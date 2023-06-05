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Окупанти морально виснажені очікуванням українського контрнаступу, - ОК "Південь"

гуменюк

Є ознаки того, що окупанти морально виснажені довготривалим очікуванням українського контрнаступу і панікують.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рашисти не знають, на якому напрямку відбудеться наш контрнаступ і тримають 450 км фронту на ділянці нашої відповідальності в постійному напруженні. Крім того, в окупантів викликає серйозне хвилювання те, що наші дії й пропаганда доходять до глибокого тилу в Криму. Ми постійно спостерігаємо їхні маневри - росіяни нервуються й не залишаються стало в одному конкретному місці, а також постійно укріплюють оборонні споруди, в деяких випадках вдаються до дезертирства. Це все говорить про їхню морально-психологічну розхитаність", - підкреслила вона.

За її словами, ворог продовжує використовувати терористичну тактику нічних атак. Сьогодні вночі окупанти завдали потужного удару по житлових кварталах Херсона з мінометів та запальними снарядами.

Крім того, за інформацією спікерки, російські терористи обстрілюють Миколаївський регіон, намагаючись у такий спосіб не допустити його до зернової угоди.

"Вони дотримуються своєї тактики, хоча б раз на день обстрілюючи морські шляхи. Час від часу вдаються до обстрілів Очаківської й Куцурубської громади з Кінбурнської коси", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни активізували поширення фейків про нібито "наступ" Сил оборони, - СтратКом ЗСУ

За словами Гуменюк, окупанти вдаються до тактики прикриття місцевим населенням, розташовуючи озброєння безпосередньо в приватних подвір’ях.

"Вони відпрацьовують по цілі, а потім швидко покидають місцевість, оскільки розуміють, що така поїздка може стати "білетом в один кінець" - наші сили безпеки та оборони чатують на терористів", - зазначає спікерка.

Як повідомлялося, за даними управління Стратегічних комунікацій ЗСУ, росіяни активізували поширення фейків про нібито "наступ" Сил оборони.

Нагадаємо, зранку 5 червня міністерство оборони РФ заявило, що ЗСУ почали контрнаступ.

Автор: 

обстріл (28435) Гуменюк Наталія (804) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+8
Яка тпка виснаженність, що вона белькоче? Оце виснаженість?
❗️Вночі та зранку російська армія масованим вогнем крила житлові квартали Херсона.

Попередньо, місто атакували із реактивних систем залпового вогню. Обстріли велися й забороненими запалювальними ************, що призвело до великої кількості пожеж.

Через удари армії рф пошкоджено з два десятки житлових будинків, гаражі, автомобілі, два освітні заклади.

Також окупанти обстріляли один із медичних закладів, в якому на момент атаки знаходилися 135 пацієнтів та 44 медики. Дивом вони не постраждали. У лікарні вибито вікна та двері.

Внаслідок нічних обстрілів Херсона постраждала 47-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації відмовилася.

Крім цього, з артилерії обстріляли й Микільське Херсонського району - по мирному населеному пункту зафіксовано десятки "прильотів". Через удари армії рф пошкоджено житлові будинки та обʼєкт критичної інфраструктури.

Наслідки ворожих обстрілів Херсона - на відео☝️
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05.06.2023 10:49
+7
Наталія Гуменюк, щоб морально виснажитись, потрібно бути людиною із почуттям гідності та моралі... Яка до дупи, мораль у свинособак кацапських???
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05.06.2023 10:24
+7
А наші хлопці не виснажені морально в очікуванні нашого контрнаступу?
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05.06.2023 10:29
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Нехай трусяться і гавкають.
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05.06.2023 10:20 Відповісти
Виснажені, бо поки зєля зі своїми гівнюками πзділи про наступ, кацапи збудували чотири захисні лінії.
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05.06.2023 12:19 Відповісти
Очікування покарання - гірше самого покарання...
Йде тонка психологічна гра з боку України...
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05.06.2023 10:22 Відповісти
Шукаю одноднодумців... От і тебе знайшов))
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05.06.2023 10:40 Відповісти
на мою думку йде саботаж наступу поки сатаністи всієї планети шукають як не дозволити наступ...
амери вже ледве не півроку волають що у вас все є - чого ви тягнете час?

гівносмі вже почали протягувати тези типу - визволення стратегічно важливих територій.

Можна було б плювати на все це - та поки намагаються до зернових угод протягнути ще й аміакопровід, мільйони українців в окупації і кожен день гинуть сотні захисників на фронті - поки новітнє озброєння в тилу у мусорської "гвардії"
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05.06.2023 10:52 Відповісти
о, сразу видно что ты диванный теоретик лучше Залужного разбираешься что делать и когда наступать
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05.06.2023 11:02 Відповісти
Я б не сумнівався коли б Залужний приймав рішення.
Але рішення приймає зе-кодло на чолі з Дєрьмаком.
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05.06.2023 11:20 Відповісти
Все трохи складніше...
Я розглядаю ситуацію з боку шахового дебюту...
До якогось рівня йде стандартний розіграш партіїї, але потім включається інтелект...
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05.06.2023 11:08 Відповісти
В нас пропаганда така ж як і в русні, тільки в вишиванці. Вже очікуваний процес йде, але не все й одразу вам розкажуть
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05.06.2023 11:25 Відповісти
І цей факт мерзенний. Саме тому я ненавиджу бидломарахвон і зелений п*здьож - така сама огидна брехня, як і у кацапів. "Адін нарот" з зеленою шоблою.
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05.06.2023 13:38 Відповісти
А чеканням півтора року перед 24 02 2022 на кордоні України кацапські окупанти не були виснажені ??
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05.06.2023 10:23 Відповісти
Наталія Гуменюк, щоб морально виснажитись, потрібно бути людиною із почуттям гідності та моралі... Яка до дупи, мораль у свинособак кацапських???
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05.06.2023 10:24 Відповісти
Окупанти морально виснажені

