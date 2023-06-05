Міноборони РФ заявило про наступ ЗСУ на 5 ділянках фронту

Міністерство Російської Федерації повідомило про "великомасштабний наступ" ЗСУ на п’яти ділянках фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МО РФ.

"Наступ почався з ранку 4 червня на п'яти ділянках фронту на Південно-Донецькому напрямку введенням у бій 23 та 31 механізованих бригад за підтримки інших військових частин та підрозділів. Всього було задіяно шість механізованих та два танкові батальйони", - заявили у відомстві.

Україна не коментує заяви. Жодних інших підтверджень активізації бойових дій немає.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що Україна не оголошуватиме про початок контрнаступу.

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