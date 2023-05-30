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До Ради внесли законопроєкт щодо повернення доплат військовим

прапор,зсу,воїни

Робоча група парламенту подала законопроєкт по доплатам військовим. Ця ініціатива стала альтернативною до поправки "щодо повернення 30 тисяч грн військовим"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Законопроєктом передбачена щомісячна додаткова винагорода від 30 до 100 тис. гривень пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань, у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Ця норма має діяти на час дії воєнного часу.

Строковики отримуватимуть винагороду в розмірі 6000 грн/місяць пропорційно часу проходження військової служби. Аналогічні виплати передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані в розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби.

Для курсантів виплачується додаткова винагорода у 2350 грн/місяць. Для інструкторів розмір додаткової винагороди залежить від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (10-30 тис. грн). Він визначається керівниками сектора безпеки і оборони України.

Загальні витрати бюджету становлять до 10 млрд грн з бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт, який передбачає "адекватний рівень грошового утримання для військовослужбовців", вже на фінальній стадії розробки, - Веніславський

У законопроєкті є норми, які не повʼязані з фінансуванням, але важливі:

  • не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з тих, що призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки;
  • термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим, ніж один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військову службу;
  • під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Автор: 

ВР (14967) виплати (1040) військовослужбовці (4734)


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Топ коментарі
+15
просто скоти якісь.

розмір зарплати, як на мене, повинен бути піднятий вдвічі а то й в тричі.

щоб кожен тиловик знав що всі гроші пішли на фронт і що фронт для нас це найголовніше а не мордяки, які жруть чорну ікру в монако.
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30.05.2023 02:39
+7
ППОшники котрі прямо зараз працюють, також не в зоні бойових дій...
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30.05.2023 02:48
+7
Все буде єдиний марафон.
з прославлянням найвеличнішого
Бо вибори грядуть, а владу здати - то сісти за грати
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30.05.2023 06:11
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просто скоти якісь.

розмір зарплати, як на мене, повинен бути піднятий вдвічі а то й в тричі.

щоб кожен тиловик знав що всі гроші пішли на фронт і що фронт для нас це найголовніше а не мордяки, які жруть чорну ікру в монако.
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30.05.2023 02:39 Відповісти
ППОшники котрі прямо зараз працюють, також не в зоні бойових дій...
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30.05.2023 02:48 Відповісти
не думаю що противітряники отримують менше піхоти.
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30.05.2023 04:56 Відповісти
Ппо отримує 30 та й то за дні бойового чергування(1000 в день), а от пілоти отримують 100, але в день коли є бойовий виліт(3000 за виліт).
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30.05.2023 07:43 Відповісти
Розмір грошового забезпечення недостатній для створення потужної мотивації для цивільних йти на військову службу а також недостатній для військових щоб вони могли забезпечити себе власним коштом амуніцією, формою, обладнанням та транспортом! Тому розмір матеріального утримання військових потрібно невпинно збільшувати. Міноборони працює вкрай погано, не забезпечують військових формою, якісною амуніцією, якісним взуттям - все це купляється за гроші! Я не знаю жодного військового який би отримав все що йому полагається на вещевому складі - то немає розмірів, то немає літньої/зимової форми, то немає берців, то якість амуніції вкрай низька і військові просто відмовляються її отримувати. Останній раз на вещевому складі був вражений низькою якістю тактичних перчаток, вони настільки погано і неправильно були пошиті що в них просто неможливо було тримати зброю, я вже мовчу що є люди які роками не можуть отримати форму ані зимову ані літню - немає потрібних розмірів! Постійна відсутність великих і маленьких розмірів всього включно з взуттям! Оскільки є такі проблеми які роками міноборони системно не може вирішити в силу системної неспроможності керівного складу МО вирішувати будь які питання, то потрібно в принципі змінити порядок забезпечення військових формою та амуніцією і видавати військовим гроші за які вони самі будуть купляти собі форму та амуніцію належної якості! А для цього потрібно вже сьогодні збільшувати розмір матеріального утримання військовослужбовців, не на 2-6 тис. грн. а на 30-40 тис. грн. щомісяця.
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30.05.2023 09:32 Відповісти
Зазвичай розміри є, але комірники їх притримують. Адекватні вєщовики основну інвентарку видають без проблем. А от уже з тактикою проблемт звісно є, бо підібране і купляге за власний кошт зручніше і може повпливати на збереження життя в критичний момент.
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30.05.2023 10:19 Відповісти
20 тисяч для тиловиків нормальна зарплата, вони і так майже нічого не роблять або не купляють.

