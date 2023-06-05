Російська пропаганда поширює фейк про смерть Буданова, - Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда від імені українського медіа поширюють фейк про смерть керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ЦПД.

Згідно з фейковим повідомленням, начальник української розвідки "загинув" від нещодавнього ракетного удару, а в Національному центрі "Український дім" вже навіть триває підготовка до його поховання.

"Новина про "смерть" очільника ГУР – черговий інформаційний "вкид" ворога. Після невдалої інформаційної кампанії про нібито смерть Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, російська пропаганда намагається вчергове посіяти панічні настрої серед населення шляхом розповсюдження подібного фейку", - зазначає ЦПД.

Організація також закликає довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

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Нагадаємо, ворог також активно поширює дезінформацію про початок контрнаступу ЗСУ.