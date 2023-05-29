Замість "вагнерівців" до Бахмуту заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта та мотострілецькі підрозділи, - Череватий

Замість бойовиків ПВК "Вагнер", які йдуть з міста, ворог вводить у Бахмут підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілецькі підрозділи.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на агенцію Інтерфакс-Україна.

"Так, там (у Бахмуті. - Ред.) відбуваються ротаційні заходи через насамперед великі втрати злочинного угруповання "Вагнер". Вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їх найменування, знаємо їх командирів і бойовий потенціал", - зазначив він.

Череватий зауважив, що всі зазначені підрозділи беруть участь у війні з 24.02.2022 та вже несли важкі втрати. Їх доукомплектували мобілізованими.

"Здебільшого це вже другий-третій склад їх особового складу", - наголосив він.

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За його словами, за останні дні динаміка бойових зіткнень на бахмутському напрямку приблизно однакова.

"За цю добу три бойових зіткнення. Ворог, щоправда, не припиняє бойового ураження наших позицій. За цю добу різними видами ствольної та реактивної артилерії він завдав 373 удари, шість авіанальотів на наші бойові позиції", - зазначив Череватий.

Він додав, що українські сили також відповіли ворогу вогневим ураженням, внаслідок чого було вбито 155 окупантів, 116 поранені. Також було знищено дві гармати Д-30, бойову машину піхоти, станцію радіоелектронної боротьби, три авто та шість польових складів із боєприпасами.

"Нині командири, штаби роблять все, щоб подальші рухи були ще більш успішними в плані ураження ворога", - резюмував Череватий.

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Нагадаємо, за даними британської розвідки бойовики ПВК "Вагнер" полишають свої позиції у Бахмуті.