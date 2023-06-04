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Новини Агресія Росії проти України
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У Бахмуті загинуло майже 23 000 росіян, втрати України в 7,5 раза менші, - Данілов

бахмут

Росія втратила у боях за Бахмут майже 23 тисячі своїх військових. Втрати України на цьому напрямку у 7,5 разів менші.

Про це в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб. Наші втрати були у 7,5 раза менші", - зазначив Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 209 940 осіб (+470 за добу), 3837 танків, 3555 артсистем, 7512 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Данілов Олексій (1259) знищення (7221) Бахмут (1560) втрати (4395)


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Топ коментарі
+23
То есть мы потеряли почти 3000 прекрасных украинцев
Почти 3000 украинских мам потеряли детей
Почти 3000 женщин и мужчин не дождутся жен и мужей
К детям не вернутся папы и мамы
У некоторых погибших не осталось даже детей
Зная все это ,власть покрывает своих
Уродов и
Подонков!!
Несоразмерная плата за то,
Что кто- то умудрился переобуться за первые три дня войны
И корчить из себя патриота
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04.06.2023 14:02
+20
Було 100...потім 60...зараз 23...
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04.06.2023 13:56
+14
Якщо в нас була така райдужна цифра про втрати, то ця влада їх з радістю відкрила і хизувалася. Ой, я боюся, що по втратам з нашого боку теж не все добре.
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04.06.2023 14:03
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Писали, що до 70 000, тоді які втрати ЗСУ? Хто допускає цю людину до віщання і до таємниці...
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04.06.2023 13:54 Відповісти
Було 100...потім 60...зараз 23...
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04.06.2023 13:56 Відповісти
В тому і конфуз, коли президент говорить, що готові до контрнаступу, а його секретар говорить пресі,що зброї мало. В цьому анонсі така ж абракадабра. Розвідані донорів про 100 000, а ветеринар своє гне. Погано,коли у військових справах невігласи
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04.06.2023 14:00 Відповісти
Зараз паРашкинці почнуть розкручувати слова Данілова на свою користь...
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04.06.2023 14:04 Відповісти
Мы понимаем, что твой мозг высосал Канашенков, поэтому относимся, как доктор к психбольному....не нервничай...
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04.06.2023 15:17 Відповісти
О, свинособача блювотина вилізла. В спам, блювота смердюча.
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04.06.2023 15:41 Відповісти
Точно, нас давно уже никого нет в Украине - мы все вымерли без газа еще зимой 2014-2015 г...неужели ты этого не знал?....
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04.06.2023 15:42 Відповісти
Логично, мы же никак не можем победить 10 000 "Армат" при поддержке 200 Су-57....тем более, что вы всех и все уничтожили в первые два часа втожения....
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04.06.2023 16:12 Відповісти
Передавай привет крейсеру "мАцква"....
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04.06.2023 16:14 Відповісти
Потім буде ще менше.
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04.06.2023 14:04 Відповісти
Я так розумію 23к це вбиті. А 70-100к це все разом з пораненими.
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04.06.2023 14:12 Відповісти
Я в шоці. Що за інтерв'ю ставки України газетам? Розвідка різних країн уже дали дані,навіщо ще і цьому лізти в пресу, тим паче хибно
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04.06.2023 14:14 Відповісти
Бо інколі краще жувати, ніж розмовляти..краще б Патрон давав інтерв'ю.

