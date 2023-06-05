УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11714 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 308 80

Станом на травень 2023 року постійне населення України становить 29 млн осіб, - УIМ. ІНФОГРАФІКА

8,6 млн українців не повернулися в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться в Telegram-каналі Українського інституту майбутнього, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні не буде кому створювати ВВП. Працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відняти бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є "упряжка", яка везе на собі інших – 22-23 млн осіб, у т.ч. пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо", - йдеться в повідомленні.

За даними Інституту від початку повномасштабного російського вторгнення 8,6 мільйона українців не повернулися додому після виїзду за кордон. Також УІМ повідомляє, що коефіцієнт фертильності вже впав нижче 1. Для зростання чисельності населення цей коефіцієнт повинен бути понад 2 - тобто число народжених на число жінок репродуктивного віку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі чисельність населення України становить від 28 до 34 мільйонів, - директор Інституту демографії Лібанова

Станом на травень 2023 року постійне населення України становить 29 млн осіб, - УIМ 01

Автор: 

населення (167) Український інститут майбутнього (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
потрібен рівень життя на рівні тієї ж Польщі, Чехії, Соловакії, країн Балтії, але як зе-влада керована олігархами, тоді буде красти гроші на "великому будівництві" ??? вони тільки вміють ціни піднімати ... https://youtu.be/_OcphcZJ6Q4 вофка зараз староється зробити "покращння" українцям "життя вже сьогодні"



показати весь коментар
05.06.2023 14:45
+25
В нормальні держави.
Зебілля тут невиправне. Вони хочуть всю владу вовочці віддати.
Всі розумні люди які розуміють що тут нічого не буде - виїдуть.
показати весь коментар
05.06.2023 14:55
+23
З цим керівництвом і ці виїдуть....
показати весь коментар
05.06.2023 14:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это печально, если правда
показати весь коментар
05.06.2023 14:33 Відповісти
Збрехали не сильно, а могли і в три рази.
показати весь коментар
05.06.2023 14:50 Відповісти
Тут не требв інститутів звкінчувати...
Потрібні програми для повернення цілих сімей!
І дорогі програми!
показати весь коментар
05.06.2023 14:37 Відповісти
потрібен рівень життя на рівні тієї ж Польщі, Чехії, Соловакії, країн Балтії, але як зе-влада керована олігархами, тоді буде красти гроші на "великому будівництві" ??? вони тільки вміють ціни піднімати ... https://youtu.be/_OcphcZJ6Q4 вофка зараз староється зробити "покращння" українцям "життя вже сьогодні"



показати весь коментар
05.06.2023 14:45 Відповісти
І хто платитиме за ті програми? У держави ж немає власних грошей, вона їх у нас бере.

Підняти податки до небес тим хто не виїхав, щоб заманити грошима тих хто виїхав?
показати весь коментар
05.06.2023 14:58 Відповісти
так красти треба менше !!! олігархів подоїти, а не сприяти їм збільшуючи ціни на електрику, газ і тд.тп. !!!
показати весь коментар
05.06.2023 15:00 Відповісти
Та ні, цього не буде. Бо будь-які силовики, які повинні ловити корупціонерів, просто ввійдуть в долю і почнуть їх кришувати. В Україні зараз лише НАБУ трохи бореться з корупцією, та й то здається скоро йому кінець, бо туди вже пропхали "правильного" директора. Всі інші силові структури замазані по вуха. Про суди годі й говорити, там сидять справжні слуги Диявола.

Тому просто нікому доїти олігархів та привчати чиновників менше краcти. Це кінець. Система перемогла.
показати весь коментар
05.06.2023 15:05 Відповісти
В принципі Україну здатне врятувати лише те саме "внешнее управление", про яке так любили звіздіти кацапи. Бо якщо після перемоги наші західні союзники кинуть ситуацію на самотік, то Украна посипеться. Виграє війну і продує в мирному житті. Це вже було двічі, після Майданів. Але тоді в України був досить великий запас міцності. Зараз він вичерпаний.
показати весь коментар
05.06.2023 15:10 Відповісти
Нужно варягов на Русь звать. Чтобы нами правили люди с высокими морально-этическими качествами, как WASP. Немцы были отчасти правы насчёт славян, восточнославянский этнос не в состоянии построить сильную государственность.
показати весь коментар
05.06.2023 22:00 Відповісти
Гармонійне суспільство, як у тих же англосаксів, це баланс держави та ринку. І у нас і в москалів сильний перекос в сторону держави, а ринок слабкий та загноблений. Через те всі проблеми і біди.

