Дискусії щодо майбутньої моделі безпеки для України тривають, – Білий дім
США разом із союзниками й партнерами продовжують обговорення, яка модель безпеки буде обрана для України в майбутньому.
Так прокоментував останні повідомлення про підготовку "ізраїльської" моделі безпеки для України представник Білого дому Джон Кірбі, пповідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми ведемо дискусії з Україною та нашими союзниками й партнерами, включно з нашими союзниками по НАТО, щодо довгострокової безпеки України", - зауважив представник Ради нацбезпеки Білого дому.
Кірбі запевнив, що Україна матиме довгострокову безпеку, і це є однією з причин, чому президент Байден погодився на тренування українських пілотів на F-16, а також на потенційне забезпечення України цими літаками в майбутньому.
"Ми знаємо, що потрібно для довгострокових оборонних потреб України. Тож ми активно обговорюємо з ними питання про те, якими будуть їхні довгострокові потреби у сфері безпеки",- сказав Кірбі.
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З іншої сторони,ніхто не візьме в НАТО,поки зелена пліснява рулить.
Членство в НАТО для Украіни повинно бути гарантовано, в цьому зацікавлена вся Европа, бо без цього в Европі не буде миру.
анігіляція азіопськоі паРаші.
Без цього миру в Европі не буде.
тут вже була одна недолуга проти членства Украіни в НАТО…
вона одна з винуватців рашистськоі війни проти України.
і зараз вона на смітнику історії…