Станом на травень 2023 року постійне населення України становить 29 млн осіб, - УIМ. ІНФОГРАФІКА
8,6 млн українців не повернулися в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це йдеться в Telegram-каналі Українського інституту майбутнього, інформує Цензор.НЕТ.
"В Україні не буде кому створювати ВВП. Працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відняти бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є "упряжка", яка везе на собі інших – 22-23 млн осіб, у т.ч. пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо", - йдеться в повідомленні.
За даними Інституту від початку повномасштабного російського вторгнення 8,6 мільйона українців не повернулися додому після виїзду за кордон. Також УІМ повідомляє, що коефіцієнт фертильності вже впав нижче 1. Для зростання чисельності населення цей коефіцієнт повинен бути понад 2 - тобто число народжених на число жінок репродуктивного віку.
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Потрібні програми для повернення цілих сімей!
І дорогі програми!
Підняти податки до небес тим хто не виїхав, щоб заманити грошима тих хто виїхав?
Тому просто нікому доїти олігархів та привчати чиновників менше краcти. Це кінець. Система перемогла.
Особливість вільного ринку саме в тому, що він розвиває моральні якості. Бо якщо ти почнеш кидати наліво і направо своїх клієнтів та партнерів, то дуже скоро вилетиш з ринку і втратиш все. Через те навіть останній негідник, займаючись бізнесом, змушений дотримуватись певних стандартів чесності.
Держава ж є монополістом, та ще й з правом на насильство. Тому державець може собі дозволити бути аморальним та нечесним. Йому за це нічого не буде. Навіть навпаки, саме аморальність приводить до успіху в державних установах.
Репарації будуть, понятно... Европа допоможе, думаю...
Але тут важливий ще і сам дух!
Бо дійсно буде протиріччя між виїхавшими та тими, хто не зміг (це моя думка)..
Отже - повна совбода від налогів, та 80% ний соцпакет за рахунок ОРФ(останків РФ)...
Це програма мого нового президента...
Особисто я швидше готуюсь до плану Гетьманцева. Це коли найвищі податки в Європі, які збираються і тут же на очах розкрадаються. Ну і кінські тарифи на все, бо шановному Рінат Леонідовичу потрібно ж якось повернутись до списків Форбс. А крім як від нас йому більше немає де взяти грошей.
Зебілля тут невиправне. Вони хочуть всю владу вовочці віддати.
Всі розумні люди які розуміють що тут нічого не буде - виїдуть.
Інакше, у разі вашої мрії про депортацію "неідеальних українців", приїдуть африканці, араби, середньоазіати (вони і так будуть, але можливо не настільки багато). Вам подобається ця альтернатива?
Яким чином 10-мільйонна країна, в якій більшість населення 40+ та пенсіонери, буде взагалі розвиватися? Хто буде забезпечувати армію, як податками так і живою силою? Хоч думайте перед тим щоб писати.
Перестаньте шукати ідеальних українців, ви просуваєте ще більше вимирання нації.
Яким чином 10-мільйонна країна, в якій більшість населення 40+ та пенсіонери, буде взагалі розвиватися? Хто буде забезпечувати армію, як податками так і живою силою?
И то, что беженцев они впустили себе на пользу, это факт. Получили украинских детей и молодежь, европейской внешности, образованных. цивилизованных.
По конституції всі надра країни належать народу, але я тільки завдяки війні відкрив що Україна годує 1/5 світла.
То де той прибуток? Харчує батальйон Монако?