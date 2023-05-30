Італія готує новий пакет військової допомоги Україні
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто анонсував підготовку чергового пакету військової допомоги Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Крозетто обговорив питання військової допомоги Україні під час слухань у парламентському комітеті з питань контролю за спецслужбами. При цьому зміст його виступу – як і те, яку саме зброю Київ отримає від Рима – засекречений.
Видання Il Messaggero напередодні писало, що до нового пакета військової допомоги Україні – вже сьомого за ліком – може увійти зенітний ракетний комплекс наземного базування SAMP/T та інші системи протиповітряної оборони.
Нагадаємо, комплекс SAMP/T увійшов до шостого пакету військової допомоги Україні від Італії. У березні Італія провела навчання 20 українських військовослужбовців з використання SAMP/T.
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Воний його вже півроку обіцяють. Американці петріоти і ті швидше дали. А ці все обіцянками годують...
За даними видання La Stampa, Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T. Джерело:
Ответ на поверхности - итальянская политэлита многое себе позволяла в отношениях с кремлядями. Берлускони возил путина на Сардинию, где устраивал вечеринки бунга-бунга с проституками в бассейнах. Бзик путина к аквадискотекам именно оттуда.
Итальянские банки типа Интеза и Антонвенета занимались отмывом серого российского нала мутного происхождения и выводом его в оффшоры. Многие на Аппенинах состояния себе сделали торгуя с кремлевским режимом. Кое кто даже в Москву ездил и дефилировал на красных площадях в майках с мордой бункерного. Наглость и циничность путена тянется именно из таких отношений с беспринципными западными лицемерами. Которым все равно было с кем дела иметь, главное набить свои карманы. Во многом их падкость, извращенность и неразборчивость и взрастили уверенность этого мерзавца что все ему сойдет с рук.
После вторжения, итальянский политический класс очень быстро стал переобуваться. Лишь бы избиратели и прочие наблюдатели забыли как он в десна со всякими диктаторами и автократами лобзался.
Сколько можно еще хранить в себе кацапские обычаи - во всех своих бедах винить постороннего и никогда - себя? Председателя ВЕРХОВНОГО СУДА (это ж уму непостижимо!!) берут на взятке, а нарид удивленно хлопает глазами - а чой та эти итальянцы не спешат с нами дело иметь? Стыдоба.
Как и прекрасно помню сколько раз путен приезжал к своему другу Сильвио на Сардинию. Не случайно все ключевые пропагандоны кремля прикупали себе недвижимость на Аппенинах. Знали где их любят больше.
Я прекрасно помню, да и не только я, как вице-премьер Маттео Сальвини ездил в Москву и дефилировал там на красной площади в майке с лицом *****. Это было относительно недавно, можете поискать. Сальвини кстати и сейчас не последнее лицо в итальянском политбомонде.
Не спорьте с теми кто, весьма вероятно, родился раньше вас и видел немного больше в этой жизни.