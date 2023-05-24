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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Терміни передачі F-16 Києву залежатимуть від перебігу бойових дій, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у середу заявив, що терміни ухвалення остаточного рішення з питання передачі Україні військових літаків залежатимуть від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою.

"Ще належить вирішити, коли і як це станеться. Залежно від бойових дій і того, як розвиватиметься ситуація на полі бою, буде ухвалено остаточне рішення щодо питання постачання літаків", - сказав він на пресконференції в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Генсек альянсу зазначив, що в цьому питанні потрібно діяти "крок за кроком", тому він вважає доцільним для початку розпочати навчання українських пілотів польотам на західних винищувачах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща консультувалася зі США ще до оголошення рішення щодо F-16 для України

Автор: 

НАТО (6439) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+8
все пов'язане з "нє обідєть би путіна", а українців, що гинуть на війні, не рахують. Літаки до контрнаступу зменшили б втрати ЗСУ в рази.
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24.05.2023 20:02
+5
Хотел сказать - выборов
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24.05.2023 19:54
+3
цiкаво-а якi заходи планувались на випадок вiйни в Украiнi,коли вимагали вiд неi пiдписання будапештського меморандуму,та передачi ядерноi зброi кацапам? враження,що нiяких!
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24.05.2023 19:56
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Хотел сказать - выборов
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24.05.2023 19:54 Відповісти
цiкаво-а якi заходи планувались на випадок вiйни в Украiнi,коли вимагали вiд неi пiдписання будапештського меморандуму,та передачi ядерноi зброi кацапам? враження,що нiяких!
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24.05.2023 19:56 Відповісти
почему это нияких? пидняти руки до гори.
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24.05.2023 19:58 Відповісти
Росія просто взяла та забрала в України ядерну зброю і не тільки.
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24.05.2023 20:11 Відповісти
Чорноморський Флот теж під тиском амерів росіі передали?
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24.05.2023 20:33 Відповісти
Не забрала, а мразота кучма безплатно передав, ще й дякувавЙ
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24.05.2023 20:59 Відповісти
США давили на Україну тому, що "націоналісти з Чорноволом рвуться до влади та це жахливо якщо в націоналістів буде ядерна зброя". Вони навіть ніяк не відреагували на вбивство Чорновола, так саме як і Дудаєва. Десь до кінця 90-х США були повним союзником рашки. Так саме як і у 30-ті роки - ГУЛАГ мільйонами людей вбиває, а вони в рашку провізію, станки, навіть цілі фабрики!
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24.05.2023 20:31 Відповісти
А що їм було робити з країною на той час, якщ громадянське суспільство через 30років незалежності тільки зараз, по великому рахунку, починає з'являтися?
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24.05.2023 20:51 Відповісти
Тоді в них було багато варіантів. А от що їм робити зараз після того, як вони третій раз відкачали з коми кровожерливого ведмедя - комуніста, виростили хитру, але таку ж кровожерливу панду - комуніста, та отримали обох як геополітичних супротивників з ядерною зброєю - це запитання, на яке схоже відповіді в них немає взагалі.
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24.05.2023 21:27 Відповісти
Та є на це відповідь - наприклад в бі-полярному світі легше жити, загалом, чим в однополярному, для того хто на «вершині» полюсу. Немає ніякої трагедії в конкуренції чи суперництві для США чи Китаю є трагедія для народів які на «стиках» їхніх інтересів….
Ядерна зброя для ключових гравців на даному єтапі не надає переваг, зазначу що Китай має її відносно мало і та кількість поки-що не забезпечує гарантоване знищення противника. Це то тих пір, доки не придумають щось убойніше, або гарантовану протидію. Так, рашка має її достатньо, але знову таки, доцільність використання = 0
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24.05.2023 23:20 Відповісти
А ви не бачите що була можливість створити прихований протекторат над "націоналістами", надавши розвіддані, фінансову та іншу допомогу в побудові новітньої демократії з ядерною зброєю?
Мали б ще одну G-країну, потужного гравця - союзника.
Замість цього США чогось досягнули в Іраці, створили шоу в Афганістані. І який результат? Після нападу росії на Україну кожна держава буде шукати можливість отримати хоч якусь ядерну зброю, не для захисту, а для завдання фінальної вендети по агресору.
З того про що політика США говорить через всі медіа вони програли майже все. Тримається лише Україна, якої їх суперрозвідка відвела 72 години життя.
