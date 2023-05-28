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Росіяни навмисно "вбивають" концепцію глобального ядерного стримування, - ОП

рф,зброя,ядерна

"Ядерні" заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка свідчать про те, що росіяни навмисно "вбивають" концепцію глобального ядерного стримування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Твіттері.

"Ядерні заяви Лукашенка (номінального очільника Білорусі та VIP-пропагандиста війни) прямо вказують на те, що РФ навмисно "вбиває" концепцію глобального ядерного стримування і "ховає" ключовий глобальний договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Це фундаментально підриває принципи глобальної безпеки", - заявив він.

Подоляк зазначив, що рішення в цій ситуації може бути лише одне. Радник керівника ОП наголосив, що необхідна жорстка позиція ядерних держав, відповідні резолюції ООН/МАГАТЕ, об'ємні санкції проти "Росатома", системні фінансові санкції щодо Білорусі та Росії.

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Автор: 

Білорусь (7927) Лукашенко Олександр (2653) ядерна зброя (1149) ядерна безпека (562) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+6
цензор, не западло подоляка цитувати?🙄
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28.05.2023 23:27
+3
На зло бабке и уши отморозят..
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28.05.2023 23:09
+3
Якщо не муляжі привезли. То від нього нічого не залежить. Підставив під удар країну. Президент дебіл. Народ проковтнув.
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28.05.2023 23:49
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Вже Петріоти пощьолкали как арєхі, ще залишилось Вашінґтон в ядєрний пєпєл...
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28.05.2023 23:07 Відповісти
На фоні закидів лукашенка приєднатись Казахстану для розміщення ядерного наступального озброєння параші на своїй території, не уявляю, що скаже Китай.🤣🤣🤣
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28.05.2023 23:09 Відповісти
На зло бабке и уши отморозят..
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28.05.2023 23:09 Відповісти
Розміщення такої вагомої зброї у Білорусії є ні що інакше як пов'язати бульбашів ядерною зброєю. Бульбафюрер лох сам собі підписав смертний вирок. путлєр його усуне з часом у будь який спосіб і назначить свого намісника, під приводом, що цю зброю треба буде контролювати і обслуговувати, а там і до прямого командування білоруською армією лише один крок.
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28.05.2023 23:15 Відповісти
Тобто білоруською "армією" зараз командують не кислобздії??? Чи може лука щось сам вирішує? без мокшанської руки в себе в дупі?
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28.05.2023 23:19 Відповісти
цензор, не западло подоляка цитувати?🙄
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28.05.2023 23:27 Відповісти
Це інформація!
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29.05.2023 01:12 Відповісти
А он забавный, этот лукашенко
с четырех сторон в него входили
а какими носителями он собирается использовать ядерное оружие?
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28.05.2023 23:29 Відповісти
Якщо не муляжі привезли. То від нього нічого не залежить. Підставив під удар країну. Президент дебіл. Народ проковтнув.
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28.05.2023 23:49 Відповісти
Що за вкиди? "VIP-пропагандиста війни".🤣
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28.05.2023 23:35 Відповісти
Подоляк? На три розвідки працював. А зараз із Україною, бо добре тут платять.
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28.05.2023 23:47 Відповісти
Ні куя собі. Аж на три? Україна, то четверта?
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28.05.2023 23:50 Відповісти
Третя!
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28.05.2023 23:59 Відповісти
Молдавани? Не?
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29.05.2023 00:01 Відповісти
?!
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29.05.2023 00:09 Відповісти
Шпіон ще і від молдаван. Тройний, чи четверний. Може ще і Китай завербував?
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29.05.2023 00:10 Відповісти
Розвідок може бути скільки завгодно, а Подоляк - негідник!
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29.05.2023 00:31 Відповісти
Україна, параша, бульбораша.
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28.05.2023 23:51 Відповісти
Може, так!
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28.05.2023 23:58 Відповісти
ОП тежвбиваєконцепцію вступу України як в ЄС.ТАК І В НАТО по замовленню куйла всія 3,14рації
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29.05.2023 00:10 Відповісти
Та вже. Готуємося до шахедів, як завжди, останнім часом
На прямому Резніков презентував всюдихід. Який я ще бачив в журналі "Техника молодежи".
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29.05.2023 00:36 Відповісти
Глобально це від кремлівського старечого дуету. Ще перші кремлівські мечтателі хороводили з мировой революцієй
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29.05.2023 02:26 Відповісти
"срывает"
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29.05.2023 09:08 Відповісти
 
 