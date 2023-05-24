Зеленський провів засідання Ставки: Почали роботу над концепцією розвитку авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Про оперативну ситуацію доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ "Хортиця" й "Таврія". Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва.



Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо", - йдеться в повідомленні.

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