Росіяни навмисно "вбивають" концепцію глобального ядерного стримування, - ОП

"Ядерні" заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка свідчать про те, що росіяни навмисно "вбивають" концепцію глобального ядерного стримування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Твіттері.

"Ядерні заяви Лукашенка (номінального очільника Білорусі та VIP-пропагандиста війни) прямо вказують на те, що РФ навмисно "вбиває" концепцію глобального ядерного стримування і "ховає" ключовий глобальний договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Це фундаментально підриває принципи глобальної безпеки", - заявив він.

Подоляк зазначив, що рішення в цій ситуації може бути лише одне. Радник керівника ОП наголосив, що необхідна жорстка позиція ядерних держав, відповідні резолюції ООН/МАГАТЕ, об'ємні санкції проти "Росатома", системні фінансові санкції щодо Білорусі та Росії.

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