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Пригожин: Шойгу і Герасимов проводять геноцид російського населення. ВIДЕО

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив вище російське військове керівництво у геноциді російського населення та зізнався, що росіяни "втратять ще території".

Про це він заявив в інтерв’ю російській пропагандистці Вікторії Толкачовій. Відео розмови опубліковане в російському телеграм-каналі "Донбасс Сейчас", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас як вище військове керівництво діє - мені полковники дзвонять і кажуть: у нас срака повна, у нас знову Валерій Васильович (Герасимов. - Ред.) випив стакан горілки і б’ється в істериці... Ми зазнаємо зараз серйозних втрат, ми напевно втратимо частину території", - сказав Пригожин.

Читайте: Пригожин заявляє, що по вагнерівцях відкрили вогонь на ураження регулярні російські війська. ДОКУМЕНТ

Він заявив, що Росія не мала "втрачати Херсон", і що на лінію зіткнення повинні були прийти всі - "Держдума, чиновники, весь Кремль".

Терорист Пригожин традиційно звинуватив російське військове керівництво в тому, що воно нічого не робить.

"Шойгу буде так само валяти дурня на Фрунзенській, а Герасимов - випивати з ранку стакан горілки й битися в параної. Або матері загиблих зжеруть їхні тельбухи, або їх розстріляють нахрін... Це факт геноциду російського населення. Всі ці дії від Шойгу Сергія Кужугетовича - це не випадковість, це геноцид", - сказав він.

Також читайте: Пригожин визнав, що ЗСУ контролюють південно-західні околиці Бахмуту

Пригожин додав, що написав заяву до прокуратури РФ про необхідність провести розслідування за фактом геноциду російського населення.

Автор: 

Шойгу Сергій (626) Пригожин Євген (522) Герасимов Валерій (51)


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Топ коментарі
+50
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх.... хороший кацап - дохлий кацап!
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06.06.2023 09:43
+21
То йди зі своїми вагнерівцями на москву розрули все там по пацанячому... наведи порядок...
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06.06.2023 09:44
+19
Пішов ти нахер тварь. Ви підари самі не живете і сусідам не даєте! Щоб ви всі здохли! Витоптали, понівечили, розстріляли.Херсонщина - тримайтеся рідні!
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06.06.2023 09:50
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Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх.... хороший кацап - дохлий кацап!
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06.06.2023 09:43 Відповісти
Шикарные слова.
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06.06.2023 09:56 Відповісти
Ай маладца пригожин!
Давай ще!
І про дєдушку не забудь!
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06.06.2023 10:03 Відповісти
Різниця є де він сдохне. Якщо кацап сдохне у себе вдома, то і на нього не треба було б витрачати українські кулі, і він не завдасть невиправної шкоди.
Нехай дохнуть у себе на расіі. А там вже насправді байдуже від чого.
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06.06.2023 10:02 Відповісти
Один Череп воює.
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06.06.2023 09:43 Відповісти
Нехай зжеруть свої тельбухи за геноцид українського народу.
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06.06.2023 09:43 Відповісти
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки

Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.

Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...

1995 г

Ю. Нестеренко
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06.06.2023 10:12 Відповісти
Стихи - просто в 10-ку. За 30 лет в недоЫмперии-бензоколонке вообще ничего не поменялось !
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07.06.2023 01:24 Відповісти
Этот Пригожин просто смутьян какой-то. Как бы ему в ближайшее время с высокого этажа не подскользнуться.
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06.06.2023 09:43 Відповісти
То йди зі своїми вагнерівцями на москву розрули все там по пацанячому... наведи порядок...
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06.06.2023 09:44 Відповісти
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06.06.2023 09:44 Відповісти
оксиморон... трешняк... окно Овертона... сюрреализм в реалиях подрыв дамбы МАССОВЫЕ УБИЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ СТЕРТЫЕ ГОРОДА СЕЛА КРАИНЫ МИННЫЕ ПОЛЯ НА ТЫСЯЧИ КИЛЛОМЕТРОВв Украине подрыв всего что можно бонусом пошли гидроузлы и системы круйпнейшие наводнения и на очереди как не печально но реальность растет геометрически вторая ЗОНА отчужденяи от ХАп.АЭС...и геноцид кацапов пилять интерсный выверт логику у Пригожина того кто тысячи 100 поклал только под Бахмутом...
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06.06.2023 09:44 Відповісти
Странно… Ни единого упоминания анальных изнасилований. А это точно интервью с Пригожиным?
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06.06.2023 09:45 Відповісти
Проконсультировался с политтехнологами Кремля. Которые ему внятно объяснили, что будущему президенту России следует говорить более вежливо.
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06.06.2023 10:45 Відповісти
Є, подивіться повну версію.

