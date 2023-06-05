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Міноборони РФ заявило про наступ ЗСУ на 5 ділянках фронту
Міністерство Російської Федерації повідомило про "великомасштабний наступ" ЗСУ на п’яти ділянках фронту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МО РФ.
"Наступ почався з ранку 4 червня на п'яти ділянках фронту на Південно-Донецькому напрямку введенням у бій 23 та 31 механізованих бригад за підтримки інших військових частин та підрозділів. Всього було задіяно шість механізованих та два танкові батальйони", - заявили у відомстві.
Україна не коментує заяви. Жодних інших підтверджень активізації бойових дій немає.
Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що Україна не оголошуватиме про початок контрнаступу.
Топ коментарі
+45 Прощай немытая раССея
показати весь коментар05.06.2023 09:27
+45 Владимир #467749
показати весь коментар05.06.2023 09:30
+34 Boruh Zackelberger
показати весь коментар05.06.2023 09:10
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Зрадник Ходаковський сумує..
Ходаковський:
"На видео - последствия бездумного минирования по тылам. На традиционном маршруте следования групп с ротации и на ротацию вдруг появились мины нашей собственной постановки. В подорвавшейся машине возвращались операторы БПЛА - четверо лучших специалистов"
https://twitter.com/i/status/1665590872325464064
..
ага...
Тим більше, що тиждень тому вже один раз сходили.