Наступ на Бахмут став для Росії м’ясорубкою, - Білий дім

Сполучені Штати вважають, що втрати росіян під час їхніх спроб наступу в районі Бахмута, обійшлися їм надто високою ціною.

Про це сказав у середу під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей наступ (на Бахмут – ред.), фактично, обійшовся Росії страшенно дорого. І, як я вже казав, це стало для них певним чином м’ясорубкою",- зауважив представник Білого дому.

Він зазначив, що оціночні цифри, озвучені Вашингтоном про втрати росіян під Бахмутом ще на початку травня, є точними. Втім, за його словами, відтоді росіяни щоденно втрачали ще більше сил.

Кірбі також звернув увагу на конфліктні відносини ватажка групи "Вагнер" Євгена Пригожина з міністерством оборони Росії.

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