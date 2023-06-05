Російська влада не знає, як реагувати на події у Бєлгородській області, - ISW
Черговий рейд "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та "Легіону Свободи Росії" (ЛСР) показує відсутність у Кремля розуміння, як реагувати на ситуацію. Крім того, у російському інфопросторі через це виник хаос, зростає критика на адресу російської влади.
Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Суперечливі повідомлення з офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та очевидне особисте рішення Гладкова відповісти на дії РДК і ЛСР свідчать про те, що Міноборони й Гладков не координують свої дії у відповідь на рейди", – зазначають у звіті.
Аналітики ISW додають, що реакція російської влади була зосереджена в основному на інформаційних ефектах, і немає жодних ознак того, що російське керівництво визначило ширшу політику запобігання подальшим обмеженим рейдам у прикордонні регіони Росії.
Також, зазначається, що лишається незрозумілим, чи організовує російська влада евакуацію у відповідь на ці дії, хоч Гладков стверджував, що 4 000 мешканців уразливого району наразі перебувають у пунктах тимчасового розміщення у зв'язку з евакуацією.
Фахівці наголошують: обмежені рейди та обстріли кордону в Бєлгородській області все частіше стають центром критики на адресу російського військового керівництва.
Так, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжував використовувати ситуацію в Бєлгородській області для критики Міноборони РФ 3 та 4 червня, особливо вказавши на відсутність реакції з боку голови відомства Сергія Шойгу, генерал-полковника Олександра Лапіна та начальника Генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова.
Пригожин запропонував домовитися про звільнення військовополонених, які утримуються РДК та ЛСР, якщо російська влада цього не зробить, і у відповідь на критику своєї пропозиції саркастично заявив, що РФ має проблеми з людьми, у яких є "яйця".
Інший ультранаціоналіст та "воєнкори" відреагували на останній рейд, розкритикувавши Гладкова за готовність до переговорів з РДК та ЛСР, а також російську владу за нездатність систематично інформувати громадськість про ситуацію в Бєлгородській області.
Відомий "воєнкор" використав рейд у Бєлгородській області для критики Міноборони РФ за те, що воно не фінансує добровольчі формування Білгородської територіальної оборони та не розглядає добровольців як справжніх комбатантів.
Колишній російський офіцер і затятий ультранаціоналіст Ігор Гіркін стверджував, що Кремль не може нічого зробити з ситуацією в Бєлгородській області, не вдаючись до значного відволікання ресурсів, яке, ймовірно, призведе до операції з виснаження, що нагадує штурми Бахмуту.
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Російські біженці з міста Шебекіно категорично відмовляються від пропозицій «батьків міста» на період розпаду московії на окремі князівства переїхати на постійне місце проживання до Омська.
У цьому місті вже назрівають голодні бунти проти легітимно обраного президента (99,9 % росіян одностайно проголосували на останніх виборах на пеньках та капотах «Лади калини» за «збирача земель і морів російських» пана володимира люциферовича.
Нещодавно жителі Омська посилали свій спецназ в Україну і уважно слухали у вечірніх новинах Дмитра Кисельова і Ольхі Суха бєєвой про знищення їхніми синами міста Бахмута, про бомбардування Харківський, Херсонський та Сумський областей РСЗО «Градами».
Зараз, відчиняючи двері порожнього холодильника, у росіян виникає депресія. Вони вже не радіють «Кримнашу» і не бажають затягувати ремінь на поясі своїх штанів, щоб утримувати пенсіонерів Криму, годувати кримінал Донбасу та відновлювати зруйнований Маріуполь. Схоже, що жителі 1/9 частини суші входять у затяжну та глибоку кризу.
Президент московії передав Китаю в оренду на 49 років понад чотири мільйони гектарів тайги та орних земель. Це територія більша за країну Гонконг. У Угоді обумовлено право жовтих вузькооких прибульців виселяти російськомовних аборигенів із їхніх будинків та освоювати їх паї та пасовища. Причини такої щедрості влади московії народу не пояснили, замовляючи проблеми сакральністю влади, духовними скріпами, «зовнішніми ворогами», таким чином перетворюючи населення недоімперії на безмовних рабів.
Омським підприємцям дешевше наймати на роботу працівників із Піднебесної. Заробітчани на СТО швидко розбирають і збирають коробку швидкостей, мало їдять і втрьох сплять по черзі (як в'язні, у переповнених російських СІЗО) на одному ліжку.
Якби кілька років тому хтось сказав омичам, що китайці позбавлять їх коштів для існування, сибіряки зробили б «фізичне зауваження» такому «пророку» і покрутили б вказівним пальцем біля свого скроні.
На запитання китайцу: «чи не тісно їм у Китаї?», бізнесмен усміхається і відповідає російською мовою, що скоро цю проблему буде вирішено.
- Знайдені манускрипти та стародавні карти Імперії Цін (1644-1912), в яких нинішній Казахстан, весь Далекий Схід Росії та Сибір до Уральських гір позначені як територія Китаю. В офіційних підручниках історії в Китаї стверджується, що «Сибір і Далекий Схід - тимчасово втрачені території Піднебесно» - відповів комерсант.
