УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10191 відвідувач онлайн
Новини Війна
13 924 71

Ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині, - ОВА

шахед

Сьогодні під час повітряної тривоги ворог завдав удару по одному з інфраструктурних об’єктів на Житомирщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ. 

За його словами, було чутно вибухи.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масована атака дронами: у Житомирі є пошкодження

За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв.

Автор: 

обстріл (28357) дрони (4656) Житомирська область (1260)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
Я все розумію, але не розумію, де наші хоча б такі "мопедні" дрони, які випускав би оборонпром тисячами? звикла "зелена" влада, що люди за свої кошти профінансують невеликі дрони і безпілотні аппарати, які зможуть нести невеликі вибухові пристрої, а де наші серійні? Ракет немає, ППО ПРО немає, танків немає і навіть безпілотників немає. Заклишилися одні дороги. витвір Найвєліяайшого, який умудрився під час війни і під оплески наріду 73% зарити всі бюджетні кошти. Наголошую, не свої, а бюджетні. При "баригах" налагоджували серійний випуск "лелек" "горліца" та інших... То де безпілотники, що і туди добрався Великий геній з ДБР?
показати весь коментар
28.05.2023 10:05
+18
Дронів оборонпромівських не буде, у всякому разі, скоро і тисячами.
Причина одна-агенти ФСБ в українській владі, що діють під дахом Буби, свою роботу знають добре!
Картина маслом!
показати весь коментар
28.05.2023 10:36
+15
Ты молодец, защитил наивеличайшего. Канхвету Тузик вкусный от Ху#ла тебе в студию !!!
показати весь коментар
28.05.2023 10:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А якісь європейські (і не тільки) толерасти розповідають про переговори
Нічна атака, ''нові типу умови'' *уйла говорять лише про те-що *уйло Україну хоче знищити!
показати весь коментар
28.05.2023 09:56 Відповісти
Я все розумію, але не розумію, де наші хоча б такі "мопедні" дрони, які випускав би оборонпром тисячами? звикла "зелена" влада, що люди за свої кошти профінансують невеликі дрони і безпілотні аппарати, які зможуть нести невеликі вибухові пристрої, а де наші серійні? Ракет немає, ППО ПРО немає, танків немає і навіть безпілотників немає. Заклишилися одні дороги. витвір Найвєліяайшого, який умудрився під час війни і під оплески наріду 73% зарити всі бюджетні кошти. Наголошую, не свої, а бюджетні. При "баригах" налагоджували серійний випуск "лелек" "горліца" та інших... То де безпілотники, що і туди добрався Великий геній з ДБР?
показати весь коментар
28.05.2023 10:05 Відповісти
Дронів оборонпромівських не буде, у всякому разі, скоро і тисячами.
Причина одна-агенти ФСБ в українській владі, що діють під дахом Буби, свою роботу знають добре!
Картина маслом!
показати весь коментар
28.05.2023 10:36 Відповісти
Оборонмпром нічого корисного не робив і не робить, вже краще профінансувати проекти Касьянова і то користі буде більше.
показати весь коментар
28.05.2023 15:27 Відповісти
Не такі вже дешеві. Приблизно 30тис.дол. за шт. Про ефективність особливо вказувати і не потрібно
показати весь коментар
28.05.2023 11:45 Відповісти
Це дрон влучив у поверхівку чи можливо його неефективно знищили?
показати весь коментар
28.05.2023 12:11 Відповісти
Неефективно знищили? Який розумний аналіз
показати весь коментар
28.05.2023 18:21 Відповісти
Пропоную нові критерії -
1. Ефективне знищення -знищення без шкоди собі (над полями)
2. Не ефективне знищення - знищення з певною шкодою для себе.)
показати весь коментар
29.05.2023 07:31 Відповісти
писали 5т., разные источники пишут цену от балды.

