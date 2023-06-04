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Швеція виконала всі вимоги щодо вступу до НАТО, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Швеція виконала всі вимоги для вступу в НАТО. Стокгольм може вступити до Північноатлантичного альянсу до саміту у Вільнюсі, який відбудеться в липні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Він заявив, що Туреччина має "легітимні запевнення в безпеці", оскільки жоден інший член НАТО не зазнав такої кількості терористичних атак.

"Швеція вжила значних конкретних заходів, щоб задовольнити побоювання Туреччини, зокрема внесла поправки до конституції, припинила дію ембарго на продаж зброї та посилила контртерористичне співробітництво", - заявив Столтенберг.

Також читайте: Ми ще можемо домовитися про вступ Швеції до НАТО на липневому саміті, - Столтенберг

Він додав, що лише кілька днів тому у Швеції набуло чинності важливе антитерористичне законодавство.

"Отже, Швеція виконала свої зобов'язання", - заявив генсек.

Також читайте: Швеція хоче стати членом НАТО до липневого саміту, - Міноборони

Після подання заявки на вступ до НАТО Швеція вже понад рік намагається стати новим членом Північноатлантичного альянсу. Наразі її членство відмовляється ратифікувати Угорщина і Туреччина.

Зокрема, Туреччина звинувачує Швецію в "підтримці тероризму". Ще більше загострило ситуацію, коли група протестувальників спалила Коран навпроти посольства Анкари у Швеції.

Також читайте: Туреччина досі не згодна на членство Швеції в НАТО, - Ердоган

Автор: 

НАТО (6441) Туреччина (3500) Швеція (954) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+9
НАТО должно вєрнутся к граніцам 1997года
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04.06.2023 19:46
+8
Зеленсому оплеуха с ноги, чтобы убрал Ермака.
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04.06.2023 19:57
+3
Хотел ту же фотку вставить. С телефона не получается (((((
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04.06.2023 19:48
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НАТО должно вєрнутся к граніцам 1997года
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04.06.2023 19:46 Відповісти
Хотел ту же фотку вставить. С телефона не получается (((((
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04.06.2023 19:48 Відповісти
А я вставляв.
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04.06.2023 19:49 Відповісти
Гарна киця не може зрозуміти шо сі стало на болотах.
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04.06.2023 19:51 Відповісти
А на красной площади насрали???
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04.06.2023 19:48 Відповісти
"Швеция выполнила все требования вступления в НАТО, - Столтенберг"
100пудов, Турции и Венгрии все равно что то не понравится.
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04.06.2023 19:55 Відповісти
путлер опять всех переиграл
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04.06.2023 19:57 Відповісти
Зеленсому оплеуха с ноги, чтобы убрал Ермака.
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04.06.2023 19:57 Відповісти
головна вимога - це закінчення виборів в туреччині
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04.06.2023 20:00 Відповісти
Якщо так, то Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО...ото ляпота. І куди тепер корита рашки? Напевно в пітер, гепнути, як аврора і почати нову революцію. Пора...
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04.06.2023 20:44 Відповісти
Але у турецьких ісламістів інші плани.
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05.06.2023 08:46 Відповісти
 
 