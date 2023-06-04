"Ми віримо, що українці досягнуть успіху в контрнаступі", - Салліван

США вірять в успіх українського контрнаступу, який дозволить повернути стратегічно важливі території.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що довгоочікуваний український контрнаступ, на думку США, призведе до повернення "стратегічно важливої території".

"Скільки саме і в яких місцях - це буде залежати від розвитку подій на місці, коли українці почнуть контрнаступ. Але ми віримо, що він буде успішним", - зазначив Салліван.

За його словами, розвиток подій на полі бою матиме "великий вплив" на будь-які майбутні переговори.

"Але я скажу ось що: президент Зеленський сам сказав, що ця війна врешті-решт завершиться дипломатичним шляхом", - сказав Салліван.

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