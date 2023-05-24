Пєсков про можливість повстання проти Лукашенка: РФ забезпечить безпеку Білорусі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяву колишнього заступника міністра оборони Польщі Вальдемара Скшипчака щодо необхідності підготовки до повстання проти режиму Лукашенка у Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Польща – це ворожа для нас держава. Ми бачимо, що ця ворожа нам держава фактично відкрито говорить про намір втручатися безпосередньо, у тому числі силовими методами у внутрішні справи сусідньої держави", - заявив Пєсков.

Речник Путіна запевнив, що РФ буде захищати Білорусь у разі повстання проти Лукашенка.

"Звичайно, Російська Федерація має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусії, що ми і робитимемо перед такою очевидною загрозою", - зазначив Пєсков.

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