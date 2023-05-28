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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Київ пережив усі підлості загарбників, переживе й рашистів, - Зеленський

зеленський

Київ та всі наші міста, вся Україна поставить крапку в історії московської деспотії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 28 травня.

Український президент зазначив: "Під час цієї терористичної атаки (атака російськими дронами 28 травня, - ред)  кількісно найпотужніший удар був спрямований саме проти Київщини. У межах міста Києва та області збито 36 дронів. Саме так Росія відзначає день нашого древнього Києва…

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак "Шахедами", - Зеленський. ВIДЕО

За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх, переживе й рашистів. Жодного з них тут не буде! Київ та всі наші міста, вся наша Україна поставить крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго й дуже різним народам несла поневолення. Її не врятують ані "Шахеди", ані будь-які інші засоби терору, які вона принизливо шукає по світу. Бо сила – вона в людях, вона – у містах, вона – у житті, а коли зневажають і життя, і людей, і найбільш вагомі для культури міста, буде тільки програш для Росії. І навіть сотні "Шахедів" від цього її не врятують. Лише додадуть ганьби Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресор збочено відзначив День міста, - реакція послів ЄС та Великої Британії на нічну атаку на Київ

Цими днями ми вітаємо із Днем міста Київ та Олександрію, Сєвєродонецьк, Калуш, Кривий Ріг… Міста неоднакової долі, але однакової нашої поваги. Нашої України. Нашої віри в те, що ми пройдемо цей надзвичайно тяжкий етап історії… Пройдемо, і будуть всі наші міста вільними, а люди – захищеними від будь-якого зла, що може загрожувати нашій державі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього", - Кличко привітав киян із Днем міста. ВIДЕО

Автор: 

День Києва (26) Зеленський Володимир (23754) Київ (19441)


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Топ коментарі
+47
Переживе і Віслюка з його шапіто.
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28.05.2023 21:17
+24
Значно складніше, ніж рашистів, пережити реформи від молодої ЗЕкоманди клептоманів та корупціонерів.
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28.05.2023 21:19
+24
Кстаті в Лаврі знову москалі меси справляють.
Активіста, який намагався їх засняти, побили. Має черепно мозкову травму.
Так що питання чи ми переживемо зрадників.
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28.05.2023 21:33
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Переживе і Віслюка з його шапіто.
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28.05.2023 21:17 Відповісти
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28.05.2023 21:34 Відповісти
Таки да. Аце ці свинарчуки вже кошерні.
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28.05.2023 21:51 Відповісти
Кошерним можно
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28.05.2023 23:39 Відповісти
та які це можуть бути в десятий раз "свинарчуки", це кнурища з хуцпою.
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28.05.2023 22:04 Відповісти
Киів все переживе - всяких чортів бачив .
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28.05.2023 21:17 Відповісти
Полтава, кажись більше чортів бачила.
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28.05.2023 21:24 Відповісти
Пережив януковоча - переживе і вазелінського...
От тільки маленьке питаннячко: а може вже час завязувати з втечами корупціонерів та зрадників? Може вже час всіх покидьків ловити і карати?
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29.05.2023 08:30 Відповісти
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28.05.2023 21:18 Відповісти
ворог мого ворога-мій друг
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28.05.2023 21:25 Відповісти
Вот интересно, кого из них теперь будет поддерживать *****?
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28.05.2023 21:29 Відповісти
Не кого, а что.
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28.05.2023 21:31 Відповісти
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28.05.2023 21:37 Відповісти
Щоб слухати, треба включити спочатку. Питання тоді звучить зовсім по іншому.
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28.05.2023 21:25 Відповісти
Та всі слухають.. всією планетою слухають.. і стоячи всі аплодують слізьми умиваючись.. і бачать що відбувається, а не в паралельній реальності живуть..
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28.05.2023 21:28 Відповісти
Нічого що він - законно вибраний президент? 🙄 Нра вам це чи ні...
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28.05.2023 22:34 Відповісти
А нічого, шо оті закони, по котрим його вибирали, він вже з десяток разів згвалтував.
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28.05.2023 22:54 Відповісти
Державний зрадник януковоч (між іншим - кумір та перший клієнт янелоха оманського із замовлень приватних концертів в саунах) теж був "законнообраним" та "легітимним"...
То може вже час згадати корисний досвід?!
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29.05.2023 08:35 Відповісти
Особисто. Заплатив 1 долар в місяць і по IPTV дивлюся майже весь світ. Українських каналів навіть більше ніж по кабельному. Москальня, любе. Індія, Єгипет и т.д. Гондураса попереджаю. Не має.

