У Бахмуті загинуло майже 23 000 росіян, втрати України в 7,5 раза менші, - Данілов

Росія втратила у боях за Бахмут майже 23 тисячі своїх військових. Втрати України на цьому напрямку у 7,5 разів менші.

Про це в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб. Наші втрати були у 7,5 раза менші", - зазначив Данілов.

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