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Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ вибухонебезпечними предметами забруднено майже третину площі України. ІНФОГРАФІКА

міна,міни,розмінування

Тисячі розпочатих кримінальних проваджень у сфері навколишнього природного середовища, сотні воєнних злочинів проти довкілля, викриті факти екоциду. А ще – мільярдні збитки природі внаслідок російської збройної агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що Росія вчиняє воєнні злочини проти довкілля з перших днів повномасштабного вторгнення. Загальна сума збитків довкіллю внаслідок дій держави-агресора становить 1970 млрд грн.

Площа забрудненої території вибухонебезпечними предметами – 174 тис. м кв. За цим показником Україна перша в світі. 2 млн га лісів та 20% природоохоронних територій постраждали внаслідок забруднення, пожеж та мінувань.

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У відомстві нагадали, що внаслідок ракетних атак на енергосистеми України вперше в історії відбулося аварійне відключення усіх чотирьох українських атомних електростанцій.

"Зареєстровано кримінальні провадження за фактами нападів на об’єкти, які містять небезпечні сили – атомні електростанції та інші ядерні об’єкти, гідротехнічні споруди тощо.
Наразі розслідується 190 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів проти довкілля", - ідеться  в повідомленні.

В Офісі поінформували, що повідомлено про підозру 16 фігурантам, до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 10 осіб. 

Також було винесено перший вирок в Україні за воєнні злочини проти довкілля, ухвалений у справі захоплення споруд Каховської ГЕС та підриву дамби Північно-Кримського каналу в Херсонській області. Заочно засуджено до 12 років тюрми двох військовослужбовців ЗС РФ.

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Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ вибухонебезпечними предметами забруднено майже третину площі України 01
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ вибухонебезпечними предметами забруднено майже третину площі України 02
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ вибухонебезпечними предметами забруднено майже третину площі України 03
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ вибухонебезпечними предметами забруднено майже третину площі України 04
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ вибухонебезпечними предметами забруднено майже третину площі України 05
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ вибухонебезпечними предметами забруднено майже третину площі України 06

Автор: 

природа (107) збитки (1424) екологія (1350) екоцид (20)


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Ну і як ця новина перетинається з також відсьогодні? Хто що хоче, те й розповідає.
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05.06.2023 17:51 Відповісти
 
 