Аналітики в США не повне лайно, скоріш за все це диверсанти, яких вони не можуть вирахувати, бо диверсанти мають особливу форму щелепи.
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24.05.2023 23:54 Відповісти
Аналітики не політики - аналітики попереджали політиків але політики вирішили що в них вийде що не вийшло в попередників,ну а подякувати в кінцевому рахунку ми маємо "вумним нарідам" країн Заходу - це ж вони обирали цих політиків і не цікавилися що відбувається десь в світі а думали лише про власний шлунок ( нічого не нагадує?).
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25.05.2023 07:16 Відповісти
Що робити? Підтримувати як підтримували свого часу Південну Корею - а Захід поступив підло підтримав ката а не жертву і пробачав кату всі звірства ( Ічкерія Молдова Грузія і далі по списку ) а на на жертву шикав при найменшому пройобі хоча пройоби жертви і близько не стояли з звірствами ката( мало того Захід ката щей годував з ложечки щоб той не здох ).
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25.05.2023 07:24 Відповісти
Простыми словами: Будет успешное контрнаступление -дадут. Если нет - то не дадут
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24.05.2023 19:58 Відповісти
Просто - буде (без успішне) чи не буде. От в чому питання.
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24.05.2023 20:09 Відповісти
У Зями забрали хатинку на Кримі, так що буде.
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24.05.2023 20:12 Відповісти
Жаль тільки, що Байден переживає за ту нерухомість більше за власника.
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24.05.2023 23:26 Відповісти
Якщо буде безуспішна трата наданих всією коаліцією ресурсів, що наглядно демонструє Бахмут, то літаки не потрібні щоб їх просто знищили чи щоб вони потрапили до рук рашистів.
Всі хочуть бачити ефективне використання уже наданого озброєння. Однак з жовтня місяця ще минулого року цього не відбувається, схоже сторін влаштовує позиційна війна і замороження конфлікту
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24.05.2023 23:00 Відповісти
З невеличким зауваженням - що «сторони» це…. не народ, по меншій мірі в Україні..
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24.05.2023 23:09 Відповісти
Народ український апріорі не може бути стороною режисури конфлікту, бо він жертва заради якої москалі узурпували владу в Україні і влаштували війну щоб його вбивати, тому він ніколи не погодиться на московіцьку окупацію
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25.05.2023 00:03 Відповісти
Все тече і змінюється, час! не жаліє нікого…. Рік, два, …. десять… …? А поки… тримаймо стрій!!! «Роби що повинен, буде як буде!»
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25.05.2023 00:12 Відповісти
Пливти за течією заздалегідь програшна стратегія. Не має бути так як є, інакше всі втрати і намагання будуть марними.
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25.05.2023 03:54 Відповісти
Тобто, як і з іншим озброєнням: якщо ситуація на полі бою буде розвиватися вдало для ЗСУ, то притримають, бо "буде ескалація", якщо не дуже вдало - то може й дадуть...
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24.05.2023 19:59 Відповісти
не понял снова этого столтенберга - то есть пока не надо захерачить "гарпуном" по носителю "калибров" в Чёрном море. Типа пусть пока ****** по городам.
Несите уже другого столтенберга. У этого мозг сломался.
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24.05.2023 20:00 Відповісти
Я б заперечив. Саме кількість переданих Україні F-16 будуть впливати на ефективність наступних бойових дій. 20-30 літаків це ні про що взагалі з такими масштабами лінії фронту. 150 це мінімум який дасть змогу переломити ситуацію з перевагою ворога у живій силі.
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24.05.2023 20:01 Відповісти
Це якщо наступальні дії будуть. Бо у разі заморозки, навіщо передавати ф-16? Заморозка (позиційні бої) = план Б = сідайте і домовляйтеся.
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24.05.2023 20:54 Відповісти
все пов'язане з "нє обідєть би путіна", а українців, що гинуть на війні, не рахують. Літаки до контрнаступу зменшили б втрати ЗСУ в рази.
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24.05.2023 20:02 Відповісти
Не довіряють союзники рашистським ставленикам в українській владі, які обіцяли весняний контрнаступ ЗСУ як тільки просохне і прибуде все запрошене озброєння. А все просохло і пересохло, озброєння прибуло ще у квітні, однак контрнаступу досі немає. То для чого надавати літаки, коли немає впевненості у їх ефективному використанні за призначенням і крім того є великі та цілком обгрунтовані побоювання, що до них дотягнуться руки рашистів?
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24.05.2023 23:14 Відповісти
Хто платить, той замовляє музику. Узурпатори в ОПі вимагають оплати без жодної музики
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24.05.2023 23:20 Відповісти
Перебіг бойових дій залежатиме від термінів передачі F-16 Києву!

