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Наступ на Бахмут став для Росії м’ясорубкою, - Білий дім

кірбі

Сполучені Штати вважають, що втрати росіян під час їхніх спроб наступу в районі Бахмута, обійшлися їм надто високою ціною.

Про це сказав у середу під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей наступ (на Бахмут – ред.), фактично, обійшовся Росії страшенно дорого. І, як я вже казав, це стало для них певним чином м’ясорубкою",- зауважив представник Білого дому.

Він зазначив, що оціночні цифри, озвучені Вашингтоном про втрати росіян під Бахмутом ще на початку травня, є точними. Втім, за його словами, відтоді росіяни щоденно втрачали ще більше сил.

Кірбі також звернув увагу на конфліктні відносини ватажка групи "Вагнер" Євгена Пригожина з міністерством оборони Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ контролюють частину району "Літак" у Бахмуті та потроху просуваються на флангах, - Міноборони

Автор: 

США (22755) Бахмут (1560) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+15
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24.05.2023 20:28
+10
Блендер "Бахмут" ТМ
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24.05.2023 20:30
+8
нужно предложить этот слоган производителям...!)))
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24.05.2023 20:34
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Це тобі ціна. Всюди тебе гонять від себе і перекреслюють,як інтернетного вампіра.
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25.05.2023 10:03 Відповісти
Просто жах🥳🌹🤣
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25.05.2023 10:05 Відповісти
Сирський,як повідомляли вже,напряму підчиняється верховному )) Це ж треба таку дурню вигадати . !!
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24.05.2023 23:32 Відповісти
Дурню пише очкарик. На Цензорі це також повідомляли,на який часто він посилається в себе,а іншим "ні",бо в нього discipline
Напиши текст прямо: "я не вірю в те то і те" і побачиш реакцію.
Враження,що зебіли тільки того і виходять в інтернет,щоби пошарпатись з кимось,істина їх мало цікавить.
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25.05.2023 07:46 Відповісти
Хто повідомляв .? Коли . ?
Повідомляли хіба що довбодятли такі як ти . Які накуряться різної х.йні і тоді вигадують різні нісенітниці , космічної дурості і космічного масштабу . !
Я бачу для чого ти тут - "виходиш і інтернет" , зрадойоб , добре бачу ..
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25.05.2023 10:04 Відповісти
Бачиш,бачиш,мерзкий ти-поправ очки. Кривонос-не космічна дурість.
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25.05.2023 10:14 Відповісти
Я не чув цього від Кривоноса , а від зрадойобів таких як ти чую - постійно . А якщо щось подібне меле Кривонос , то нехай це буде на його совісті .
Точно знаю одне , у підрозділах , які зараз воюють у Бахмуті ( та й не тільки ) Сирського дуже поважають , то ж цивільній бидлоті такій як ти , яка все ніяк не заспокоїться і продовжує ( можливо ще й за кацапське лаве ) "копирсатись в кучі з лайном" , виколупуючи звідти різні - теорії змови , і навмисно переводячи увагу суспільства з воєнної тематики в політичну , слід стулити своє ї#бо . ферштейн чмо .?
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25.05.2023 10:48 Відповісти
Перепілка також переходить на особистості,отримай відповідь:
А ти поволі виходиш з розуму,дивак очкастий,
Перечитай про себе в інеті.
Хоч начитався книжок,а в голові-бардак. А ще зебіл непоправний,в якого відсутнє логічне мислення.
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25.05.2023 11:07 Відповісти
І нічого ти не знаєш про підрозділи з під Бахмуту,бо реально з людьми ніде не спілкуєшся і далекий від реальності.А інтернет-для розумних людей,типу,для таких,як не ти.
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25.05.2023 11:12 Відповісти
Коротше вася - йди на йух , та й усе . Набрид вже , своїм ідіотизмом .
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25.05.2023 11:18 Відповісти
"Какой мерзкий старикашка... Бог тебе судья..."
Це про тебе,перепілка-люди.
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25.05.2023 11:23 Відповісти
Ну ти й дурне ж !! Просто жах .
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25.05.2023 11:33 Відповісти
Це ти про себе, великий любитель радянського кіна.
Нині свято,а ти вилізло в інтернет,щоби лише пошарпатись. Йди лісом.
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25.05.2023 11:41 Відповісти
Гівно , змийся в каналізацію - тобі кажу .
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25.05.2023 11:47 Відповісти
Ти сам себе,своїми руками,змальовуєш,старикашка.
Що ж,нехай люди дивляться,який ти здичавілий.
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25.05.2023 11:51 Відповісти
Ти ще й досі тут ? Тобі що сказали робити , лайно .?
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25.05.2023 11:53 Відповісти
Ліс далеко,старикашка? Пішов лісом,здичавілий.
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25.05.2023 12:18 Відповісти
какая там ценность мокшанское быдло и зеки...
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24.05.2023 20:52 Відповісти
це, що США називає "м'ясорубкою",для рашистів, "они погибли за Отечество" .Таких м'ясорубок було в рашистів дуже багато
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24.05.2023 20:54 Відповісти
они "за ценой не постоят", им пох..
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24.05.2023 21:31 Відповісти
Лучше бы штаты так оружие давали, как рассказывают всем, что посмотрите как рашка вляпалась....
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24.05.2023 21:53 Відповісти
https://www.tiktok.com/@misamugx5os/video/7236745549653806342?_r=1&_t=8camzDOG59Z
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24.05.2023 23:10 Відповісти
Белый дом, а чем для нас стал бахмут?
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24.05.2023 23:40 Відповісти
Мобіки РФ називають ЧВК Вагнер "М'ясокомбінат".
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25.05.2023 00:31 Відповісти
На фоне того что потери Украины это самая большая тайна этой войны, бесконечный троллинг про потери русских выглядит немного глупо.
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25.05.2023 04:20 Відповісти
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