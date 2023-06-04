"Ми віримо, що українці досягнуть успіху в контрнаступі", - Салліван
США вірять в успіх українського контрнаступу, який дозволить повернути стратегічно важливі території.
Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що довгоочікуваний український контрнаступ, на думку США, призведе до повернення "стратегічно важливої території".
"Скільки саме і в яких місцях - це буде залежати від розвитку подій на місці, коли українці почнуть контрнаступ. Але ми віримо, що він буде успішним", - зазначив Салліван.
За його словами, розвиток подій на полі бою матиме "великий вплив" на будь-які майбутні переговори.
"Але я скажу ось що: президент Зеленський сам сказав, що ця війна врешті-решт завершиться дипломатичним шляхом", - сказав Салліван.
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Шооо?
Ти тут Україну «ловити» будешь?
Ідіть, наступайте… ми вам усе вже дали…
У кожному слові брехня:
- » дипломатическим путем» завершити цю агресію параши НЕ Можливо.
- ми вам усе дали, теж брехня бо для успіху наступу треба мати 3х кратну перевагу у чисельності та зброї.
Чи забезпечив Саліван це? Ні.
Тому уся гра Саліван легко читаеться та нікого не введе в оману цего « голуба миру».
Українці самі розберуться.
Вам горить-пече всадити Україну за стіл переговорів з москалями і вкотре примусити зробити те, що хочете ви: домовленості з х**лом ви гарненько тримаєте.
Тому й зброю не даєте, яку наш ГШ просить, і решту ледь-ледь по краплині. Тому й ленд-ліз тримали під сукном і не розглядали. А коли деменційне таки підписало, то нахабно харкає на свій же підпис і цинічно саботує.
Тепер побачимо, як виділятимуться кошти Україні після того, як неповносправне ледь домовилося з конгресом щодо держ.боргу.
...закрийте нам небо.... пам'ятаєте, як волал блазень, якій до цього півроку не звертав уваги на попередження про наступ, бо йому це заважало бизнес вести. І за всю свою каденцію до наступу взагалі ничого ні робив для оборонки (навпаки розвалював іх).
І це верховний головнокомандувач у воюючий країні. Стидоба!
І хто всрався...невістка