Особливість вільного ринку саме в тому, що він розвиває моральні якості. Бо якщо ти почнеш кидати наліво і направо своїх клієнтів та партнерів, то дуже скоро вилетиш з ринку і втратиш все. Через те навіть останній негідник, займаючись бізнесом, змушений дотримуватись певних стандартів чесності.

Держава ж є монополістом, та ще й з правом на насильство. Тому державець може собі дозволити бути аморальним та нечесним. Йому за це нічого не буде. Навіть навпаки, саме аморальність приводить до успіху в державних установах.
показати весь коментар
06.06.2023 07:43 Відповісти
Україні, як державі це не посилам, звісно...
Репарації будуть, понятно... Европа допоможе, думаю...
Але тут важливий ще і сам дух!
Бо дійсно буде протиріччя між виїхавшими та тими, хто не зміг (це моя думка)..
Отже - повна совбода від налогів, та 80% ний соцпакет за рахунок ОРФ(останків РФ)...
Це програма мого нового президента...
показати весь коментар
05.06.2023 15:21 Відповісти
Я щось не впевнений з приводу тих репарацій. Та й широко розрекламований план Маршала це на 90% приватні інвестиції. А інвестор не прийде в країну вовчих і печерних судів. Бо там його майно можуть моментально віджати.

Особисто я швидше готуюсь до плану Гетьманцева. Це коли найвищі податки в Європі, які збираються і тут же на очах розкрадаються. Ну і кінські тарифи на все, бо шановному Рінат Леонідовичу потрібно ж якось повернутись до списків Форбс. А крім як від нас йому більше немає де взяти грошей.
показати весь коментар
05.06.2023 16:02 Відповісти
З цим керівництвом і ці виїдуть....
показати весь коментар
05.06.2023 14:39 Відповісти
після війни попруть як сумашедші
показати весь коментар
05.06.2023 14:43 Відповісти
туди ??? в країну, без прав, в якій керують пост-совки і х*хли-малороси аля "какая равзніца" ??? в країну в якій пʼяний в дупель депутат, суддя, чиновник високого рангу може збити будь кого на дорозі і йому за це апсолютно нічого не буде ??? ви серйозно ???
показати весь коментар
05.06.2023 14:50 Відповісти
В нормальні держави.
Зебілля тут невиправне. Вони хочуть всю владу вовочці віддати.
Всі розумні люди які розуміють що тут нічого не буде - виїдуть.
показати весь коментар
05.06.2023 14:55 Відповісти
Вам-то шо? Вас в клітці не закрили, можете виїхати хоч сьогодні.
показати весь коментар
05.06.2023 16:56 Відповісти
Чому Ви так думаєте? Що запропонує держава,щоб люди захотіли повернутись від зарплатні 1500-2000 євро до зарплатні в 500 євро максимум?Може треба народжувати в Україні,щоб отримувати 15 євро в місяць на дитину?Що є такого в Україні заради чого всі мають " поперти як сумашедші"?
показати весь коментар
05.06.2023 17:29 Відповісти
Ліпєцкая фабріка...
показати весь коментар
05.06.2023 14:41 Відповісти
брата вбив
показати весь коментар
05.06.2023 16:23 Відповісти
Ze-кагал-95, судячи з їх полiтики, все влаштовує. марафон i вечiрнi гундосики для них важливiшi.
показати весь коментар
05.06.2023 14:43 Відповісти
Кормова база олігархату, але все одно мертві душі мільйонами приписують.
показати весь коментар
05.06.2023 14:48 Відповісти
ой вэй, апять талановитий син, талановитого папінькі - дупілєт, такі вам пасчітал, азохен вэй!!!!
показати весь коментар
05.06.2023 14:48 Відповісти
Гусак ще живий
показати весь коментар
05.06.2023 14:49 Відповісти
я мрію щоб в Україні залишилось 10 мільйонів але тільки тих хто дійсно любить цю країну,кому дорога серцю ця земля,досить нам розсадників хохлів та малоросів,ті хто ******* свою Батьківщину ніколи не поїдуть.тому що це земля наших предків наших батьків
показати весь коментар
05.06.2023 14:54 Відповісти
залишаться ті, хто ледащий, нікому ніде не потрібний, некваліфікований, затурканий і неосвічений трутень - як раз виборці зелених
показати весь коментар
05.06.2023 15:00 Відповісти
Плюсую!!!покидкiв i тварин ще дуже багато в Украiнi ....цi авгiэвi конюшнi чистити багато десятилiть.
показати весь коментар
05.06.2023 15:01 Відповісти
Але якщо порiвняти з 2004 роком то вже не так и багато лайна в краiн залишилось.
показати весь коментар
05.06.2023 15:02 Відповісти
Чистити щоб що? Населення України і так зменшується вже 30 років, народжуваність друга найгірша в світі.

