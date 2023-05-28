Вночі окупанти масовано обстріляли Авдіївку, - начальник МВА Барабаш

Протягом ночі російські хаотично били по старій та центральній частинах Авдіївки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Близько 21:02, 27 травня, відбувся авіаракетний удар по місту, по дорозі. "Намагалися вони (військові РФ - ред.) бити по логістиці. Виїжджали три буси волонтерів, які розвантажувалися у місті. Повертались й, мабуть, їх помітили, після того відбувся авіаракетний удар. Вони врешті виїхали", - розповів Барабаш.

Протягом доби зафіксовано 22 масовані обстріли та близько 200 обстрілів по позиціях українських військових навколо Авдіївки. По місту також було завдано шість авіаракетних ударів - три по території Авдіївського коксохімзаводу, решта - по території міста.

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Під завалами багатоквартирних будинків лишаються люди, яких не можуть дістати через відсутність спецтехніки.

"Її неможливо завести в місто. До 20 км дороги до міста перебувають під обстрілом", - уточнив керівник Авдіївської громади.