Не виключена евакуація жителів прикордонних селищ Харківщини, - Синєгубов

Місцева влада на Харківщині розглядає евакуацію населення з прикордонних селищ через дедалі частіші обстріли з боку РФ.

Про це повідомив чільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".

"Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації для дітей та людей дорослого віку з прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що військова обстановка погіршується", - розповів Синєгубов.

Він зазначив, що за останню добу було обстріляно 26 населених пунктів. Внаслідок ворожих атак дві людини загинули, троє – дістали поранення.

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Нагадаємо, вчора ворог завдав удару по Чугуєву в Харківській області.