Я іноді просто в афуї, чому в компаніях є чіткий перелік осіб з повноваженнями надавати коменти, ще й розписано хто в якій сфері відповідальний, а на дердавному рівні коментарі тільки зав кабмінівською столовкою й бункером не надавали
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04.06.2023 14:35 Відповісти
Погоджуюся, що пес Патрон в більшості випадків виглядав би більш достойним прес-аташе від нашої політичної влади.
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04.06.2023 17:57 Відповісти
А як інформація про 100 тисяч вбитих і поранених суперечить інформації про 23 тис вбитих? І де тут брехня?
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04.06.2023 14:41 Відповісти
Не сто а сотні. Якщо казали десь 80 т вбитих , то можеш приблизно порахувати скільки поранених. От тобі і брехня.
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04.06.2023 14:52 Відповісти
Хто казав? можна посилання?
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04.06.2023 14:56 Відповісти
Хто вам вірить, олухи брехливі. Якби це було так. Це не інформація, а виправдовування.
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04.06.2023 13:58 Відповісти
А с кацапской стороны, небось, по-своему брешут. Засели, ****, одинаковые счетоводы с обеих сторон.
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04.06.2023 14:00 Відповісти
А найманці вагнера - це військові? Чи може Данілов вміє рахувати окремо озброєних зеків, та окремо військових?
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04.06.2023 14:01 Відповісти
Спочатку казали, що там загинуло 70 тис. кацапів, а тепер - лише 23? То Бахмут, як м'ясорубка для кацапської армії, виходить, своє призначення не виконав?
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04.06.2023 14:01 Відповісти
виконав, для русні. Поки вони зеками закидували Бахмут, відбудували кілька ліній оборони на Запоріжжі.
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04.06.2023 16:12 Відповісти
Кацапським ботам-новорегам під проксі не відповідаю.
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04.06.2023 20:01 Відповісти
не позорься бот
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05.06.2023 01:16 Відповісти
Навіщо та безбожно брехати !
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04.06.2023 14:01 Відповісти
Серед "в 7.5 разів менше "чоловік моєї,колишньої сусідки з першого поверха,та 28річний син моєї подруги дитинства.Вічна пам'ять полеглим.Цифри невтішні,але така реальність,нажаль.
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04.06.2023 14:02 Відповісти
То есть мы потеряли почти 3000 прекрасных украинцев
Почти 3000 украинских мам потеряли детей
Почти 3000 женщин и мужчин не дождутся жен и мужей
К детям не вернутся папы и мамы
У некоторых погибших не осталось даже детей
Зная все это ,власть покрывает своих
Уродов и
Подонков!!
Несоразмерная плата за то,
Что кто- то умудрился переобуться за первые три дня войны
И корчить из себя патриота
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04.06.2023 14:02 Відповісти
Для них ми просто статистика.
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04.06.2023 14:36 Відповісти
Вы договаривайте до конца, а то как-то не совсем понятно, что сказать хотели на самом деле. Не надо было терять? Нет, конечно, но что тогда делать, за Днепр уходить, или сразу за Сан?
Это война, навязанная Украине, на войне гибнут солдаты, иначе не бывает. Есть только два варианта - воевать и нести потери или весь народ должен спустить штаны и наклониться, как например сделали чехи в 38 году.
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04.06.2023 18:42 Відповісти
Може перестати брехати?
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04.06.2023 19:22 Відповісти
Они перестанут брехать и война сразу закончится, кацап уйдет с Бахмута в свое Гуково?
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04.06.2023 22:32 Відповісти
Vi idjiot? - ilji kacap?
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04.06.2023 23:19 Відповісти

