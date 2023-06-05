Масштаб внутрішніх конфліктів у Росії лише збільшуватиметься, - ГУР МО
Масштаб внутрішніх конфліктів у Росії лише збільшуватиметься, всі її боєздатні сили зосереджені в Україні, а в самій РФ "безлад, хаос, анархія і безвладдя".
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В останні місяці ці події лише набирають обертів. Збільшується географія діяльності повстанців, збільшується кількість учасників цих акцій, і зрештою ми повинні розглядати не лише окремо взяті події на Бєлгородщині, але в цілому так звана Російська Федерація сьогодні - це неспроможна держава, всередині якої величезна кількість конфліктів. Центральна влада неадекватна, і події на Бєлгородщині це демонструють. Все що-небудь боєздатне зосереджене на окупованих українських територіях, а на території самої Росії – безлад, хаос, анархія і безвладдя. Це означає, що подібні конфлікти можуть ширитись у різних куточках цієї території, яка зараз називається Російською Федерацією", - наголосив Юсов, додавши, що події торкнуться і столичного регіону Росії.
Він також підтвердив, що Кремль наразі не перекидає з України війська, а намагається обмежитись внутрішніми ресурсами ЗС РФ.
"Є інформація про підготовку таких заходів. Але той факт, що вони вже задіюють власні Збройні Сили, в тому числі армійську авіацію, артилерію – це вже факт доведений, і відповідно далі приховувати, що нічого не відбувається, путінський режим уже просто не в змозі", - зазначив Юсов.
Нагадаємо, Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус здійснюють черговий рейд на територію Бєлгородської області РФ.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що в РФ ускладнення внутрішньо-політичної ситуації прогнозоване, оскільки ця війна руйнує не тільки Україну, а й Росію.
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Ведуча з шоу екстрасенсів Маляр раніше перднула про це. 😁
Мабуть все-таки краще розвіддані у циган на вокзалі здобувати, а не у Буданова.
Ми шапками точно не закидаємо, та й не збираємось. Хіба ти - своєю одною шапкою та ще й лівою рукою.