Виходить, наші хлопці рузьгих адной лєвай стримують?
Це образливо!
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05.06.2023 10:24 Відповісти
Не кажи "гоп" поки не перескочиш ( українське народне прислів'я)
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05.06.2023 10:26 Відповісти
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05.06.2023 10:26 Відповісти
А наші хлопці не виснажені морально в очікуванні нашого контрнаступу?
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05.06.2023 10:29 Відповісти
Ті що мають бути задіяні думаю більше втомлені фізично чим морально. Ті що незадіяні жодним чином, якщо вони на передку то там і без очікування є чим виснажитись. А глядячам потрібно зрозуміти що навіть при найкращому сценарію коннаступу війна на цьому незакінчиться.
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05.06.2023 10:56 Відповісти
.. Так нам цього й треба ..
Вдарити тоді , коли моральний дух кацапні - нижче плінтуса , що може бути краще . !?
Коли вона довгий час під моральним тиском , коли довго чекає наступ ЗСУ , і коли вже починає втрачати в нього віру і вважає що ЗСУ їх просто - пошили в дурні , а тут - БАБАХ , з Ненацька " прилітає в голову - пілюля " .
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05.06.2023 10:32 Відповісти
Ще пару років почекати,і кацапня сама вся від виснаження повиздихує ))
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05.06.2023 10:33 Відповісти
это еже что ,они немогут найти Ненацк
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05.06.2023 10:35 Відповісти
Трещит первая линия обороны оккупантов на Запорожском направлении, - ISW
ВСУ продвинулись вглубь на три километра.
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05.06.2023 10:38 Відповісти
це така форма контрнаступу - всу у гучномовець кричать "чина"? а орки морально виснажуються.Ну й звісно, тікають.
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05.06.2023 10:38 Відповісти
Поки йде саботаж контрнаступу і сатаністи всієї планети на чолі папи римського пропихують інтереси кремля, гинуть люди на фронті.

Не мусора з "гвардії", що катаються в тилах на Challenger - а люди на фронті.
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05.06.2023 10:39 Відповісти
Туфтоллгія віж зеленої прлпаганди! Навмисне базікання, затягувангя часу, а простіше зезрада зрадна!
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05.06.2023 10:41 Відповісти
Я також морально виснажений очікуванням...
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05.06.2023 10:49 Відповісти
Яка тпка виснаженність, що вона белькоче? Оце виснаженість?
❗️Вночі та зранку російська армія масованим вогнем крила житлові квартали Херсона.

Попередньо, місто атакували із реактивних систем залпового вогню. Обстріли велися й забороненими запалювальними ************, що призвело до великої кількості пожеж.

Через удари армії рф пошкоджено з два десятки житлових будинків, гаражі, автомобілі, два освітні заклади.

Також окупанти обстріляли один із медичних закладів, в якому на момент атаки знаходилися 135 пацієнтів та 44 медики. Дивом вони не постраждали. У лікарні вибито вікна та двері.

Внаслідок нічних обстрілів Херсона постраждала 47-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації відмовилася.

Крім цього, з артилерії обстріляли й Микільське Херсонського району - по мирному населеному пункту зафіксовано десятки "прильотів". Через удари армії рф пошкоджено житлові будинки та обʼєкт критичної інфраструктури.

Наслідки ворожих обстрілів Херсона - на відео☝️
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05.06.2023 10:49 Відповісти
Від зеленого ******* всі також виснажились .
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05.06.2023 11:04 Відповісти
бере приклад з аферистовича, в котрого запаси рашестських ракет мали б виснажитись ще 8 м місяців назад.Окупанти ,поки що укріплюють окуповані території, в той час ,як "зелені кликушники" щодня, по черзі, визнажуть вуха українського народу "новинами про "ніщо"
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05.06.2023 11:23 Відповісти
їх моральний уровєнь різко повишається від колес та бутилки водяри...
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05.06.2023 11:24 Відповісти
А українці виснажені багатомісячною ЗЕленою брехнею про контрнаступ
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05.06.2023 11:30 Відповісти
Кацапам насрать , они бухают , насилуют , пытают и мородёрят.
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05.06.2023 12:19 Відповісти
Сидят бухают на ротации, в 50км от линии.
Чего им напрягаться ?
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05.06.2023 12:29 Відповісти
Малярша, а мы тут все прям на расслабоне и ждем только твоих мыслеизвержений!
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05.06.2023 13:08 Відповісти
Ідіоти. Ви попередили про контрнаступ за півроку і дали їм можливість підготувати оборону. А казочки про "моральне виснаження" ми чуємо с перших днів війни, от тільки чомусь кацапам на це "моральне виснаження" начхати - як лізли ордою, так і лізуть.
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05.06.2023 13:34 Відповісти
Це українці морально виснажені піврічними зєліними казочками про "весняний контрнаступ " який вже трансформувався в "літній контрнаступ" .
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05.06.2023 17:15 Відповісти
Гуменючка - ******** варіант лєвітана ,той теж любив розповідати казочки.
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05.06.2023 17:18 Відповісти
Тобто тепер а-ля бонапарт з генералами будуть чекати поки кацапи поздихають від морального виснаження? Схоже дехто начитався Сунь-цзи і вирішив чекати на березі Дніпра поки мимо не попливуть трупи морально виснажених ординців, але про те, що моралі в кацапів ніколи не було і виснажуватись нічому, в "Мистецтві війни" не написано. Хоч би зброю, отриману для наступу, партнерам назад не повіддавали.
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05.06.2023 22:04 Відповісти
 
 