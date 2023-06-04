У Бахмуті загинуло майже 23 000 росіян, втрати України в 7,5 раза менші, - Данілов
Росія втратила у боях за Бахмут майже 23 тисячі своїх військових. Втрати України на цьому напрямку у 7,5 разів менші.
Про це в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб. Наші втрати були у 7,5 раза менші", - зазначив Данілов.
Топ коментарі
+23 Галина Боброва #556335
показати весь коментар04.06.2023 14:02
+20 Прощай немытая раССея
показати весь коментар04.06.2023 13:56
+14 Andy Per
показати весь коментар04.06.2023 14:03
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Я іноді просто в афуї, чому в компаніях є чіткий перелік осіб з повноваженнями надавати коменти, ще й розписано хто в якій сфері відповідальний, а на дердавному рівні коментарі тільки зав кабмінівською столовкою й бункером не надавали
Почти 3000 украинских мам потеряли детей
Почти 3000 женщин и мужчин не дождутся жен и мужей
К детям не вернутся папы и мамы
У некоторых погибших не осталось даже детей
Зная все это ,власть покрывает своих
Уродов и
Подонков!!
Несоразмерная плата за то,
Что кто- то умудрился переобуться за первые три дня войны
И корчить из себя патриота
Это война, навязанная Украине, на войне гибнут солдаты, иначе не бывает. Есть только два варианта - воевать и нести потери или весь народ должен спустить штаны и наклониться, как например сделали чехи в 38 году.
Звідки Вам відомо, що брешуть? Ви у Данилова працюєте? У Залужного? Навряд - їх співробітники коментарі в мережах не читають. Особливо на Цензорі. Тут після 1-х десяти ясно, хто зібрався...
Але і тут я не вірю цій владі, вона традиційно бреше...
це ї була головна ціль "битви за Бахмут".
Але ж це чиїсь діти,батьки,брати,сестри,кохані...
Вічна пам'ять..😪😪😪
Як тільки стало потрібно збрехати про наші втрати, як відразу кількість втрат рашистів зменшилася в кілька разів!
Рано чи пізно даніловим доведеться відповісти за некомпетентність, якщо це є чимось гіршим!
Під час АТО був такий спікер, полковник Лисенко.
З літа 2014 по зиму 2017 року щоденно о 12.30 за київським часом виступав з прес-брифінгами з повідомленнями про події в районі проведення АТО.. - Втрат - немає...
Така робота у нього.
Зараз інші. Спікери. Котрі зовсім не чують плачу. Які до кінця війни не прийзнаються у втратах.
Я вірю очам - погляньте скільки свіжих могилок з Прапором...
Майже на всіх цвинтарях.