У держави немає грошей або бажання зробити всім +30к. Це тупе марнотратство. Військові просто залишають ті величезні зарплати собі, а тиловики вже не хочуть на фронт.
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30.05.2023 13:10 Відповісти
Йди в тилу послужи за 20к, тобі ж достатньо!
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30.05.2023 16:14 Відповісти
А ті що супроводжують зброю до фронту? Вірніше за 5 км від фронту. 20 тис, бо не в зоні,а що ризик великий, то це нікого не цікавить. Як на мене проект має бути.
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30.05.2023 09:04 Відповісти
прописати зарплату відповідно до ступеня ризику це технічне питання.

я говорю про світоглядне - зарплати воякам треба піднімати і набагато, ціною урізання всього що тільки можна урізати.

бо я не хочу жити в країні де можуть пояснити чому топ-менеджеру треба платити мільйони а чому вояку підняти втричі зарплату пояснити не можуть.

і щодо джерел фінансування таких зарплат = тільки ідіот питання ЖИТТЯ ТА СМЕРТИ вимірює грошима. для нас зараз усе годиться що допоможе вибити ворога а збільшення мотивації йти в армію саме воно і є.
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30.05.2023 17:35 Відповісти
ППО-шники така ж ціль для ракет та безпілотників як і танки
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30.05.2023 09:37 Відповісти
Согласен. Поднять должностные оклады и оклады за званием. И не важно в тылу ты или нет. Сейчас везде фронт. А если непосредственно на передке то ввести коэффициент повышения окладов.
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30.05.2023 05:50 Відповісти
не дві позиції а три: зона БД, кордон з рф (то зона БД, то не зона БД, в тому числі ППО в тилу, ССО і розвідувальні органи), і тил, якщо зрівняти тил і кордон з рф, є можливість, що кордон посипиться (зараз відмовляються від ротацій на Захід, а якщо зрівняють то захочуть).
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30.05.2023 07:33 Відповісти
Это уже Генштабу определять где какие зоны ведения боевых действий, где вводится коэффициент.
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30.05.2023 07:48 Відповісти
Генштабу визначати, проте людям реалізовувати забаганки. І якщо в Хмельницькому котлі буде отримувати премію як і на кордоні з БНР, то з кордону з БНР скажуть хочемо в Хмельницький котел. Проте з Хмельницького котла наврядчи захочуть на кордон з БНР, воно їм не треба. Це має бути виважена політика стимулів, яку Генштаб не вирішить. Поки кожен із Західних котлів може написати рапорт і їхати або в зону БД і отримувати 100 000 або на кордон з рф і отримувати + 30 000. Проблема поранені і підрозділи на тимчасовому відновленні - їм дійсно треба повернути + 30 000.
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30.05.2023 09:21 Відповісти
К тому же эти премии не будут входить в состав пенсии уволенных военнослужащих. А вот поднятие должностных окладов и за звание входят. Не надо жалеть денег для наших защитников ни во время войны, ни после нее.
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30.05.2023 09:40 Відповісти
Про поднятие окладов (иначе у некоторых оклад меньше минималки) и за звание согласен, а к премиям нужно исходить из степени риска и важности работы (для боевого и остальных видов обеспечения в зоне БД или на границе с рф, и ППО)
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30.05.2023 11:32 Відповісти
Пднять оклад в 3-5 раз при выполнениии боевых задач. А премии выплачивать за уничтоженную бронетехнику, БПЛА, самолеты и вертолеты, склады с боеприпасами.
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30.05.2023 11:39 Відповісти
Оклад по должности идет. Не выйдет. И боевые задачи те, что указаны в БР, перевезти кирпичи - тоже боевая задача.
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30.05.2023 13:55 Відповісти
А за выявленную технику платить, ту что была уничтожена? Где взять водителей, которые заходят быть стрелками, водителя - самые дефицитные.
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30.05.2023 13:56 Відповісти
Комментарий ни о чем. Ты согласен? Типа где взять летчиков если нито в них не идет? Или где взять танкистов если никто в них не идет? Где взять воинов если никто в них не идет? Но наша армия воюет и все должности без вакансий.
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30.05.2023 15:54 Відповісти
Бред говоришь. Дыры затыкаются да и все, такова реальность, в какой сказке ты живёшь, я без понятия.
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05.06.2023 13:51 Відповісти
Я живу в Украине, а не во Франции. Выслуга 31 год календаря. А ты какое отношение к армии имеешь? Два года срочки при совке?
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05.06.2023 14:01 Відповісти
Выслуги 36, календарей 26, я использую Старлинк от Илона Маска (два канала - несколько айпи разных стран), спасибо братьям из Польши, а ты какое отношение к армии имеешь если сидишь в хмельницком или еще каком нибуть другом подобном котле???????
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06.06.2023 15:00 Відповісти
Выслуги 36, календарей 26... Старлинк конечно достижение, надо же с Илоном Маском дружить, правда? 10 лет набрал в боевых котлах? Водителем?
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06.06.2023 15:51 Відповісти
Твоя история мне понятна (хорошо, коротко и доходчиво ее ты выше постом описал), а вот у меня она другая. Ты водил, а я ходил, и у окупантов на земле тоже был и сейчас не далеко, а ты крути свою баранку и гордись.
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07.06.2023 15:47 Відповісти
Ага, щас оклади підіймуть! Пенсіонери військові тут є в Украіні.
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30.05.2023 10:33 Відповісти
Конечно есть. И это плохо?
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30.05.2023 10:35 Відповісти
Везде фронт? Ахахахах.

