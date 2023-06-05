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Не виключена евакуація жителів прикордонних селищ Харківщини, - Синєгубов

синєгубов

Місцева влада на Харківщині розглядає евакуацію населення з прикордонних селищ через дедалі частіші обстріли з боку РФ.

Про це повідомив чільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти". 

"Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації для дітей та людей дорослого віку з прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що військова обстановка погіршується", - розповів Синєгубов.

Він зазначив, що за останню добу було обстріляно 26 населених пунктів. Внаслідок ворожих атак дві людини загинули, троє – дістали поранення.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, вчора ворог завдав удару по Чугуєву в Харківській області. 

обстріл (28435) Харківщина (6054) евакуація (2312) Синєгубов Олег (858)


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А Верещучка перед самой войной верещала, что не надо никого эвакуировать. Придут их партнёры, дагаваряца пасредине, и всем потом хорошо станет (кто выживет, конечно).
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05.06.2023 16:56 Відповісти
Треба зробити буферну зону км на 150-200, звичайно на території рашки, тоді і евакуація буде непотрібна!
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05.06.2023 17:07 Відповісти
Контрнаступ, він такий наступ !
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05.06.2023 17:57 Відповісти
так без тебя никак -вот если бы ты был на передовой - вот тогда бы показал о-го-го ))
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06.06.2023 04:50 Відповісти
 
 