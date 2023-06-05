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Новини
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Ситуація з укриттями в Києві залишається критичною, - Камишін. ІНФОГРАФІКА

укриття

У Києві перевірили вже третину укриттів, половина з них не готова.

Про це у Telegram повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, передає Цензор.НЕТ.

"Підбили підсумки 2-го дня роботи комісії по ревізії укриттів Києва. На даний момент перевірена вже третина укриттів міста. Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.

Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.

3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.

Читайте: "Начальству - нічого, сторожу - все", "знайшли "цапа-відбувайла", - у мережі обурені арештом охоронця, який не встиг відчинити укриття в поліклініці

Ситуація з укриттями в Києві залишається критичною, - Камишін 01

Автор: 

Київ (19461) Камишін Олександр (164) укриття (295)


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Топ коментарі
+14
є такуа думка: Баканов не закрив Чонгар - просто звільнений. Охоронець не відкрив двері бомбосховища - СІЗО без права на заставу. В першому випадку загинула сотня тисяч людей. В другому випадку загинули 3 людини. відповідно у нас зараз не правосуддя а зе-кривасуддя !!! Схожі випадки. Але є нюанс. ДЕ БАКАНОВ? відповідно у нас зараз не правосуддя а зе-кривосуддя !!!
до зе-влади ще намалювалося трохи запитань:

https://yt3.ggpht.com/jVmlw5mCFFtjn-01OAcxPGyuUemuR2m8_6ps1vzQVsAzeCpiczHeH2LDfZs9gap3Lu2JGxVPM1nH6So=s1110-nd-v1

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05.06.2023 09:55
+13
Як задовбав вже пан Зеленський своїми погрозами і ніби розборками в данній ситуації. Розбиратися потрібно було до загибеля людей, що не знав, що кацапи будуть лупити по Києву і що ракети вбивають? Як там "велике крадівництво",по його програмі виділялися гроші на такі споруди? А як там голоова військово-цивільної адміністрації і голова РДА від "ригів", а потім "слуг", призначений Зеленським? Така ситуація по всій Україні. Я в Миколаєві під час тривоги просто виходив в коридор, а зрештою і це перестав робити, бо той коридор не спасе від ракети, зато постійно, коли вмикають сигнал "тривоги", то пишуть, що всім в укриття. А пан президент мають знати, що в кожній родині є діти. А ці понти "позвоню чорту","відправю в нокаут", "посаджу",..., понти для шантрапи.
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05.06.2023 09:49
+6
Окрім метро сериозних укритів в Києві можна рахувати на пальцях.
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05.06.2023 09:43
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05.06.2023 09:42 Відповісти
ну тепер мають бути заголовки "президент особисто закрив усі укриття щоб всі українці не добігли до укриття" ... в стилі 1+1 ...
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05.06.2023 09:42 Відповісти
Заголовки типу "президент особисто закрив усі укриття..." - це занадто примітивно...
Я б писав: "Гарант конституційних прав і свобод не здатний до виконання своїх обов'язків"
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05.06.2023 10:22 Відповісти
в тому і логіка що все має бути примітивно щоб людям подобалось бо воно прикольна коли смєщно ге-ге-ге , просто перестань стрелять , ге-ге-ге , шашлики , ге-ге-ге
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05.06.2023 10:29 Відповісти
Окрім метро сериозних укритів в Києві можна рахувати на пальцях.
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05.06.2023 09:43 Відповісти
Ні на день з Києва не виїхав.. і ні разу а укриття не спускався, тільки коли дітей із школи забирав..
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05.06.2023 09:47 Відповісти
схожа ситуація але не всім так повезло з розташуванням будинків , коли твій будинок прикриває десять інших і живеш не високо то це заспокоює ))
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05.06.2023 09:49 Відповісти
Та не дуже повезло.. будинки найпівнічніші, а поверх останній, до того ж ще й боковий... просто в рукожопості касапів більше ніж впевнений, а ще більш впевнений у нашому славетному ППО ..
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05.06.2023 09:54 Відповісти
Як задовбав вже пан Зеленський своїми погрозами і ніби розборками в данній ситуації. Розбиратися потрібно було до загибеля людей, що не знав, що кацапи будуть лупити по Києву і що ракети вбивають? Як там "велике крадівництво",по його програмі виділялися гроші на такі споруди? А як там голоова військово-цивільної адміністрації і голова РДА від "ригів", а потім "слуг", призначений Зеленським? Така ситуація по всій Україні. Я в Миколаєві під час тривоги просто виходив в коридор, а зрештою і це перестав робити, бо той коридор не спасе від ракети, зато постійно, коли вмикають сигнал "тривоги", то пишуть, що всім в укриття. А пан президент мають знати, що в кожній родині є діти. А ці понти "позвоню чорту","відправю в нокаут", "посаджу",..., понти для шантрапи.
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05.06.2023 09:49 Відповісти
при Пороху міністри промисловості займались створенням ракет та артилерії,
при ЗЄ-лі - перевіряють (лише перевіряють !!!) укриття-подвали
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05.06.2023 10:29 Відповісти
То може, вже пора пана попка під білі рученьки в камеру провести? Чи неначасі, своіх нє сдайом?
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05.06.2023 09:54 Відповісти
є такуа думка: Баканов не закрив Чонгар - просто звільнений. Охоронець не відкрив двері бомбосховища - СІЗО без права на заставу. В першому випадку загинула сотня тисяч людей. В другому випадку загинули 3 людини. відповідно у нас зараз не правосуддя а зе-кривасуддя !!! Схожі випадки. Але є нюанс. ДЕ БАКАНОВ? відповідно у нас зараз не правосуддя а зе-кривосуддя !!!
до зе-влади ще намалювалося трохи запитань:

https://yt3.ggpht.com/jVmlw5mCFFtjn-01OAcxPGyuUemuR2m8_6ps1vzQVsAzeCpiczHeH2LDfZs9gap3Lu2JGxVPM1nH6So=s1110-nd-v1

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05.06.2023 09:55 Відповісти
сумна правда
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05.06.2023 10:02 Відповісти
Я на 100% проти зеболота, але що заважало сторожу відчинити двері бомбосховища? Не думаю,що наказ про військовий стан і обов'язки залишати ці сховища відчиненими хтось відміняв. Київ бомбили тиждень, тиждень, а сторож не знав.
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05.06.2023 10:04 Відповісти
час, можливо дід просто не встиг

але нехай розбирається слідство та суд присяжних !
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05.06.2023 10:31 Відповісти
Питання не в тому що охоронець "не винний", ще й як винний, а у тому питання, чому за одне судять, а за БІЛЬШИЙ злочин навіть не збираються. Чому військових є час судити за помилки у їх діях, а за явний злочин призвівший до трагедії МІЛІОНИ людей - "НЕ НА ЧАСІ"???!!!
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05.06.2023 12:55 Відповісти
Прсти Господи--аби наступний кінжал прям у верховну зраду втарабанив
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05.06.2023 10:00 Відповісти
На Банкову!
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05.06.2023 10:04 Відповісти
Хлопці, бажаєте отримати звинувачення у "призові до вбивства" які отримали дві дівчини виклавши менш провокативне відео у перший рік керівництва Зеленського?! Не ризикуйте, ця шмаркля помстлива як щур, і в нього зараз, особливо під час військового стану, усі інструменти аби звинуватити будь кого за будь що. Тож не треба ризикувати як той хлопець у Криму який на питання - "Ваше відношення до війни проти України?", відповів - Слава Україні!
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05.06.2023 13:00 Відповісти
-Что там за вой за болотами?
-Зебилы устроили охоту на Кличко.
-Зачем?
-Они хотят познакомиться с джебом.
-Зачем?
-Идиоты, сэр.
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05.06.2023 10:03 Відповісти
О-о-о.
Почалась підготовка до Великого Бімбосхівництва по розпилу бабла?..
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05.06.2023 10:04 Відповісти
Взагалі-то у кожному місті повна жопа з укриттями. Більше року війна, але ніхто про укриття (тобто про людей) не піклується. А Кличко замість місточка на Паризькі гроші краще б укриття відновлював та будував.
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05.06.2023 10:31 Відповісти
Взагалі то війна з 2014 року, а у 2022-му були створені військові адміністрації призначені головними на час військового стану. То скажить мені будь ласко НА ЩО ВОНИ ПОТРІБНІ якщо завжди "ні при чому", та ні за що не відповідають одночасно неоднократно викриті як організатори розпродажу гуманітарки та замовники незрозуміло чого за великі кошти, а після викриття голов цих адміністрацій швиденько прикривають з ОПи ЗЕзидента, а потім вони ж випливають на інших посадах?! Чому нічого не дозволено без узгодження з цими адміністраціями, а коли шукають винуватця то про них "забувають"?!