Нет, фронт только там, где вероятность умереть высокая. Остальные - тыловики, которые не заслуживают получать существенно больше чем средняя з/п по стране.

Бюджет Украины в стабильном дефиците, мы вынуждены брать долги у Запада. Даже прошлые доплаты сняли, поскольку это была пустая трата денег, ничего возвращать не будут.
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30.05.2023 13:06 Відповісти
Где служил, где воевал, Вейся кострами?
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30.05.2023 13:14 Відповісти
Нигде не служил, нигде не воевал. Тем не менее, зарплаты должны остаться такими, которыми они являются сейчас.
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30.05.2023 13:16 Відповісти
Вопросы к такому эксперту как ты отпадают. Тогда зачем пишешь о военных?
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30.05.2023 13:19 Відповісти
Ти довбойоб? По перше, тиловики не заслуговують отримувати захмарні зарплати, в той час як середня з/п по державі 15к. По друге, у країни просто немає достатньо бюджету щоб забезпечувати мільйон військових як королів, саме тому були скасовані доплати.

Чи може ти думаєш що гроші беруться з повітря?
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30.05.2023 13:04 Відповісти
Вейся кострами, ты знаешь слово "ротация"? Ну просто ради интереса, ты же авторитетный военный спец, нигде не служивший.
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30.05.2023 13:21 Відповісти
При чем тут ротация? Подавляющее большинство тыловиков никогда не видели фронт. Воюют только отдельные бригады.
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30.05.2023 13:25 Відповісти
Были, никогда не служивший и никогда не воевавший эксперд.
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30.05.2023 13:36 Відповісти
Сотни тысяч военных сидят в тылу месяцами, полгода, год, или с самого начала войны. Никогда не воевали. Почему они должны получать 40к в месяц как раньше, в 2.5 раза больше чем средняя з/п гражданских по стране? За какие заслуги?
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30.05.2023 14:14 Відповісти
Сотни тысяч, Вася. Я тебя уже спрашивал про ротацию. Что ты, Вася, о ней знаешь?
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30.05.2023 15:56 Відповісти
Знаю о ней то, что в Бахмуте и вообще любых частях фронта побывало относительно маленькое количество военных.
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30.05.2023 16:22 Відповісти
От ты впертый эксперт. Где воевал?
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30.05.2023 16:37 Відповісти
Вася, ты где воевал? Ты не ответил.
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30.05.2023 18:04 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4568244-v-bakhmute-proyskhodyt-rotatsyia-ukraynskykh-syl-vsu https://korrespondent.net/ukraine/4568244-v-bakhmute-proyskhodyt-rotatsyia-ukraynskykh-syl-vsu

