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"Ми віримо, що українці досягнуть успіху в контрнаступі", - Салліван

джейк,салліван

США вірять в успіх українського контрнаступу, який дозволить повернути стратегічно важливі території.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Він наголосив, що довгоочікуваний український контрнаступ, на думку США, призведе до повернення "стратегічно важливої території".

"Скільки саме і в яких місцях - це буде залежати від розвитку подій на місці, коли українці почнуть контрнаступ. Але ми віримо, що він буде успішним", - зазначив Салліван.

За його словами, розвиток подій на полі бою матиме "великий вплив" на будь-які майбутні переговори.

"Але я скажу ось що: президент Зеленський сам сказав, що ця війна врешті-решт завершиться дипломатичним шляхом", - сказав Салліван.

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США (22778) Салліван Джейк (293) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+11
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04.06.2023 20:20
+9
Який наступ з зєлєнскіми і єрмаками?
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04.06.2023 20:36
+7
Ось хто у всьому винен! ) Салліван!))) Коммуняка клята всі ці 30 років продавала направо та наліво найбільший арсенал в Європі,залишила нас з голою дупою )
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04.06.2023 21:19
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Салліван знає,що зимою земля гарно замерзне.
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04.06.2023 20:17 Відповісти
«Но я скажу вот что: президент Зеленский сам сказал, что эта война в конце концов завершится дипломатическим путем", - сказал Салливан.»… ?!?

Шооо?

Ти тут Україну «ловити» будешь?

Ідіть, наступайте… ми вам усе вже дали…

У кожному слові брехня:

- » дипломатическим путем» завершити цю агресію параши НЕ Можливо.

- ми вам усе дали, теж брехня бо для успіху наступу треба мати 3х кратну перевагу у чисельності та зброї.
Чи забезпечив Саліван це? Ні.

Тому уся гра Саліван легко читаеться та нікого не введе в оману цего « голуба миру».
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05.06.2023 01:51 Відповісти
Вибачте, Жовква з ОП сказав, що неначасі. Зброї немає.
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04.06.2023 20:18 Відповісти
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04.06.2023 20:20 Відповісти
"НА КОНЕЦ я приехала" - потрібно писати окремо...
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05.06.2023 07:07 Відповісти
Зелені чекають на підводний човен та ''зірку смерті''.
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04.06.2023 20:24 Відповісти
Дачекаються стимула якого Байден встромить в сраку Боневтіку
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04.06.2023 22:06 Відповісти
Знов ця лівацька і слизька глиста вилізла.
Українці самі розберуться.

Вам горить-пече всадити Україну за стіл переговорів з москалями і вкотре примусити зробити те, що хочете ви: домовленості з х**лом ви гарненько тримаєте.

Тому й зброю не даєте, яку наш ГШ просить, і решту ледь-ледь по краплині. Тому й ленд-ліз тримали під сукном і не розглядали. А коли деменційне таки підписало, то нахабно харкає на свій же підпис і цинічно саботує.

Тепер побачимо, як виділятимуться кошти Україні після того, як неповносправне ледь домовилося з конгресом щодо держ.боргу.
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04.06.2023 20:27 Відповісти
Ось хто у всьому винен! ) Салліван!))) Коммуняка клята всі ці 30 років продавала направо та наліво найбільший арсенал в Європі,залишила нас з голою дупою )
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04.06.2023 21:19 Відповісти
Це замість дякую за безкоштовну допомогу.Тобто Салліван винен, що обрали блазня, якій наплював на обороноздатність країни. Нам хтось, щось винен? То шапокрада до влади привели, якій практично здав країну парашке, то клована - какая разница. Хто нам лікар?
...закрийте нам небо.... пам'ятаєте, як волал блазень, якій до цього півроку не звертав уваги на попередження про наступ, бо йому це заважало бизнес вести. І за всю свою каденцію до наступу взагалі ничого ні робив для оборонки (навпаки розвалював іх).
І це верховний головнокомандувач у воюючий країні. Стидоба!
І хто всрався...невістка
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04.06.2023 21:50 Відповісти
Я не спілкуюся з ідіотами. Тому можете горлати далі усією вашою бідонобільною сектою.
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04.06.2023 21:57 Відповісти
Та не буде ніякого наступу! Жовква ж сказав!!!
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04.06.2023 20:34 Відповісти
Ух-ты, "стратегически важные территории" какие-то появились. Интересно, что США ими считают? Юг до Крыма?
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04.06.2023 20:35 Відповісти
Який наступ з зєлєнскіми і єрмаками?
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04.06.2023 20:36 Відповісти
https://cdn.fishki.net/upload/post/2023/06/04/4432235/c9268a984ce622d85e7fcfa5e9b0b5f8.mp4 https://cdn.fishki.net/upload/post/2023/06/04/4432235/c9268a984ce622d85e7fcfa5e9b0b5f8.mp4
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04.06.2023 20:46 Відповісти
в смысле это Лахта Центр в Питере и Битва Ботов!)))
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04.06.2023 20:48 Відповісти
Битва за право мыть улицы
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04.06.2023 22:20 Відповісти
Але я скажу ось що: президент Зеленський сам сказав, що ця війна врешті-решт завершиться дипломатичним шляхом",Джерело: А на скільки справдилося все, що казав боневідпустили??
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04.06.2023 20:49 Відповісти
Салліван,тут нова зернова угода намальовується,а ти з своїм контрнаступом,не заважай Людям гроші заробляти.
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04.06.2023 21:11 Відповісти
Тик палочкою зелену шоблу. Тик. А вони прикинулися шлангом і ниють, що зброї не вистачає.
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04.06.2023 21:38 Відповісти
Цей Салліван мабуть не читав оманські угоди.
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04.06.2023 21:46 Відповісти
З наркоманом не буде ніякого контрнаступу
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04.06.2023 22:39 Відповісти
Зелений наркоман хоче відбілити на світовій арені масових вбивць українців - своїх союзників рашистів, всупереч волі українського народу укладати з цими терористами і військовими злочинцями якісь дипломатичні домовленості щоб в майбутньому московіцька орда змогла відновити свої сили і спробувати знову.
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05.06.2023 00:06 Відповісти
Зєлю йок, а хто натомість? Є в українців консенсус?
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05.06.2023 10:29 Відповісти
 
 