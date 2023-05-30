У Німеччині відбудуться наймасштабніші в історії НАТО навчання авіації

За два тижні у Німеччині розпочнуться масштабні навчання повітряних сил країн НАТО, що стануть найбільшими такими маневрами в історії Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Spiegel.

Навчання Air Defender 2023 проходитимуть під керівництвом Німеччини з 12 до 23 червня. Практично всі маневри – 90% – плануються над територією Німеччини та над прибережними зонами Північного і Балтійського морів.

У навчаннях візьмуть участь приблизно 250 літаків та гелікоптерів, з яких приблизно сотня – з Повітряних сил США.

Інспектор Повітряних сил Німеччини Інго Герхарц зазначив, що навчання мають засвідчити готовність союзників швидко реагувати у разі необхідності.

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За його словами, поблизу повітряного простору Росії плануються "лише ізольовані маневри" і відпрацьовувати будуть лише оборонні сценарії.

"Звісно, було би провокацією симулювати вильоти у напрямку Калінінграда. Але такого ми робити не будемо", – зазначив він.

Навчання плануються у тісній координації з цивільними диспетчерами і Євроконтролем, щоб маневри створили якнайменші незручності для цивільної авіації.

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