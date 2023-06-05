Окупанти морально виснажені очікуванням українського контрнаступу, - ОК "Південь"
Є ознаки того, що окупанти морально виснажені довготривалим очікуванням українського контрнаступу і панікують.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Рашисти не знають, на якому напрямку відбудеться наш контрнаступ і тримають 450 км фронту на ділянці нашої відповідальності в постійному напруженні. Крім того, в окупантів викликає серйозне хвилювання те, що наші дії й пропаганда доходять до глибокого тилу в Криму. Ми постійно спостерігаємо їхні маневри - росіяни нервуються й не залишаються стало в одному конкретному місці, а також постійно укріплюють оборонні споруди, в деяких випадках вдаються до дезертирства. Це все говорить про їхню морально-психологічну розхитаність", - підкреслила вона.
За її словами, ворог продовжує використовувати терористичну тактику нічних атак. Сьогодні вночі окупанти завдали потужного удару по житлових кварталах Херсона з мінометів та запальними снарядами.
Крім того, за інформацією спікерки, російські терористи обстрілюють Миколаївський регіон, намагаючись у такий спосіб не допустити його до зернової угоди.
"Вони дотримуються своєї тактики, хоча б раз на день обстрілюючи морські шляхи. Час від часу вдаються до обстрілів Очаківської й Куцурубської громади з Кінбурнської коси", - сказала вона.
За словами Гуменюк, окупанти вдаються до тактики прикриття місцевим населенням, розташовуючи озброєння безпосередньо в приватних подвір’ях.
"Вони відпрацьовують по цілі, а потім швидко покидають місцевість, оскільки розуміють, що така поїздка може стати "білетом в один кінець" - наші сили безпеки та оборони чатують на терористів", - зазначає спікерка.
Як повідомлялося, за даними управління Стратегічних комунікацій ЗСУ, росіяни активізували поширення фейків про нібито "наступ" Сил оборони.
Нагадаємо, зранку 5 червня міністерство оборони РФ заявило, що ЗСУ почали контрнаступ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Йде тонка психологічна гра з боку України...
амери вже ледве не півроку волають що у вас все є - чого ви тягнете час?
гівносмі вже почали протягувати тези типу - визволення стратегічно важливих територій.
Можна було б плювати на все це - та поки намагаються до зернових угод протягнути ще й аміакопровід, мільйони українців в окупації і кожен день гинуть сотні захисників на фронті - поки новітнє озброєння в тилу у мусорської "гвардії"
Але рішення приймає зе-кодло на чолі з Дєрьмаком.
Я розглядаю ситуацію з боку шахового дебюту...
До якогось рівня йде стандартний розіграш партіїї, але потім включається інтелект...
Виходить, наші хлопці рузьгих адной лєвай стримують?
Це образливо!
Вдарити тоді , коли моральний дух кацапні - нижче плінтуса , що може бути краще . !?
Коли вона довгий час під моральним тиском , коли довго чекає наступ ЗСУ , і коли вже починає втрачати в нього віру і вважає що ЗСУ їх просто - пошили в дурні , а тут - БАБАХ , з Ненацька " прилітає в голову - пілюля " .
ВСУ продвинулись вглубь на три километра.
Не мусора з "гвардії", що катаються в тилах на Challenger - а люди на фронті.
❗️Вночі та зранку російська армія масованим вогнем крила житлові квартали Херсона.
Попередньо, місто атакували із реактивних систем залпового вогню. Обстріли велися й забороненими запалювальними ************, що призвело до великої кількості пожеж.
Через удари армії рф пошкоджено з два десятки житлових будинків, гаражі, автомобілі, два освітні заклади.
Також окупанти обстріляли один із медичних закладів, в якому на момент атаки знаходилися 135 пацієнтів та 44 медики. Дивом вони не постраждали. У лікарні вибито вікна та двері.
Внаслідок нічних обстрілів Херсона постраждала 47-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації відмовилася.
Крім цього, з артилерії обстріляли й Микільське Херсонського району - по мирному населеному пункту зафіксовано десятки "прильотів". Через удари армії рф пошкоджено житлові будинки та обʼєкт критичної інфраструктури.
Наслідки ворожих обстрілів Херсона - на відео☝️
Чего им напрягаться ?