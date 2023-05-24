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Дискусії щодо майбутньої моделі безпеки для України тривають, – Білий дім

джон,кірбі

США разом із союзниками й партнерами продовжують обговорення, яка модель безпеки буде обрана для України в майбутньому.

Так прокоментував останні повідомлення про підготовку "ізраїльської" моделі безпеки для України представник Білого дому Джон Кірбі, пповідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ведемо дискусії з Україною та нашими союзниками й партнерами, включно з нашими союзниками по НАТО, щодо довгострокової безпеки України", - зауважив представник Ради нацбезпеки Білого дому.

Кірбі запевнив, що Україна матиме довгострокову безпеку, і це є однією з причин, чому президент Байден погодився на тренування українських пілотів на F-16, а також на потенційне забезпечення України цими літаками в майбутньому.

"Ми знаємо, що потрібно для довгострокових оборонних потреб України. Тож ми активно обговорюємо з ними питання про те, якими будуть їхні довгострокові потреби у сфері безпеки",- сказав Кірбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО розглядають надання Україні гарантій безпеки за "Ізраїльською моделлю", - WSJ

Автор: 

США (22755) членство в НАТО (1719) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+8
Шоб вони голову не ломали - підказую -- НАТО .
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24.05.2023 21:36
+7
Есть одна модель безопасности для мира- полное уничтожение параши и её вонючего биомусора.
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24.05.2023 21:25
+7
Не треба нам впарювати "будапешт 2" під облудними та хитродупими "гарантіями безпеки", нам вистачило "гарантій" за віддану ядерну зброю, ціна тих "гарантій" сотні тисяч українських життів та зруйновані чи геть знищені українські міста. Нам потрібна одна-єдина гарантія - членство в НАТО, бо ми країна, яка віддала 3-й у світі ядерний потенціал, в обмін на "будапештський" туалетний папір, а тепер життями своїх найкращих синів та доньок захищаємо Європу та Світ від кремлівського рашизму, маємо право вимагати гарантованого підписання принаймні Плану дій щодо членства в НАТО, де буде прописано що і в які строки Україна має зробити для гарантованого вступу в НАТО, бо зрозуміло, що з таким шаленим рівнем корупції та з такою кількістю інфільтрованих агентів ФСБ у всіх гілках влади, як зараз, ніхто одразу нам членство в НАТО не надасть. А ось вже після підписання ПДЧ, нема питань, можна й підписати двосторонні "безпекові угоди" з основними країнами НАТО, які б гарантували нам безпеку, поки ми виконаємо всі умови ПДЧ та вступимо в НАТО.
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24.05.2023 21:57
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Есть одна модель безопасности для мира- полное уничтожение параши и её вонючего биомусора.
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24.05.2023 21:25 Відповісти
Шоб вони голову не ломали - підказую -- НАТО .
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24.05.2023 21:36 Відповісти
Зеля гарантіями безпеки зατραχαл мозк всім навколо.
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24.05.2023 21:40 Відповісти
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24.05.2023 22:03 Відповісти
це не вірш Гете - у нього такого немає. однак красиво і правильно
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25.05.2023 11:18 Відповісти
Отже НАТО нам найближчим часом не ''світить''. Що зеленим і потрібно.
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24.05.2023 21:43 Відповісти
"Ми ведемо дискусії з Україною та нашими союзниками й партнерами (В РАШИСТСЬКІЙ 3,14ДЕРАЦІЇ ), включно з нашими союзниками по НАТО, щодо довгострокової безпеки України", - зауважив представник Ради нацбезпеки Білого дому. Та правильніше.
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24.05.2023 21:50 Відповісти
Хотели бы взять в НАТО - небыло бы дискуссий, как с Финляндией....
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24.05.2023 21:51 Відповісти
Кротоферма хоче поміняти вступ в НАТО-ефемерною моделлю безпеки,яка вже обвалилась один раз для країни. Це Будапештські гарантії безпеки.
З іншої сторони,ніхто не візьме в НАТО,поки зелена пліснява рулить.
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24.05.2023 21:56 Відповісти
Не треба нам впарювати "будапешт 2" під облудними та хитродупими "гарантіями безпеки", нам вистачило "гарантій" за віддану ядерну зброю, ціна тих "гарантій" сотні тисяч українських життів та зруйновані чи геть знищені українські міста. Нам потрібна одна-єдина гарантія - членство в НАТО, бо ми країна, яка віддала 3-й у світі ядерний потенціал, в обмін на "будапештський" туалетний папір, а тепер життями своїх найкращих синів та доньок захищаємо Європу та Світ від кремлівського рашизму, маємо право вимагати гарантованого підписання принаймні Плану дій щодо членства в НАТО, де буде прописано що і в які строки Україна має зробити для гарантованого вступу в НАТО, бо зрозуміло, що з таким шаленим рівнем корупції та з такою кількістю інфільтрованих агентів ФСБ у всіх гілках влади, як зараз, ніхто одразу нам членство в НАТО не надасть. А ось вже після підписання ПДЧ, нема питань, можна й підписати двосторонні "безпекові угоди" з основними країнами НАТО, які б гарантували нам безпеку, поки ми виконаємо всі умови ПДЧ та вступимо в НАТО.
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24.05.2023 21:57 Відповісти
Та можно и так конечно. А можно и чуть иначе. Пока пдч будет, пусть в аренду ЯО дадут тактическое, на время. А потом как---если так то отдадим, а если не так, пока придержим---своё при этом делая. Сто раз напоминал слова известные одной киевлянки что родилась на Бесарабке ещё в конце 19 века. ,,Ядерного оружия у Израиля нету---но если сильно надо будет, мы его применим,, Голда Меир.
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24.05.2023 22:07 Відповісти
100 відсотків. Саме так, ніяких «гарантій» на папері без членства в НАТО.

Членство в НАТО для Украіни повинно бути гарантовано, в цьому зацікавлена вся Европа, бо без цього в Европі не буде миру.
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25.05.2023 09:42 Відповісти
Наступному президенту буде дуже важко, бо в попереднього ніякі досягнення не вкрадеш.
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24.05.2023 22:06 Відповісти
НАТО не може гарантувати безпеку Украини, не в склади ни поза. Шо тут не понятно???
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24.05.2023 22:28 Відповісти
НАТО
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25.05.2023 00:29 Відповісти
розумна модель одна- прийняття Украіни в НАТО та повна ізоляція та

анігіляція азіопськоі паРаші.

Без цього миру в Европі не буде.
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25.05.2023 09:34 Відповісти
.

тут вже була одна недолуга проти членства Украіни в НАТО…

вона одна з винуватців рашистськоі війни проти України.

і зараз вона на смітнику історії…
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25.05.2023 09:55 Відповісти
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25.05.2023 11:57 Відповісти
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25.05.2023 12:01 Відповісти
 
 