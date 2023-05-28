Масована атака дронами: у Житомирі є пошкодження

Внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв.

Про це повідомив у фейсбуці мер Житомира Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько пʼяти годин тривала тривога. Житомир без жертв. Є пошкодження. Згодом деталі. Тримаємось", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни під час атаки по Україні шахедами використали нетрадиційні маршрути, - ОК "Південь"

За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.