Інакше, у разі вашої мрії про депортацію "неідеальних українців", приїдуть африканці, араби, середньоазіати (вони і так будуть, але можливо не настільки багато). Вам подобається ця альтернатива?
показати весь коментар
05.06.2023 15:56 Відповісти
Мігранти в будь-якому випадку прийдуть, це факт. Але українець африканського походження може бути більшим патріотом ніж латентний совок з білою шкірою і родом з росії.
показати весь коментар
05.06.2023 16:01 Відповісти
Ти не зрозумів. Ці чуваки хочуть депортувати всіх російськомовних.
показати весь коментар
05.06.2023 16:04 Відповісти
Як відреагуєш, якщо твоя донька приведе додому африканця і скаже тобі: "Тато, це мій бойфренд Мабунда Мугабє із Сєнігалу, він такий самий українець, як і ми, скоро одружуємось, а ти станеш дідусем"?
показати весь коментар
05.06.2023 22:09 Відповісти
Ви мрієте щоб росіяни добилися своєї цілі по повній депопуляції нашої держави, те що вони зараз намагаються усіма силами зробити? Ви нормальний?

Яким чином 10-мільйонна країна, в якій більшість населення 40+ та пенсіонери, буде взагалі розвиватися? Хто буде забезпечувати армію, як податками так і живою силою? Хоч думайте перед тим щоб писати.
показати весь коментар
05.06.2023 15:43 Відповісти
я мрію щоб з країни виїхали усі хохли і малороси,логічно же що якщо людина любить свою землю,любить батьківщину вона ніколи звідси не поїде,і якщо тих хто любить нашу неьку залишится всього 1 мільйон я буду щасливий жити в цій країні...я не хочу тут більше бачити людей з російскоговорчщою щелепою я не хочу тут бачити людей які в маршрутках слухають шансон,які розповідають що ми з кацапами братья,я нехочу більше бачити в моїй країні людей які приводять в мою країну війну тому що вони 20 років мені розповідали що НАТО це зло і тд і та..***** усі хохли запоребрік або в Європу дайте Ураїнцям жити в спокої на своїй землі,не подобається вам ненька *****!!!!👉
показати весь коментар
05.06.2023 15:54 Відповісти
Хочете виїзду усіх російськомовних? Окей, на заміну приїдуть араби, азіати, негри, бо треба компенсувати втрачену робочу силу. Вам цей варіант більше подобається?

