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Міноборони РФ заявило про наступ ЗСУ на 5 ділянках фронту

війна,зсу

Міністерство Російської Федерації повідомило про "великомасштабний наступ" ЗСУ на п’яти ділянках фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МО РФ.

"Наступ почався з ранку 4 червня на п'яти ділянках фронту на Південно-Донецькому напрямку введенням у бій 23 та 31 механізованих бригад за підтримки інших військових частин та підрозділів. Всього було задіяно шість механізованих та два танкові батальйони", - заявили у відомстві. 

Україна не коментує заяви. Жодних інших підтверджень активізації бойових дій немає.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що Україна не оголошуватиме про початок контрнаступу.

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Автор: 

Міноборони рф (705) ЗСУ (7542) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+45
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05.06.2023 09:27
+45
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05.06.2023 09:30
+34
Наступ на Балаклію розпочався за декілька днів до того, як "всі узнали про Балаклію".
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05.06.2023 09:10
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Та то у вас галюники...
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05.06.2023 08:58 Відповісти
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05.06.2023 09:50 Відповісти
А це вже не галюники це - пиз@ць кацапам!!!
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05.06.2023 09:53 Відповісти
У кацапів немає глюків, у них є "слуга урода", заступниця голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8 Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Верховній Раді бур'на безумна, собствеННой персоной.
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05.06.2023 15:25 Відповісти
Та вона якась біснувата,гнати депутатиків від Армії сцаними тряпками, бо там чи дебіл чи консерва промосковська.
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05.06.2023 23:09 Відповісти
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05.06.2023 23:15 Відповісти
Думаю ми б уже знали, про Балаклію всі знали з першого дня
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05.06.2023 09:00 Відповісти
Наступ на Балаклію розпочався за декілька днів до того, як "всі узнали про Балаклію".
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05.06.2023 09:10 Відповісти
В твіторі пишуть ще з вчорашнього вечора. Щоправда з рашиських істочників цитували інфу
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05.06.2023 09:50 Відповісти
Хочеш результат забезпечити? Ласкаво прошу. Ваканти є
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05.06.2023 09:26 Відповісти
Пока пыхтишь только ты, "походу".
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05.06.2023 09:36 Відповісти
по факту, скажем так.
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05.06.2023 09:47 Відповісти
а як же Київ за три дні ? шо трапилось ? не хочуть вже ?
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05.06.2023 09:00 Відповісти
Хочуть, але хотєлка не співрозмірна з могєлкою ))
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05.06.2023 09:13 Відповісти
Цю- ми ще нічого не починали, а їм вже обісрані лапті тікали заважають
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05.06.2023 09:00 Відповісти
Боже помагай і амінь
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05.06.2023 09:02 Відповісти
Побачимо. А рузьгим -

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05.06.2023 09:02 Відповісти
Брешуть як завжди.
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05.06.2023 09:03 Відповісти
Як би це не назвали, аби більше русні вбили наші хлопці!....
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05.06.2023 09:05 Відповісти
Так вони написали , що відбили атаку, та кучу танків розхерачили. Орки , казки для себе видумують
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05.06.2023 09:06 Відповісти
Вони будуть ******* до самого свого кінця, якщо кацап не бреше, то він здох.
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05.06.2023 09:55 Відповісти
Може насипали більше чим треба от ім і наступ привидівся .
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05.06.2023 09:09 Відповісти
Просто готуються до чергового Жєста доброй молі...
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05.06.2023 09:14 Відповісти
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05.06.2023 09:30 Відповісти
Он пишут что на Запорожском фронте ЗСУ прорвали оборону и взяли под контроль Новодаровку и Нескучное.
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05.06.2023 09:09 Відповісти
Под Угледаром тоже что-то происходит. Но там наступают небольшими силами.
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05.06.2023 09:25 Відповісти
А ваші - Це хто?
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05.06.2023 09:31 Відповісти
Ета нє ми...
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05.06.2023 09:10 Відповісти
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05.06.2023 09:18 Відповісти
Саме другий день свят, з запою потрібно виходити обережно.
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05.06.2023 09:18 Відповісти
hochu dodomu v UA

Зрадник Ходаковський сумує..

