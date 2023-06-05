Російська влада не знає, як реагувати на події у Бєлгородській області, - ISW

Черговий рейд "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та "Легіону Свободи Росії" (ЛСР) показує відсутність у Кремля розуміння, як реагувати на ситуацію. Крім того, у російському інфопросторі через це виник хаос, зростає критика на адресу російської влади.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Суперечливі повідомлення з офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та очевидне особисте рішення Гладкова відповісти на дії РДК і ЛСР свідчать про те, що Міноборони й Гладков не координують свої дії у відповідь на рейди", – зазначають у звіті.

Аналітики ISW додають, що реакція російської влади була зосереджена в основному на інформаційних ефектах, і немає жодних ознак того, що російське керівництво визначило ширшу політику запобігання подальшим обмеженим рейдам у прикордонні регіони Росії.

Також, зазначається, що лишається незрозумілим, чи організовує російська влада евакуацію у відповідь на ці дії, хоч Гладков стверджував, що 4 000 мешканців уразливого району наразі перебувають у пунктах тимчасового розміщення у зв'язку з евакуацією.

Фахівці наголошують: обмежені рейди та обстріли кордону в Бєлгородській області все частіше стають центром критики на адресу російського військового керівництва.

Так, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжував використовувати ситуацію в Бєлгородській області для критики Міноборони РФ 3 та 4 червня, особливо вказавши на відсутність реакції з боку голови відомства Сергія Шойгу, генерал-полковника Олександра Лапіна та начальника Генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова.

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Пригожин запропонував домовитися про звільнення військовополонених, які утримуються РДК та ЛСР, якщо російська влада цього не зробить, і у відповідь на критику своєї пропозиції саркастично заявив, що РФ має проблеми з людьми, у яких є "яйця".

Інший ультранаціоналіст та "воєнкори" відреагували на останній рейд, розкритикувавши Гладкова за готовність до переговорів з РДК та ЛСР, а також російську владу за нездатність систематично інформувати громадськість про ситуацію в Бєлгородській області.

Відомий "воєнкор" використав рейд у Бєлгородській області для критики Міноборони РФ за те, що воно не фінансує добровольчі формування Білгородської територіальної оборони та не розглядає добровольців як справжніх комбатантів.

Колишній російський офіцер і затятий ультранаціоналіст Ігор Гіркін стверджував, що Кремль не може нічого зробити з ситуацією в Бєлгородській області, не вдаючись до значного відволікання ресурсів, яке, ймовірно, призведе до операції з виснаження, що нагадує штурми Бахмуту.

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