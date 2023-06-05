Не виключена евакуація жителів прикордонних селищ Харківщини, - Синєгубов
Місцева влада на Харківщині розглядає евакуацію населення з прикордонних селищ через дедалі частіші обстріли з боку РФ.
Про це повідомив чільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".
"Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації для дітей та людей дорослого віку з прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що військова обстановка погіршується", - розповів Синєгубов.
Він зазначив, що за останню добу було обстріляно 26 населених пунктів. Внаслідок ворожих атак дві людини загинули, троє – дістали поранення.
Нагадаємо, вчора ворог завдав удару по Чугуєву в Харківській області.
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