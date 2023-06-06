Пригожин: Шойгу і Герасимов проводять геноцид російського населення. ВIДЕО
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив вище російське військове керівництво у геноциді російського населення та зізнався, що росіяни "втратять ще території".
Про це він заявив в інтерв’ю російській пропагандистці Вікторії Толкачовій. Відео розмови опубліковане в російському телеграм-каналі "Донбасс Сейчас", повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас як вище військове керівництво діє - мені полковники дзвонять і кажуть: у нас срака повна, у нас знову Валерій Васильович (Герасимов. - Ред.) випив стакан горілки і б’ється в істериці... Ми зазнаємо зараз серйозних втрат, ми напевно втратимо частину території", - сказав Пригожин.
Він заявив, що Росія не мала "втрачати Херсон", і що на лінію зіткнення повинні були прийти всі - "Держдума, чиновники, весь Кремль".
Терорист Пригожин традиційно звинуватив російське військове керівництво в тому, що воно нічого не робить.
"Шойгу буде так само валяти дурня на Фрунзенській, а Герасимов - випивати з ранку стакан горілки й битися в параної. Або матері загиблих зжеруть їхні тельбухи, або їх розстріляють нахрін... Це факт геноциду російського населення. Всі ці дії від Шойгу Сергія Кужугетовича - це не випадковість, це геноцид", - сказав він.
Пригожин додав, що написав заяву до прокуратури РФ про необхідність провести розслідування за фактом геноциду російського населення.
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І про дєдушку не забудь!
Нехай дохнуть у себе на расіі. А там вже насправді байдуже від чого.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки
Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.
Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995 г
Ю. Нестеренко
"Сідят на фрунзєнской, жопа в вазєлінє... П***уйтє в Бєлгород!!!"
Та ні. Це - говноцид. Бо знищуються не люди, лайно.
Це "чєсть імєю" до прігоґіна від такої собі "свободи раїсі", думаєте не авторизоване/дозволене українською владою?
И это замечательно
хіба ми їм не того бажаємо
ще трохи і почне публікуватися в розділі "думка експерта"?
Плохо проводят. Незачот.
непригожина на ****** похожая. урод лысый, закрой свой вафельник и не воняй...
Да насрать. Да и что в этом плохого? Плохо только, что украинцы в этой кровавой бане страдают и умирают.