я думаю 5-10, не более.
показати весь коментар
28.05.2023 12:22 Відповісти
Эффективность этих мопедов хотя бы в том, что огромное количество средств ПВО мы должны держать в тылу, а не перекрывать ими наши войска при наступлении.
показати весь коментар
28.05.2023 12:29 Відповісти
І чому "налагоджували" і так і не налагодили? Чому не вистачило 5 років? Іран під жорсткими санкціями набагато швидше зміг. За останній рік вже навіть балістичну ракету склепав.
показати весь коментар
28.05.2023 11:47 Відповісти
Якби не збудували доріг то Ви вважаєте що будували б дрони? Ну- ну. По тих дорогах возять захід5 військову допомогу і наше військо швидко пересувається окрім цивільних. При Порохові на трильйони доларів було знищено *********** на п'яти належних арсеналах - то не зрада під час війни з 14 року? Перемога? Тепер гармати 152мм та урагани зі гради зі смерчами стоять мертвим вантажем бо немає БК. Порох, громадяни Панами який за президента Януковича працював міністром економічного розвитку й торгівлі не кращий за теперішніх нових зелених облич.
показати весь коментар
28.05.2023 13:13 Відповісти
75-33
показати весь коментар
28.05.2023 13:49 Відповісти
...от який молодець зелений..!! Набудував шляхів... розумний... знав..що армії треба швидко пересуватися... А Порох..вражина... склади повзривав..знав..що кацапи нападуть...
Ти звідки вилізло..чудовисько? Чи не по тим дорогам смердячі бистренько докотилися до Києва..Херсона та Маріуполя? Чи Порох розформувував танкові та авіаційні бригади? Чи то Порох за три дні до нападу не дав 50 млрд. гривень на армію... Все зелений думав про дороги... навіть знаючи ..що напад буде... От де тебе..ідіота з фейком панамського громадянина Порошенко знайшли? Ти ж.. розумово відстале.. несеш таку дичину..що вже навіть дурнуваті не ведуться!! От як людина може бути такою дурноголовою!!!??? Це просто жах...що такий непотріб живе в Україні...
показати весь коментар
28.05.2023 16:17 Відповісти
Вмовив. Після перемоги більше нічого не будемо будувати. Тим більше доріг. Будемо жити в землянках, в напіврозвалених будинках і їздити по вщент розбитих грунтівках. Замість цього наклепаєм побільше ракет, перетворимо країну в КНДР. Вічна розруха і злидні? Нічого, переживем. Зате ніякий ворог нашими дорогами скористатися не зможе. Щоправда, доведеться наглухо закрити кордони, як в тій же КНДР, бо з такої країни розбіжаться навіть пенсіонери, не кажучи вже про молодь. Але то таке, дрібниці життя...
показати весь коментар
28.05.2023 17:13 Відповісти
Так что - существуют только крайности? Или всё - или ничего ? Умные люди умеют находить необходимые пропорции в разных ситуациях. Или "умные" (и честные) - это не о наших правителях и не о наших избирателях.
показати весь коментар
28.05.2023 23:48 Відповісти
Виборці вибирають між сортами гівна, які їм пропонують. Бо виборчий закон прописаний так, що нормальна людина в кандидати не потрапить. А щодо правителів... Виходить, що так. З усіх минулих президентів лиш один дивом протримався 2 терміни. Всіх інших доводилось гнати на чергових виборах копняками від корита, а одного навіть без виборів...
показати весь коментар
29.05.2023 00:07 Відповісти
Ну, "наклєпаєм ракет", то ви батєнька, великий оптіміст😄
показати весь коментар
29.05.2023 07:41 Відповісти
Баригв вже букв. І дрони були, і літаки, і танки, все було. Тільки чомусь мінські угоди підписував.
показати весь коментар
28.05.2023 15:26 Відповісти
