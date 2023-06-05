Ситуація з укриттями в Києві залишається критичною, - Камишін. ІНФОГРАФІКА
У Києві перевірили вже третину укриттів, половина з них не готова.
Про це у Telegram повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, передає Цензор.НЕТ.
"Підбили підсумки 2-го дня роботи комісії по ревізії укриттів Києва. На даний момент перевірена вже третина укриттів міста. Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.
Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.
Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.
Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.
3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.
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Я б писав: "Гарант конституційних прав і свобод не здатний до виконання своїх обов'язків"
при ЗЄ-лі - перевіряють (лише перевіряють !!!) укриття-подвали
до зе-влади ще намалювалося трохи запитань:
https://yt3.ggpht.com/jVmlw5mCFFtjn-01OAcxPGyuUemuR2m8_6ps1vzQVsAzeCpiczHeH2LDfZs9gap3Lu2JGxVPM1nH6So=s1110-nd-v1
але нехай розбирається слідство та суд присяжних !
-Зебилы устроили охоту на Кличко.
-Зачем?
-Они хотят познакомиться с джебом.
-Зачем?
-Идиоты, сэр.
Почалась підготовка до Великого Бімбосхівництва по розпилу бабла?..
Він також додав: "Він втомився від часу, з одного боку. З іншого - це те, що були порушені норми експлуатації, під мостом стояли МАФи, де була пожежа. Це внаслідок порушення правил експлуатації".
"У нас ситуація достатньо складна. Тільки один Шулявський міст коштує близько 1 млрд грн. Я зробив перевірку - в нас таких "втомлених" мостів у Києві більше 75, три - в аварійному стані", - сказав Кличко.
І це вияснилось тільки коли міст обвалився, на 5 рік мерства.
А якщо би не обвалився, то не було би 75 "втомлених" мостів
Де він був у мить замаху на Шеремета ? Де ви, наші Пінкертони? Все так просто!