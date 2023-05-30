До Ради внесли законопроєкт щодо повернення доплат військовим

Робоча група парламенту подала законопроєкт по доплатам військовим. Ця ініціатива стала альтернативною до поправки "щодо повернення 30 тисяч грн військовим"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Законопроєктом передбачена щомісячна додаткова винагорода від 30 до 100 тис. гривень пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань, у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Ця норма має діяти на час дії воєнного часу.

Строковики отримуватимуть винагороду в розмірі 6000 грн/місяць пропорційно часу проходження військової служби. Аналогічні виплати передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані в розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби.

Для курсантів виплачується додаткова винагорода у 2350 грн/місяць. Для інструкторів розмір додаткової винагороди залежить від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (10-30 тис. грн). Він визначається керівниками сектора безпеки і оборони України.

Загальні витрати бюджету становлять до 10 млрд грн з бюджету.

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У законопроєкті є норми, які не повʼязані з фінансуванням, але важливі: