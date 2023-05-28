Київ пережив усі підлості загарбників, переживе й рашистів, - Зеленський

Київ та всі наші міста, вся Україна поставить крапку в історії московської деспотії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 28 травня.

Український президент зазначив: "Під час цієї терористичної атаки (атака російськими дронами 28 травня, - ред) кількісно найпотужніший удар був спрямований саме проти Київщини. У межах міста Києва та області збито 36 дронів. Саме так Росія відзначає день нашого древнього Києва…

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак "Шахедами", - Зеленський. ВIДЕО

За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх, переживе й рашистів. Жодного з них тут не буде! Київ та всі наші міста, вся наша Україна поставить крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго й дуже різним народам несла поневолення. Її не врятують ані "Шахеди", ані будь-які інші засоби терору, які вона принизливо шукає по світу. Бо сила – вона в людях, вона – у містах, вона – у житті, а коли зневажають і життя, і людей, і найбільш вагомі для культури міста, буде тільки програш для Росії. І навіть сотні "Шахедів" від цього її не врятують. Лише додадуть ганьби Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресор збочено відзначив День міста, - реакція послів ЄС та Великої Британії на нічну атаку на Київ

Цими днями ми вітаємо із Днем міста Київ та Олександрію, Сєвєродонецьк, Калуш, Кривий Ріг… Міста неоднакової долі, але однакової нашої поваги. Нашої України. Нашої віри в те, що ми пройдемо цей надзвичайно тяжкий етап історії… Пройдемо, і будуть всі наші міста вільними, а люди – захищеними від будь-якого зла, що може загрожувати нашій державі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього", - Кличко привітав киян із Днем міста. ВIДЕО