"Сідят на фрунзєнской, жопа в вазєлінє... П***уйтє в Бєлгород!!!"
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06.06.2023 17:59 Відповісти
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07.06.2023 13:37 Відповісти
Насправді геноцид це мясні штурми з завідомо відємним результатом. Тому пригожин просто пробує перекласти вину ще на когось і сказати по методичці що в америці негрів лінчують. На випередження працює, чекає звинувачень в тім що людей положив пачками.
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06.06.2023 09:45 Відповісти
це не випадковість, це геноцид Джерело:

Та ні. Це - говноцид. Бо знищуються не люди, лайно.
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06.06.2023 09:46 Відповісти
немає такого населення як російське - є монголо-татаро-башкірська орда, окупувавша чужі території. тепер їх виштовхують в рідні *****
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06.06.2023 09:47 Відповісти
Та ото ж!Я вже втомився поправляти цензоровців за слова "рассєя і рассєянє".Ще можна ту орду назвати коротко кацапотварюки.
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06.06.2023 10:45 Відповісти
Кнурособаки лаптєногі. Теж можна
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06.06.2023 18:06 Відповісти
Схоже передавши бахмутські позиції армії, і розуміючи, що скоро їх звідти виб'ють, Пригожин готується до можливості скинути Шойгу з трона.
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06.06.2023 09:49 Відповісти
Це воно, про підрив Каховської ГЕС???
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06.06.2023 09:50 Відповісти
Пішов ти нахер тварь. Ви підари самі не живете і сусідам не даєте! Щоб ви всі здохли! Витоптали, понівечили, розстріляли.Херсонщина - тримайтеся рідні!
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06.06.2023 09:50 Відповісти
Не понимаю я, что происходит... Это так готовят Украине договорноспособную сторону в лице Пригожина?
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06.06.2023 09:51 Відповісти
Саме це й відбувається. Правда, найкращі західні друзі України (США, etc.) у шоці від таких перспектив, і, як мені здається, досі не можуть зрозуміти, як діяти у подібній ситуації.

Це "чєсть імєю" до прігоґіна від такої собі "свободи раїсі", думаєте не авторизоване/дозволене українською владою?
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06.06.2023 18:03 Відповісти
Уверен, что вы абсолютно правы. И меня такие перспективы угнетают, честно говоря
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06.06.2023 19:25 Відповісти
странный вывод....
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07.06.2023 02:32 Відповісти
Пригожин - глист в жопе организма раиси. Тварь противная, но организм потихоньку ослабляет.
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06.06.2023 09:53 Відповісти
он осмелел, а это значит, что кто-то ослаб.
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06.06.2023 09:53 Відповісти
Кто бы говорил )))
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06.06.2023 09:53 Відповісти
опять только полуправду говорит
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06.06.2023 09:54 Відповісти
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06.06.2023 09:54 Відповісти
Скільки можна піарити цього бандита?
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06.06.2023 10:05 Відповісти
не мешай ,они правильно делают
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06.06.2023 10:16 Відповісти
Иногда кажется что этого ленина 2.0 наши спецслужбы завербовали)
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06.06.2023 10:18 Відповісти
Пригожин: Шойгу і Герасимов проводять геноцид російського населення.

И это замечательно
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06.06.2023 10:20 Відповісти
А цеи упир не казав для чого иому Украіна -- шо він стягує сюди всю наволоч .
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06.06.2023 10:25 Відповісти
Х#ня!! Баби ще нарожають .. від кітайців👈
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06.06.2023 10:38 Відповісти
Шойгу геноцидить русскіх. Ну і добре.
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06.06.2023 10:44 Відповісти
І шо? Взагалі нах. це лайно на Цензорі?
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06.06.2023 11:08 Відповісти
Цей персонаж реально хоче посісти місце тувинського шамана,.... а згодом, і місце самого царя всея РФ! ...... але спочатку знадобиться зачистити кадирівців і самого Дона!!!
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06.06.2023 11:09 Відповісти
аленевод
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06.06.2023 11:28 Відповісти
Всьо ідьот по плану.
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06.06.2023 13:42 Відповісти
та плювати на кацапню
хіба ми їм не того бажаємо
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06.06.2023 15:40 Відповісти
Пригожину пора переходити на сторону України і визволяти БНР.
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06.06.2023 15:49 Відповісти
я дивлюся, ця лиса ****** вже стала експєрдом думки на цензорі!
ще трохи і почне публікуватися в розділі "думка експерта"?
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06.06.2023 16:03 Відповісти
лисий вже мітить замість путлера
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06.06.2023 16:25 Відповісти
Шойгу и Герасимов проводят геноцид российского населения

Плохо проводят. Незачот.
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06.06.2023 17:27 Відповісти
рожа ****** непригожина на ****** похожая. урод лысый, закрой свой вафельник и не воняй...
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06.06.2023 19:43 Відповісти
Груз 200 мы вместе
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06.06.2023 19:52 Відповісти
жабогадюкинг ))))
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06.06.2023 20:03 Відповісти
Він жеж і напивається не просто так. Цього московита явно не послухали "кришеватєлі" кривавого повара на початку 22-го, а він вже тоді біль-менш знав чим закінчиться. І міг,думаю, точно міг задавить кремлівську потвору, запобігши масакрі...та виявився слабаком.
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06.06.2023 20:59 Відповісти
Гнида лысая. Скоро кабздону и ху*лу в аду горячую смолу подавать будешь. Умри страшной смертью гнида
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07.06.2023 01:15 Відповісти
"геноцид российского населения"

Да насрать. Да и что в этом плохого? Плохо только, что украинцы в этой кровавой бане страдают и умирают.
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07.06.2023 03:22 Відповісти
Почему этот макака не пишет про Ху йле?
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07.06.2023 03:45 Відповісти
Вбивця звинувачує інших вбивць у тому, що вони вбивці. Сюрр...
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07.06.2023 06:55 Відповісти
 
 