Пєсков про можливість повстання проти Лукашенка: РФ забезпечить безпеку Білорусі
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяву колишнього заступника міністра оборони Польщі Вальдемара Скшипчака щодо необхідності підготовки до повстання проти режиму Лукашенка у Білорусі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Польща – це ворожа для нас держава. Ми бачимо, що ця ворожа нам держава фактично відкрито говорить про намір втручатися безпосередньо, у тому числі силовими методами у внутрішні справи сусідньої держави", - заявив Пєсков.
Речник Путіна запевнив, що РФ буде захищати Білорусь у разі повстання проти Лукашенка.
"Звичайно, Російська Федерація має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусії, що ми і робитимемо перед такою очевидною загрозою", - зазначив Пєсков.
Топ коментарі
+27 U A #508723
показати весь коментар24.05.2023 19:14
+16 Здоровенькі Були
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+13 Грицько Добрий
показати весь коментар24.05.2023 19:15
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😂
далі білорусь захищати
Ну, ясен пень. Как армян от азеров защитила..
Зовсім бошкою довбонулись зі своєю манією величі, дятли.
Така собі перспектива.
Это мы уже видели...