УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10137 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 668 19

Масштаб внутрішніх конфліктів у Росії лише збільшуватиметься, - ГУР МО

бєлгород

Масштаб внутрішніх конфліктів у Росії лише збільшуватиметься, всі її боєздатні сили зосереджені в Україні, а в самій РФ "безлад, хаос, анархія і безвладдя".

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"В останні місяці ці події лише набирають обертів. Збільшується географія діяльності повстанців, збільшується кількість учасників цих акцій, і зрештою ми повинні розглядати не лише окремо взяті події на Бєлгородщині, але в цілому так звана Російська Федерація сьогодні - це неспроможна держава, всередині якої величезна кількість конфліктів. Центральна влада неадекватна, і події на Бєлгородщині це демонструють. Все що-небудь боєздатне зосереджене на окупованих українських територіях, а на території самої Росії – безлад, хаос, анархія і безвладдя. Це означає, що подібні конфлікти можуть ширитись у різних куточках цієї території, яка зараз називається Російською Федерацією", - наголосив Юсов, додавши, що події торкнуться і столичного регіону Росії.

Він також підтвердив, що Кремль наразі не перекидає з України війська, а намагається обмежитись внутрішніми ресурсами ЗС РФ.

"Є інформація про підготовку таких заходів. Але той факт, що вони вже задіюють власні Збройні Сили, в тому числі армійську авіацію, артилерію – це вже факт доведений, і відповідно далі приховувати, що нічого не відбувається, путінський режим уже просто не в змозі", - зазначив Юсов.

Читайте: РДК вже передав полонених російських військових Україні для обмінного фонду, - заява. ФОТО

Нагадаємо, Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус здійснюють черговий рейд на територію Бєлгородської області РФ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що в РФ ускладнення внутрішньо-політичної ситуації прогнозоване, оскільки ця війна руйнує не тільки Україну, а й Росію.

розвідка (3858) росія (65129) Бєлгород (504)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Піздно.
Ведуча з шоу екстрасенсів Маляр раніше перднула про це. 😁

Мабуть все-таки краще розвіддані у циган на вокзалі здобувати, а не у Буданова.
показати весь коментар
05.06.2023 21:02
+4
вам то краще зайнятися яйцями буденого або міністра
показати весь коментар
05.06.2023 20:59
+3
Червоні воюватимуть з білими. Буде громадянська війна.
показати весь коментар
05.06.2023 21:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вам то краще зайнятися яйцями буденого або міністра
показати весь коментар
05.06.2023 20:59 Відповісти
Піздно.
Ведуча з шоу екстрасенсів Маляр раніше перднула про це. 😁

Мабуть все-таки краще розвіддані у циган на вокзалі здобувати, а не у Буданова.
показати весь коментар
05.06.2023 21:02 Відповісти
Хто перший перднув, той і маладєц.
показати весь коментар
05.06.2023 21:06 Відповісти
З-під жінчиної спідниці квакаєш, експьорд?
показати весь коментар
05.06.2023 21:16 Відповісти
Жінка Гогі знає краще ніж ГУР або цигани.
показати весь коментар
05.06.2023 22:13 Відповісти
Червоні воюватимуть з білими. Буде громадянська війна.
показати весь коментар
05.06.2023 21:03 Відповісти
Ми пам'ятаємо, чим закінчилася для нас їх громадянська війна.
показати весь коментар
05.06.2023 21:13 Відповісти
Була проголошена УНР.
показати весь коментар
05.06.2023 21:57 Відповісти
Так...але не надовго, бо що червоні, що білі були проти УНР.
показати весь коментар
05.06.2023 22:18 Відповісти
Ша, розлетівсь! Мо й туш вже замовив?
Ми шапками точно не закидаємо, та й не збираємось. Хіба ти - своєю одною шапкою та ще й лівою рукою.
показати весь коментар
05.06.2023 21:04 Відповісти
Питання до ГУР: а до Криму на відпочинок вже можна? буданов його звільнив чи ще затягне на пару днів?
показати весь коментар
05.06.2023 21:12 Відповісти
вже мона
показати весь коментар
05.06.2023 21:15 Відповісти
А не бре?
показати весь коментар
05.06.2023 21:18 Відповісти
на літо хабалка з рава-руської знов шатли запустить
показати весь коментар
05.06.2023 21:16 Відповісти
Беи свою сраку в руки і на фронт, чого квакаєш на кухні?
показати весь коментар
05.06.2023 21:17 Відповісти
Он в последние дни что то выпал из информпространства... Наверное уже отдыхает в Крыму
показати весь коментар
05.06.2023 21:17 Відповісти
Взлёт 6 бортов ТУ-95мс с Оленьи. Ближе к вечеру возможны тревоги.
показати весь коментар
05.06.2023 21:16 Відповісти
ГУР слухати -себе не поважати !
показати весь коментар
05.06.2023 22:09 Відповісти
 
 