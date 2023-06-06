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ремонт (2276) танк (2005) Чехія (1561)

Україна і Чехія спільно ремонтуватимуть Т-64

т-64

Український державний концерн "Укроборонпром" і чеське збройове підприємство VOP CZ домовились про спільний ремонт танків Т-64 на заводі в місті Новий Їчин. Він почнеться незабаром.

Про це повідомило міністерство оборони Чехії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Контракт на ремонт та модернізацію танків Т-64 української армії було укладено на основі меморандуму між VOP CZ та "Укроборонпромом" від лютого цього року.

Точна кількість техніки, яка зазнає капітального ремонту в Чехії протягом найближчих місяців, не може бути вказана з міркувань безпеки, адже танки відправляться безпосередньо на поле бою, кажуть у чеському Міноборони.

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Ремонт триватиме до кінця 2023 року, уточнюється в повідомленні. Т-64, які вирушать на фронт в Україні, простояли на зберіганні десятки років та потребують повного демонтажу, заміни багатьох запчастин та повного відновлення боєздатності.

Цей проєкт є одним із перших конкретних результатів співпраці після створення так званого оборонного кластеру, покликаного підтримати створення нових чесько-українських спільних підприємств для збільшення виробництва військової техніки для потреб ЗСУ.

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Автор: 
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Топ коментарі
+5
а ми отримаємо танки!
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06.06.2023 15:50
+4
Гарна новина, бо російський Т-72 це лише експортна здешевлена версія нашого українського Т-64.
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06.06.2023 15:33
+3
Это скорее не ремонт, а восстановление с хранения... Чехи молодцы!
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06.06.2023 17:14
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Гарна новина, бо російський Т-72 це лише експортна здешевлена версія нашого українського Т-64.
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06.06.2023 15:33 Відповісти
Не думаю що головний задум був про експорт - головний задум був у кількості для совкової армії.
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06.06.2023 15:53 Відповісти
Нарешті використають те що десятки років стояло і ржавіло
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06.06.2023 15:37 Відповісти
Розказують про спільно будуть ремонтувати, а по факту роботу отримають чехи за наші гроші.
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06.06.2023 15:40 Відповісти
а ми отримаємо танки!
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06.06.2023 15:50 Відповісти
То непотрібно ремонтувати, "щоб чехи неотримали"?
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06.06.2023 17:15 Відповісти
Не треба забувати про танковий завод у Харкові.

По перше- це гроші на українську промисловість.

По друге- це блище до фронту-доставка готової продукції е бистріша
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06.06.2023 20:25 Відповісти
Це давно не новина
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06.06.2023 15:54 Відповісти
Это скорее не ремонт, а восстановление с хранения... Чехи молодцы!
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06.06.2023 17:14 Відповісти
Так. Добре знаю по літературі це місто- Їчин. Вацлав Чтвртек, "Пригоди Румцайса", моя любима книжка з дитинства, (Київ, Веселка, 1975).
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06.06.2023 21:59 Відповісти
 
 