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05.06.2023 12:40 Відповісти
"Аварійним він визнаний не був", - заявив міський голова Віталій Кличко.
Він також додав: "Він втомився від часу, з одного боку. З іншого - це те, що були порушені норми експлуатації, під мостом стояли МАФи, де була пожежа. Це внаслідок порушення правил експлуатації".
"У нас ситуація достатньо складна. Тільки один Шулявський міст коштує близько 1 млрд грн. Я зробив перевірку - в нас таких "втомлених" мостів у Києві більше 75, три - в аварійному стані", - сказав Кличко.

І це вияснилось тільки коли міст обвалився, на 5 рік мерства.
А якщо би не обвалився, то не було би 75 "втомлених" мостів
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05.06.2023 10:32 Відповісти
То Кличко власним рішенням визнає яка будівля, той же міст є аварійним, чи спеціалісти з відповідних ДЕРЖАВНИХ структур???!!! Ти особисто, "Dan Dan", в якості керівника хоч підприємства, хоч міста, хоч області будеш дозволяти витрачати гроші на щось, що спеціалістами визнано справним та діючим без потреби у відновлені або ремонті???!!! Тож не кізди!!! Твоя ЗЕля взагалі не керує країною передавши всю повноту влади у вирішенні невідкладних питань незрозуміло кому під призвиськом Єрмак, призначила у СБУ людей яки зробили все для зохоплення Ук4раїни й развалу Оборонпрома, скоррочення військових сил та розкрадання державних грошей на "Великому будівництві" й далеко не тільки, але ти **** засунув язика у дупу і лаєш лише на Кличка бо ЗЕля дав таку команду!!!
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05.06.2023 12:46 Відповісти
Де був пан Мошкін 18 січня у момент катастрофи гелікоптеру в Броварах?
Де він був у мить замаху на Шеремета ? Де ви, наші Пінкертони? Все так просто!
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05.06.2023 11:09 Відповісти
Є одне питання: Навіщо були створені військові адміністрації якщо вони ні за що не відповідають?! Їх завдання лише розміщати у соцмережах якісь заяви та знімати відосіки?! Це дійсно те чим вони повинні займатися при тому, що їх призначили бути головними структурами управління на час військового стану?! Навіщо витрачати державні кошти на нових посадовців які нічого окрім звіздежу не роблять ба навіть становляться "героями" викриття їх участі у схемах по розпродажу гуманітарки та організації закупівель незрозуміло яких послуг за великі кошти?! Анулюйте ТАКІ структури та женить їх в шию якщо вони безкаркарні та завжди "ні до чого не причетні"!!!
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05.06.2023 12:33 Відповісти
Йшов другий рік війни.... Нарешті перевіряють. Це пнзець.
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05.06.2023 22:29 Відповісти
 
 