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30.05.2023 16:01 Відповісти
Все буде єдиний марафон.
з прославлянням найвеличнішого
Бо вибори грядуть, а владу здати - то сісти за грати
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30.05.2023 06:11 Відповісти
А що, вже призначені вибори? На яку дату?
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30.05.2023 07:07 Відповісти
Во время военного положения выборы не производятся. Вот поэтому зеленой власти и выгодна война.
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30.05.2023 13:38 Відповісти
«За грати» - було актуально до лютого 22. Зараз уже неможливо знайти статтю у кримінальному кодексі адекватну скоєним злочинам
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30.05.2023 15:56 Відповісти
Вони Кодексу законів про працю дотримуються. Вночі не працюють.
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30.05.2023 07:24 Відповісти
Свіжий анекдот - як депутати військовим виплати повертали...
Цим новим кроком депутати забирають у поранених в бою військових 100000 і "повертають" їм 6000. Це щомісячно на час лікування і одужання.
Класична шахрайська схема!
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30.05.2023 07:02 Відповісти
а шо хтось пораненим платив по 100к? не чув про таке, чув про 800грн
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30.05.2023 09:45 Відповісти
Читай матчасть!
Постанова кму і наказ моу передбачали виплату пораненим 100к.
Однак, командири підрозділів, в яких великі санітарні втрати, щоб на місце поранених взяти боєздатних, виводили поранених за штат. Тоді пораненим виплачувався тільки оклад за військовим званням.
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30.05.2023 10:08 Відповісти
Шо ти, зелена школота, друкуєш? Мільярди йдуть невідомо куди за кордон, розкрадаються на завищених в рази цінах на постачанні, та різних схематозах, а рідним померлих, та самим пораненим не виплачуються в повному обсязі. Заборгованість росте як сніжний ком. Гроші виплачуються одиницям. Навіть контузію вивели з переліку поранень. Та можна пояснювати і згадувати всю цю зелену срань та їхні ворожі дії цілий день! Зашквари кожен тиждень. Західні СМІ все це публікують і обговорюють, і обурення у людей наростає. А Соплемарафон нічого про це не скаже, а продовжує піар всепереможного маршу кварталістів, та тупі гасла про термінове включення в ЄС та НАТО без реформ.
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30.05.2023 10:53 Відповісти
зелена школота? ти не в той бік свій дристомет повернув!
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30.05.2023 12:23 Відповісти
Судячи по реакцію попадання стовітсоткове.
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30.05.2023 13:22 Відповісти
ну, тоді чому ти - дристометчик, не на війні?
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30.05.2023 16:05 Відповісти
Бідні наші рідненькі пани: таки видерли в них з рота "сладок кус"!
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30.05.2023 08:25 Відповісти
Але ж влада почне втрачати мільярди особистих грабунків!
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30.05.2023 10:43 Відповісти
Грошове забезпечення для мене зараз не на першому місці. Для мене приорітет - інформація, скільки мені ще служити. Поки не здохну - це сам знаю. Мотивація, так собі. І вже більше року так. Як петиції розглянути про демобілізацію - то на розгляді, як про одностатеві шлюби - то відповідь, аж негайно. Висновок, геї для влади дорожчі, ніж військові.
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30.05.2023 11:00 Відповісти
Український народ не заслуговує і краплі крові, пролитої хлопцями і чоловіками, які пішли добровільно і зараз віддають своє життя і здоров'я на фронті. А скільки хлопців і чоловіків загинуло! А скільки хлопців загинуло із-за диверсій зєрмака, коли зброю не давали захищати Соледар і Бахмут. Але всі сидять і чекають, коли ці чоловіки повернуться і все за них зроблять: і країну відбудують, і податки сплатять, і це все за 600 грн. на місяць зарплати.
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30.05.2023 12:35 Відповісти
Немає ніяких 600 грн на місяць. Лише для окремих поранених військових.
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30.05.2023 13:12 Відповісти
Це вже масове явище, таких "окремих поранених", як ви висловились, тисячі.
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30.05.2023 18:19 Відповісти
 
 