Перестаньте шукати ідеальних українців, ви просуваєте ще більше вимирання нації.
показати весь коментар
05.06.2023 15:59 Відповісти
Ви мене так і не зрозуміли я сам рускоязічний,був,колись.... Я хочу виїзду усіх хто не любить цю країну
показати весь коментар
05.06.2023 16:08 Відповісти
Відкрийте кордони з таким гаслом:"Хто не любе-прощавайте".Я переконаний,ви будете вражені.
показати весь коментар
05.06.2023 17:52 Відповісти
Але дуже неприємно вражений...
показати весь коментар
05.06.2023 22:12 Відповісти
До них до сих пор не дошло, что политика деления на правильных и неправильных украинцев уже привела к катастрофе, которая сейчас и происходит.
показати весь коментар
05.06.2023 16:52 Відповісти
Как прибалтийские страны, ни как...
показати весь коментар
05.06.2023 15:56 Відповісти
Прибалтийские страны не депортируют русских или русскоязычных - у них такое же сокращение населения уже 30 лет, им нужны люди, даже если эти люди не совсем идеальны.
показати весь коментар
05.06.2023 16:00 Відповісти
ответ на ваш вопрос:
Яким чином 10-мільйонна країна, в якій більшість населення 40+ та пенсіонери, буде взагалі розвиватися? Хто буде забезпечувати армію, як податками так і живою силою?
показати весь коментар
05.06.2023 17:28 Відповісти
мда....а я помню еще рекламу "нас 52 миллиона"
показати весь коментар
05.06.2023 15:04 Відповісти
Колись і в Нікополі було 160 тис.
показати весь коментар
05.06.2023 15:13 Відповісти
Не випускайте молодих жінок. Зробіть їм щось подібне на повістки для чоловіків і зобов'яжіть їх працювати народжувати.
показати весь коментар
05.06.2023 15:10 Відповісти
Вони скоріше чоловіків зобов'яжуть народжувати.
показати весь коментар
05.06.2023 15:12 Відповісти
В світі вже все є.
показати весь коментар
05.06.2023 16:53 Відповісти
Тоді дівчата до 18 років масово виїдуть, а настрої та мораль в суспільстві погіршаться.
показати весь коментар
05.06.2023 17:31 Відповісти
пилюля изрядно подслащена - тут вряд-ли 20млн осталось
показати весь коментар
05.06.2023 15:11 Відповісти
утечка населения на восток, практически не фиксируется
показати весь коментар
05.06.2023 18:05 Відповісти
Вот-вот... Говоря о миграции за границу, у нас как правило учитывают только западное направление. А ведь ещё около 4 млн человек пожрала россия.
показати весь коментар
05.06.2023 22:16 Відповісти
Западные страны высосут из нас самое молодое и перспективное население. Здесь останутся стареющие пенсионеры, бюджетники и те, у кого будет работа. Но если евросоюз перестанет после войны платить пособия нашим беженцам, то они все вернуться. Потому как они там сейчас сидят на пособиях и не работают.
показати весь коментар
05.06.2023 15:16 Відповісти
"Но если евросоюз перестанет после войны платить пособия нашим беженцам, то они все вернуться. Потому как они там сейчас сидят на пособиях и не работают." --- есть там те кто действительно поехал за халявой, и сидит и тупо получает пособие, но есть те кто уже и работу нашел, и с детьми, и возвращаться не хотят, потому что после войны состояние Украины будет крайне печальное во многих планах, до войны жизнь не била ключем так сказать.А после тем более, и жить в Европе или где то там еще,сидеть там 1, 2 или больше лет и не попытаться там за это время закрепиться это будет глупость, потому что альтернатива возвращения назад домой не воодушевляет, потому что даже живя имигрантом за границей,не имея своего жилья,но найдя за то время когда ты там работу то там можно за пару лет точно уже более мение на ноги встать и жить уж точно лучше чем будет в Украине, а о властях,коррупции,судах и других аспектах которых в Украине еще не будет долго и говорить не нужно
показати весь коментар
05.06.2023 15:23 Відповісти
в ЕС українці працююють, при чому працють гарно ... на пособіях живуть нащадки тих кого заселили з мордви-кацапії після того як в 1932-33 рр. знищили 7-10 мільйонів етнічних українців !!!
показати весь коментар
05.06.2023 15:37 Відповісти
так платити треба своїй молоді, створювати робочі місця, а не красти гроші лопатами де тільки можна ...
показати весь коментар
05.06.2023 15:35 Відповісти
Ты сам себе противоречишь, поскольку молодое и перспективное население на пособиях в Европе не сидит, а учится в школах, универах, или уже подрабатывает.
показати весь коментар
05.06.2023 15:49 Відповісти
Вот не надо на Запад тянуть - если бы не их оружие Украина бы исчезла с карты, или в лучшем случае поредела бы от Харькова до Одессы.
показати весь коментар
05.06.2023 15:56 Відповісти
Запад нам даёт очень мало техники для проведения наступления. Как можно это до сих пор не понимать?

