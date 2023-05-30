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У Німеччині відбудуться наймасштабніші в історії НАТО навчання авіації

авіація

За два тижні у Німеччині розпочнуться масштабні навчання повітряних сил країн НАТО, що стануть найбільшими такими маневрами в історії Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Spiegel.

Навчання Air Defender 2023 проходитимуть під керівництвом Німеччини з 12 до 23 червня. Практично всі маневри – 90% – плануються над територією Німеччини та над прибережними зонами Північного і Балтійського морів.

У навчаннях візьмуть участь приблизно 250 літаків та гелікоптерів, з яких приблизно сотня – з Повітряних сил США.

Інспектор Повітряних сил Німеччини Інго Герхарц зазначив, що навчання мають засвідчити готовність союзників швидко реагувати у разі необхідності.

Також читайте: Німеччина може доєднатися до "авіаційної коаліції", хоч у неї і немає F-16, - командувач ВПС ФРН Герхарц

За його словами, поблизу повітряного простору Росії плануються "лише ізольовані маневри" і відпрацьовувати будуть лише оборонні сценарії.

"Звісно, було би провокацією симулювати вильоти у напрямку Калінінграда. Але такого ми робити не будемо", – зазначив він.

Навчання плануються у тісній координації з цивільними диспетчерами і Євроконтролем, щоб маневри створили якнайменші незручності для цивільної авіації.

Читайте: Німеччина могла б надати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon, - Резніков

Автор: 

авіація (4118) Німеччина (7345) військові навчання (2775)


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Надіюсь, разом з Українськими пілотами.
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30.05.2023 14:17 Відповісти
хтів те саме написати!))
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30.05.2023 17:26 Відповісти
"Звісно, було би провокацією симулювати вильоти у напрямку Калінінграда" - так, в напрямку Калінінграда не потрібно, а от Кенігсберг бажає "повернутись в рідну гавань"!
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30.05.2023 14:24 Відповісти
Навіщо в бік Калінінграда, якщо неподалік Петербург?
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30.05.2023 14:29 Відповісти
А яка частина цих Ф-16 випадково загубиться на просторах Німеччини? Ну щоб потім раптово знайтись десь на аеродромах західних чи центральних областей України...
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30.05.2023 14:45 Відповісти
оо
така б армада залетіла разок потренуватися по кацапам,
і наскільки б швидше зупинили цих фашистів
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30.05.2023 19:49 Відповісти
 
 