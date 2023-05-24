Дискусії щодо майбутньої моделі безпеки для України тривають, – Білий дім

США разом із союзниками й партнерами продовжують обговорення, яка модель безпеки буде обрана для України в майбутньому.

Так прокоментував останні повідомлення про підготовку "ізраїльської" моделі безпеки для України представник Білого дому Джон Кірбі, пповідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ведемо дискусії з Україною та нашими союзниками й партнерами, включно з нашими союзниками по НАТО, щодо довгострокової безпеки України", - зауважив представник Ради нацбезпеки Білого дому.

Кірбі запевнив, що Україна матиме довгострокову безпеку, і це є однією з причин, чому президент Байден погодився на тренування українських пілотів на F-16, а також на потенційне забезпечення України цими літаками в майбутньому.

"Ми знаємо, що потрібно для довгострокових оборонних потреб України. Тож ми активно обговорюємо з ними питання про те, якими будуть їхні довгострокові потреби у сфері безпеки",- сказав Кірбі.

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