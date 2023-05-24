Терміни передачі F-16 Києву залежатимуть від перебігу бойових дій, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг у середу заявив, що терміни ухвалення остаточного рішення з питання передачі Україні військових літаків залежатимуть від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою.
"Ще належить вирішити, коли і як це станеться. Залежно від бойових дій і того, як розвиватиметься ситуація на полі бою, буде ухвалено остаточне рішення щодо питання постачання літаків", - сказав він на пресконференції в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Генсек альянсу зазначив, що в цьому питанні потрібно діяти "крок за кроком", тому він вважає доцільним для початку розпочати навчання українських пілотів польотам на західних винищувачах.
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+8 Vik Tor #521724
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Ядерна зброя для ключових гравців на даному єтапі не надає переваг, зазначу що Китай має її відносно мало і та кількість поки-що не забезпечує гарантоване знищення противника. Це то тих пір, доки не придумають щось убойніше, або гарантовану протидію. Так, рашка має її достатньо, але знову таки, доцільність використання = 0
Мали б ще одну G-країну, потужного гравця - союзника.
Замість цього США чогось досягнули в Іраці, створили шоу в Афганістані. І який результат? Після нападу росії на Україну кожна держава буде шукати можливість отримати хоч якусь ядерну зброю, не для захисту, а для завдання фінальної вендети по агресору.
З того про що політика США говорить через всі медіа вони програли майже все. Тримається лише Україна, якої їх суперрозвідка відвела 72 години життя.
Аналітики в США не повне лайно, скоріш за все це диверсанти, яких вони не можуть вирахувати, бо диверсанти мають особливу форму щелепи.
Всі хочуть бачити ефективне використання уже наданого озброєння. Однак з жовтня місяця ще минулого року цього не відбувається, схоже сторін влаштовує позиційна війна і замороження конфлікту
Несите уже другого столтенберга. У этого мозг сломался.