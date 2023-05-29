Колись Бєлгород входив до складу Харківської області, - мер Харкова Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов відповів на заяву бєлгородського губернатора Гладкова про необхідність приєднання Харкова до РФ.
Терехов у коментарі журнілістці Ірині Ромалійській нагадав, що Бєлгород колись був частиною Харківської області, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо чесно, смішно. Смішно було чути це марення. Що таке Бєлгородська область? Бєлгородська область сприймається у Харкові виключно як БНР. І тому говорити про якесь приєднання, ще й з боку Росії Харкова... Вони хотіли захопити Харків починаючи з 22 лютого минулого року, тому про щось говорити, не доводиться.Тому те марення, яке він ніс, нехай буде втішним для нього.
Харків - самодостатнє місто, Харків - українське місто, було, є і буде українським містом.
Для довідки можу нагадати, що населення Бєлгорода - це лише один район міста Харків. І для історії, нагадаю, колись давно була Харківська область і до її складу входив у тому числі і Бєлгород. Але до цього ми не йтимемо", - сказав мер Харкова.
Будь ласка, зачекайте...
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Бо це наслідок радянської та російсько імперської традицій по переписуванню історії. Щоб показати, що до росії тут на українських землях й цивілізації не було по суті... Чому треба забути, що на цьому місці більше 1000 років тому жило велике місто з майже такою ж назвою?
Але найяскравіший приклад це Одеса. Чому досить навіть українська та одеська влада вважають дату заснування міста 1794 рік, коли там тоді вже був майже мегаполіс на той час у 70 тис мешканців - місто Хаджибей, а до нього Коцюбіївка?
Тож, все доведено, можна брати!
"Нація, що не знає свого минулого - не має майбутнього" (с)
"Коли на московії кажуть, що фашизм не пройде, то в мене складається враження, що то просто їхній фашизм не пролазить у те вікно, яке прорубав Петро І" майже (с)
А не з 2014, коли за підтримки міськради Харків мало не захопили сепари і навезені з росії.
Усе захоплено у сусідів. То е «руський мір»- агресивне, жорстоке, смердяче, та пьяне.
колись буде .
На раші привикли все перекручувати!
Ще трошки і почнете досконало вивчати ІСТОРІЮ УКРАЇНИ, котру прогуляли на сходках комсомолістів в школі та вузі і дізнаєтесь, що уся Білгородська, Курська, Орловська, Ростовська області та частина Брянської, Воронежської, Тамбовської областей та частина Ставропольського краю та КУБАНЬ ЦЕ СПОКОНВІЧНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ...!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
P/s....
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Кубанські козаки / Документальний фільм • Режисер Валентин Сперкач // 1992
https://www.youtube.com/watch?v=j8x0sgGPInM
Нє, в росії нєт канібалізма і нікогда нє било, ето фєйк, а єслі і єсть, то во всйом мірє так дєлают - чергова відмазка роспропаганди