До чого це я? Мені покуй марафон. Мені і так мозки вже не промиєш. Не той вік. Але бачу, аналізую.
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28.05.2023 21:39 Відповісти
Та мені також марафон у два рази дальший за тебе.. але впевнений, що ти знаєш точно не більше за того самого Байдена..
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28.05.2023 21:45 Відповісти
Ти знаєш, що знає Байден?
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28.05.2023 21:49 Відповісти
Я чую що він каже.. я чую всіх навколо що кажуть.. і розцмію що відбувається..
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28.05.2023 22:03 Відповісти
Чути одне. А зрозуміти і робити висновки, зовсім друге.
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28.05.2023 22:21 Відповісти
За змістом твоїх дописів видно, що ти "чуєш" та як ти "розумієш" - точно за приказкою "чув звін, та не знаю звідки він".
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29.05.2023 08:41 Відповісти
За перший місяць?
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28.05.2023 21:59 Відповісти
За кожний. Вже півроку.
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28.05.2023 22:20 Відповісти
Значно складніше, ніж рашистів, пережити реформи від молодої ЗЕкоманди клептоманів та корупціонерів.
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28.05.2023 21:19 Відповісти
Як казала моя бабуся іронічно,- пережили голод, переживем і достаток
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28.05.2023 21:21 Відповісти
ну ну, розкажіть це сім'ям загиблих... якби не ЗСУ, то України вже б взагалі не було
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28.05.2023 21:22 Відповісти
А яке відношення має ЗСУ до Зе-команди?
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28.05.2023 21:25 Відповісти
хочешь відповідь? Н І Я К О Г О ....
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28.05.2023 21:27 Відповісти
Бо Данілов учора каналу ВВС сказав, що контрнаступ буде сьогодні або завтра.
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28.05.2023 22:01 Відповісти
Поза всяким сумнівом, ЗСУ та добровольці своєю мужністю та надзусиллями здивували світ, але без зброї та фінансування (а і першого, і другого б не було б без іноземної допомоги) України вже теж не було б, бо ЗЕкоманда і (не лише вони) економили на обороноздатності та систематично грабували бюджет. Зрештою, зараз вони так само витрачають іноземні гроші на фірми фітнес-тренерок, не відмовляються від купівлі елітних авто і шикують за гроші американських та європейських платників податків, хоча треба було б урізати апетити та максимум віддавати на фронт.
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28.05.2023 21:32 Відповісти
В первый год войны вся Украина сплотилась как кулак, а что сейчас происходит? Из-за границы мы донатим ,наши воины погибают ,а некоторые , которые подальше от войны живут так как будто война где-то далеко и не у нас .Я имею в виду Львовян и другие города , которые не близко расположенны к линии фронта. Одни воюют а другие воруют , как в последний раз. А взятки какие сумашедшие стали брать ,в Киеве так вообще страх потеряли чиновники. Только и читаю ,того там поймали на взятках , того сям. Верховный суд , почти все поголовно взяточники. Да что это такое ?
В Днепре вон в день траура совершенно одуревший от безнаказанности бухой молодняк устроил день рождения в ресторане с криками и фейерверками , этим ****** вручили повести всем . И что эти уроды будут делать на фронте, воевать что ли будут ? А Минобороны вообще позорищу провововавшиеся. Вы думаете иностранцы хотят донатить на нашу армию когда видят такое воровство?
У меня просто слов нет.
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29.05.2023 08:54 Відповісти
Загалом так. Але є суттєвий нюанс. Корупція та мародерство - це дійсно характерна риса зеленої влади, але не головна. Красти для них і корисно, і приємно, але головний стрижень діяльності офісу єрмака - це постійне ослаблення України, доведення її до мінімальної здатності чинити опір. Саме в цьому полягає і завдання від кремля, і особисті цілі зеко-манди (особисті цілі - це унеможливлення або відтягування перемоги якомога довше, щоби люди забули, як зелені зрадники до війни "готувалися").

А корупція - це те, як вони хочуть, щоби їх сприймав їхній лохторат у випадках, коли чергові злочини стануть відомими. Бо 73%-а біомаса їм корупцію завжди пробачає ("ну подумаєш", "всі крали", "от спритні хлопці - ми би теж так не відмовилися")...