Тим часом на далекосхідних автобанах вже з'явилися білборди з привітаннями та побажаннями китайською мовою:
Здравствуйте! 你好！[nǐ hǎo] Нихао!
Добро пожаловать! 欢迎！ [huānyíng] Хуаньин!
Счастливого пути! 一路平安! [yīlù píng'ān!] И лу пхин ан!
1504 грн.
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Почав війну на запобігання, щоб не допустити наближення НАТО до російських кордонів", а тепер, коли бої йдуть безпосередньо на території РФ і евакуювали вже не українських, а російських громадян, зберігає повну мовчанку. Ну, то проведи ще одну "червону лінію".
До речі, в уряд Німеччини подано запит про "прийом російських біженців війни". Відповіді наразі немає.
Залежно від того, хто захопить владу, будуть царства, князівства, ханства, емірати, паханати, у Ростові, можливо - Казакія(Казачий Круг).
Все, що завгодно, але тільки не республіки.
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«От трех трясется земля, четырех она не может носить: Раба, когда он делается царем, Глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей». Книга притчей Соломоновых Гл. 30, стихи 21-23
Три вещи в дрожь приводят нас,
Четвертой - не снести.
В великой Kниге сам Агур
Их список поместил.
Все четверо - проклятье нам,
Но все же в списке том
Агур поставил раньше всех
Раба, что стал царем.
Коль шлюха выйдет замуж, то
Родит, и грех забыт.
Дурак нажрется и заснет,
Пока он спит - молчит.
Служанка стала госпожей,
Так не ходи к ней в дом!
Но нет спасенья от раба,
Который стал царем!
Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку - криком он
Выигрывает спор.
Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжет ему: «Ты прав!»
Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.
Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.
Он обещает так легко,
Но все забыть готов.
Он всех боится - и друзей,
И близких, и врагов.
Когда не надо - он упрям,
Когда не надо - слаб,
О раб, который стал царем,
Все раб, все тот же раб.
Стихи Р. Киплинга, перевод Л. Блюменфельда
музыка С. Никитина
Я взагалі тебе не відстежую.
Цей вірш у мене ще з тих, булих часів, коли я багато писав на покійному "Эхо Москвы".
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я бы поспорил c автором, что Гиркин "бывший".... Бывших спецслужбистов не бывает, особенно если они выходцы из ГРУ.
Другой вопрос, что все годы с 2014, Гиркин пытается демонстрировать и разыгрывать свою якобы "независимость" от кремля. Думаю, что это у него такая роль, "козла отпущения" и виновника начала российской интервенции.
Він планомірно та цілеспрямовано почав відмежовуватись від НАТО вглиб московитських боліт.
Ціль цієї операції визначена: вихід НАТО на Урал, де вони зустрінуть китайців, що йдуть зі сходу. Що вціліє-те й русня
Як тобі таке, Ілон Маск?
Нетути никакого бахмута, есть АРТЁМОВСК !!!
Нетути никакого бахмута, есть АРТЁМОВСК!!!
Не треба сприймати це як слабкість кацапів, для них головне це масква.
Я теж не знаю цілей ЗСУ, але припускаю, що концентрація військ УВ "Захід" кацапів - стала достатньо загрозливою для дій та планів ЗСУ аби ГШ вирішив використати "козир" у вигляді РДК. І головна мета - загроза залізниці в Бєлгородській області. А не те, що ви подумали. Кацапи ВИМУШЕНО І ОБОВ'ЯЗКОВО відтягнуть з півночі луганської області частину резервів, а також змінять свої плани щодо тих військ, які вони півроку "концентрували" там.
Ну і тільки ідіот розглядатиме свою територію як буферну зону. Якраз постійні обстріли прикордоння України з боку засрашки - і мали мету "зробити буферну зону на території України".
В курсі що ці операції Буданова і ГУР чи ні
Моя думка не збігається з вигадками кацапської тварюки "Карнаухова".
Ваша - збігається.
Робіть висновки.
Позиція кремлівської сторни раніше озвучував Жириновський, зараз це робить Соловьов і інщі пропагандони кремля, маю надію що доходчіво довід до вас цю просту як дві копійки думку.
Тікайте.
Довжина кордону з засрашкою в нас, суходолом - пара тисяч кілометрів. Запобігти рейдам РДК, який може "зайти" в будь-якій точці - вони не зможуть гарантовано. Бо розмістити скрізь хоча б по батальйону, в годинній (для мотострілецького батальйону) доступності - це означає тупо забути взагалі не тільки про наступи в Україні, а одразу робити організований відступ скрізь. І хто сказав, що того РДК - рота? Розмістять батальйони рашковани вздовж кордону, а РДК почне рейдувати двохбатальйоннм складом - Україна озброїла та навчила навесні тільки в структурі нацгвардії 7 чи 9 БРИГАД. Скільки взагалі озброєно, навчено та оснащено рот та батальйонів - хєр зна.
Ядрьону бонбу кинуть? Куди і на кого? Формально, це роблять громадяни засрашки. Політично - це гарантоване самогубство.
При цьому сама рашка подібних рейдів робити не в змозі. Тупо немає підходящих військ та оснащення. А ЗСУ такі рейди високоточною зброєю будуть роздовбувати вщент - згадуємо про Вугледар. Ну і про літакопад в Брянській області...