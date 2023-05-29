Колись Бєлгород входив до складу Харківської області, - мер Харкова Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов відповів на заяву бєлгородського губернатора Гладкова про необхідність приєднання Харкова до РФ.

Терехов у коментарі журнілістці Ірині Ромалійській нагадав, що Бєлгород колись був частиною Харківської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо чесно, смішно. Смішно було чути це марення. Що таке Бєлгородська область? Бєлгородська область сприймається у Харкові виключно як БНР. І тому говорити про якесь приєднання, ще й з боку Росії Харкова... Вони хотіли захопити Харків починаючи з 22 лютого минулого року, тому про щось говорити, не доводиться.Тому те марення, яке він ніс, нехай буде втішним для нього.

Харків - самодостатнє місто, Харків - українське місто, було, є і буде українським містом.

Для довідки можу нагадати, що населення Бєлгорода - це лише один район міста Харків. І для історії, нагадаю, колись давно була Харківська область і до її складу входив у тому числі і Бєлгород. Але до цього ми не йтимемо", - сказав мер Харкова.

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