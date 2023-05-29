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Колись Бєлгород входив до складу Харківської області, - мер Харкова Терехов

ігор,терехов

Мер Харкова Ігор Терехов відповів на заяву бєлгородського губернатора Гладкова про необхідність приєднання Харкова до РФ.

Терехов у коментарі журнілістці Ірині Ромалійській нагадав, що Бєлгород колись був частиною Харківської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо чесно, смішно. Смішно було чути це марення. Що таке Бєлгородська область? Бєлгородська область сприймається у Харкові виключно як БНР. І тому говорити про якесь приєднання, ще й з боку Росії Харкова... Вони хотіли захопити Харків починаючи з 22 лютого минулого року, тому про щось говорити, не доводиться.Тому те марення, яке він ніс, нехай буде втішним для нього.

Харків - самодостатнє місто, Харків - українське місто, було, є і буде українським містом.

Для довідки можу нагадати, що населення Бєлгорода - це лише один район міста Харків. І для історії, нагадаю, колись давно була Харківська область і до її складу входив у тому числі і Бєлгород. Але до цього ми не йтимемо", - сказав мер Харкова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проблему обстрілів Бєлгородщини вирішить "приєднання" Харківщини до РФ, - губернатор Гладков. ВIДЕО

Автор: 

Харків (5581) Терехов Ігор (311) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+23
З 1802 і до 1924 року таганрог входив до катеринославської губернії, що належала Україні. Куди не глянь, кацапського нічого не має.
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29.05.2023 21:35
+21
Колись і мордор не існував.
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29.05.2023 21:27
+20
І знов не буде існувати.
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29.05.2023 21:42
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Колись і мордор не існував.
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29.05.2023 21:27 Відповісти
І знов не буде існувати.
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29.05.2023 21:42 Відповісти
Насправді Харкову більше 1000 років. Це було місто Шарукань - одна з половецьких столиць, з якою Київ вів торгівлю. Шарук-хань або Харук-хан, тобто місто хана Харука. Шарукань - Харукань - Харуків - Харків. Козаки знов поселилися на місці зниклого великого міста у 17 ст., тому що там ще залишалися шляхи до нього та від нього.
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29.05.2023 23:11 Відповісти
Вибачте, але так відлік віку нас.пунктів не ведуть! 🥺
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29.05.2023 23:19 Відповісти
Дуже погано, що так не ведуть!!!
Бо це наслідок радянської та російсько імперської традицій по переписуванню історії. Щоб показати, що до росії тут на українських землях й цивілізації не було по суті... Чому треба забути, що на цьому місці більше 1000 років тому жило велике місто з майже такою ж назвою?
Але найяскравіший приклад це Одеса. Чому досить навіть українська та одеська влада вважають дату заснування міста 1794 рік, коли там тоді вже був майже мегаполіс на той час у 70 тис мешканців - місто Хаджибей, а до нього Коцюбіївка?
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29.05.2023 23:36 Відповісти
Я вже мовчу про грецьке місто Одессос, розкопки якого видно прямо в центрі міста на Приморській вулиці.
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29.05.2023 23:41 Відповісти
Колись давно...феноменальне знання історії України...
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29.05.2023 21:31 Відповісти
Пусть троллит. А кацапы пускай от этого суетяцца. Они ведь не понимают, что нам их земли не нужны. Они считают, что если они хотят всех захватить, то и все, по их мнению, хотят захватить их. Так что пускай нервничают, ****** мокрожопые.
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29.05.2023 21:39 Відповісти
він мер міста...зимою сніг, крига, опалення і круглий рік водопостачання, електрика, транспорт дороги, газони і листопад...не всякий історик із цим впорається
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30.05.2023 01:41 Відповісти
своїх касабів нема де діти-а тут ще махрові пруться до нас.. вали куда макар телят не ганяв виродок
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29.05.2023 21:31 Відповісти
Згідно картам Олександра Македонського, Білгорода ніколи не існувало.
Тож, все доведено, можна брати!
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29.05.2023 21:32 Відповісти
Бандеровец, оуновец Терехов!)
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29.05.2023 21:33 Відповісти
Так, а куда деваЦЦА? Маятник то качнулся в пользу України...
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29.05.2023 21:47 Відповісти
"Я тебе породив, я тебе й уб'ю" (с)

"Нація, що не знає свого минулого - не має майбутнього" (с)

