15 з 20 найпопулярніших у Росії медіа виправдовують депортацію українських дітей, - Нацрада ТРМ. ІНФОГРАФІКА

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проаналізувала матеріали 20 найпопулярніших російських медіа та виявила, що 15 із них виправдовують депортацію українських дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацради ТРМ.

Зазначається, що моніторинг охопив російські державні телеканали ("Планета РТР", "Россия 24", "НТВ-Мир", "360"), онлайн-медіа ("Известия", "Московский комсомолец", "vesti.ru", "РИА", "Радио Sputnik", "Ведомости", "Парламентская газета", "АиФ", "КоммерсантЪ", "Lenta.ru", "ТАСС", "SM.News", "bloknot.ru", "Общественная Служба Новостей") і онлайн-версію радіостанції "Радио Sputnik" за період від повномасштабного вторгнення до травня 2023 року. Національна рада брала до уваги записи передач і новинні повідомлення.

Аналіз Нацрадою російських медіаресурсів дав змогу оцінити закономірність у повідомленнях російських медіа в контексті депортації дітей та визначити їх взаємозв’язок і системність. Так, з’ясовано, що:

15 із 20 взятих за основу моніторингу й аналізу медіа поширювали інформацію, яка виправдовує неправомірні дії Росії у контексті депортації українських дітей;

11 із 20 – поширювали інформацію, яка дискредитує Україну в контексті захисту українських дітей від наслідків війни та депортації;

17 із 20 – поширювали інформацію, яка дискредитує західні держави, союзників України та організацій-партнерів у контексті захисту від наслідків війни;

10 із 20 – вдавалися до поширення інформації за усіма наведеними напрямами (дискредитували Україну, західні країни і виправдовували дії Росії).

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"Зважаючи на те, що супутникові версії багатьох російських телеканалів є у доступі в країнах Європи і світу, як і онлайн-медіа – у світовому інформаційному полі, можна говорити про те, що поширювані тези можуть впливати і на жителів європейського континенту та інших країн з намаганням нашкодити політиці підтримки України. Загалом у риториці російських високопосадовців виправдовування злочинної депортації українських дітей росією відбувається через формування уявлення, що росія насправді має лише добрі наміри і прагне врятувати українських дітей від вигаданої загрози – нацизму та/або фашизму", - зазначає Нацрада.

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Крім того, було виділено такі наративи російської пропаганди в контексті депортації українських дітей росією: