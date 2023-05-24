Зеленський провів засідання Ставки: Почали роботу над концепцією розвитку авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Про оперативну ситуацію доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ "Хортиця" й "Таврія". Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва.
Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо", - йдеться в повідомленні.
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Як йому піарники написали, так ЗЄ і прочитав.
Вовчик. Ну так я, это самое, нууу.
Ермак. Тааак, иди сюда и закрыл рот. Ты меня понял? Аааааа, не слышуу?
Вовчик. Понял.
Ермак. Ладно иди там поспи, поешь, в спортзал сходи или видосик запиши. На видосик я тебе сейчас текст дам.
"Покуда есть на свете дураки, обманом жить ЗЄ, стало-бьіть, с руки".