какое ты ******))) минские угоды были в 14 и 15 годах . в 2014 мой брат ушел добровольцем, то в армии тогда не было ничего - ни касок ни броников. нихера. это чудо что на патриотизме тогда смогли закрыть русне путь в центральную Украину и остановили все это на Донбассе.
показати весь коментар
28.05.2023 16:45 Відповісти
это ты в интернете такой смелый. Попробуй вслух это сказать вживую при ком-то кто в АТО был тогда, мгновенно выучишь правильную историю, а не эту херню которую вы по методичкам из ОПы проталкиваете.
показати весь коментар
29.05.2023 11:30 Відповісти
це очевидно що ***** воюватиме ракетами дронами артилерією та тримати оборону з розрахунком на виснажливу війну...
показати весь коментар
28.05.2023 10:11 Відповісти
То хай дасть йому команду одна особа, яка давала нашим ЗСУ в свій час "перестати стріляти" і все закінчиться.
показати весь коментар
28.05.2023 10:15 Відповісти
Як змістовно викладена новина…
показати весь коментар
28.05.2023 10:38 Відповісти
Кацапи знають правду. Це нам "не положено". Зелений кагал тримає нас за тупе бидло і годує казками "збили 12 з 10"...
показати весь коментар
28.05.2023 11:51 Відповісти
...так сьогодні смердячі заявили..про успішну атаку... Києва...Житомира.... Пишуть..що всі задачі виконані ..всі цілі знищені!!!))) От я і бачу у Києві палаючі нафтобази... розбиті мости... батареї (три) знищених Пєтриотів.. все палає..все горить... Тут недалеко Леопарди на складах горять.... Світла нема... продовольства нема... палива нема....)))
Ти Гога....грузин.... Але дурноватий...на всі 100 відсотків! )))
показати весь коментар
28.05.2023 16:24 Відповісти
В Житомирі пошкоджено 26 будинків. Які об"єкти знищені, кацапи і місцеві, які мешкають неподалік, знають. Без світла ми всю зиму сиділи. І, впевнений, сидітимемо знов. А ти можеш і далі себе втішати і закидати кацапів шапками. Реальності це не змінить. Поки що саме ми весь травень кожну ніч не спимо і ховаємося по сховищах, а не кацапи.
показати весь коментар
28.05.2023 17:02 Відповісти
..то чого ж ти з під VPN строчиш? Чого боїшся? Ніхто ..дурнику..кацапів шапками не закидує. Але зараз кацапсячим вже не добитися того..що вони робили зимою та восени. Київ реальний приклад. Тож навіть цим постом ти Гога-дурень підтвердив свою недолугість. І впевненність твоя слабенька..сциклива...)))
показати весь коментар
28.05.2023 23:15 Відповісти
Ти типовий недоумкуватий уря-патріот. Впевненість? Чому ж ти на Цензорі геройствуєш? Був би ти на фронті, то і Бахмут не довелося б здати. Ти б кацапів однією лівою...
показати весь коментар
28.05.2023 23:25 Відповісти
... я не сумнівався... що ти... уйобку... так і відповіси!!!))) Варіант відповіді типового дурня... з повною відсутністью здорового глузду!! Не тобі..підвальна гнида... щось про фронт говорити. Ти сидиш під VPN..і банально сереш. Таких як ти..я просто посилаю *****... Ти там постійно знаходишся...але намагаешся злізти. І *****... це не матюк... це направлення ..і пишеться разом.! Захопи з собою ще одного уйобка..... щоб ти не скучав...))))
показати весь коментар
28.05.2023 23:32 Відповісти
Що, сцикун? Зачепив за живе, герой диванний? В Бахмуті кацапів не хочеш гордо послати?
показати весь коментар
28.05.2023 23:41 Відповісти
..ти уважно придивись!! Вони перед тобою чимчикують...))) Я і їх і тебе посилаю... І дійсно..Гордо посилаю...Бо що вони...що ти... смердячий непотріб...це одне і теж. Вийди з під VPN... Чи то дійсно в Бахмуті ..сидиш? І саме смішне... Сцикуном називає мене реальний сцикун.....))) Питання! Ти ідіоте дійсно ідіот..чи роль у тебе така?
показати весь коментар
29.05.2023 00:09 Відповісти
у тебя мышление сраного терпилы, типичный кацап