А от державну зраду саме зараз, під час такої страшної війни їм не пробачить навіть власний "залізний" лохторат.
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29.05.2023 09:11 Відповісти
Зєля, легше, легше! Ну ти ж також з завезених!
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28.05.2023 21:20 Відповісти
Україна - це кульмінація, а кінець нам не відомий, може ядерку на Москву скинуть - гарна б така крапка була
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28.05.2023 21:21 Відповісти
Знак оклику. Оце, так.
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28.05.2023 21:26 Відповісти
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28.05.2023 21:25 Відповісти
Кстаті в Лаврі знову москалі меси справляють.
Активіста, який намагався їх засняти, побили. Має черепно мозкову травму.
Так що питання чи ми переживемо зрадників.
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28.05.2023 21:33 Відповісти
Я вчера видела в ютубе. Титушек навезли и один московский поп пытался титушку этого у полиции отбить . А остальная поповская свора стояла невдалеке и ржала, человек 10. У молодого праня сильное сотрясение мозга , синяки на спину показали . Это такой стыд и злость что эти твари ещё осзверняют Украинскую Лавру. Значит мы полные идиоты если до сих пор похволяем им оставаться в Лавре , править там службу и бить молодых людей ,просто стоявших невдалеке от входав Лавру и протестующие против московских попов восхваляющих войну.
Как это возможно вообще? Не уходят из Лавры ,выкинуть мразей за шкирку - всё по закону, их вонючий русский бзюх ещё десятилетиями выветриваться будет.
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29.05.2023 09:05 Відповісти
Мене дивує лише те, що для когось це є несподіванкою...
Усе, абсолютно все, що так "завзято" демонструє зелена влада, - це імітація бурхливої (корисної, патріотичної, професійної, законної) діяльності. Нічого іншого я від зелених імітаторів і не очікував. Це давно відома тактика півнів ("Наша справа прокукурікати - а там хоч і Сонце не вставай").
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29.05.2023 09:19 Відповісти
Головне тебе пережити
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28.05.2023 21:40 Відповісти
Його то ми точно переживемо і його єлдаків з татаровими також, а куди дівати 73% довбнів?
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28.05.2023 22:07 Відповісти
В тому то й проблема, що 73% знову нам його можуть запросто вибрати (вінневтік, а кого крім нього, його весь світ підтримує і т.п.). Ну можуть ще якогось дебіла-латентного ватніка вибрати, арестовича чи подібного, з них (мудрого наріду) станеться.
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29.05.2023 09:34 Відповісти
Переживе і тебе, державного зрадника.
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28.05.2023 21:46 Відповісти
Готовимся, "поздравления" продолжаются...

https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

в воздухе 4 борта ТУ-95мс и 2 борта ТУ-22М3

по состоянию на сейчас 4 борта ТУ-95мс летят в сторону потенциальных рубежей пусков

информацию буду обновлять по мере поступления
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28.05.2023 21:46 Відповісти
День Києва ще не закінчився...
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28.05.2023 22:09 Відповісти
І вас чуму зелену теж переживемо!
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28.05.2023 21:50 Відповісти
Це точно президент?
Єрмак, схоже, вважає інакше. Годину тому виклав в соцмережах таке своє фото.

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28.05.2023 22:03 Відповісти
https://twitter.com/AndriyYermak/status/1662876827608666113 https://twitter.com/AndriyYermak/status/1662876827608666113

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28.05.2023 22:05 Відповісти
Та ворогів переживемо, бо переможемо. Але ж гниди...
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28.05.2023 22:09 Відповісти
Дякуючи Бубочці та Єрмаку !
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28.05.2023 22:10 Відповісти
Скажіть хтось "пану президенту", що його звертання до народу вже починають дратувати... народу потрібен результат, потрібні максимально радикальні дії, не просити, а робити ультиматуми і не дивитися на рейтинги чи ще якусь фігню. Не можна затягувати війну до наступного року її треба завершити в цьому році... нехай або допомогають наші "партнери", або отримають негативні для себе наслідки. Досить вже цієї дипломатичної херні..
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28.05.2023 22:20 Відповісти
Йому треба подовжити війну до виборів, а потім його мутрий наріт знов обере і тоді надалі будуємо росію 2.0.
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29.05.2023 06:41 Відповісти
Он уже начал делать под себя из Украины россию №2
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29.05.2023 09:08 Відповісти
Так, але тебе гудносого бовбо*оба не факт.... але надія є!
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28.05.2023 22:29 Відповісти
выжигать под корень,тварей болот мацковии
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28.05.2023 22:46 Відповісти
И тебя с твоей шоблой переживет. ЗЕЛЕНЫМИ в Киеве должны быть только каштаны.
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28.05.2023 23:08 Відповісти
Найперша підлість на Банковій.
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28.05.2023 23:17 Відповісти
Якщо на бронзі віків з'явилася "зелень" чистить її хімічно- патріотичними інгредієнтами і наждаком в районі сраки!
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28.05.2023 23:44 Відповісти
 
 