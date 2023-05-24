Список громадян РФ, арештованих за підтримку України. ПЕРЕЛІК
У Росії продовжують виносити вироки громадянам, які засуджують вторгнення РФ в Україну.
Про це у Facebook повідомив блогер Дмитро Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Новосибірську суд відправив на два місяці до СІЗО Віктора Скоробогатова, якого звинувачують у підпалі літака Су-24.
Силовики затримали мешканця Усинська Євгена Заболотного за підозрою у підпалі будівлі ФСБ.
У СІЗО відправили башкирську активістку Рамілю Саїтову, яка закликала мобілізованих відмовитись воювати.
Московського активіста Михайла Крігера засудили до семи років загального режиму через пости у Фейсбуці", - йдеться в повдіомленні.
У Комі суд засудив вчителя Микиту Тушканова до п'яти з половиною років колонії через коментарі про вибух на Кримському мосту.
"У Новосибірську невідомі напали на вченого Ігоря Просанова, на автомобілі якого написано "Путін капут".
У Нижегородській області порушили справу щодо реабілітації нацизму після того, як невідомий зірвав георгіївську стрічку з одягу підлітка.
Активісту з Ухти (Комі) Владиславу Каравалю запросили сім років колонії у справі про дзвінок до військкомату та псування Z-банера", - додав він.
Кирилу Бутиліну, фігуранту справи про підпал військкомату у Підмосков'ї, затвердили вирок - 13 років колонії суворого режиму.
"Журналістку Марію Пономаренко, засуджену до шести років позбавлення волі через пост про авіаудар по маріупольському драмтеатру, доставили до жіночої колонії № 22 Красноярського краю.
Петербурзькій пенсіонерці Ірині Цибаньовій, яка попросила покійних батьків Путіна "забрати його до себе", призначили умовний термін.
У Москві продовжили термін утримання під вартою 18-річному активісту Максиму Липканю, якого звинувачують у поширенні "фейків" про армію", - пише Чернишов.
Жителю Санкт-Петербурга Дмитру Мартинічову призначили шість місяців виправних робіт умовно через конфлікт із пасажиром метро, на куртці якого була нашивка із літерою Z.
Жителя Магадана Віталія Сачивку визнали винним у поширенні "фейків" про армію та ухилення від призову.
Кінопродюсера Олександра Роднянського та режисера Івана Вирипаєва заочно заарештували у справі про "фейки" про армію.
Також у Петербурзі силовики проводять обшуки у справі про заклики до екстремізму та схиляння до організації масових заворушень. Справу порушили через публікації у кількох телеграм-чатах.
"У Москві до політика та доцента МДУ Михайла Лобанова прийшли з обшуком. Він написав, що йому зламують двері, а потім перестав виходити на зв'язок", - підсумував блогер.
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А після нашої перемоги решта "146%" будуть репетувати, що то все путін, а вони були проти, лише поїсти дайте!
caмe ці люди прийдуть до влади в кацапіi
і доведеться просити вибачення в України
і заплатити репаpaцii...
інакше мордор не зможе існувати на карті світу
Ці люди на раші ніколи до влади не прийдуть!
По перше: У них уже є судимість.
По друге: Хто їх допустить до виборів?
По третє: Хто їх обере при тотальній пропаганді і тиску влади?
І по четверте: На раші таких одиниці на сотні мільйонів...
пусть сами разбираются......