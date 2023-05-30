Італія готує новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто анонсував підготовку чергового пакету військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Крозетто обговорив питання військової допомоги Україні під час слухань у парламентському комітеті з питань контролю за спецслужбами. При цьому зміст його виступу – як і те, яку саме зброю Київ отримає від Рима – засекречений.

Видання Il Messaggero напередодні писало, що до нового пакета військової допомоги Україні – вже сьомого за ліком – може увійти зенітний ракетний комплекс наземного базування SAMP/T та інші системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, комплекс SAMP/T увійшов до шостого пакету військової допомоги Україні від Італії. У березні Італія провела навчання 20 українських військовослужбовців з використання SAMP/T.

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