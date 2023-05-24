Польща консультувалася зі США ще до оголошення рішення щодо F-16 для України

Голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера виступає за більшу роль Польщі та цього регіону у формуванні безпеки Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

За його словами, сьогоднішня російська політика не дає надії на мирну співпрацю в найближчі роки, а отже, потребує подальших спільних дій Заходу.

"Санкційна політика все ще залишається інструментом тиску, який має бути посилюваний ЄС і країнами G7. На нас лежить місія переконати країни, які ще вагаються, мінімізувати узалежнення. Мусимо позбутися ілюзій щодо заспокійливі жести в бік кремля можуть принести ефект миру. Польща виступає за те, щоби російський агресор зберіг обличчя. Справжнє обличчя — обличчя убивці, злочинця, який має бути засуджений за свої справи демократичними судами", - зазначив Сівера.

"Нас тішить черговий жест підтримки, цього разу країн G7, ми із задоволенням прийняли рішення США про підтримку авіаційної коаліції для України. Ми були в контакті з американською стороною ще до оголошення цього рішення, щодо навчання пілотів літаків F-16. Дуже важливо, щоби суспільство розуміло, як сильно ці зусилля стосуються безпеки наших громадян", - додав він.

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