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Зеленський провів засідання Ставки: Почали роботу над концепцією розвитку авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Про оперативну ситуацію доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ "Хортиця" й "Таврія". Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва.

Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Головне завдання держави – зміцнення України та посилення оборони, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23798)


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Топ коментарі
+17
Зямина ставка.
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24.05.2023 12:47
+14
А чому цей довпойоп не хоче провести ставку аби вирішити питання з кацапською агентурою у своєму оточенні?
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24.05.2023 12:44
+13
Концепція: "...літаки лєтять, будім всєх бамбіть..."
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24.05.2023 12:48
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УСЬО! ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ ! ПАБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ !!!
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24.05.2023 12:38 Відповісти
Концепція розвитку авіації.... А це на часі?!!! В нас війна! Де ваший розпіарений контрнаступ? Тільки інфошум підняли, а далі усілякою дурною займаєтеся.
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24.05.2023 12:39 Відповісти
Статтю читали?
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24.05.2023 12:48 Відповісти
У таких як він ботів завдання не читати , а писати , вірніше , пісюкати.
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24.05.2023 19:48 Відповісти
Концепція: "...літаки лєтять, будім всєх бамбіть..."
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24.05.2023 12:48 Відповісти
контрнаступ поїхав на курорт з Арестовичем, весна закінчилась, літо час відпочинку
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24.05.2023 12:55 Відповісти
Потрібно чекати поки земля підмерзне...
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24.05.2023 13:36 Відповісти
А что концепцию сейчасс на совещаниях разрабатывают???
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24.05.2023 12:43 Відповісти
Якщо б ЗЄ ще знав чим концепція від стратегії відрізняється.
Як йому піарники написали, так ЗЄ і прочитав.
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24.05.2023 13:19 Відповісти
А чому цей довпойоп не хоче провести ставку аби вирішити питання з кацапською агентурою у своєму оточенні?
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24.05.2023 12:44 Відповісти
Зямина ставка.
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24.05.2023 12:47 Відповісти
Цей вже був зашквар тут? П..здець...
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24.05.2023 12:56 Відповісти
Лошара ти, Вова.
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24.05.2023 13:07 Відповісти
Президент свариться на завхоза....
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24.05.2023 13:09 Відповісти
Ермак. Слышь Вовчик, ты ******, тебе сколько раз можно говорить, что это нельзя говорить, россия может рассердится.
Вовчик. Ну так я, это самое, нууу.
Ермак. Тааак, иди сюда и закрыл рот. Ты меня понял? Аааааа, не слышуу?
Вовчик. Понял.
Ермак. Ладно иди там поспи, поешь, в спортзал сходи или видосик запиши. На видосик я тебе сейчас текст дам.
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24.05.2023 15:22 Відповісти
на наполеона не тягне.. навіть у зеленому кольрі..
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24.05.2023 12:48 Відповісти
Блин... тело не в состоянии несколько раз подряд слово "концерн" прочитать концепцией рулит)))
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24.05.2023 12:49 Відповісти
мерзотника гетьманцева підключіть а ще богуслаєва зелені так ******* всіх покидьків просувати
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24.05.2023 12:51 Відповісти
Де обіцяна великозбудована нова Мрія? Тріпло квартальне.
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24.05.2023 12:53 Відповісти
Там же де 4 тисячі баксів кожному зебілу та 1 мільярд дерев.

"Покуда есть на свете дураки, обманом жить ЗЄ, стало-бьіть, с руки".
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24.05.2023 13:16 Відповісти
Там где и евровидение в Мариуполе.
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24.05.2023 15:23 Відповісти
Яка ***** нова мрія? Будувать за півмілярда років 5 те, що можуть розїбать за 5хв? Нє ну сенс в розпилі бабла є 100% Тут ***** волонтери у військові частини траспорт постачають, а вони ***** мрії будують. В тебе мозок на 73% відключений чи як?
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24.05.2023 16:33 Відповісти
До чого тут мій мозок? Воно обіцяло, ось нехай і великозбудовує.
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24.05.2023 18:17 Відповісти
Не думав, що працюючи коміком у "95 Кварталі" людина може опанувати основи концепції розвитку авіації. Та ще й на рівні, який дозволяє працювати над тої концепції в умовах війни і з урахуванням переходу на нові типи літаків! 🤔 Круто! 😁
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24.05.2023 12:57 Відповісти
Він з пуйла приклад бере..зараз почне рулити винищувачами, потім польоти зі стерхами, їзда полуголим на конях..все за феншуєм..
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24.05.2023 13:04 Відповісти
Порошенко у РА (СА) гелікоптери ремонтував. І то не факт, що він, Як Президент, має вміти конструювати літаки.
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24.05.2023 13:13 Відповісти
шапіто
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24.05.2023 12:58 Відповісти
Шепіто
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24.05.2023 13:03 Відповісти
Не сдал Бахмут, а теперь принялся за авиацию.
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24.05.2023 12:59 Відповісти
Нарешті літаки полетять і будем всєх бамбіть
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24.05.2023 13:00 Відповісти
Вообще какая эффективность этих ставок, кроме того что Зеленский играет в Сталина?
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24.05.2023 13:00 Відповісти
Як у борделі з ліжками..то він ставку у кабінет перейменував..а зараз знову ставка
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24.05.2023 13:05 Відповісти
У тому, що кроти отримують інформацію з перших рук
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24.05.2023 14:29 Відповісти
Дуже проста, вся інфа йде в фсб он-лайн
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24.05.2023 13:10 Відповісти
Новий тип літаків для ЗеленВаффе

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24.05.2023 13:18 Відповісти
Та всі аеродроми перенесуть на галявини в ліс, де було висаджено 1 000 000 000 дерев.
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24.05.2023 13:27 Відповісти
Може вже виділить Найвідосніший трошки часу, та підпише подання Залужного про контрнаступ? Третій тиждень волинить.
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24.05.2023 13:30 Відповісти
Чому не пишуть хто приймав участь? Завжди писали...
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24.05.2023 13:51 Відповісти
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24.05.2023 14:05 Відповісти
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24.05.2023 15:12 Відповісти
Країна в руїнах, злиденна, зеленський мародерить на народі підвищуючи йому тарифи на електрику, а тут виявляється літаки БЛД не той системи
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24.05.2023 15:14 Відповісти
".......роботу над концепцією розвитку авіації...." Кранти авіації. Мацай двері, лізь у погріб.
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24.05.2023 15:14 Відповісти
 
 