Ходаковський:
"На видео - последствия бездумного минирования по тылам. На традиционном маршруте следования групп с ротации и на ротацию вдруг появились мины нашей собственной постановки. В подорвавшейся машине возвращались операторы БПЛА - четверо лучших специалистов"

https://twitter.com/i/status/1665590872325464064
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05.06.2023 09:21 Відповісти
Земля їм скловатою ...
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05.06.2023 09:53 Відповісти
Падет гром среди бела дня.
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05.06.2023 09:23 Відповісти
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05.06.2023 09:27 Відповісти
😁😂👍
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05.06.2023 16:48 Відповісти
... а повсюду полчіща укропов прут , колонни танков едут , самольоти лєтять
..
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05.06.2023 09:29 Відповісти
Не треба скиглити.
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05.06.2023 09:30 Відповісти
Це ще Азаров казав...ні нада скігліті! біріті лапаті і ідіті магілі капаті!
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05.06.2023 09:36 Відповісти
Тоді в переможний шлях для ЗСУ
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05.06.2023 09:33 Відповісти
наші блогери мовчать, значить щось відбувається
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05.06.2023 09:33 Відповісти
Брехня! Наступ буде 22 червня ровно в 4 утра
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05.06.2023 09:34 Відповісти
На Білгород чи на Вороніж?
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05.06.2023 09:35 Відповісти
з блєтгорода на воронєж.
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05.06.2023 09:37 Відповісти
Прігожин рване на мацкву.
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05.06.2023 09:39 Відповісти
...пабідіт тот хто сможит пєрвим авладєь тєлам лєніна!
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05.06.2023 09:44 Відповісти
всмысле? набутылить?
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05.06.2023 09:50 Відповісти
Інеса Арманд зконала йще в 1918 році , тоді Ви про що ?!
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05.06.2023 13:35 Відповісти
йому рубльовка більш цікава буде. )
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05.06.2023 11:10 Відповісти
А поки що, потихеньку.
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05.06.2023 09:58 Відповісти
вам в вечірньому відосику все розкажуть
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05.06.2023 10:50 Відповісти
після вихідних ще не протверезіли потвори, от і бачиться усіляке.
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05.06.2023 09:36 Відповісти
Далі буде.
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05.06.2023 10:10 Відповісти
Блин, если хотя бы Донецк освободят, я Зеленскому все прощу!
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05.06.2023 10:20 Відповісти
Ще чого...
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05.06.2023 10:28 Відповісти
зелю простить ?????
ага...
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05.06.2023 12:55 Відповісти
Та з нього треба лагєрь Оленівку зробити з вишками по периметру і не заходити.
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05.06.2023 10:36 Відповісти
не сцы в компот - и Донецк и Луганск, и Севас с Ялтой
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05.06.2023 10:47 Відповісти
Прастіш касап, значить і ссарь прастіл за провалене сво, лиш би владу в Україні тримав
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05.06.2023 10:51 Відповісти
Опоментайтесь, пане!
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05.06.2023 13:23 Відповісти
Тільки якщо він там загине зі своїм пістолетом у руках.
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05.06.2023 16:18 Відповісти
Зараз вони повідомлять, що усе відбили.
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05.06.2023 10:21 Відповісти
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05.06.2023 10:48 Відповісти
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05.06.2023 11:00 Відповісти
Что то смотрю не рады контрнаступу
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05.06.2023 12:22 Відповісти
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05.06.2023 13:39 Відповісти
Хто ж це на Троїцю контрнаступ починає?
Тим більше, що тиждень тому вже один раз сходили.
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05.06.2023 14:34 Відповісти
 
 