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Новини
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Пєсков про можливість повстання проти Лукашенка: РФ забезпечить безпеку Білорусі

лукашенко

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяву колишнього заступника міністра оборони Польщі Вальдемара Скшипчака щодо необхідності підготовки до повстання проти режиму Лукашенка у Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Польща – це ворожа для нас держава. Ми бачимо, що ця ворожа нам держава фактично відкрито говорить про намір втручатися безпосередньо, у тому числі силовими методами у внутрішні справи сусідньої держави", - заявив Пєсков.

Речник Путіна запевнив, що РФ буде захищати Білорусь у разі повстання проти Лукашенка.

"Звичайно, Російська Федерація має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусії, що ми і робитимемо перед такою очевидною загрозою", - зазначив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща має готуватись до повстання проти Лукашенка у Білорусі, - генерал Скшипчак

Автор: 

Білорусь (7929) Пєсков Дмитро (1617) Польща (8496)


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Топ коментарі
+27
себе рятуй паскуда
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24.05.2023 19:14
+16
В Бєлгородє спочатку б порядки понаводили. Бєзопаснуни комнатні.
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24.05.2023 19:15
+13
Так йоршик *********** нехай уточнить, будуть захищати бульбоюрера чи бульбондію?
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24.05.2023 19:15
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себе рятуй паскуда
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24.05.2023 19:14 Відповісти
А може краще нехай повіситься, а не рятується?
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24.05.2023 20:31 Відповісти
Так йоршик *********** нехай уточнить, будуть захищати бульбоюрера чи бульбондію?
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24.05.2023 19:15 Відповісти
заяви йоршика не потребують уточнення, бо вони нікому нецікаві. )
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24.05.2023 19:35 Відповісти
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24.05.2023 20:02 Відповісти
Именно про вас же и идет речь, кацапы. Это ж и есть ваш план - поднять шумок против картофельного (может даже и грохнув его предварительно), а потом послать свой ОМОН (уже без парадной формы - новую взамен потерянной в Украине еще не пошили) взять Беларусь под контроль и прописать потом ее в своей конституции, как свою область.
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24.05.2023 19:15 Відповісти
Бульбофюрер сказал, что не собирается умирать, было же в телеге. но кто этого старого ******** будет спрашиать?
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24.05.2023 19:22 Відповісти
В Бєлгородє спочатку б порядки понаводили. Бєзопаснуни комнатні.
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24.05.2023 19:15 Відповісти
По Білгородській області це помітно.
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24.05.2023 19:16 Відповісти
піськов, ти для початку Білгород захисти
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24.05.2023 19:18 Відповісти
"втручатися безпосередньо, у тому числі силовими методами у внутрішні справи сусідньої держави"
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24.05.2023 19:19 Відповісти
Так Белгород не дасть збрехать безпека серьйозна....
😂
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24.05.2023 19:19 Відповісти
белгородську народну республіку вже захистили,
далі білорусь захищати
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24.05.2023 19:20 Відповісти
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24.05.2023 19:21 Відповісти
бульболяндія стільки років стелилась.. зараз касабам важко відмовитись від кордону з нато
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24.05.2023 19:22 Відповісти
После Финляндии и Швеции уже это не имеет значения: ну подумаешь на пару сотен км больше кордона?
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24.05.2023 19:23 Відповісти
Чим забезпечать? Вусами піськова біля пи₴ди навки?
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24.05.2023 19:24 Відповісти
Писец Минску(
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24.05.2023 19:25 Відповісти
Речник Путіна запевнив, що РФ буде захищати Білорусь...

Ну, ясен пень. Как армян от азеров защитила..
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24.05.2023 19:30 Відповісти
А лукашенко це Білорусь?
Зовсім бошкою довбонулись зі своєю манією величі, дятли.
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24.05.2023 19:32 Відповісти
Ви хоч свою забезпечте. У вас там бігають по тилам укропські ДРГ.
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24.05.2023 19:33 Відповісти
и Польша забезпечить
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24.05.2023 19:33 Відповісти
ну, якщо кацапи почнуть рятувати лукашеску, йому 100% прийде п*зда. все, що вони рятують, перетворюється на прах та попіл.
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24.05.2023 19:35 Відповісти
За минулий рік рашисти вже захистили Сирію, Карабах, Судан, бімбас та крим. Буквально сьогодні захистили Білгород.
Така собі перспектива.
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24.05.2023 19:38 Відповісти
У них у самих на раші у мацквє скоро повстання буде. Будуть путлєр с пєсковим на всіх чотирьох до бульбафюрера тікати, бо тікати їм нікуди. Не в північну ж Корею
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24.05.2023 19:43 Відповісти
Ага, Януковіч 2.0
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24.05.2023 19:44 Відповісти
Тільки особисту безпеку, аби потім у лукашенко не було розчарування, що він буде керувати і надалі.
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24.05.2023 19:46 Відповісти
Та да, мирные бялорусские працеставальники будут дарить кацапскому ОМОНу цветочки, а те их будут пиндить дубинками.
Это мы уже видели...
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24.05.2023 19:53 Відповісти
Ипанат, ты забезпеч безпеку колхозам навколо Бєлгорода.. Бєлгород це Україна..
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24.05.2023 20:05 Відповісти
Московія та Белорусія будуть тепер відгребати на своїй теріторії.
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24.05.2023 20:05 Відповісти
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24.05.2023 20:20 Відповісти
І знову піськов сцикнув мимо!
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24.05.2023 20:42 Відповісти
Белорусь придумал Ленин. Ее нет на картах 17 века, которую показывал ху@ло. Там было княжество литовское. Это литовские земли!
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24.05.2023 20:51 Відповісти
Піськов та ***** будуть дурачкаЛуку захищати.
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24.05.2023 21:03 Відповісти
Клоуни, ви навіть забезпечити безпеку Блэтгорода не в змозі
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24.05.2023 21:54 Відповісти
РФ вже свою безпеку забезпечити не може.
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24.05.2023 22:29 Відповісти
ХА ха ха поРаша себе уже не может обеспечить что уж говорить!!!КЛОУНЫ!!!
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24.05.2023 22:30 Відповісти
Забезпечте безпеку Белгорода.
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25.05.2023 00:42 Відповісти
Предоставят луке домик в Ростове.
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25.05.2023 06:13 Відповісти
 
 