Список громадян РФ, арештованих за підтримку України. ПЕРЕЛІК

У Росії продовжують виносити вироки громадянам, які засуджують вторгнення РФ в Україну.

Про це у Facebook повідомив блогер Дмитро Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Новосибірську суд відправив на два місяці до СІЗО Віктора Скоробогатова, якого звинувачують у підпалі літака Су-24.



Силовики затримали мешканця Усинська Євгена Заболотного за підозрою у підпалі будівлі ФСБ.



У СІЗО відправили башкирську активістку Рамілю Саїтову, яка закликала мобілізованих відмовитись воювати.



Московського активіста Михайла Крігера засудили до семи років загального режиму через пости у Фейсбуці", - йдеться в повдіомленні.

У Комі суд засудив вчителя Микиту Тушканова до п'яти з половиною років колонії через коментарі про вибух на Кримському мосту.

"У Новосибірську невідомі напали на вченого Ігоря Просанова, на автомобілі якого написано "Путін капут".



У Нижегородській області порушили справу щодо реабілітації нацизму після того, як невідомий зірвав георгіївську стрічку з одягу підлітка.



Активісту з Ухти (Комі) Владиславу Каравалю запросили сім років колонії у справі про дзвінок до військкомату та псування Z-банера", - додав він.

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Кирилу Бутиліну, фігуранту справи про підпал військкомату у Підмосков'ї, затвердили вирок - 13 років колонії суворого режиму.

"Журналістку Марію Пономаренко, засуджену до шести років позбавлення волі через пост про авіаудар по маріупольському драмтеатру, доставили до жіночої колонії № 22 Красноярського краю.



Петербурзькій пенсіонерці Ірині Цибаньовій, яка попросила покійних батьків Путіна "забрати його до себе", призначили умовний термін.



У Москві продовжили термін утримання під вартою 18-річному активісту Максиму Липканю, якого звинувачують у поширенні "фейків" про армію", - пише Чернишов.

Жителю Санкт-Петербурга Дмитру Мартинічову призначили шість місяців виправних робіт умовно через конфлікт із пасажиром метро, на куртці якого була нашивка із літерою Z.



Жителя Магадана Віталія Сачивку визнали винним у поширенні "фейків" про армію та ухилення від призову.



Кінопродюсера Олександра Роднянського та режисера Івана Вирипаєва заочно заарештували у справі про "фейки" про армію.



Також у Петербурзі силовики проводять обшуки у справі про заклики до екстремізму та схиляння до організації масових заворушень. Справу порушили через публікації у кількох телеграм-чатах.

"У Москві до політика та доцента МДУ Михайла Лобанова прийшли з обшуком. Він написав, що йому зламують двері, а потім перестав виходити на зв'язок", - підсумував блогер.

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