Звідки Вам відомо, що брешуть? Ви у Данилова працюєте? У Залужного? Навряд - їх співробітники коментарі в мережах не читають. Особливо на Цензорі. Тут після 1-х десяти ясно, хто зібрався...
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05.06.2023 00:22 Відповісти
Якщо в нас була така райдужна цифра про втрати, то ця влада їх з радістю відкрила і хизувалася. Ой, я боюся, що по втратам з нашого боку теж не все добре.
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04.06.2023 14:03 Відповісти
В рашкованів копитнулись зека а з нашоі загинув навіть син банкіра .
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04.06.2023 14:04 Відповісти
Якщо людина порядна, яка різниця - банкір, син банкіра чи слюсар або безробітний..
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04.06.2023 14:40 Відповісти
Я за те шо синів депутатів , банкірів на передку одиниці -- якшо є то десь на другіи лініі .
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04.06.2023 16:14 Відповісти
Но в мирном городе они тоже не толпами ходят. Возьмите сто случайных человек на улице, сколько из них будет слесарей, охранников, безработных и шоферов, а сколько банкиров? В самом лучшем случае - 1 к 99. А то и ни одного.
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04.06.2023 18:48 Відповісти
чи можна вважати, що хоч тут влада стосовно наших втрат (про які їй достеменно має бути відомо) - не збрехала? Що на Бахмутському напрямку ми втратили три тисячі сто п'ятдесят воїнів ЗСУ загиблими?
Але і тут я не вірю цій владі, вона традиційно бреше...
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04.06.2023 14:06 Відповісти
У вас два варианта, верить украинским данным или верить цифрам, которые высирает ртом Конашенков. Выбирайте какой вам ближе. А настоящие цифры мы узнаем только после войны.
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04.06.2023 18:50 Відповісти
все правильно щодо їх втрат. КОли казали про 100 тис., то це загальні втрати (вбиті + поранені+ полонені). Тож виїодить вбитих до поранених 1:3, що цілком правдоподобне.
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04.06.2023 14:22 Відповісти
Вот грамотное суждение. Полностью согласен.
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04.06.2023 14:46 Відповісти
тоді в нас 100000/7,5=13300, по офіційним даним тільки. А офіційні завжди занижені дані. Але там 100 зеків, а в нас кращих з кращих.
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04.06.2023 14:58 Відповісти
річ навіть не у втратах. Поки вони зеківським мясом закидали Бахмут, спокійно відбудували кілька ліній оборони на Запоріжжі та натренували мобиків.
це ї була головна ціль "битви за Бахмут".
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04.06.2023 16:15 Відповісти
Но ведь пока ВСУ стояли в Бахмуте, строились линии обороны Часов Яра, Славянска, Константиновки, Краматорска. Это не будем учитывать, нет?
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04.06.2023 18:52 Відповісти
Вопрос в том кому что нужнее - русне наступать на Славянск, или нам отбивать оккупированные территории?
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04.06.2023 21:31 Відповісти
Срусня поставила себе задачу оккупировать полностью "лднр". Это значит, что Славянск, Константиновка, Краматорск, Дружковка и т.д. будут атакованны. Нужно вокруг них строить укрепрайоны? Да, нужно. Нужно было готовить новые бригады? Нужно. Какие еще могут быть вопросы?
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04.06.2023 22:35 Відповісти
Осень 22-го. Русня бежала из Херсона, Лимана, и ждут что сейчас им напинают на Запорожье и отрежут коридор в Крым. Какой выход? Навязать Бахмут и укрепить Запорожье.
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04.06.2023 23:47 Відповісти
На початку травня, Миколаївська місцева влада ухвалила рішення про створення трьох нових, або розширення існуючих, війскових цвинтарів.
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04.06.2023 14:28 Відповісти
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04.06.2023 14:30 Відповісти
В 7,5 раз менше...
Але ж це чиїсь діти,батьки,брати,сестри,кохані...
Вічна пам'ять..😪😪😪
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04.06.2023 14:33 Відповісти
Впевнений,що переважаюча більшість в це повірить.
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04.06.2023 14:36 Відповісти
Рожева сеча. У кого ніхто не воював, може і повірять в 7,5 разів.
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04.06.2023 14:47 Відповісти
Не п..ди тварюка, ви, зелені виродки, разом з хлом вбили самих найкрайщіх наших . ***** позбувається непотребу з тюрем, а ви навмисно знищуюте наш цвіт нації.
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04.06.2023 14:53 Відповісти
вся рашка не варта життя 1 громадянина України.С....ка стара,не трави казок,ми не діти,нам потрібна правда.
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04.06.2023 14:57 Відповісти
На війні не тільки ворог гине. Той хто тут лайно кидає, то убиті загинули і за Вас, бо Ви не пішли країну захищати. Тому стуліть пердаки і шануйте героїв.
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04.06.2023 14:57 Відповісти
Не можна так порівнювати, бо для нас загибель хоча б одного українця - це трагедія.
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04.06.2023 15:13 Відповісти
От цікаво, а ці данілови хоч відслідковують свою постійну брехню?
Як тільки стало потрібно збрехати про наші втрати, як відразу кількість втрат рашистів зменшилася в кілька разів!
Рано чи пізно даніловим доведеться відповісти за некомпетентність, якщо це є чимось гіршим!
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04.06.2023 15:35 Відповісти
дебил зОПнутый с рассчётами выскочил. сколько ты кошечек замордовал, лучше рассказывай
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04.06.2023 15:36 Відповісти
Даже ОДИН гражданин Украины погибший в первой столице Донецкой области Бахмуте это МНОГО. Даже 100 000 россиян сдохших под и в Бахмуте это МАЛО. Спасибо, ВОИНЫ, за всё что вы сделали делаете и сделаете для Украины.
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04.06.2023 15:56 Відповісти
Я не вірю ніяким цифрам.
Під час АТО був такий спікер, полковник Лисенко.
З літа 2014 по зиму 2017 року щоденно о 12.30 за київським часом виступав з прес-брифінгами з повідомленнями про події в районі проведення АТО.. - Втрат - немає...
Така робота у нього.

Зараз інші. Спікери. Котрі зовсім не чують плачу. Які до кінця війни не прийзнаються у втратах.
Я вірю очам - погляньте скільки свіжих могилок з Прапором...
Майже на всіх цвинтарях.
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04.06.2023 16:51 Відповісти
У меня только двое знакомых без вести пропали,одного еще в плену нашли и двух ранило.
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04.06.2023 16:53 Відповісти
ну що з ветеринара взяти?
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04.06.2023 17:41 Відповісти
Странно читать многие комментары здесь - "у них зэки дохли, а у нас лучшие люди!". Ну так скажите тогда, а что делать? Посылать украинских зэков на фронт? Или отступать без боя везде, где пригожинская уголовная мразь нарисуется? Так на сроисе почти миллион кацапов по тюрьмам сидит. Пригонят всех в Украину, что делать будете, за Буг и за Сан отходить?
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04.06.2023 18:58 Відповісти
 
 