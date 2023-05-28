Київ пережив усі підлості загарбників, переживе й рашистів, - Зеленський
Київ та всі наші міста, вся Україна поставить крапку в історії московської деспотії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 28 травня.
Український президент зазначив: "Під час цієї терористичної атаки (атака російськими дронами 28 травня, - ред) кількісно найпотужніший удар був спрямований саме проти Київщини. У межах міста Києва та області збито 36 дронів. Саме так Росія відзначає день нашого древнього Києва…
За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх, переживе й рашистів. Жодного з них тут не буде! Київ та всі наші міста, вся наша Україна поставить крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго й дуже різним народам несла поневолення. Її не врятують ані "Шахеди", ані будь-які інші засоби терору, які вона принизливо шукає по світу. Бо сила – вона в людях, вона – у містах, вона – у житті, а коли зневажають і життя, і людей, і найбільш вагомі для культури міста, буде тільки програш для Росії. І навіть сотні "Шахедів" від цього її не врятують. Лише додадуть ганьби Росії.
Цими днями ми вітаємо із Днем міста Київ та Олександрію, Сєвєродонецьк, Калуш, Кривий Ріг… Міста неоднакової долі, але однакової нашої поваги. Нашої України. Нашої віри в те, що ми пройдемо цей надзвичайно тяжкий етап історії… Пройдемо, і будуть всі наші міста вільними, а люди – захищеними від будь-якого зла, що може загрожувати нашій державі".
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От тільки маленьке питаннячко: а може вже час завязувати з втечами корупціонерів та зрадників? Може вже час всіх покидьків ловити і карати?
То може вже час згадати корисний досвід?!
До чого це я? Мені покуй марафон. Мені і так мозки вже не промиєш. Не той вік. Але бачу, аналізую.
В Днепре вон в день траура совершенно одуревший от безнаказанности бухой молодняк устроил день рождения в ресторане с криками и фейерверками , этим ****** вручили повести всем . И что эти уроды будут делать на фронте, воевать что ли будут ? А Минобороны вообще позорищу провововавшиеся. Вы думаете иностранцы хотят донатить на нашу армию когда видят такое воровство?
У меня просто слов нет.
А корупція - це те, як вони хочуть, щоби їх сприймав їхній лохторат у випадках, коли чергові злочини стануть відомими. Бо 73%-а біомаса їм корупцію завжди пробачає ("ну подумаєш", "всі крали", "от спритні хлопці - ми би теж так не відмовилися")...
А от державну зраду саме зараз, під час такої страшної війни їм не пробачить навіть власний "залізний" лохторат.
Активіста, який намагався їх засняти, побили. Має черепно мозкову травму.
Так що питання чи ми переживемо зрадників.
Как это возможно вообще? Не уходят из Лавры ,выкинуть мразей за шкирку - всё по закону, их вонючий русский бзюх ещё десятилетиями выветриваться будет.
Усе, абсолютно все, що так "завзято" демонструє зелена влада, - це імітація бурхливої (корисної, патріотичної, професійної, законної) діяльності. Нічого іншого я від зелених імітаторів і не очікував. Це давно відома тактика півнів ("Наша справа прокукурікати - а там хоч і Сонце не вставай").
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк
в воздухе 4 борта ТУ-95мс и 2 борта ТУ-22М3
по состоянию на сейчас 4 борта ТУ-95мс летят в сторону потенциальных рубежей пусков
информацию буду обновлять по мере поступления
Єрмак, схоже, вважає інакше. Годину тому виклав в соцмережах таке своє фото.