И то, что беженцев они впустили себе на пользу, это факт. Получили украинских детей и молодежь, европейской внешности, образованных. цивилизованных.
показати весь коментар
05.06.2023 16:03 Відповісти
Запад не обязан нам что-то давать, когда Зеля им с обоих рук дули крутит.
показати весь коментар
05.06.2023 16:25 Відповісти
Каким образом Зеля им дули крутит?
показати весь коментар
05.06.2023 17:29 Відповісти
Уже по меньшей мере половина нашла работу на западе...
показати весь коментар
05.06.2023 22:19 Відповісти
Мабуть цю країну вже не врятувати, скільки ще виїдуть в інші країни, коли відкриють кордони. Я наприклад багатьох військовослужбовців знаю, які після демобілізації виїдуть з України назавжди.
показати весь коментар
05.06.2023 15:17 Відповісти
К сожалению так может и случится,потому что не взирая на рассказы о том что после войны в Украину потянутся ешелонами инвестора, миллиарды пойдут на то чтобы отстраивать все разрушеное, люди которые хоть немного умеют думать уже на эти все сказки вестись не будут, уже наелись за 30 лет, в результате выбор будет или выехать туда где уже точно все хорошо во всех планах,где хоть и будет тяжело по началу,но перспективы ясны, или сидеть в Украине и ждать что тут каким то чудом все зацветет и запахнет,хотя это маловероятно
показати весь коментар
05.06.2023 15:34 Відповісти
Вся история человечества показывает, что там где "туда где уже точно все хорошо во всех планах," очень часто неожиданно и быстро становится совсем нехорошо во всех планах и наоборот.
показати весь коментар
05.06.2023 16:12 Відповісти
История людям в Украине показывает только одно, что за 30 лет ничего хорошего у них вдома не произошло в движении вперед во всех отношениях по сути, и бояться что в Европе или где то будет еще хуже уж чтоно никто не будет.
показати весь коментар
05.06.2023 16:21 Відповісти
Кацап бедолага,так захотел свой высер вставить что для этого даже зарегестрировался
показати весь коментар
05.06.2023 15:39 Відповісти
И при том что как ты сказал "аграрной супердержаве", в Украине минимальный прожиточный минимум был выше чем в твоей недостране,где ресурсы по сравнению с Украиной несоизмеримы
показати весь коментар
05.06.2023 15:41 Відповісти
В основном не ресурсы решают (хотя они важны), а качество государственного управления и менталитет нации. В Японии нет ресурсов как таковых, а она покруче Украины. В разы.
показати весь коментар
05.06.2023 22:23 Відповісти
А раньше была реклама, Нас 52 мільйони
показати весь коментар
05.06.2023 16:06 Відповісти
Про то й мова: чи буде в звільненій Україні місце звичайному українцю?
По конституції всі надра країни належать народу, але я тільки завдяки війні відкрив що Україна годує 1/5 світла.
То де той прибуток? Харчує батальйон Монако?
показати весь коментар
05.06.2023 16:24 Відповісти
Демографическая смерть всё равно неизбежна, будет победа в войне-не будет, в войне за своё благополучие украинцы уже окончательно проиграли.
показати весь коментар
05.06.2023 16:56 Відповісти
Хочете ви че нехочите,але зелена мерзота вгробила державу окончательно,у нас пів підїзду хто продав,а хто здав в наем і виїхали за бугор і судя по розмовам вони сюди вже ніколи не збираются сюди вертатися.Ця нечисть зелена ЗРАДНИКИ і еслі люди не схоменутся і не стеруть їх з лиця держави,то вони її здадуть кацапам.
показати весь коментар
05.06.2023 17:33 Відповісти
Тобто 10-12 млн виїхало що і казали
показати весь коментар
05.06.2023 17:42 Відповісти
Це називається економічно-демографічна катастрофа. Україна потребує повного перезаснування на англо-саксонських принципах державної будови. Інакше - повна етнічна руйнація і світове забуття. Олігархічний довоєнний соціально-економічний устрій має бути зруйнований до фундаменту. Росію очікує ще гірший сценарій - громадянська війна і тотальна руйнація.
показати весь коментар
05.06.2023 19:01 Відповісти
32 года полоумной политики бывших коммуняк, ворюг и бандюков. До 91 года население росло, проклятые совки, уууу. Декоммунизировали демографию.
показати весь коментар
06.06.2023 03:53 Відповісти
 
 