Наступ на Бахмут став для Росії м’ясорубкою, - Білий дім
Сполучені Штати вважають, що втрати росіян під час їхніх спроб наступу в районі Бахмута, обійшлися їм надто високою ціною.
Про це сказав у середу під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цей наступ (на Бахмут – ред.), фактично, обійшовся Росії страшенно дорого. І, як я вже казав, це стало для них певним чином м’ясорубкою",- зауважив представник Білого дому.
Він зазначив, що оціночні цифри, озвучені Вашингтоном про втрати росіян під Бахмутом ще на початку травня, є точними. Втім, за його словами, відтоді росіяни щоденно втрачали ще більше сил.
Кірбі також звернув увагу на конфліктні відносини ватажка групи "Вагнер" Євгена Пригожина з міністерством оборони Росії.
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Враження,що зебіли тільки того і виходять в інтернет,щоби пошарпатись з кимось,істина їх мало цікавить.
Повідомляли хіба що довбодятли такі як ти . Які накуряться різної х.йні і тоді вигадують різні нісенітниці , космічної дурості і космічного масштабу . !
Я бачу для чого ти тут - "виходиш і інтернет" , зрадойоб , добре бачу ..
Точно знаю одне , у підрозділах , які зараз воюють у Бахмуті ( та й не тільки ) Сирського дуже поважають , то ж цивільній бидлоті такій як ти , яка все ніяк не заспокоїться і продовжує ( можливо ще й за кацапське лаве ) "копирсатись в кучі з лайном" , виколупуючи звідти різні - теорії змови , і навмисно переводячи увагу суспільства з воєнної тематики в політичну , слід стулити своє ї#бо . ферштейн чмо .?
А ти поволі виходиш з розуму,дивак очкастий,
Перечитай про себе в інеті.
Хоч начитався книжок,а в голові-бардак. А ще зебіл непоправний,в якого відсутнє логічне мислення.
Це про тебе,перепілка-люди.
Нині свято,а ти вилізло в інтернет,щоби лише пошарпатись. Йди лісом.
Що ж,нехай люди дивляться,який ти здичавілий.