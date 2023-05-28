Ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині, - ОВА

Сьогодні під час повітряної тривоги ворог завдав удару по одному з інфраструктурних об’єктів на Житомирщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, було чутно вибухи.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масована атака дронами: у Житомирі є пошкодження

За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв.