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Список громадян РФ, арештованих за підтримку України. ПЕРЕЛІК

росія

У Росії продовжують виносити вироки громадянам, які засуджують вторгнення РФ в Україну.

Про це у Facebook повідомив блогер Дмитро Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Новосибірську суд відправив на два місяці до СІЗО Віктора Скоробогатова, якого звинувачують у підпалі літака Су-24.

Силовики затримали мешканця Усинська Євгена Заболотного за підозрою у підпалі будівлі ФСБ.

У СІЗО відправили башкирську активістку Рамілю Саїтову, яка закликала мобілізованих відмовитись воювати.

Московського активіста Михайла Крігера засудили до семи років загального режиму через пости у Фейсбуці", - йдеться в повдіомленні.

У Комі суд засудив вчителя Микиту Тушканова до п'яти з половиною років колонії через коментарі про вибух на Кримському мосту.

"У Новосибірську невідомі напали на вченого Ігоря Просанова, на автомобілі якого написано "Путін капут".

У Нижегородській області порушили справу щодо реабілітації нацизму після того, як невідомий зірвав георгіївську стрічку з одягу підлітка.

Активісту з Ухти (Комі) Владиславу Каравалю запросили сім років колонії у справі про дзвінок до військкомату та псування Z-банера", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Конструктора підприємства ОПК у Росії звинуватили в шпигунстві на користь України. ВIДЕО

Кирилу Бутиліну, фігуранту справи про підпал військкомату у Підмосков'ї, затвердили вирок - 13 років колонії суворого режиму.

"Журналістку Марію Пономаренко, засуджену до шести років позбавлення волі через пост про авіаудар по маріупольському драмтеатру, доставили до жіночої колонії № 22 Красноярського краю.

Петербурзькій пенсіонерці Ірині Цибаньовій, яка попросила покійних батьків Путіна "забрати його до себе", призначили умовний термін.

У Москві продовжили термін утримання під вартою 18-річному активісту Максиму Липканю, якого звинувачують у поширенні "фейків" про армію", - пише Чернишов.

Жителю Санкт-Петербурга Дмитру Мартинічову призначили шість місяців виправних робіт умовно через конфлікт із пасажиром метро, на куртці якого була нашивка із літерою Z.

Жителя Магадана Віталія Сачивку визнали винним у поширенні "фейків" про армію та ухилення від призову.

Кінопродюсера Олександра Роднянського та режисера Івана Вирипаєва заочно заарештували у справі про "фейки" про армію.

Також у Петербурзі силовики проводять обшуки у справі про заклики до екстремізму та схиляння до організації масових заворушень. Справу порушили через публікації у кількох телеграм-чатах.

"У Москві до політика та доцента МДУ Михайла Лобанова прийшли з обшуком. Він написав, що йому зламують двері, а потім перестав виходити на зв'язок", - підсумував блогер.

Також читайте: Російських строковиків відправляють у Бєлгородську область "прикривати кордон", загинули вже щонайменше 7 солдатів РФ, - росЗМІ

Автор: 

росія (65114)


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Топ коментарі
+16
Це на 100млн країну?

А після нашої перемоги решта "146%" будуть репетувати, що то все путін, а вони були проти, лише поїсти дайте!
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24.05.2023 17:11
+7
Короток список.
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24.05.2023 17:07
+7
Сподіваюся, на цьому питання про пошук "хароших рускіх" закрито навічно?
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24.05.2023 17:14
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Короток список.
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24.05.2023 17:07 Відповісти
это да, далеки они от глубинного народа. И дело их не пропало, а закончилось приговором. Декабристы давно вымерли. Герцена разбудить некому. Да и сам Герцен давно в антропологическом музее АН росии.
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24.05.2023 19:55 Відповісти
Це на 100млн країну?

А після нашої перемоги решта "146%" будуть репетувати, що то все путін, а вони були проти, лише поїсти дайте!
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24.05.2023 17:11 Відповісти
Сподіваюся, на цьому питання про пошук "хароших рускіх" закрито навічно?
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24.05.2023 17:14 Відповісти
одиниці зі 140 мільйонів...
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24.05.2023 17:15 Відповісти
прийде час, коли все зміниться
caмe ці люди прийдуть до влади в кацапіi
і доведеться просити вибачення в України
і заплатити репаpaцii...
інакше мордор не зможе існувати на карті світу
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24.05.2023 17:21 Відповісти
І ви в це вірите?
Ці люди на раші ніколи до влади не прийдуть!
По перше: У них уже є судимість.
По друге: Хто їх допустить до виборів?
По третє: Хто їх обере при тотальній пропаганді і тиску влади?
І по четверте: На раші таких одиниці на сотні мільйонів...
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24.05.2023 18:57 Відповісти
микроскопический кусочек картофеля в огромной куче русского гуано
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24.05.2023 17:31 Відповісти
Где приписденыш?
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24.05.2023 17:49 Відповісти
Отмылись от общекацапской кармы
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24.05.2023 18:08 Відповісти
кто там из них хороший русский, кто плохой..., лично мне абсолютно по*й.....
пусть сами разбираются......
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24.05.2023 18:46 Відповісти
 
 