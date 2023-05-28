Ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині, - ОВА
Сьогодні під час повітряної тривоги ворог завдав удару по одному з інфраструктурних об’єктів на Житомирщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, було чутно вибухи.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.
Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.
Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв.
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Нічна атака, ''нові типу умови'' *уйла говорять лише про те-що *уйло Україну хоче знищити!
Причина одна-агенти ФСБ в українській владі, що діють під дахом Буби, свою роботу знають добре!
Картина маслом!
1. Ефективне знищення -знищення без шкоди собі (над полями)
2. Не ефективне знищення - знищення з певною шкодою для себе.)
я думаю 5-10, не более.
Ти звідки вилізло..чудовисько? Чи не по тим дорогам смердячі бистренько докотилися до Києва..Херсона та Маріуполя? Чи Порох розформувував танкові та авіаційні бригади? Чи то Порох за три дні до нападу не дав 50 млрд. гривень на армію... Все зелений думав про дороги... навіть знаючи ..що напад буде... От де тебе..ідіота з фейком панамського громадянина Порошенко знайшли? Ти ж.. розумово відстале.. несеш таку дичину..що вже навіть дурнуваті не ведуться!! От як людина може бути такою дурноголовою!!!??? Це просто жах...що такий непотріб живе в Україні...
Ти Гога....грузин.... Але дурноватий...на всі 100 відсотків! )))
Любая ракета выпущеная на мирный город - это проблема. Блекауты зимой - это проблема. Проблемы нужно признавать и решать, а не вот это вот "та, херня, итак выживем".
Иди ты лесом с таким подходом, терпила.
До кінця війни ти можеш жити в своїй уявній реальності, але після - ти маєш це розуміти - вас 3елeботів по столбах розвішають. А може й раніше це станеться, якщо секта свідків весняного контрнаступу прозріє.
"Дайте нам ще більше гаубиць Archer.....!
Дайте нам ваші Leopard ... .
Дайте нам ваші Gripen ... , щоб захистити небо над Україною."
Але це ж саме воно за три роки з 2019 приймаючи бюджети України , виділило на асфальт 450 мільярдів гривень , а на ППО - нуль !
Ведь каждый день гибнут патриоты, а ЗЕленая ВАТНАЯ ПАДАЛЬ в это время БАБЛО мутит в тылу, саботирую все нужное стране военное производство.
С таким раскладом они готовы еще лет 10 воевать.