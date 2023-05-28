Сили ППО збили на Рівненщині два "Шахеди"

Українські сили протиповітряної оборони сьогодні, 28 травня, вночі знищили два дрони-камікадзе "Шахед" над Рівненською областю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у телеграмі.

"Друзі, цієї ночі у небі Рівненщини було збито два ворожих "Шахеди". Дякую силам ППО за надійний захист", - написав Коваль.



Голова ОВА закликав мешканців Рівненщини не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Читайте також: Агресор збочено відзначив День міста, - реакція послів ЄС та Великої Британії на нічну атаку на Київ

Нагадаємо, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Також Цензор.НЕТ писав, що ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині.