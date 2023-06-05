УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11055 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 917 61

Російська пропаганда поширює фейк про смерть Буданова, - Центр протидії дезінформації

фейк

Російська пропаганда від імені українського медіа поширюють фейк про смерть керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ЦПД

Згідно з фейковим повідомленням, начальник української розвідки "загинув" від нещодавнього ракетного удару, а в Національному центрі "Український дім" вже навіть триває підготовка до його поховання.

"Новина про "смерть" очільника ГУР – черговий інформаційний "вкид" ворога. Після невдалої інформаційної кампанії про нібито смерть Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, російська пропаганда намагається вчергове посіяти панічні настрої серед населення шляхом розповсюдження подібного фейку", - зазначає ЦПД. 

Організація також закликає довіряти лише верифікованим джерелам інформації. 

Також читайте: Росія створила фейк про те, що в Україні нібито збираються воювати польські військові. У Варшаві відповіли. ПІДРОБНІ ДОКУМЕНТИ

Нагадаємо, ворог також активно поширює дезінформацію про початок контрнаступу ЗСУ. 

Буданов Кирило (492) інформаційна війна (360) пропаганда (2801) фейк (744)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
Дійсно не зовсім зрозуміло,як смерть Кірюхи гогілашвільського зможе посіяти паніку в українському суспільстві?🤔
показати весь коментар
05.06.2023 19:11
+33
У мене чомусь склалося враження, що самі тут і поширили. Скільки раз хотіли вбити одного *************** лідера світу?
показати весь коментар
05.06.2023 19:02
+30
показати весь коментар
05.06.2023 19:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому відразі смерть - на курортах Тель-Авіву прийнято в Зе-команди війну пересиджувати...
показати весь коментар
05.06.2023 19:01 Відповісти
Дійсно не зовсім зрозуміло,як смерть Кірюхи гогілашвільського зможе посіяти паніку в українському суспільстві?🤔
показати весь коментар
05.06.2023 19:11 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2023 19:01 Відповісти
У мене чомусь склалося враження, що самі тут і поширили. Скільки раз хотіли вбити одного *************** лідера світу?
показати весь коментар
05.06.2023 19:02 Відповісти
....************...)))...!!!
+++++++!
показати весь коментар
05.06.2023 19:05 Відповісти
**************
показати весь коментар
05.06.2023 19:17 Відповісти
**************
показати весь коментар
07.06.2023 10:35 Відповісти
А що, якщо б не дай Боже ГУР очолила інша людна то українці масово б запанікували? 😲 Я припускаю, що Буданов щез з ефірів і не робить прогнози лише тимчасово. Доки не забудуться його попередні прогнози, особливо про Крим і закінчення війни, які не справдились від слова зовсім.
показати весь коментар
05.06.2023 19:05 Відповісти
Кацапи дивні створіння… яка різниця хто очолює?
показати весь коментар
05.06.2023 19:07 Відповісти
Та отож. В їхньому світогляді спадкових кріпаків це просто нонсенс.
показати весь коментар
05.06.2023 19:14 Відповісти
Е нііі. Поки Буданов на пару з гогілашвілі Крим не візьмуть-ніякої смерті не буде.)
показати весь коментар
05.06.2023 19:09 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2023 19:11 Відповісти
Я думаю, им надо объявить по зомбоящику, что все украинцы умерли, забрать своих орков из Украины, и радоваться вяликой очередной победе.
показати весь коментар
05.06.2023 21:18 Відповісти
И кого они этим могут испугать?
показати весь коментар
05.06.2023 19:15 Відповісти
Читайте уважніше, там підготовка до похорону й прощань.
показати весь коментар
05.06.2023 19:32 Відповісти
Що, чергова операція прикриття?
показати весь коментар
05.06.2023 19:19 Відповісти
Ахах. Паніку? Та населенню пофіг
! Нехай очолює хоч кіт Мурчик-результат той самий буде
показати весь коментар
05.06.2023 19:19 Відповісти
шо апять на "невловимого джо" знов пакушалісь?
показати весь коментар
05.06.2023 19:20 Відповісти
Навіть два рази!

В неприродний спосіб....
показати весь коментар
05.06.2023 19:27 Відповісти
Не на тебе ж замахи були. Бо, на відміну від керівника ГУР, ти для кацапів не є жодною загрозою. Схоже, якраз навпаки.
показати весь коментар
05.06.2023 19:33 Відповісти
Колян, якби ти мав здатність розуміти те, що тобі пишуть, то не виглядав би йолопом, хоча зеленим тільки вони й потрібні, як їхній ядерний електорат. Тобі пишуть про те, що інфа про замах на Буданова це москальський фейк, скоріш за все, як і всі попередні повідомленя про "замахи". Чи ти читати не вмієш??? Так що це ти підтримуєш москальську маячню. Доречі що там із так званим "замахом" на Шефіра?? Теж шоу-побрехенька, про яку вже всі забули...
показати весь коментар
05.06.2023 20:00 Відповісти
Цей твій шедеврально "дотепний" коментар сподобався одразу двом кацапським тролям. Вітаю з успіхом у кацапів. Іди, отримуй медальку.
показати весь коментар
05.06.2023 20:36 Відповісти
Колян, поки що ти один виглядаєш, як кацапський троль, бо лише ти один відстоюєш кацапський фейк про замах на Буданова, якого не було... розумію, що подоляцькі тролі та кацапські це "блізнєци браття", які вже навіть цього не приховують ...
показати весь коментар
05.06.2023 21:04 Відповісти
Подивись краще, як один з двох твоїх шанувальників, кацапський троль "Таварищ Сухов" коментує про Буданова. Нижче, через два коментарі. Ой, яка чудова українська мова, троляку видає миттєво.
показати весь коментар
05.06.2023 21:18 Відповісти
Так де Буданов? Нехай вийде в єтер і спростує кацапський звиздьож...
показати весь коментар
05.06.2023 19:21 Відповісти
Яка різниця, жив Буданов чи ні ? Він не герой України. Він навіть поки не герой Росії, поки. Работу ГУР він звел нанівець.
показати весь коментар
05.06.2023 19:33 Відповісти
Звідки ти знаєш про роботу ГУР , про яку пишеш протиприродньою мовою: " Работу ГУР він звел нанівець"?
показати весь коментар
05.06.2023 20:57 Відповісти
Щось у тебе з гугл-перекладачем негаразд - то "на протязі", то "работа", то "звел" На ботофермі бракує коштів на нормальні перекладачі?
показати весь коментар
05.06.2023 21:20 Відповісти
руzмразота чомусь наголошує на персоналіях, не розуміючи що у нас вільне суспільство
буде Буданов, не буде це не має ніякого значення, всі кацапи подохнут, та окуп території будуть вільні
показати весь коментар
05.06.2023 19:23 Відповісти
с будуна что ли ?
показати весь коментар
05.06.2023 19:26 Відповісти
В ходе совместной операции сил РДК и ЛСР на территории Белгородской области был ликвидирован военнослужащий ВС РФ гвардии полковник Стэсев Андрей Васильевич.
показати весь коментар
05.06.2023 19:28 Відповісти
кацапи - реально тупі холопи сцаря-недоумка
показати весь коментар
05.06.2023 19:29 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2023 19:32 Відповісти
або хоча б змініть прізвіще на безмозгла
показати весь коментар
05.06.2023 19:43 Відповісти
Марфа Безумна...
показати весь коментар
05.06.2023 23:07 Відповісти
Безугла- це катастрофа СН ! Це обличчя СН ! Нехай вона залишається в ВР, щоб народ України знав з кім він має справу.
показати весь коментар
05.06.2023 19:53 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2023 21:45 Відповісти
Заради ПіАру? Не думаю.
показати весь коментар
06.06.2023 01:28 Відповісти
Может это сам Буданов. Приревновал к Залужному.
показати весь коментар
05.06.2023 19:37 Відповісти
А хто ж буде відоси пиляти?
показати весь коментар
05.06.2023 19:38 Відповісти
Да уже неделю как по всему ютубу) очнулись)
показати весь коментар
05.06.2023 19:40 Відповісти
Та насрати,що ви там кацапня по ютубам тулите.
показати весь коментар
05.06.2023 19:45 Відповісти
Москалику, завали писок. Бидлото, не лише мова потрібна щоб тебе людиною називали. Вже тиждень, я читаю на ютубі ботів про те, що Залужного вбили та т.п. Проспися бидлото.
показати весь коментар
05.06.2023 19:49 Відповісти
А про Бак(л)анова -- ні пари з уст
показати весь коментар
05.06.2023 19:40 Відповісти
Яка різниця жив він чи ні? Ми не знаємо зараз навіть чий він буде Герой . Після вагнергейту він звів роботу ГУР нанівець !
показати весь коментар
05.06.2023 19:50 Відповісти
Тю. А Буданов поширює фейки про хвороби *****.
У говорунів робота така...

Але Буданов може ще злодіїв за кордон випускати. Він потужніший.
показати весь коментар
05.06.2023 19:50 Відповісти
Буданов-Шмуданов... Русні то по-любому п***а
показати весь коментар
05.06.2023 19:53 Відповісти
Плішивий курдупль своїм пропогондонам премію за травень затримав, ось і відпрацьовують травневу методичку.
І це ще добре, що санкції не працюють
А то б взагалі почалася срусохвобія
показати весь коментар
05.06.2023 19:53 Відповісти
По-перше, це, може, сам буданов і поширив, а по-друге, які ж це може викликати панічні настрої? Такі ж як були б про яйцеміністра і зєлю
показати весь коментар
05.06.2023 20:04 Відповісти
Так майже всі ракети були збиті.
показати весь коментар
05.06.2023 20:06 Відповісти
Нам починати скорбіти?
показати весь коментар
05.06.2023 20:21 Відповісти
Це була б така втрата для спільноти медіашльондр!
показати весь коментар
05.06.2023 20:28 Відповісти
ага, канешна... йому ще Крим брати ... ніхто не дасть йому померти))
показати весь коментар
05.06.2023 20:31 Відповісти
Мінус де?
показати весь коментар
05.06.2023 22:41 Відповісти
Залужний однією фразою розвалив картковий будинок - коли сказав, не потрібно мене оголошувати в міжнародний розшук я сам в Москву приїду. А Кірюші завидки беруть.
показати весь коментар
05.06.2023 22:48 Відповісти
Орден йому вже приготували?
показати весь коментар
05.06.2023 23:00 Відповісти
У меня текут по лицу слезы - неужели его больше нет с нами?
показати весь коментар
07.06.2023 11:36 Відповісти
 
 