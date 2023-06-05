Станом на травень 2023 року постійне населення України становить 29 млн осіб, - УIМ. ІНФОГРАФІКА

8,6 млн українців не повернулися в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться в Telegram-каналі Українського інституту майбутнього, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні не буде кому створювати ВВП. Працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відняти бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є "упряжка", яка везе на собі інших – 22-23 млн осіб, у т.ч. пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо", - йдеться в повідомленні.

За даними Інституту від початку повномасштабного російського вторгнення 8,6 мільйона українців не повернулися додому після виїзду за кордон. Також УІМ повідомляє, що коефіцієнт фертильності вже впав нижче 1. Для зростання чисельності населення цей коефіцієнт повинен бути понад 2 - тобто число народжених на число жінок репродуктивного віку.

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