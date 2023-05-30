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СБУ закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції

обсе,камера,дфс

Служба безпеки України закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції, щоб не дати ворогу використовувати камери з метою розвідки.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ. 

"Насамперед це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об’єктів. рф використовує вразливість сучасних вебкамер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу", - пояснюютьс в СБУ. 

Зазначається, що інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський "злам".

В СБУ також нагадали, що "заборонено знімати та оприлюднювати фото- і відеоматеріали щодо діяльності Сил оборони та наслідків ворожих обстрілів. Поширення таких записів є злочином, який передбачає покарання до 12 років тюрми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через відсутність контролю ворог отримує дані про роботу української ППО через стаціонарні камери у великих містах, але заяви РФ про знищення Patriot - фейк, - Бутусов

Раніше Повітряні сили наголошували, що місцеві адміністрації мають вирішити проблему роботи камер відеоспостереження під час ракетних атак, щоб ворог не міг спостерігати наживо за роботою української ППО.

безпека (932) відеофіксація (113) СБУ (12801)


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Топ коментарі
+14
В якому сенсі "закликає".? Прийдіть та відімкніть. В країні воєнний стан. Довбой@би🤦
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30.05.2023 16:56
+7
Возможно, я не в теме... но по-моему большинство камер в том же Киеве идентифицировать не составит труда, а значит их можно вывести из строя легким движением руки... с камнем или пистолетом, например. Военное время оно такое - жестокое и беспощадное. Не понятно другое - 15 месяцев войны, а засуетились только сейчас? Что-то здесь не так...
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30.05.2023 17:02
+7
СБУ закликає суддів не сідати пьяними за кермо і не вбивати українців, не брати мілліонни хабарі, так саме СБУ закликає прокурорів, податківців в решту паскуд при владі, не робити це, СБУ благає!!
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30.05.2023 17:15
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СБУ, досить благати! Погрожуйте анальними карами. До дибілів інакше не доходить.
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30.05.2023 16:56 Відповісти
В якому сенсі "закликає".? Прийдіть та відімкніть. В країні воєнний стан. Довбой@би🤦
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30.05.2023 16:56 Відповісти
ніколи цим займатись - у них Червінський свербить, тому просять власників самим займатись відключенням.
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30.05.2023 18:36 Відповісти
Что значит "СБУ призывает"? Цирк "Белочка". Есть решение - его тупо нужно исполнять и строго наказывать виновных.
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30.05.2023 16:56 Відповісти
сбу закликає..., це ж треба, а нічого, що в нас війна, й не треба закликати, а треба не допускати..., повинна бути якась зрозуміла заборона, а за порушення - покарання...
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30.05.2023 16:57 Відповісти
так сбу ж вже їх заблокувало! чи це був черговий піздьож виходить))) послідовні ви наші
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30.05.2023 16:58 Відповісти
Хай ці К О З Л И відключать ментовські камери на дорогах - допомога ворогу у відстеження руху зброї по дорогах!...
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30.05.2023 17:01 Відповісти
Возможно, я не в теме... но по-моему большинство камер в том же Киеве идентифицировать не составит труда, а значит их можно вывести из строя легким движением руки... с камнем или пистолетом, например. Военное время оно такое - жестокое и беспощадное. Не понятно другое - 15 месяцев войны, а засуетились только сейчас? Что-то здесь не так...
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30.05.2023 17:02 Відповісти
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом
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30.05.2023 17:06 Відповісти
мне такая семемеска на смартафон пришла
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30.05.2023 17:05 Відповісти
СБУ закликає суддів не сідати пьяними за кермо і не вбивати українців, не брати мілліонни хабарі, так саме СБУ закликає прокурорів, податківців в решту паскуд при владі, не робити це, СБУ благає!!
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30.05.2023 17:15 Відповісти
А за яйка по 17 гривень коли посадки будуть. Чи це ворогу не допомагає?
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30.05.2023 17:26 Відповісти
Не призывать надо, а наказывать, статьёй УК. так быстрее дойдёт.
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30.05.2023 17:42 Відповісти
А якже веб камери на дорогах по штрафах чи то друге?1,5 року війни і тільки проснулися.
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30.05.2023 17:43 Відповісти
Повне місто масковських попів - вони справляються без веб-камер
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30.05.2023 17:52 Відповісти
"СБУ призывает ..."
- дальше не читаю
в Украине нет служби безопасеости
к сожалению
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30.05.2023 18:18 Відповісти
 
 