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Новини Допомога Україні
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Італія готує новий пакет військової допомоги Україні

samp

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто анонсував підготовку чергового пакету військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Крозетто обговорив питання військової допомоги Україні під час слухань у парламентському комітеті з питань контролю за спецслужбами. При цьому зміст його виступу – як і те, яку саме зброю Київ отримає від Рима – засекречений.

Видання Il Messaggero напередодні писало, що до нового пакета військової допомоги Україні – вже сьомого за ліком – може увійти зенітний ракетний комплекс наземного базування SAMP/T та інші системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, комплекс SAMP/T увійшов до шостого пакету військової допомоги Україні від Італії. У березні Італія провела навчання 20 українських військовослужбовців з використання SAMP/T.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала комплекс ППО Samp-T від Франції та Італії, - ЗМІ

Автор: 

Італія (1569) ППО (3176)


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до нового пакету може увійти зенітний ракетний комплекс наземного базування SAMP/T

 Воний його вже півроку обіцяють. Американці петріоти і ті швидше дали. А ці все обіцянками годують...
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30.05.2023 20:28 Відповісти
Це другий.

За даними видання La Stampa, Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T. Джерело:
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30.05.2023 20:34 Відповісти
NASAMS наші показали, Patrit теж - SAMP-T жодного фото або відео на бойовому чергуванні.
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30.05.2023 20:47 Відповісти
Ну то й не треба. А то резніков якпокаже і відразу полишить по ньому.
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30.05.2023 21:00 Відповісти
САУ M109 не обещали,но на сегодня около 60 ед. поставлены.
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30.05.2023 20:36 Відповісти
Мало кто задается вопросом, а чего это Рим бежит в первых рядах. Это при том что Италия до 24.02.22 была очень пропутинской.
Ответ на поверхности - итальянская политэлита многое себе позволяла в отношениях с кремлядями. Берлускони возил путина на Сардинию, где устраивал вечеринки бунга-бунга с проституками в бассейнах. Бзик путина к аквадискотекам именно оттуда.
Итальянские банки типа Интеза и Антонвенета занимались отмывом серого российского нала мутного происхождения и выводом его в оффшоры. Многие на Аппенинах состояния себе сделали торгуя с кремлевским режимом. Кое кто даже в Москву ездил и дефилировал на красных площадях в майках с мордой бункерного. Наглость и циничность путена тянется именно из таких отношений с беспринципными западными лицемерами. Которым все равно было с кем дела иметь, главное набить свои карманы. Во многом их падкость, извращенность и неразборчивость и взрастили уверенность этого мерзавца что все ему сойдет с рук.
После вторжения, итальянский политический класс очень быстро стал переобуваться. Лишь бы избиратели и прочие наблюдатели забыли как он в десна со всякими диктаторами и автократами лобзался.
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30.05.2023 21:31 Відповісти
Да, да, опять виноват чужой дядя - беспринципный западный лидер. Ага, а все украинские лидеры, начиная с секретаря сЦК КПУ были ну такие принципиальный, что аж пиджак заворачивался у них. Никто с засрашей дел не имел и пукена никуда не возил.
Сколько можно еще хранить в себе кацапские обычаи - во всех своих бедах винить постороннего и никогда - себя? Председателя ВЕРХОВНОГО СУДА (это ж уму непостижимо!!) берут на взятке, а нарид удивленно хлопает глазами - а чой та эти итальянцы не спешат с нами дело иметь? Стыдоба.
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31.05.2023 00:43 Відповісти
я в Италии 18 лет и прекрасно помню как Mediaset - медиаимперия Берлускони прививала любовь к путену. Это было уже после Норд-Оста, Беслана, даже после мюнхенской речи нового путлера.
Как и прекрасно помню сколько раз путен приезжал к своему другу Сильвио на Сардинию. Не случайно все ключевые пропагандоны кремля прикупали себе недвижимость на Аппенинах. Знали где их любят больше.
Я прекрасно помню, да и не только я, как вице-премьер Маттео Сальвини ездил в Москву и дефилировал там на красной площади в майке с лицом *****. Это было относительно недавно, можете поискать. Сальвини кстати и сейчас не последнее лицо в итальянском политбомонде.
Не спорьте с теми кто, весьма вероятно, родился раньше вас и видел немного больше в этой жизни.
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31.05.2023 21:41 Відповісти
 
 