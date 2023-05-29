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Замість "вагнерівців" до Бахмуту заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта та мотострілецькі підрозділи, - Череватий

бахмут

Замість бойовиків ПВК "Вагнер", які йдуть з міста, ворог вводить у Бахмут підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілецькі підрозділи.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на агенцію Інтерфакс-Україна.

"Так, там (у Бахмуті. - Ред.) відбуваються ротаційні заходи через насамперед великі втрати злочинного угруповання "Вагнер". Вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їх найменування, знаємо їх командирів і бойовий потенціал", - зазначив він.

Череватий зауважив, що всі зазначені підрозділи беруть участь у війні з 24.02.2022 та вже несли важкі втрати. Їх доукомплектували мобілізованими.

"Здебільшого це вже другий-третій склад їх особового складу", - наголосив він.

Читайте: Вихід "вагнерівців" з Бахмуту знизить можливості загарбників на інших напрямках у Донецькій області, - ISW

За його словами, за останні дні динаміка бойових зіткнень на бахмутському напрямку приблизно однакова.

"За цю добу три бойових зіткнення. Ворог, щоправда, не припиняє бойового ураження наших позицій. За цю добу різними видами ствольної та реактивної артилерії він завдав 373 удари, шість авіанальотів на наші бойові позиції", - зазначив Череватий.

Він додав, що українські сили також відповіли ворогу вогневим ураженням, внаслідок чого було вбито 155 окупантів, 116 поранені. Також було знищено дві гармати Д-30, бойову машину піхоти, станцію радіоелектронної боротьби, три авто та шість польових складів із боєприпасами.

"Нині командири, штаби роблять все, щоб подальші рухи були ще більш успішними в плані ураження ворога", - резюмував Череватий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку суттєво знизилась інтенсивність наступальних дій ворога, - Міноборони

Нагадаємо, за даними британської розвідки бойовики ПВК "Вагнер" полишають свої позиції у Бахмуті. 

Бахмут (1559) ПВК Вагнер (1540) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+6
А цих, що? пи&дити заборонено?
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29.05.2023 21:19
+5
А мы уже там статистами работаем?Считаем сколько вышло,сколько вошло и ничего не предпринимаем?
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29.05.2023 22:53
+4
Це добре. Цих теж утилізують.
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29.05.2023 21:40
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А цих, що? пи&дити заборонено?
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29.05.2023 21:19 Відповісти
Так це добре, чи погано?
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29.05.2023 21:38 Відповісти
Це добре. Цих теж утилізують.
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29.05.2023 21:40 Відповісти
Добре Бо "ванеровці" вийдуть і другий раз в подібне пекло лізти вже бажання не буде з тилових районів куди їх відведуть тікать легше буде Тому "зечня" буде стараться "злинять" Ну а їх заміні я не позаздрю - бо лізуть в "котел" Якщо там дійсно Бахмут в котловині і наші - на висотах - то їх просто там "міситимуть" Вибить навкруги станції РЕБ (щоб не заважали "дронам" працювать) і їх "утюжитимуть" день і ніч
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30.05.2023 06:04 Відповісти
Ідуть покойнічки.
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29.05.2023 21:52 Відповісти
В місті вже давно не стріляють.Вони там себе непогано почувають.А повинні ходити перебіжками і ховатись під кожною кирпичиною.
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29.05.2023 22:58 Відповісти
скажи ще магазини школи відкрились, кацапи відновили все, хрюзге мір там настав, хоча хрюзге і настав. а ти там було, щоб ото триндіти
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30.05.2023 06:42 Відповісти
нормальные ваньки на мясо не пойдут, так что дело должно пойти легче
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29.05.2023 22:14 Відповісти
А мы уже там статистами работаем?Считаем сколько вышло,сколько вошло и ничего не предпринимаем?
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29.05.2023 22:53 Відповісти
а зелений, я так розумію, в бахмут заходити не буде?

ясна-панятна....
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30.05.2023 00:52 Відповісти
А навіщо туди заходить? Там відбивать уже нічого Тому просто засипать їх снарядами
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30.05.2023 06:06 Відповісти
Можна ще простіше. Оточити, відрізати від постачань і чекати, поки почнуть з голоду пухнути і здаватися
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30.05.2023 13:08 Відповісти
А це вже буде "друга фаза"
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30.05.2023 13:10 Відповісти
Сирський вже з Бахмуту поїхав до Лимана ,мабуть ,там зараз почнеться
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30.05.2023 08:45 Відповісти
І що? Знову випустим їх, як з Херсону?
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30.05.2023 11:45 Відповісти
 
 