без приводу,
для нападу на Україну Пуйло привід не шукав, просто напав
- Витя, сходи в спальню. Там на окне за шторой полбутылки водки!
Витя возвращается из спальни с бутылкой и говорит:
- Серега, там твоя баба в постели дрыхнет с каким то мужиком!
- Тсс, это его водка!
Gruzija poilsiauti europieciams neverta vaziuoti...tegu ruskiai-Rusky Mir Svencia
є неадекватна нинішня грузинська влада, яку, можливо, навіть обрала більшість грузинів,
але є інша Грузія, якої майже не менше, ніж прибічників "Грузинської мрії",
серед добровольців міжнародної спільноти, які допомагають захищати нашу незалежність, найбільше серед загиблих, це саме грузини
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_іноземних_добровольців,_загиблих_у_російсько-українській_війні_(Україна)
ваше "окремі" звучить упереджено, є, мабуть різні грузини, але як пояснити той факт, що, всупереч політиці нинішнього грузинського уряду, грузинів у захисті незалежності України загинуло найбільше серед добровольців всієї іншої решти світу
І Росія агресор.