"Коли на московії кажуть, що фашизм не пройде, то в мене складається враження, що то просто їхній фашизм не пролазить у те вікно, яке прорубав Петро І" майже (с)
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29.05.2023 21:34 Відповісти
колись і я був молодий та красивий...
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29.05.2023 21:35 Відповісти
З 1802 і до 1924 року таганрог входив до катеринославської губернії, що належала Україні. Куди не глянь, кацапського нічого не має.
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29.05.2023 21:35 Відповісти
Касабстан, вигадав Фріц "пєця№1", 300років тому...
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29.05.2023 21:46 Відповісти
Ростов-на-Дону, до речі, теж.
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29.05.2023 21:48 Відповісти
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29.05.2023 21:49 Відповісти
Хотіли захопити Харків починаючи з 22 лютого минулого року Джерело:
А не з 2014, коли за підтримки міськради Харків мало не захопили сепари і навезені з росії.
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29.05.2023 21:38 Відповісти
Мер гнида прокацапська, але війна почалась-і патріот, слова правильні пише.
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29.05.2023 21:40 Відповісти
Це тимчасове запаморочення.
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29.05.2023 22:06 Відповісти
війна мобілізує розкрити справжнє нутро... у нього воно справжнє
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30.05.2023 01:43 Відповісти
Треба Бєлгороду повертатись у рідну гавань! А на півночі Бєлгородського району, Харківський області, ставити базу НАТО! Не перший рок, про це кажу...
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29.05.2023 21:42 Відповісти
Как харьковчанин, одобряю.💪
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29.05.2023 21:55 Відповісти
«Усе навороване непосильним трудом».

Усе захоплено у сусідів. То е «руський мір»- агресивне, жорстоке, смердяче, та пьяне.
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29.05.2023 21:43 Відповісти
далі буде ....
колись буде .
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29.05.2023 21:45 Відповісти
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29.05.2023 21:48 Відповісти
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29.05.2023 21:54 Відповісти
Это будет райцентр харьковской области, или просто серая демилитаризованная зона, третьего не дано🤣😂
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29.05.2023 21:49 Відповісти
зона, канєшно...вглибину аж по дон
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30.05.2023 01:52 Відповісти
Ще один завуальований сепар , котрий казав ,що небуде розмовляти українською, навіть якщо його штрафуватими. Тепер збирає плюсики у свій кошик.
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29.05.2023 21:51 Відповісти
Вистачає нам своїх ватніків, тим більше кацапські ватани лікуванню не піддаються. Нехай буде самостійна БНР
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29.05.2023 21:57 Відповісти
Масковия это в пределах садового кольца, а астольное ворованое
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29.05.2023 22:03 Відповісти
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29.05.2023 22:19 Відповісти
Мер,це вірно,що ви відповіли цьому недолугому губернатору.
На раші привикли все перекручувати!
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29.05.2023 22:19 Відповісти
Доиграются московиты, что белгород вернётся в родную гавань, под Украинское крыло, в Украинскую Харьковскую область. Просто, пока, белгородцы своего счастья не понимают. Бог даст, ЗСУ им мозги на место поставят. Слава Украине.
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29.05.2023 22:32 Відповісти
ГОША слава богу, що ВИ від АМНЕЗІЇ починаєте ОГОВТУВАТИСЯ і пригадали, що БІЛГОРОД це УКРАЇНА ...!!!
Ще трошки і почнете досконало вивчати ІСТОРІЮ УКРАЇНИ, котру прогуляли на сходках комсомолістів в школі та вузі і дізнаєтесь, що уся Білгородська, Курська, Орловська, Ростовська області та частина Брянської, Воронежської, Тамбовської областей та частина Ставропольського краю та КУБАНЬ ЦЕ СПОКОНВІЧНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ...!!!

УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ !!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!

P/s....

"Подарунки від російського народу". Хто і як перекроював карту СРСР

https://www.radiosvoboda.org/a/30688647.html

Паризька мирна конференція 1919 року: на мапі України були Крим і Кубань

https://www.radiosvoboda.org/a/28457626.html

Перепис населення Російської імперії 1897: де було найбільше українців
https://24tv.ua/perepis-naselennya-rosiyi-1897-de-bulo-naybilshe-ukrayintsiv_n2099584

Кубанські козаки / Документальний фільм • Режисер Валентин Сперкач // 1992

https://www.youtube.com/watch?v=j8x0sgGPInM
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29.05.2023 22:36 Відповісти
о как! кацапы уже ватного терехова ярым бандеровцем сделали! так держать!
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29.05.2023 23:22 Відповісти
НОВИНИ З БОЛОТ
Нє, в росії нєт канібалізма і нікогда нє било, ето фєйк, а єслі і єсть, то во всйом мірє так дєлают - чергова відмазка роспропаганди
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29.05.2023 23:40 Відповісти
Колись Янукович був президентом Украины, сейчас живет в россии а его завхоз Андрей Кравец и дальше распродает коммунальное имущество вместе с президентом Киевгорстроя Игорем Кушниром, который всей семьей умножает коммунальный холдинг на ноль, а сын Кравца Владимир является замом постоянной земельной комиссии в Киевсовете и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны обороняют каждый метр. Спасибо Дерьмаку и Татарову с Арахамией которые крышуют Кравца и Кушнира. Почему эти прихвостни Януковича не в Белгороде или Ростове умножают на ноль росиян разворовывая коммунальное имущество и кидая инвесторов, а в Киеве?
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30.05.2023 01:04 Відповісти
Пошли качели
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30.05.2023 08:01 Відповісти
 
 