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Новини
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Польща консультувалася зі США ще до оголошення рішення щодо F-16 для України

сівера

Голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера виступає за більшу роль Польщі та цього регіону у формуванні безпеки Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

За його словами, сьогоднішня російська політика не дає надії на мирну співпрацю в найближчі роки, а отже, потребує подальших спільних дій Заходу.

"Санкційна політика все ще залишається інструментом тиску, який має бути посилюваний ЄС і країнами G7. На нас лежить місія переконати країни, які ще вагаються, мінімізувати узалежнення. Мусимо позбутися ілюзій щодо заспокійливі жести в бік кремля можуть принести ефект миру. Польща виступає за те, щоби російський агресор зберіг обличчя. Справжнє обличчя — обличчя убивці, злочинця, який має бути засуджений за свої справи демократичними судами", - зазначив Сівера.

"Нас тішить черговий жест підтримки, цього разу країн G7, ми із задоволенням прийняли рішення США про підтримку авіаційної коаліції для України. Ми були в контакті з американською стороною ще до оголошення цього рішення, щодо навчання пілотів літаків F-16. Дуже важливо, щоби суспільство розуміло, як сильно ці зусилля стосуються безпеки наших громадян", - додав він.

Читайте: Німеччина може доєднатися до "авіаційної коаліції", хоч у неї і немає F-16, - командувач ВПС ФРН Герхарц

Автор: 

Польща (8496) США (22755) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+3
Говорять що у світі 2500 шт F 16
Україні мають видилити 10% тобто 250 шт, як країні на передовій боротьби з фашистською чумою
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24.05.2023 14:40
+1
А ви не відрізняєте заяви на майбутнє і побажання від констатації фактів і виконаних дій? Чи вам просто поляки солі на хвіст насипали? Як щодо того, що Польща з усіх країн прихистила найбільше українських біженців - це вам не муляє?
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24.05.2023 15:28
+1
Про прихисток - це ніхєра не допомога Україні. Це покращення власної демографії. Бо 80% тих біженців хєр повернуться в Україну.
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24.05.2023 15:45
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У мене складається таке враження, що польська влада пройшла ті самі курси по піару, що і клоуни із кварталу95. Майже на будь-яку позитивну тему, у поляків завжди є вкид, що це завдяки тому що вони більше всіх допомагають нам і тд. Не знаю, з тієї Німеччини чи Британії, які допомагають ще більше, ніколи таких заяв небуває.
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24.05.2023 14:37 Відповісти
Тільки поляки кажуть правду, а зе-бабуїни брешуть, як дихають.
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24.05.2023 14:42 Відповісти
Ага, а як на рахунок заяв, що "ми станемо головним хабом українського агроекспорту у Африку"? Причому потужностей транспортувати такі об'єми зерна у Польщі ніколи не було? Це не брехня?
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24.05.2023 15:08 Відповісти
А ви не відрізняєте заяви на майбутнє і побажання від констатації фактів і виконаних дій? Чи вам просто поляки солі на хвіст насипали? Як щодо того, що Польща з усіх країн прихистила найбільше українських біженців - це вам не муляє?
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24.05.2023 15:28 Відповісти
Про прихисток - це ніхєра не допомога Україні. Це покращення власної демографії. Бо 80% тих біженців хєр повернуться в Україну.
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24.05.2023 15:45 Відповісти
Тобто всі держави тупі, не бачать своєї "вигоди", бо обмежують кількість біженців, лише хитрі поляки наживаються на українцях, витрачаючи на них величезні кошти? Перекажи автору своєї тупої методички, що він довбень. А про 80% - то лише твої ватні фантазії, валянку брехливий.
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24.05.2023 16:09 Відповісти
Це ти довбень не розумієш простих речей. Зараз у Європі дупа з демографією, потрібна свіжа кров аби хтось годував місцевих пенсіонерів. Німеччина для цього залучає по півмільйона нігєрів, арабів на рік. поляки залучають - хахлів і бульбашів, бо більше ніхтотдо рих не їде. До речі, обмежують кількість біженців тільки ті країни в яких з демографією все ок. Наприклад Британія, США. Ти знав, що швейцарія вже платить нашим біженцям по 500 євро лиш би вони повернулися в Україну?
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24.05.2023 16:41 Відповісти
Невже за таке примітивне марення щось платять? Чи просто вавки в голові. Не тужся, валянку, тут тобі не подадуть, бо ти надто тупий і твоя методичка смердить личаками. ))
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24.05.2023 17:41 Відповісти
Імбіцил, як ти живеш без мізків?
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24.05.2023 21:51 Відповісти
Якщо для тебе така хвороблива тема відсутність мізків, то не страждай, звернися до спеціалістів, а я тобі не лікар, дауне. ))
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25.05.2023 00:58 Відповісти
Ти обісрався, а винним робиш когось іншого.
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25.05.2023 05:28 Відповісти
Насправді це ти намагався обісрати Польщу, а обісрав сам себе, довбодятле. ))
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25.05.2023 21:09 Відповісти
вперше чую
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24.05.2023 23:50 Відповісти
Говорять що у світі 2500 шт F 16
Україні мають видилити 10% тобто 250 шт, як країні на передовій боротьби з фашистською чумою
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24.05.2023 14:40 Відповісти
Ліпше би "Аврор" передали одиниць з 10 нам би вистачило .
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24.05.2023 15:13 Відповісти
Нееть, мае бути по справедливому - 10% від світових запасів ********* озброєння
Якщо по чесному , то усе озброєння виготовляли проти придурковатой раши . Тому 10% і ні % меншим
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24.05.2023 15:29 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Aurora_(aircraft) - гугл перекладач вам в поміч .
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24.05.2023 15:38 Відповісти
 
 