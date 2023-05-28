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Сили ППО збили на Рівненщині два "Шахеди"

дрони,шахед

Українські сили протиповітряної оборони сьогодні, 28 травня, вночі знищили два дрони-камікадзе "Шахед" над Рівненською областю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив  голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у телеграмі.

"Друзі, цієї ночі у небі Рівненщини було збито два ворожих "Шахеди". Дякую силам ППО за надійний захист", - написав Коваль.

Голова ОВА закликав мешканців Рівненщини не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. 

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Нагадаємо, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Також Цензор.НЕТ писав, що ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині.

Автор: 

дрони (4656) Рівненська область (1173)


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Силам ППО - щира подяка за хорошу роботу 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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28.05.2023 13:22 Відповісти
Раз уже почали по Рівненщині бить "шахедами" - значить кацапи на Луку остаточно "*** поклали" Можна поздоровлять бульбашів з окупацією
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28.05.2023 13:25 Відповісти
Все летіло з Брянської області. Там літали мопеди останні два тижні, але, певно, нічого не збивали, бо в новинах не було.
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28.05.2023 14:51 Відповісти
Мабуть, днями оголосять, що один Тарган подався до лихих парфумів.
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28.05.2023 16:58 Відповісти
У ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з північного напрямку - Брянська область, та південного - Краснодарський край.

Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе - 54!

Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 «шахеди»!

Нехай кожна кінцівка, яка робе ті дурні шахеди, які запускаються на нашу теріторію, відвалиться!
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28.05.2023 13:34 Відповісти
 
 