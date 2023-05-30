СБУ закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції

Служба безпеки України закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції, щоб не дати ворогу використовувати камери з метою розвідки.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Насамперед це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об’єктів. рф використовує вразливість сучасних вебкамер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу", - пояснюютьс в СБУ.

Зазначається, що інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський "злам".

В СБУ також нагадали, що "заборонено знімати та оприлюднювати фото- і відеоматеріали щодо діяльності Сил оборони та наслідків ворожих обстрілів. Поширення таких записів є злочином, який передбачає покарання до 12 років тюрми".

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Раніше Повітряні сили наголошували, що місцеві адміністрації мають вирішити проблему роботи камер відеоспостереження під час ракетних атак, щоб ворог не міг спостерігати наживо за роботою української ППО.