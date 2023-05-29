ВР затвердила санкції проти Ірану

Верховна Рада затвердила рішення Ради національної безпеки щодо застосування санкцій проти Ірану.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За ухвалення постанови "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран" проголосували 328 парламентаріїв.

Постанова передбачає застосування строком на 50 років санкцій проти Ірану, зокрема повну заборону торговельних операцій, зупинку транзиту ресурсів, польоти та перевезення на території України та запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

Передбачається також заборонити будь-які інвестиції до Ірану та передачу резидентами технологій, прав на об'єкти та прав інтелектуальної власності.

Також читайте: Талібан оголосив війну Ірану

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт постанови про затвердження рішення РНБО про запровадження санкцій щодо Ірану.