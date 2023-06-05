Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ вибухонебезпечними предметами забруднено майже третину площі України. ІНФОГРАФІКА
Тисячі розпочатих кримінальних проваджень у сфері навколишнього природного середовища, сотні воєнних злочинів проти довкілля, викриті факти екоциду. А ще – мільярдні збитки природі внаслідок російської збройної агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Зазначається, що Росія вчиняє воєнні злочини проти довкілля з перших днів повномасштабного вторгнення. Загальна сума збитків довкіллю внаслідок дій держави-агресора становить 1970 млрд грн.
Площа забрудненої території вибухонебезпечними предметами – 174 тис. м кв. За цим показником Україна перша в світі. 2 млн га лісів та 20% природоохоронних територій постраждали внаслідок забруднення, пожеж та мінувань.
У відомстві нагадали, що внаслідок ракетних атак на енергосистеми України вперше в історії відбулося аварійне відключення усіх чотирьох українських атомних електростанцій.
"Зареєстровано кримінальні провадження за фактами нападів на об’єкти, які містять небезпечні сили – атомні електростанції та інші ядерні об’єкти, гідротехнічні споруди тощо.
Наразі розслідується 190 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів проти довкілля", - ідеться в повідомленні.
В Офісі поінформували, що повідомлено про підозру 16 фігурантам, до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 10 осіб.
Також було винесено перший вирок в Україні за воєнні злочини проти довкілля, ухвалений у справі захоплення споруд Каховської ГЕС та підриву дамби Північно-Кримського каналу в Херсонській області. Заочно засуджено до 12 років тюрми двох військовослужбовців ЗС РФ.
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