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24.05.2023 20:02 Відповісти
Хм, знайшли відмазку.
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24.05.2023 20:09 Відповісти
А наших внутрішніх причини непередачі нема?
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24.05.2023 20:13 Відповісти
"вальс НАТО" на крові українського народу. Вальсуючи ,думають коли дати, ,чи не дати, як не системи ППО,то леопарди .а тепер літаки.Вже більше року НАТО вальсує в той час Україна вмивається в крові .хоронячи десятки тисяч своїх захисників...
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24.05.2023 20:21 Відповісти
Всі претезії до гаранта, виходить що Генічеськ і Каланчак можна було боронити як Бахмут чи Авдіївку. А вроховуючи природні особливості місцевості то з великою ймовірністю що успішно. Тоді не булоб Маріуполя в оточенні. Те саме на півночі. НАТО на Україну не нападало, якщо що
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24.05.2023 20:58 Відповісти
ніяких притензій ні до НАТО, ні до природних особливостей Чонгару.Констатація реального ,якщо що
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24.05.2023 21:07 Відповісти
Как бы цинично и больно не звучало, но цель здес оправдывает средства. У Запада в России своя цель - заменить Путина не взрывая весь мир. Украина сражается за независимость и свое будущее, где замена Путина реально достижимая цель.
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24.05.2023 21:16 Відповісти
У Запада в России своя цель - заменить Путина не взрывая весь мир.(В росії фамілію "ПУТІН" МОЖНА ПОМІНЯТИ І НА ФАМІЛІЮ "ТРАМП", суть "рашизму і путінізму від цього в 3,14дерації на найближщі 100років не зміниться"
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24.05.2023 21:41 Відповісти
У вас 1 кут зору, попробуйте подивитися на те, що відчується з позиції стороннього спостерігача. Так, неприємно…. але такі реалії.
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24.05.2023 23:24 Відповісти
з таким кутом зору, дуже багато сторонніх спостерігачів,котрі відчувають те ж саме,що і я, і не тільки в Україні.Реалії.
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25.05.2023 00:03 Відповісти
Условия подходят, судя по боевым действиям F-16 нужны на позавчера, много.
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24.05.2023 20:45 Відповісти
Перед Западом стоит ювелирная задача не уничтожения Кремля, а замены Путина. А Украине важно чтобы человеческие потери обеспечили гарантии будущим поколениям украинского государства на максимально светлое будущее.
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24.05.2023 20:52 Відповісти
Є до вас питаннячко - а що до ***** на кацапстані до нас нормально відносились?
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25.05.2023 07:08 Відповісти
Опять включили жевание соплей на украинской крови.
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24.05.2023 22:24 Відповісти
 
 