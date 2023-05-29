ВР затвердила санкції проти Ірану
Верховна Рада затвердила рішення Ради національної безпеки щодо застосування санкцій проти Ірану.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
За ухвалення постанови "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран" проголосували 328 парламентаріїв.
Постанова передбачає застосування строком на 50 років санкцій проти Ірану, зокрема повну заборону торговельних операцій, зупинку транзиту ресурсів, польоти та перевезення на території України та запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.
Передбачається також заборонити будь-які інвестиції до Ірану та передачу резидентами технологій, прав на об'єкти та прав інтелектуальної власності.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт постанови про затвердження рішення РНБО про запровадження санкцій щодо Ірану.
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Україна продовжує поставляти зерно Ірану
https://agronews.ua/news/********-***********-postavlyaty-zerno-iranu/
а що взяти з тих українських бізнесменів, які продовжують купувати товари китайського виробництва витрачаючи на це гівно валюту?
на 150.
Реально работающая санкция - это арендовать катера и рыболовецкие суда и начать топить возящие иранскую нефть танкеры в Персидском заливе, а также поработать на Каспийском море с грузовым транспортом. Иранские мопеды не могут атаковать движущийся корабль, а у нас такие есть, та и танкеры там скорее всего очень старые, мало отсеков, легко продырявить кумулятивной гранатой и устроить течь и пожар. Все это вполне возможно реализовать и полностью анонимно как зеленые человечки. Арабские страны вполне будут не против нам помочь и выдадут лодки, вертушки и будут закрывать глаза на грузы со взрывчаткой. Вот после таких санкций Иран сразу задумается, не стоит ли порвать с кацапами, если хочет вообще сохранить свое существование на карте. Все эти ресурсно-экспортные помойки чрезвычайно уязвимы к дешевым диверсиям и вооруженным захватам, это не интеллектуальное богатство, которое невозможно уничтожить.