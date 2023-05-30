До Ради внесли законопроєкт щодо повернення доплат військовим
Робоча група парламенту подала законопроєкт по доплатам військовим. Ця ініціатива стала альтернативною до поправки "щодо повернення 30 тисяч грн військовим"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Законопроєктом передбачена щомісячна додаткова винагорода від 30 до 100 тис. гривень пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань, у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Ця норма має діяти на час дії воєнного часу.
Строковики отримуватимуть винагороду в розмірі 6000 грн/місяць пропорційно часу проходження військової служби. Аналогічні виплати передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані в розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби.
Для курсантів виплачується додаткова винагорода у 2350 грн/місяць. Для інструкторів розмір додаткової винагороди залежить від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (10-30 тис. грн). Він визначається керівниками сектора безпеки і оборони України.
Загальні витрати бюджету становлять до 10 млрд грн з бюджету.
У законопроєкті є норми, які не повʼязані з фінансуванням, але важливі:
- не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з тих, що призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки;
- термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим, ніж один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військову службу;
- під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.
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розмір зарплати, як на мене, повинен бути піднятий вдвічі а то й в тричі.
щоб кожен тиловик знав що всі гроші пішли на фронт і що фронт для нас це найголовніше а не мордяки, які жруть чорну ікру в монако.
У держави немає грошей або бажання зробити всім +30к. Це тупе марнотратство. Військові просто залишають ті величезні зарплати собі, а тиловики вже не хочуть на фронт.
я говорю про світоглядне - зарплати воякам треба піднімати і набагато, ціною урізання всього що тільки можна урізати.
бо я не хочу жити в країні де можуть пояснити чому топ-менеджеру треба платити мільйони а чому вояку підняти втричі зарплату пояснити не можуть.
і щодо джерел фінансування таких зарплат = тільки ідіот питання ЖИТТЯ ТА СМЕРТИ вимірює грошима. для нас зараз усе годиться що допоможе вибити ворога а збільшення мотивації йти в армію саме воно і є.
Нет, фронт только там, где вероятность умереть высокая. Остальные - тыловики, которые не заслуживают получать существенно больше чем средняя з/п по стране.
Бюджет Украины в стабильном дефиците, мы вынуждены брать долги у Запада. Даже прошлые доплаты сняли, поскольку это была пустая трата денег, ничего возвращать не будут.
Чи може ти думаєш що гроші беруться з повітря?
з прославлянням найвеличнішого
Бо вибори грядуть, а владу здати - то сісти за грати
Цим новим кроком депутати забирають у поранених в бою військових 100000 і "повертають" їм 6000. Це щомісячно на час лікування і одужання.
Класична шахрайська схема!
Постанова кму і наказ моу передбачали виплату пораненим 100к.
Однак, командири підрозділів, в яких великі санітарні втрати, щоб на місце поранених взяти боєздатних, виводили поранених за штат. Тоді пораненим виплачувався тільки оклад за військовим званням.