Любая ракета выпущеная на мирный город - это проблема. Блекауты зимой - это проблема. Проблемы нужно признавать и решать, а не вот это вот "та, херня, итак выживем".

Иди ты лесом с таким подходом, терпила.
показати весь коментар
29.05.2023 11:34 Відповісти
... це ти мені..довбенятко? Проблему потрібно було вирішувати навесні 2019 року... Але довбенятки вибрали собі подібного..та все почали знищувати... Далі з тобою говорити нема про що. Ввечері послухаєш Боневтіка...він тобі розповість про виснажену його працю... )))
показати весь коментар
29.05.2023 22:03 Відповісти
Порохоботи, а можна в кожній новині не срать владу до кінця війни? Що не новина, то Зеля винуватий.
показати весь коментар
28.05.2023 10:43 Відповісти
Ты молодец, защитил наивеличайшего. Канхвету Тузик вкусный от Ху#ла тебе в студию !!!
показати весь коментар
28.05.2023 10:46 Відповісти
Да не пішов би ти... телемарафон дивитись. З хрена лі люди не повинні казати що думають про владу зелених уіванів?
показати весь коментар
28.05.2023 11:13 Відповісти
Так за год так и не наладили выпуск собственнвх одноразовых дронов-камикадзе. Кто виноват как не верховный говнокомандующий Зеленский?
показати весь коментар
28.05.2023 11:53 Відповісти
Я зараз тобі нагадаю слова твого найвеличнішого улюбленця - "немає політичної волі щоб завершити війну". А і ще - "президент хоче ввести військовий стан щоб узурпувати владу". І навіть ще - "йому не вигідно завершувати війну бо він втратить гроши і владу". Це твій коханець таке казав. В психології це зветься "проекція", тобто він звинувачував іншого в тому що сам збирався робити.

До кінця війни ти можеш жити в своїй уявній реальності, але після - ти маєш це розуміти - вас 3елeботів по столбах розвішають. А може й раніше це станеться, якщо секта свідків весняного контрнаступу прозріє.
показати весь коментар
28.05.2023 13:17 Відповісти
Ваші слова та до Бога в уха . Праві на 100 %
показати весь коментар
28.05.2023 18:05 Відповісти
якого ти хрена на Ценз вліз ?? тобі туди де сватів ******* і в марахвон !!
показати весь коментар
28.05.2023 14:22 Відповісти
Та ось тобі про Стефанчука. Воно виступило в Риксдагу Швеції , 23.05.2023 :
"Дайте нам ще більше гаубиць Archer.....!
Дайте нам ваші Leopard ... .
Дайте нам ваші Gripen ... , щоб захистити небо над Україною."
Але це ж саме воно за три роки з 2019 приймаючи бюджети України , виділило на асфальт 450 мільярдів гривень , а на ППО - нуль !
показати весь коментар
28.05.2023 16:43 Відповісти
Та нє нащо нам дрони, нам давай F16, а там ми шапками закидаєм... Шапіто!
показати весь коментар
28.05.2023 11:17 Відповісти
Незвичні маршрути - це з бульбашії? Бо саме звідти найближче летіти до Житомирщини.
показати весь коментар
28.05.2023 11:35 Відповісти
Точно, ФСБешная **** дЕрмак и КОДЛО еже с ним, наверное, радостно хлопают в ладошки, читая сводки наших потерь.
Ведь каждый день гибнут патриоты, а ЗЕленая ВАТНАЯ ПАДАЛЬ в это время БАБЛО мутит в тылу, саботирую все нужное стране военное производство.
С таким раскладом они готовы еще лет 10 воевать.
показати весь коментар
28.05.2023 12:36 Відповісти
Дебил, ты, тупой, если бы не ПОРОХ, то ты бы сейчас член кадыровца сосал бы...
показати весь коментар
28.05.2023 16:10 Відповісти
..а він і так його з рота не виймає! З такою хвамілією ///васильев.... иванов...сидоров//// тільки з повним ротом і ходять!!!)))
показати весь коментар
28.05.2023 16:29 Відповісти
..Владик!! То что ты дурашка безмозглая... без сомнения тут. Только вот скажи...баран...почему у Залужного в Генштабе руководят Муженко... Наумов, Забродский, Павловский. Марченко... Те..на ком висят уголовные дела....за Иловайск..бронежилеты.... Или у нас Залужный собрал вокруг себя уголовные элементы...... ?? И чего зеленский молчит? Или гниду держат на поводке...и больше чем говорить... ничего делать не разрешают? Умишка то хватит подумать?
показати весь коментар
28.05.2023 16:34 Відповісти
На сьогоднішній день можеш поцілувати " чеколядного " у саму сраку ! Це щоб ти , зе - лайно , зрозумів кажу мовою твого верховнішого гаВнокомандуючого.
показати весь коментар
28.05.2023 18:11 Відповісти
Шановні, ви не обговорюєте статтю чи конкретну новину, ви тільки сваритесь. Ви це самі помітили?
показати весь коментар
28.05.2023 18:30 Відповісти
 
 