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Новини
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ВР затвердила санкції проти Ірану

нафта,іран

Верховна Рада затвердила рішення Ради національної безпеки щодо застосування санкцій проти Ірану.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

За ухвалення постанови "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран" проголосували 328 парламентаріїв.

Постанова передбачає застосування строком на 50 років санкцій проти Ірану, зокрема повну заборону торговельних операцій, зупинку транзиту ресурсів, польоти та перевезення на території України та запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

Передбачається також заборонити будь-які інвестиції до Ірану та передачу резидентами технологій, прав на об'єкти та прав інтелектуальної власності.

Також читайте: Талібан оголосив війну Ірану

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт постанови про затвердження рішення РНБО про запровадження санкцій щодо Ірану.

ВР (14950) Іран (2022) санкції (11802) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+9
Ну хоч тепер Ізраїль дасть нам зброю?
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29.05.2023 16:50
+8
Поки нас атакують іранськими шахедами....

Україна продовжує поставляти зерно Ірану

https://agronews.ua/news/********-***********-postavlyaty-zerno-iranu/
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29.05.2023 16:52
+7
А на росісю неначасі?
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29.05.2023 16:51
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Ну хоч тепер Ізраїль дасть нам зброю?
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29.05.2023 16:50 Відповісти
А на росісю неначасі?
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29.05.2023 16:51 Відповісти
А на рабссею наложить санкции и война закончится?
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29.05.2023 16:56 Відповісти
На Іран наложили санкції і вони перестали постачать озброєння? Поясни суть питання Сер гей, бо якось руським духом засмерділо.
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29.05.2023 17:03 Відповісти
Дели на ноль дальше в США, рашотороллик. А рабссею необходимо победить в войне, которая идет с 2014 года.
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29.05.2023 17:14 Відповісти
Їбать, ти капітан штірліц. А сонце має вставати зі сходу і сідати на заході. В тебе ще будуть якісь откровення?
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29.05.2023 17:43 Відповісти
Сер гей, мені подобається твоя дата реєстрації і абсолютна відсутність корисного інформаційного навантаження. Напиши щось розумне, бо аж цікаво читати твої потуги.
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29.05.2023 17:47 Відповісти
Вася рашотроллик... Вот ты опять спалился. Ну почему вас таких тупых в рашоторолли набирают? Самые умные в Украине чернозем удобряют? И зря ты Бортникова ЧМОм назвал. Это же твой шеф.
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29.05.2023 17:52 Відповісти
Накидайте репортів цьому чмошнику за удобрєніє чорнозомьов.
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29.05.2023 18:30 Відповісти
Це ж не російські Герань-2, а іранські Шахеди...
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29.05.2023 17:05 Відповісти
Поки нас атакують іранськими шахедами....

Україна продовжує поставляти зерно Ірану

https://agronews.ua/news/********-***********-postavlyaty-zerno-iranu/
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29.05.2023 16:52 Відповісти
які санкції - може посольство НХ???? може громадян їх НХ????Може їх бізнес НХ?????? у цих с"к бізнес і взагалі це не начасі...
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29.05.2023 16:55 Відповісти
Анука поясни що робити з громадянами і бізнесом? ******* - не мішки тягать.
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29.05.2023 17:51 Відповісти
депорт ні??? не чув???? арештитувати майно громадян ірану????? читай історію...що робили топові країни коли були війни...троль може на часі???? чи все таки не на часі???
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29.05.2023 17:54 Відповісти
Вибий собі знак питання на лобі, бо схоже комплекс якийсь. Давай історичні факти депортів, арештів "топових" країн. Бо я ось можу сказати, що ти ****** і це 173% історичний факт.
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29.05.2023 18:00 Відповісти
"Ета другое" как знаменито сказал зеледент. Это у него НАТО плохое, а Иран хороший, он же нам Шахедами благодарит.
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29.05.2023 16:58 Відповісти
ну, справедливості заради, то справа конкретних бізнесменів, які продовжують продавати зерно деяким персонажам... продавати це ще пів біди!
а що взяти з тих українських бізнесменів, які продовжують купувати товари китайського виробництва витрачаючи на це гівно валюту?
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29.05.2023 17:38 Відповісти
Я перепрошую,може я пропустив,а проти рашки вже ввели схожі санкції на 50 чи 100 років?
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29.05.2023 16:59 Відповісти
кацапы даже в Турции все за Эрдогана проголосовали. что бы он не вводил санкции. Эти санкции научились обходить.
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29.05.2023 17:06 Відповісти
А цікаво законодавством передбачено затвердження Верховною Радою рішень СНБ?
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29.05.2023 17:06 Відповісти
Правильне рішення, воно вже давно назрівало!
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29.05.2023 17:13 Відповісти
Їбанутися, на 15 місяць війни. Інвалідам мозку не місце у владі!
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29.05.2023 17:15 Відповісти
Почему привязываются к периоду, а не к условию?
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29.05.2023 17:22 Відповісти
тому що освіта влади - це 5денний курс у Трускавці))) Бінго)))
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29.05.2023 17:58 Відповісти
На п'ятдесят - так на п'ятдесят! Хоч можуть і через рік переглянути, або через 50 років продовжити
на 150.
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29.05.2023 17:59 Відповісти
Какой у нас товарооборот с Ираном интересно за прошлый год был? А за этот?😁
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29.05.2023 18:13 Відповісти
Оперативненько, які молодці, прямо зразу після збиття нашого пассажирського літака. Оце Вова дипломат, повчитися світу потрібно.
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29.05.2023 18:31 Відповісти
Сами жалуемся на неработающие санкции и вводим еще более жалкий вид наказания, к тому же немного дебильный, за 50 лет там может произойти что угодно и это может быть наш союзник.

Реально работающая санкция - это арендовать катера и рыболовецкие суда и начать топить возящие иранскую нефть танкеры в Персидском заливе, а также поработать на Каспийском море с грузовым транспортом. Иранские мопеды не могут атаковать движущийся корабль, а у нас такие есть, та и танкеры там скорее всего очень старые, мало отсеков, легко продырявить кумулятивной гранатой и устроить течь и пожар. Все это вполне возможно реализовать и полностью анонимно как зеленые человечки. Арабские страны вполне будут не против нам помочь и выдадут лодки, вертушки и будут закрывать глаза на грузы со взрывчаткой. Вот после таких санкций Иран сразу задумается, не стоит ли порвать с кацапами, если хочет вообще сохранить свое существование на карте. Все эти ресурсно-экспортные помойки чрезвычайно уязвимы к дешевым диверсиям и вооруженным захватам, это не интеллектуальное богатство, которое невозможно уничтожить.
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29.05.2023 18:46 Відповісти
Вигнати їх чорносраких студентів!
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29.05.2023 19:25 Відповісти
Иран только за ... какая там доля Украины в торговле Ирана? зато нет проблем с выплатой компенсации за самолёт.. нет газа и нефти из средней Азии и Азербайджана.. В общем очередная популистская глупость Зе.. замах на рубль - удар на копейку
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29.05.2023 20:44 Відповісти
 
 