Пригожин: Шойгу і Герасимов проводять геноцид російського населення. ВIДЕО

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив вище російське військове керівництво у геноциді російського населення та зізнався, що росіяни "втратять ще території".

Про це він заявив в інтерв’ю російській пропагандистці Вікторії Толкачовій. Відео розмови опубліковане в російському телеграм-каналі "Донбасс Сейчас", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас як вище військове керівництво діє - мені полковники дзвонять і кажуть: у нас срака повна, у нас знову Валерій Васильович (Герасимов. - Ред.) випив стакан горілки і б’ється в істериці... Ми зазнаємо зараз серйозних втрат, ми напевно втратимо частину території", - сказав Пригожин.

Читайте: Пригожин заявляє, що по вагнерівцях відкрили вогонь на ураження регулярні російські війська. ДОКУМЕНТ

Він заявив, що Росія не мала "втрачати Херсон", і що на лінію зіткнення повинні були прийти всі - "Держдума, чиновники, весь Кремль".

Терорист Пригожин традиційно звинуватив російське військове керівництво в тому, що воно нічого не робить.

"Шойгу буде так само валяти дурня на Фрунзенській, а Герасимов - випивати з ранку стакан горілки й битися в параної. Або матері загиблих зжеруть їхні тельбухи, або їх розстріляють нахрін... Це факт геноциду російського населення. Всі ці дії від Шойгу Сергія Кужугетовича - це не випадковість, це геноцид", - сказав він.

Також читайте: Пригожин визнав, що ЗСУ контролюють південно-західні околиці Бахмуту

Пригожин додав, що написав заяву до прокуратури РФ про необхідність провести розслідування за фактом геноциду російського населення.