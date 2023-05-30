СБУ закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції
Служба безпеки України закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції, щоб не дати ворогу використовувати камери з метою розвідки.
Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Насамперед це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об’єктів. рф використовує вразливість сучасних вебкамер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу", - пояснюютьс в СБУ.
Зазначається, що інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський "злам".
В СБУ також нагадали, що "заборонено знімати та оприлюднювати фото- і відеоматеріали щодо діяльності Сил оборони та наслідків ворожих обстрілів. Поширення таких записів є злочином, який передбачає покарання до 12 років тюрми".
Раніше Повітряні сили наголошували, що місцеві адміністрації мають вирішити проблему роботи камер відеоспостереження під час ракетних атак, щоб ворог не міг спостерігати наживо за роботою української ППО.
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